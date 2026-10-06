Костадинов: Войната в Украйна се приближава до нашите граници

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов свърза атаките с дронове срещу два кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море с подкрепата на страната ни за Украйна. Според него войната се приближава до българските граници, а България трябва да се стреми към посредническа роля за преодоляване на конфликта.

Костадинов постави под въпрос какъв ще бъде резултатът от свикването на Съвета по сигурността от министър-председателя. Той се позова на случай отпреди два месеца и половина, при който, по думите му, украински дрон е атакувал пряко българска територия и е застрашил газопреносната станция край село Йовково, близо до границата с Румъния.

Лидерът на „Възраждане“ заяви, че след този случай Украйна не е поднесла извинение, а българската държава не е поискала такова.

"Нещо повече, България продължи да захранва с оръжие и с амуниции украинската армия. Сега в момента виждаме, че се случва нещо, което беше логично да стане в един момент заради продължаващите военни действия — удари срещу кораби", коментира той.

Костадинов призна, че не е ясно кой е извършил атаките срещу плавателните съдове, но изрази убеждение, че зад тях стои една от двете страни в руско-украинския конфликт.

По негово мнение случващото се е последица от подкрепата, която сегашното българско правителство оказва на Украйна. Той припомни, че „Възраждане“ от години настоява България да работи за преодоляване на конфликта като посредник.

"Ние обаче не сме посредник в момента заради нашите управляващи, ние сме на страната на Украйна и подпомагаме разгарянето на този конфликт", каза още Костадин Костадинов.

Той изрази опасения, че може да последват нови атаки, включително в българските териториални води.