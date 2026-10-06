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Костадинов: Войната в Украйна се приближава до нашите граници

Костадинов: Войната в Украйна се приближава до нашите граници

6 Октомври, 2026 13:46 656 22

  • костадинов-
  • дрон-
  • кораби-
  • черно море

Той постави под въпрос какъв ще бъде резултатът от свикването на Съвета по сигурността от министър-председателя. Той се позова на случай отпреди два месеца и половина, при който, по думите му, украински дрон е атакувал пряко българска територия и е застрашил газопреносната станция край село Йовково

Костадинов: Войната в Украйна се приближава до нашите граници - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов свърза атаките с дронове срещу два кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море с подкрепата на страната ни за Украйна. Според него войната се приближава до българските граници, а България трябва да се стреми към посредническа роля за преодоляване на конфликта.

Костадинов постави под въпрос какъв ще бъде резултатът от свикването на Съвета по сигурността от министър-председателя. Той се позова на случай отпреди два месеца и половина, при който, по думите му, украински дрон е атакувал пряко българска територия и е застрашил газопреносната станция край село Йовково, близо до границата с Румъния.

Лидерът на „Възраждане“ заяви, че след този случай Украйна не е поднесла извинение, а българската държава не е поискала такова.

"Нещо повече, България продължи да захранва с оръжие и с амуниции украинската армия. Сега в момента виждаме, че се случва нещо, което беше логично да стане в един момент заради продължаващите военни действия — удари срещу кораби", коментира той.

Костадинов призна, че не е ясно кой е извършил атаките срещу плавателните съдове, но изрази убеждение, че зад тях стои една от двете страни в руско-украинския конфликт.

По негово мнение случващото се е последица от подкрепата, която сегашното българско правителство оказва на Украйна. Той припомни, че „Възраждане“ от години настоява България да работи за преодоляване на конфликта като посредник.

"Ние обаче не сме посредник в момента заради нашите управляващи, ние сме на страната на Украйна и подпомагаме разгарянето на този конфликт", каза още Костадин Костадинов.

Той изрази опасения, че може да последват нови атаки, включително в българските териториални води.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ентрадамус

    6 3 Отговор
    Идва Апокалипсиса за цялата Планета, завладяна от алчност, злоба и безчовечност. Всичко във Вселената са цикли и сега е дошъл реда и това недоразумение човека да изчезне .

    Коментиран от #17

    13:51 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тик-Ток

    10 9 Отговор
    Привикайте посланика на Украйна в България,тая плеймейтка на зеления наркоман да дава обяснение защо бомбят кораби покрай бреговете на България

    Коментиран от #13, #18

    13:51 06.10.2026

  • 6 Уточнение

    9 1 Отговор
    Русия приближава войната си в Украйна към нашите порти !!!

    13:52 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А ти

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тик-Ток":

    за какво скача, за запазването на външните тоалетни ли ?

    13:56 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да,

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Питай Путя. Нали се цаниш за посредник. Отиди и искай мир. Нали се това повтаряте с Мунчо. После, не излизай по терасите.

    14:07 06.10.2026

  • 14 голем смех

    1 0 Отговор
    Отиде палата на копанаря

    14:07 06.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 !!!?

    0 0 Отговор
    Вазов към Русия: Защо отново
    "...идете вий настървени
    на грозни зовете ни битки !"

    1916 година

    14:13 06.10.2026

  • 17 Язък

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ентрадамус":

    че се натресохме с леврото !

    14:14 06.10.2026

  • 18 !!!?

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Да извика Наркойотоница...!

    14:14 06.10.2026

  • 19 И когато Костадинов(примерно)стане

    0 0 Отговор
    Президент с подкрепата на Герб,чии интереси ще защитава-тези на народ,или тези на мафията?

    14:16 06.10.2026

  • 20 Пламен

    1 0 Отговор
    Язък за имотите в Костадиново и Тюленово !

    14:17 06.10.2026

  • 21 Опасявам се

    0 0 Отговор
    Че дроновете може да са български.

    14:18 06.10.2026

  • 22 Приятен ден!

    0 0 Отговор
    Копейка, Ами язък ти за имението във Варна, щом войната е до нас...

    14:22 06.10.2026

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