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Румен Радев обмисля кадрови промени в състава на кабинета

Румен Радев обмисля кадрови промени в състава на кабинета

4 Септември, 2026 13:22 1 252 37

  • румен радев-
  • промени-
  • правителство-
  • министри

Министрите, от които премиерът не е доволен, са Катя Ивкова, Георги Вълчев, Иван Василев. Изненадващо, но във властта се коментира и за сериозно напрежение между премиера Радев и финансовия министър Гълъб Донев

Румен Радев обмисля кадрови промени в състава на кабинета - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

Премиерът Румен Радев обмислял кадрови промени в състава на правителството. Това научи News.bg от свои източници в кабинета. Имало министри, от които той не бил никак доволен.

На мушката е здравният министър Катя Ивкова заради създалото се напрежение в здравеопазването и предлаганата от нея реформа. Ивкова планираше преминаване на Центъра за асистирана репродукция в НЗОК, но след обществената съпротива се отказа. РЗИ-та стават териториални дирекции. Това доведе до оставката на главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Заради несъгласие с министъра си тръгнаха двама нейни заместници и директори на ключови дирекции в МЗ. Черешката на тортата е и скандалът с изграждането на Националната детска болница, която е приоритет за Румен Радев.
С постовете си вероятно ще се разделят министърът на образованието Георги Вълчев и Иван Василев, министър на електронното управление и дигиталната трансформация заради забавени проекти и реформи.

Изненадващо, но във властта се коментира и за сериозно напрежение между премиера Радев и финансовия министър Гълъб Донев. Заради проблемите около бюджета за 2026 г. отношенията между двамата се обтегнали до степен, че не си говорят, освен когато не е крайно необходимо.

Донев не искал намеса от страна на Радев и изцяло се доверявал на екипа си, докато премиерът искал по-видими резултати и да не се дава повод на опозицията да громи финансовата политика на управлението. Какво ще се случи с Донев вероятно ще стане ясно след решението на КС, който бе сезиран от опозицията за някои текстове от Бюджет 2026.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гласувайте

    4 7 Отговор
    С плюс ако предпочитате да умрат 100 000 укри или минус ако предчочитате на тяхно място да умре едно невинно бордър коли.

    Коментиран от #4, #12

    13:23 04.09.2026

  • 2 Питане

    15 8 Отговор
    Себе си ли ще освободи ???
    А дано !!!

    Коментиран от #28

    13:24 04.09.2026

  • 3 Е ми.

    10 3 Отговор
    Кой ли не се лепна зад Радев. Промени през 5 месеца да не се корумпират. А и промени при депутатите.

    13:25 04.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДА СЕ НАМАЛИ

    13 2 Отговор
    БРОЯТ
    НА ДЕПУТАТНИЦИТЕ.
    НА 5 МЛН. НАСЕЛЕНИЕ 40 СТИГАТ.
    ЕТО ТОВА Е ПРОМЯНА.

    Коментиран от #15, #26

    13:26 04.09.2026

  • 6 Избор

    6 2 Отговор
    ТИ !!!

    13:26 04.09.2026

  • 7 Супер!

    12 5 Отговор
    Кога подава оставка?

    Коментиран от #16

    13:27 04.09.2026

  • 8 Изкочиха

    8 4 Отговор
    нови роднини...

    13:28 04.09.2026

  • 9 Ще ни напуска ли?

    7 6 Отговор
    Да не са му предложили място в руската дума?

    13:28 04.09.2026

  • 10 глоги

    5 0 Отговор
    На мушката е здравнАТА министърКА Катя Ивкова...

    Коментиран от #30

    13:29 04.09.2026

  • 11 МунчоЛЕТ

    9 3 Отговор
    Почни със себе си, Мунчо🤓

    13:29 04.09.2026

  • 12 Един милион

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гласувайте":

    руснаци !

    Коментиран от #23

    13:29 04.09.2026

  • 13 Славяни

    4 0 Отговор
    половината станаха столичани !

    13:30 04.09.2026

  • 14 ШЕФА

    5 2 Отговор
    Да наистина е така,обмислям първо да уволня себе си,а другите некадърници и крадци да вкарам в затвора,малко отчитат,Тиквата и Прасето не се предават и отказват да влязат в затвора,инфлацията е 100 %,другата седмица нов заем,идиотова ако не спечели направо загивам,и за това реших да бЕгам !!!

