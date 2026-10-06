Кирил Петков за поразените кораби: Ситуацията изисква светкавична реакция и координация с НАТО

„Само за 48 часа Черно море се превърна в бойно поле за цивилни кораби. Русия вече не просто плаши, а директно атакува търговски съдове, за да парализира региона и да вдигне застрахователните рискове до небето“. Това коментира в социалните мрежи бившият министър-председател Кирил Петков, след като кораби бяха поразени в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
Според първоначалната информация, мишена на ударите са станали два кораба за генерални товари – плаващият под флага на Того ALFA WATAN (IMO: 7510884) и ABLE (IMO: 9001136), плаващ под флага на Палау.
В резултат на атаката, ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Към момента няма официална информация за съдбата на неговия екипаж и дали има оцелели.
Моряците от кораба ABLE са били спасени. Двама от тях има тежки наранявания.
„Официално потвърждение кой стои зад удара все още няма, но всичко сочи, че с голяма вероятност отново става дума за руски дронове: същият почерк, същият район, по-малко от 24 часа след атаката в румънски води“, пише Кирил Петков.
„Ситуацията изисква светкавична реакция и координация с НАТО. Готова ли е властта за подобна криза с досегашните си колебливи позиции към Путин или отново ще чакаме бурята да отмине сама?“, коментира още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
Коментиран от #17
12:47 06.10.2026
2 честен ционист
12:49 06.10.2026
3 ясни сте
12:49 06.10.2026
4 нано
12:49 06.10.2026
5 главанак
12:52 06.10.2026
6 Последния Софиянец
12:52 06.10.2026
7 И това гнусно
12:52 06.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ДВФСДФС
12:54 06.10.2026
11 Някой
12:54 06.10.2026
12 езоп
Белким го чуят откъм Брюксела и отново му се отвори парашута към Льонка
12:54 06.10.2026
13 Оплетоха
12:54 06.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дякон Унуфрий Араллампиев
12:58 06.10.2026
19 Георги
12:59 06.10.2026
20 Хора, събудете се
13:00 06.10.2026
21 Миме
До коментар #15 от "къде е червен радко":няма нищо по-хубаво за България да бъде освободена отново -за трети път от братушките
Коментиран от #23
13:01 06.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 русофилите
До коментар #21 от "Миме":са бавноразвиващи и трябва да бъдат изритани от България и прокудени в руското блато където да ги снаряжат с по един ръждив калашник и да ги хвърлят на фронта да громят евроатлантици и да спрат да тровят ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ с тъпотата си!
Коментиран от #28
13:03 06.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Моряка
13:05 06.10.2026
26 Хайде
13:07 06.10.2026
27 Само да питам
А да забравих. Тогава от "демократичните" ще се твърди, че са били пленени от руснаците и използвани за атака под чужд флаг.
13:08 06.10.2026
28 Георги
До коментар #23 от "русофилите":според резултатие от последните избори, а ти предполагам си фен на демокрацията, такива като теб трябва да бъдат изритани да ходят ако искат на фронта, ако искат на запад.
Коментиран от #30
13:09 06.10.2026
29 Русия
13:12 06.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Крокодила Гена
13:14 06.10.2026
32 АБВ
13:20 06.10.2026
33 Бибитко от Банкя
13:27 06.10.2026
34 чичо Пичо
Коментиран от #37
13:28 06.10.2026
35 Редник
13:29 06.10.2026
36 Студопор
13:31 06.10.2026
37 д-р Дулитъл
До коментар #34 от "чичо Пичо":Киро Изперача на боко Тиквата!
13:35 06.10.2026
38 Оги
13:53 06.10.2026
39 Обективен
14:01 06.10.2026