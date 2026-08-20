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Омбудсманът: Общините ограничават правото на децата за безплатен транспорт

Омбудсманът: Общините ограничават правото на децата за безплатен транспорт

20 Август, 2026 13:48 1 108 16

  • омбудсман-
  • деца-
  • транспорт

На практика технологичната несъвместимост между транспортните системи на отделните общини създава различни условия за упражняване на едно и също право. В някои случаи от родителите се изисква да посещават местни пунктове и да получават допълнителни карти

Омбудсманът: Общините ограничават правото на децата за безплатен транспорт - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева сезира министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев за системен проблем при упражняване на правото на децата до 14-годишна възраст да пътуват безплатно по вътрешноградския транспорт в цялата страна, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Повод за писмото са постъпили в институцията жалби с описани случаи на деца с електронни карти, издадени в една община, които са били принуждавани да заплащат билет при пътуване в друга община, а в някои случаи са били и сваляни от превозните средства, когато не са разполагали със средства. Като причина е посочвана липсата на техническа възможност картите, издадени в друга община, да бъдат проверявани от местната система.

На практика технологичната несъвместимост между транспортните системи на отделните общини създава различни условия за упражняване на едно и също право. В някои случаи от родителите се изисква да посещават местни пунктове и да получават допълнителни карти, въпреки че детето вече притежава карта по държавен образец. Създават се и ограничения, свързани с постоянния или настоящия адрес, се посочва в прессъобщението.

Проблемът е особено видим при електронните карти, при които част от данните, необходими за проверка на правото на безплатно пътуване, не са физически изписани върху пластиката, а се съдържат във вътрешната електронна система на общината, която я е издала. Това прави проверката на валидността на картата в друга община практически невъзможна.

В резултат на това се стига до конфликтни ситуации, санкции и случаи, при които деца са поставяни в ситуация на стрес и несигурност заради технически ограничения, за които те и техните родители не носят отговорност, отбелязват от институцията на омбудсмана.

„Може да се направи извода, че макар уредбата да е една за всички, местните транспортни оператори налагат различни условия, които създават бариери пред гражданите“, посочва омбудсманът Велислава Делчева, цитирана в прессъобщението. Тя се позовава на заповед №РД-08-14 от 9 януари 2024 г. на министъра на транспорта и съобщенията, съгласно която: „децата от седем до 14 навършени години пътуват безплатно до вътрешноградския транспорт в цялата страна с карта по образец съгласно приложението към настоящата заповед или с електронна карта“.

В тази връзка омбудсманът препоръчва Министерството на транспорта и съобщенията да предприеме действия за преодоляване на нормативните, административните и технологичните пречки пред упражняването на това право.

Сред предложенията са нормативно уточняване на правилата, с което да се гарантира, че дете, което вече притежава карта по държавен образец, няма да бъде задължавано да получава допълнителен местен документ, както и създаване на национални стандарти за електронните карти, така че те да могат да бъдат разпознавани и проверявани от валидаторите в цялата страна.

Омбудсманът предлага също Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да извършва проверки на практиките на общинските превозвачи и да предприема действия при установяване на незаконни ограничения.

Общественият защитник подчертава, че правото на безплатно пътуване е всеобщо и гарантирано от държавата и не може да бъде ограничавано чрез местни правила, изисквания за адресна регистрация или отказ от признаване на карта по национален образец.

„Вярвам, че Вашата намеса ще гарантира, че средствата от държавния бюджет се използват по предназначение за улесняване на гражданите, а не за създаване на нови бариери. Лишаването на едно дете от право на транспорт поради софтуерни или адресни несъответствия е пряко засягане на неговия интерес и социални права“, подчертава Делчева, цитирана в прессъобщението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    2 0 Отговор
    Омбудсманката Велислава Делчева ОСВЕДОМИ/ИНФОРМИРА/ министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев.....

    13:51 20.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бай Ганя

    7 0 Отговор
    Проблемът е че няма инстутуция която да мисли трезво и за хората,а само се хранят и взимат тлъсто евро от хората,както и вие г-жо Омбуцман

    13:55 20.08.2026

  • 5 Общините !

    2 4 Отговор
    Не давали Това !

    Държавата Не Давала Онова !

    Кде е ?

    Ония Пикльо !

    Премиера ?

    Да Разреши тези Проблеми !

    Неговите Ведомства !

    Пранвят Това !

    13:59 20.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    3 0 Отговор
    Тази нищо не прави. Колко жалби съм подал, дори не получих отговор в определения от закона срок.

    14:29 20.08.2026

  • 8 След

    2 0 Отговор
    като децата имат право на безплатен транспорт, защо ви трябват карти? Пътуват си и толкоз. Защо ви трябва някой да издава карти, да ги вкарва в някакви системи, друг след това да ти проверява истински ли са фалшиви ли са, на към адрес живее детето и т.н. Освен това по закон на лице под 18 годишна възраст не може да се пишат актове и да се налагат глоби.

    Коментиран от #13, #14

    14:31 20.08.2026

  • 9 Хахахахааа

    1 0 Отговор
    На М.М. (мисирката мария) й липсва едно Б в заглавието. Надлу не четох.

    Коментиран от #10

    14:33 20.08.2026

  • 10 Дам

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахахааа":

    Един 🍌 й липсва.

    14:34 20.08.2026

  • 11 Въй Омбудсманът

    1 1 Отговор
    Вярно, че и такъв хрантутник имахме! И предните никаква работа не връшиха, ама поне врява вдигаха отвреме навреме, а този е като нинджа и рядко изпълзява от сенките.

    14:59 20.08.2026

  • 12 Ванк0-1

    3 0 Отговор
    Без билет може без пари не,стар дападжииски лаф.нищо ново под слънцето,неуредици безкрай,а многолюдната администрация само блее и се чуди на кой да угоди,дори и за незначителни казуси.

    15:06 20.08.2026

  • 13 Ванк0-1

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "След":

    Нали някой трябва да плати за тия деца,повечето превозвачи са частни и чакат от държавата за тия деца,а тя бави и се услушва с месеци,безплатен обяд няма.

    15:09 20.08.2026

  • 14 Уморен софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "След":

    Ти представяш ли си какви тумби циганета ще плъзнат в градския транспорт? Незнам как ще се опазим от джебчии. С тези предлагани карти може би ще може да се въведе някакъв контрол - например да се дават само на онези, които ходят на училище и всеки месец в училището да слагат печат на картата,с която да удостоверяват, че съответното дете продължава да бъде ученик. И това няма да е стопроцентова гаранция, но все пак ...

    Коментиран от #15

    15:19 20.08.2026

  • 15 Не виждаш

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Уморен софиянец":

    ли, че тази категория хора си се возят безплатно, особено в метрото. Иначе не е хубаво да делиш хората на цигани и останали. Закона трябва да е еднакъв за всички.

    15:30 20.08.2026

  • 16 Не гледай нагоре

    2 1 Отговор
    Колко време мина от добавянето на нова ваксина в имунизационния календар и първото починало бебе "след имунизация" в България - Години, месеци или дни? Няма ли продължаваща престъпна небрежност, ако имунизационният календар не се отмени? Това ли е цената на общественото здравеопазване, кой и кога е решил, че това е нормално или приемливо? Когато жертвата е невинен педофил има обществена и политическа свръх реакция срещу "неофашистите", а за смъртта на невинното бебе има само замитане под килима? 19 дни, Бог да го прости!

    15:46 20.08.2026

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