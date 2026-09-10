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Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за защита на потребителите

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за защита на потребителите

10 Септември, 2026 11:49 1 145 13

  • депутати-
  • второ четене-
  • промени-
  • закон за защита на потребителите

С приетите промени се създава минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за защита на потребителите - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Народните представители гласуваха на второ четене промени в Закона за защита на потребителите, информират от novini.bg.

С приетите промени се създава минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ.

Освен това приетите изменения определят и информацията, която търговците трябва да предоставят на потребителите преди сключването на договор за финансови услуги от разстояние, както и изискванията към онлайн интерфейса на търговците, предоставящи финансови услуги онлайн.

Промените в Закона засягат и договорите от разстояние - в това число и за договорите за предоставяне на финансови услуги, сключени чрез онлайн интерфейс, задължение за търговците да предоставят функция за упражняване правото на отказ от договора от разстояние, когато потребителят сключва договор от разстояние по електронен път.
При договори от разстояние, сключени чрез онлайн интерфейс, търговецът е длъжен да предостави на потребителя възможност да се откаже от договора, като използва функция за отказ. Функцията за отказ се обозначава с думите „откажете се от договора тук“ или с подобен недвусмислен израз, който е лесен за четене. Функцията за отказ трябва да бъде на разположение постоянно през целия период, през който потребителят има право да се откаже от договора, предвиждат измененията.

Народните представители гласуваха и Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г. Вносител на законопроекта е Министерски съвет.

Потребителят има право да се откаже от договора за предоставяне на финансови услуги от разстояние, без да посочва причина, без да дължи неустойки или обезщетение, в 14-дневен срок от сключването му или от деня, в който получи условията на договора и преддоговорната информация. При използване на онлайн интерфейс от търговците за предоставяне на финансови услуги се въвежда забрана за използване на търговски практики, които могат да манипулират решението на потребителите за сключване на договор за предоставяне на финансови услуги.

Народните представители ратифицираха Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г. Вносител на законопроекта е Министерски съвет.

"Основната цел е да бъде актуализиран списъкът на данъците, посочени в приложение А към конвенцията, като в него бъдат включени трите данъка – първичен допълнителен данък, вторичен допълнителен данък и националният допълнителен данък, с което е въведено в националното законодателство глобалното минимално данъчно облагане", обясни зам.-министърът на финансите Людмила Петкова в пленарна зала. "Включването на тези данъци ще осигури необходимата правна основа на България да прилага механизмите за международно административно сътрудничество, обмен на данъчна информация, а именно – автоматичен обмен на информация, обмен на информация при поискване, спонтанен обмен, едновременни ревизии, участие в чуждестранни проверки, събиране на вземания и др.", добави тя.

След предложение на Константин Проданов от "Прогресивна България" законопроектът беше приет и на второ четене в рамките на днешното пленарно заседание.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъъ

    5 0 Отговор
    Първо ти го забиват на два ката, а след това ти обещават да те защитават!🤥

    Коментиран от #8

    11:58 10.09.2026

  • 2 111111

    5 0 Отговор
    Нищо не разбрах!

    11:59 10.09.2026

  • 3 Възpожденец 🇧🇬

    3 2 Отговор
    кРадев и кохортата му от забравени и не толкова съветски другари се занимават само с глупост, кражби и изграждане на диктатура по модела на Путлер и фашисткия му режим.

    Коментиран от #4, #6, #11

    12:03 10.09.2026

  • 4 111111

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Ама Ви взеха електората!

    12:05 10.09.2026

  • 5 А кога ще

    16 0 Отговор
    има закони против банките? Наскоро влязах в клон на Фибанк, оказа се че им дължа над 300евро за сметка (открита от работодателя ми) ,по която съм получавал заплата 4 месеца преди 20 години! Сметката е празна, но понеже се начисляват такси обслужване е на минус! Защо автоматично не закриват не използвани сметки, а трупат загуби на тях с лихви, които после трябва да покривам аз? И какво се обслужва на празна сметка?

    12:06 10.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бой , лъжи и клевети

    3 2 Отговор
    Това чака самотноживеещите жени.

    12:20 10.09.2026

  • 8 Патриот

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъ":

    Бойко Борисов
    Премиерът Бойко Борисов коментира „Оръжие гейт“
    “ От оня ден арестуваме. Една рота автомати, пистолети, гранатомети, бяха броили до 40 хил. патрона, понеже до 40 хил. могат, и сега наново - повече са... „

    6 Декември, 2018 г

    13:02 10.09.2026

  • 9 късо име

    1 0 Отговор
    Нищо не разбрах от тази статия, явно и списвачката нищо не е разбрала, ама пише...

    13:03 10.09.2026

  • 10 Не само

    0 0 Отговор
    сключването на договор и отказ за "финансови" услуги от разстояние трябва а за всякакви услуги! Отново сме свидетели на лобизъм и полвинчатост. Комуналните услуги защо не са включени да питам ? А?

    13:04 10.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ами аре да го видим тва ...

    0 0 Отговор
    Функцията за отказ се обозначава с думите „откажете се от договора тук“ или с подобен недвусмислен израз, който е лесен за четене. хахахаха....

    13:06 10.09.2026

  • 13 Плащане пари за Украйна

    1 1 Отговор
    и всякакви други помощи и доставки... „откажете се от договора тук“ ! Зелени и сини зони „откажете се от договора тук“ !

    13:09 10.09.2026

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