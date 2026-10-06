Кирил Петков за поразените кораби: Ситуацията изисква светкавична реакция и координация с НАТО

„Само за 48 часа Черно море се превърна в бойно поле за цивилни кораби. Русия вече не просто плаши, а директно атакува търговски съдове, за да парализира региона и да вдигне застрахователните рискове до небето“. Това коментира в социалните мрежи бившият министър-председател Кирил Петков, след като кораби бяха поразени в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Според първоначалната информация, мишена на ударите са станали два кораба за генерални товари – плаващият под флага на Того ALFA WATAN (IMO: 7510884) и ABLE (IMO: 9001136), плаващ под флага на Палау.

В резултат на атаката, ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Към момента няма официална информация за съдбата на неговия екипаж и дали има оцелели.

Моряците от кораба ABLE са били спасени. Двама от тях има тежки наранявания.

„Официално потвърждение кой стои зад удара все още няма, но всичко сочи, че с голяма вероятност отново става дума за руски дронове: същият почерк, същият район, по-малко от 24 часа след атаката в румънски води“, пише Кирил Петков.

„Ситуацията изисква светкавична реакция и координация с НАТО. Готова ли е властта за подобна криза с досегашните си колебливи позиции към Путин или отново ще чакаме бурята да отмине сама?“, коментира още той.