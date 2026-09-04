Румен Радев обмисля кадрови промени в състава на кабинета

Премиерът Румен Радев обмислял кадрови промени в състава на правителството. Това научи News.bg от свои източници в кабинета. Имало министри, от които той не бил никак доволен.
На мушката е здравният министър Катя Ивкова заради създалото се напрежение в здравеопазването и предлаганата от нея реформа. Ивкова планираше преминаване на Центъра за асистирана репродукция в НЗОК, но след обществената съпротива се отказа. РЗИ-та стават териториални дирекции. Това доведе до оставката на главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Заради несъгласие с министъра си тръгнаха двама нейни заместници и директори на ключови дирекции в МЗ. Черешката на тортата е и скандалът с изграждането на Националната детска болница, която е приоритет за Румен Радев.
С постовете си вероятно ще се разделят министърът на образованието Георги Вълчев и Иван Василев, министър на електронното управление и дигиталната трансформация заради забавени проекти и реформи.
Изненадващо, но във властта се коментира и за сериозно напрежение между премиера Радев и финансовия министър Гълъб Донев. Заради проблемите около бюджета за 2026 г. отношенията между двамата се обтегнали до степен, че не си говорят, освен когато не е крайно необходимо.
Донев не искал намеса от страна на Радев и изцяло се доверявал на екипа си, докато премиерът искал по-видими резултати и да не се дава повод на опозицията да громи финансовата политика на управлението. Какво ще се случи с Донев вероятно ще стане ясно след решението на КС, който бе сезиран от опозицията за някои текстове от Бюджет 2026.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гласувайте
Коментиран от #4, #12
13:23 04.09.2026
2 Питане
А дано !!!
Коментиран от #28
13:24 04.09.2026
3 Е ми.
13:25 04.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ДА СЕ НАМАЛИ
НА ДЕПУТАТНИЦИТЕ.
НА 5 МЛН. НАСЕЛЕНИЕ 40 СТИГАТ.
ЕТО ТОВА Е ПРОМЯНА.
Коментиран от #15, #26
13:26 04.09.2026
6 Избор
13:26 04.09.2026
7 Супер!
Коментиран от #16
13:27 04.09.2026
8 Изкочиха
13:28 04.09.2026
9 Ще ни напуска ли?
13:28 04.09.2026
10 глоги
Коментиран от #30
13:29 04.09.2026
11 МунчоЛЕТ
13:29 04.09.2026
12 Един милион
До коментар #1 от "Гласувайте":руснаци !
Коментиран от #23
13:29 04.09.2026
13 Славяни
13:30 04.09.2026
14 ШЕФА
Коментиран от #18
13:31 04.09.2026
15 Голям смях
До коментар #5 от "ДА СЕ НАМАЛИ":40 депутати??? Да може да си купиш 21 и да правиш каквото си искаш. Срещу 21 милиона да крадеш Милиарди. Добро предложение.
13:32 04.09.2026
16 ЛОШО е
До коментар #7 от "Супер!":След 4 години.
13:33 04.09.2026
17 А50
13:33 04.09.2026
18 Никой не казва
До коментар #14 от "ШЕФА":Бягай свят широк....
13:34 04.09.2026
19 Промяна Х
13:39 04.09.2026
20 Цвете
13:39 04.09.2026
21 Крокодила Гена
13:41 04.09.2026
22 Сандо
13:41 04.09.2026
23 Да те
До коментар #12 от "Един милион":.........
13:42 04.09.2026
24 Ярката калинка Катя Ивкова
Въпросът е с какъв акъл Радев я е назначил за Министър на здравеопазването, след като калинката Катя няма медицинско образование?
13:43 04.09.2026
25 Георги
13:43 04.09.2026
26 Минус-малус
До коментар #5 от "ДА СЕ НАМАЛИ":40 дупедати много по-лесно се купуват от 240, нали?
13:45 04.09.2026
27 Като от Нищо Не Разбираш !
Доверяваш се На Глупаци !
Които Явно Разбират !
Дори По-малко и от Него !
13:45 04.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хи хи
13:53 04.09.2026
30 Професор
До коментар #10 от "глоги":Думи като ПрезидентКА и минисърКА няма! Има Президент и Министър! Не се прави на умен, че не и се отдава!
13:54 04.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Я па тоя
Отличничка! Браво й е.
14:02 04.09.2026
36 Рдев,разкарай онази
14:06 04.09.2026
37 Кои са техните информатори
14:07 04.09.2026