    Коментиран от #18

    13:31 04.09.2026

  • 15 Голям смях

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "ДА СЕ НАМАЛИ":

    40 депутати??? Да може да си купиш 21 и да правиш каквото си искаш. Срещу 21 милиона да крадеш Милиарди. Добро предложение.

    13:32 04.09.2026

  • 16 ЛОШО е

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Супер!":

    След 4 години.

    13:33 04.09.2026

  • 17 А50

    6 3 Отговор
    Ех, надявах се чамовата дъска да освободи. А Катя Ивкова разбута боклука в здравеопазването и много засмърдя. Има и нещо друго, един министър реформа не прави, трябва програма и стратегия за развитие, да се гонят определени цели. Ако министрите сами си преценят ще продължи завареното положение на бездържавност. Целите не са една болница или една магистрала

    13:33 04.09.2026

  • 18 Никой не казва

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "ШЕФА":

    Бягай свят широк....

    13:34 04.09.2026

  • 19 Промяна Х

    3 0 Отговор
    Оставка и на теб Радев и йотови и всичката регресия статукваджиите от президенството 10 години лежане сега пак искате е стига ви толкова Оставка не сте пожизнени в тези институции

    13:39 04.09.2026

  • 20 Цвете

    5 0 Отговор
    А, ВЪНШНАТА МИНИСТЪРКА? А, ИВО ХРИСТОВ? А, " БОТАШ " КОГА ЩЕ ВЛЕЗЕ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА ? ЗА ПОСЛЕДНОТО ИМА ДОСТА ДА СЕ ВОДИ ДИСКУСИЯ ,КОЙ ЩЕ ВРЪЩА МИЛИАРДИТЕ НА ТУРЦИЯ?

    13:39 04.09.2026

  • 21 Крокодила Гена

    2 1 Отговор
    Гълъбо е катастрофа, като Румбата. Честито на тези, които гласуваха за него. Хората са казали- малко акъл , но да ти дойде навреме. Уви, милион и триста хиляди, не само че нямаха никакъв, но и не им дойде. Като на червена бабичка в климактериум.

    13:41 04.09.2026

  • 22 Сандо

    2 0 Отговор
    Там може да се проведе състезание кой е по-некадърен,кой е по-ненужен,кой е по-вреден.А също така могат да се разделят на групи кой на кого слугува.

    13:41 04.09.2026

  • 23 Да те

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Един милион":

    .........

    13:42 04.09.2026

  • 24 Ярката калинка Катя Ивкова

    2 1 Отговор
    въобще няма място в МЗ.

    Въпросът е с какъв акъл Радев я е назначил за Министър на здравеопазването, след като калинката Катя няма медицинско образование?

    13:43 04.09.2026

  • 25 Георги

    3 0 Отговор
    Един ще го сменя защото много промени правел, друг ще го сменя защото никакви не правил, не мога да го разбера кое е правилното. Или е намерил по НАШИ хора.

    13:43 04.09.2026

  • 26 Минус-малус

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДА СЕ НАМАЛИ":

    40 дупедати много по-лесно се купуват от 240, нали?

    13:45 04.09.2026

  • 27 Като от Нищо Не Разбираш !

    2 0 Отговор
    Става Така !

    Доверяваш се На Глупаци !

    Които Явно Разбират !

    Дори По-малко и от Него !

    13:45 04.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хи хи

    2 1 Отговор
    Преди седмица четох някаква статия , че трябва да се направят промени в кабинета , да се смени Демерджиев , Шишков и Найденов ако Радев иска да постигне нещо. Акцентираха , че Радев трябва да смени и депутатите , тотал щета са . Аз бих казал , че Радев трябва да смени и кукловодите , който му натресоха цялата тази паплач , но едва ли ще му разрешат .

    13:53 04.09.2026

  • 30 Професор

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "глоги":

    Думи като ПрезидентКА и минисърКА няма! Има Президент и Министър! Не се прави на умен, че не и се отдава!

    13:54 04.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Я па тоя

    0 0 Отговор
    На външната много и е навътре😫
    Отличничка! Браво й е.

    14:02 04.09.2026

  • 36 Рдев,разкарай онази

    0 0 Отговор
    пача от външно!Задължително!!!Тя играе за друг отбор!

    14:06 04.09.2026

  • 37 Кои са техните информатори

    1 0 Отговор
    от кабинета на Радев? Чистачката или една жена на централна гара до дюнера?

    14:07 04.09.2026

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