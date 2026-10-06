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Кирил Петков за поразените кораби: Ситуацията изисква светкавична реакция и координация с НАТО

Кирил Петков за поразените кораби: Ситуацията изисква светкавична реакция и координация с НАТО

6 Октомври, 2026 12:45 999 39

  • кирил петков-
  • дронове-
  • кораби

Готова ли е властта за подобна криза с досегашните си колебливи позиции към Путин или отново ще чакаме бурята да отмине сама, коментира още той

Кирил Петков за поразените кораби: Ситуацията изисква светкавична реакция и координация с НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Само за 48 часа Черно море се превърна в бойно поле за цивилни кораби. Русия вече не просто плаши, а директно атакува търговски съдове, за да парализира региона и да вдигне застрахователните рискове до небето“. Това коментира в социалните мрежи бившият министър-председател Кирил Петков, след като кораби бяха поразени в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Според първоначалната информация, мишена на ударите са станали два кораба за генерални товари – плаващият под флага на Того ALFA WATAN (IMO: 7510884) и ABLE (IMO: 9001136), плаващ под флага на Палау.

В резултат на атаката, ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Към момента няма официална информация за съдбата на неговия екипаж и дали има оцелели.

Моряците от кораба ABLE са били спасени. Двама от тях има тежки наранявания.

„Официално потвърждение кой стои зад удара все още няма, но всичко сочи, че с голяма вероятност отново става дума за руски дронове: същият почерк, същият район, по-малко от 24 часа след атаката в румънски води“, пише Кирил Петков.

„Ситуацията изисква светкавична реакция и координация с НАТО. Готова ли е властта за подобна криза с досегашните си колебливи позиции към Путин или отново ще чакаме бурята да отмине сама?“, коментира още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    38 3 Отговор
    още един не разбрал че ние сме НАТО, а беше премиер

    Коментиран от #17

    12:47 06.10.2026

  • 2 честен ционист

    12 1 Отговор
    Ганчо да по случай празника на Вова утре 7 октября, да привика Рюте и компания да осигурят зарята.

    12:49 06.10.2026

  • 3 ясни сте

    25 0 Отговор
    Айде почна се , то от години говорят за член 5ти и провокации

    12:49 06.10.2026

  • 4 нано

    38 3 Отговор
    Този след като не е партиен лидер като какъв се вживява?!

    12:49 06.10.2026

  • 5 главанак

    31 1 Отговор
    Киро ходи помагай на жена си в баничарницата

    12:52 06.10.2026

  • 6 Последния Софиянец

    24 1 Отговор
    Кирчо тръгва за фронта.

    12:52 06.10.2026

  • 7 И това гнусно

    28 3 Отговор
    и лъжливо нищожество се показа. Как пък няма един с поне малко достойнство в отпадъка на мафията ПП и ДБ!

    12:52 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДВФСДФС

    2 4 Отговор
    пВО по цялото крайбрежие

    12:54 06.10.2026

  • 11 Някой

    24 3 Отговор
    В смисъл? Да вземе НАТО да нападне Украйна? Каква еволюция на Кирчо, ей!

    12:54 06.10.2026

  • 12 езоп

    18 2 Отговор
    КирчУУУ" парапета" пак изникна на хоризонта.Беше се стаил,като Боко "Тиквата" и Шиши,но сега е върл евроатлантик.
    Белким го чуят откъм Брюксела и отново му се отвори парашута към Льонка

    12:54 06.10.2026

  • 13 Оплетоха

    13 1 Отговор
    се като пилци в калчища регресивните !

    12:54 06.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    14 1 Отговор
    Кире нали съм ти казвал да мълчиш Нищо дето си направил не е като хората С Лена ви изловиха като зайци

    12:58 06.10.2026

  • 19 Георги

    13 1 Отговор
    татко петко ли ти каза така или "сенсея", че той нали говори където трябва и урежда нещата ? Може би от "посолството"? Иначе на тебе какво ти е, правиш каквото правиш и после "беж по островите", най-много с урсулата да уговорите още някой шмекер да завъртите едни милиарди !

    12:59 06.10.2026

  • 20 Хора, събудете се

    18 0 Отговор
    Лудите ни влачат към трета национална катастрофа в Трета световна война. Ние живеем на фронта.

    13:00 06.10.2026

  • 21 Миме

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "къде е червен радко":

    няма нищо по-хубаво за България да бъде освободена отново -за трети път от братушките

    Коментиран от #23

    13:01 06.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 русофилите

    1 16 Отговор

    До коментар #21 от "Миме":

    са бавноразвиващи и трябва да бъдат изритани от България и прокудени в руското блато където да ги снаряжат с по един ръждив калашник и да ги хвърлят на фронта да громят евроатлантици и да спрат да тровят ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ с тъпотата си!

    Коментиран от #28

    13:03 06.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Моряка

    16 0 Отговор
    Този пък иска светкавично да започнем Трета св. война.И той не може да различи 12 милната зона (териториалните ни води) от изключителната икономическа 200 милна зона,която е международна,но само ние имаме право на добиване на природни ресурси- нефт,газ и други.И такива кухи глави са ни управлявали......

    13:05 06.10.2026

  • 26 Хайде

    15 0 Отговор
    Кирчо,тръгвай към фронта! Вземи и Мирчев и компания!

    13:07 06.10.2026

  • 27 Само да питам

    13 0 Отговор
    Ами ако се окаже, че дронове са украински?
    А да забравих. Тогава от "демократичните" ще се твърди, че са били пленени от руснаците и използвани за атака под чужд флаг.

    13:08 06.10.2026

  • 28 Георги

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "русофилите":

    според резултатие от последните избори, а ти предполагам си фен на демокрацията, такива като теб трябва да бъдат изритани да ходят ако искат на фронта, ако искат на запад.

    Коментиран от #30

    13:09 06.10.2026

  • 29 Русия

    8 1 Отговор
    е във война. Да ви праща целувки, сърчица и балони ли очаквате. Каквото сте надробили това ще сърбате.

    13:12 06.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Крокодила Гена

    7 0 Отговор
    Ей го Кирето бе ! Много скучно беше без него ,кире за какво се напъваш сега бе убавец мамин сладък? Ленчето къде я забрави? Викай я и нея да сте в хор!

    13:14 06.10.2026

  • 32 АБВ

    5 0 Отговор
    Този откъде изпълзя пак ? Няма ли да изчезне завинаги ?

    13:20 06.10.2026

  • 33 Бибитко от Банкя

    4 0 Отговор
    Тоя защо не си живее в Канада, ами продължава да се прави на умен и красив?

    13:27 06.10.2026

  • 34 чичо Пичо

    4 0 Отговор
    Яяя, Киро Сглобката бил Тук!?!?

    Коментиран от #37

    13:28 06.10.2026

  • 35 Редник

    4 0 Отговор
    Наш Кирчо барабар с мъжете! Оди у лево бе измушляк.

    13:29 06.10.2026

  • 36 Студопор

    2 0 Отговор
    И защо ни е НАТО? Да не върнат убитите??

    13:31 06.10.2026

  • 37 д-р Дулитъл

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "чичо Пичо":

    Киро Изперача на боко Тиквата!

    13:35 06.10.2026

  • 38 Оги

    1 0 Отговор
    Кирчо, светкавично преведи още една заплата по сметката на Зельо!

    13:53 06.10.2026

  • 39 Обективен

    1 0 Отговор
    Тоя по принцип,изобщо не знае къде се намира камо ли да схваща какво се случва по света и у нас.

    14:01 06.10.2026

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