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Нова серия бомбени заплахи ден след сигналите в цялата страна

Нова серия бомбени заплахи ден след сигналите в цялата страна

6 Октомври, 2026 12:51 818 5

  • бомбени заплахи

В Ловеч сигнал за поставено взривно устройство е получен в Окръжния съд

Нова серия бомбени заплахи ден след сигналите в цялата страна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови сигнали за поставени взривни устройства са получени в Ловеч и София. Заплахите идват само ден след серията от бомбени сигнали, които засегнаха училища, детски градини, съдилища, болници и други институции в различни части на страната.

В Ловеч сигнал за поставено взривно устройство е получен в Окръжния съд. Заплашителното съобщение е пристигнало на електронната поща на съда около 11 часа. След получаването му от Съдебната палата са евакуирани магистрати, служители и посетители. Предприети са необходимите действия за проверка на сградата.

Работата на съда ще бъде възстановена в ранния следобед, след приключването на проверките.

Сигнали за бомби има и в София, като и този път сред засегнатите обекти са детски градини. Предприемат се действия съгласно установената процедура.

И Съдебната палата в Стара Загора беше затворена, след като на електронната поща на Окръжната прокуратура е получено съобщение за бомба в сградата. Заради заплахата всички институции, които се помещават там, са преустановили работа. Сградата ще остане затворена до 17 часа днес. Насрочените за днес дела, по които съдебните заседания не са успели да се проведат, ще бъдат отложени. За новите дати страните по тях ще бъдат допълнително призовани.

Нов сигнал за поставено взривно устройство има и в Пловдив. По информация на NOVA заплахата е насочена към прокуратурата в града. Предприети са действия по установения при подобни случаи протокол.

Серия от заплахи и ден по-рано

Новите случаи идват само ден след мащабна серия от бомбени заплахи на 5 октомври. Тогава електронни писма за поставени взривни устройства бяха изпратени до десетки институции и учебни заведения в различни части на страната.

Сред засегнатите обекти бяха детски градини и училища в София, както и съдебни палати, общински администрации, лечебни заведения и други институции в страната. В столичната 91. детска градина „Слънчев кът“ бяха евакуирани около 200 деца. След извършените проверки не беше установено наличие на взривно устройство.

Заплахи бяха получени още в Хасково, Бургас, Монтана, Разград, Ловеч, Шумен, Варна, Благоевград и Костинброд. Сградите бяха временно евакуирани, докато полицията извършваше проверки. Според полицията съобщенията са изпращани чрез компрометирани електронни пощи и сървъри на потребители извън България.


България
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  • 1 честен ционист

    4 5 Отговор
    Дойдеха кокаляците и почнаха бедите.

    12:53 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лоша работа ратколе,

    2 0 Отговор
    много, много лоша йоцке ле

    13:53 06.10.2026

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