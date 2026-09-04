Румен Радев обмисля кадрови промени в състава на кабинета

Премиерът Румен Радев обмислял кадрови промени в състава на правителството. Това научи News.bg от свои източници в кабинета. Имало министри, от които той не бил никак доволен.

На мушката е здравният министър Катя Ивкова заради създалото се напрежение в здравеопазването и предлаганата от нея реформа. Ивкова планираше преминаване на Центъра за асистирана репродукция в НЗОК, но след обществената съпротива се отказа. РЗИ-та стават териториални дирекции. Това доведе до оставката на главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Заради несъгласие с министъра си тръгнаха двама нейни заместници и директори на ключови дирекции в МЗ. Черешката на тортата е и скандалът с изграждането на Националната детска болница, която е приоритет за Румен Радев.

С постовете си вероятно ще се разделят министърът на образованието Георги Вълчев и Иван Василев, министър на електронното управление и дигиталната трансформация заради забавени проекти и реформи.

Изненадващо, но във властта се коментира и за сериозно напрежение между премиера Радев и финансовия министър Гълъб Донев. Заради проблемите около бюджета за 2026 г. отношенията между двамата се обтегнали до степен, че не си говорят, освен когато не е крайно необходимо.

Донев не искал намеса от страна на Радев и изцяло се доверявал на екипа си, докато премиерът искал по-видими резултати и да не се дава повод на опозицията да громи финансовата политика на управлението. Какво ще се случи с Донев вероятно ще стане ясно след решението на КС, който бе сезиран от опозицията за някои текстове от Бюджет 2026.