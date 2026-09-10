Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за защита на потребителите

Народните представители гласуваха на второ четене промени в Закона за защита на потребителите, информират от novini.bg.

С приетите промени се създава минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ.

Освен това приетите изменения определят и информацията, която търговците трябва да предоставят на потребителите преди сключването на договор за финансови услуги от разстояние, както и изискванията към онлайн интерфейса на търговците, предоставящи финансови услуги онлайн.

Промените в Закона засягат и договорите от разстояние - в това число и за договорите за предоставяне на финансови услуги, сключени чрез онлайн интерфейс, задължение за търговците да предоставят функция за упражняване правото на отказ от договора от разстояние, когато потребителят сключва договор от разстояние по електронен път.

При договори от разстояние, сключени чрез онлайн интерфейс, търговецът е длъжен да предостави на потребителя възможност да се откаже от договора, като използва функция за отказ. Функцията за отказ се обозначава с думите „откажете се от договора тук“ или с подобен недвусмислен израз, който е лесен за четене. Функцията за отказ трябва да бъде на разположение постоянно през целия период, през който потребителят има право да се откаже от договора, предвиждат измененията.

Народните представители гласуваха и Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г. Вносител на законопроекта е Министерски съвет.

Потребителят има право да се откаже от договора за предоставяне на финансови услуги от разстояние, без да посочва причина, без да дължи неустойки или обезщетение, в 14-дневен срок от сключването му или от деня, в който получи условията на договора и преддоговорната информация. При използване на онлайн интерфейс от търговците за предоставяне на финансови услуги се въвежда забрана за използване на търговски практики, които могат да манипулират решението на потребителите за сключване на договор за предоставяне на финансови услуги.

Народните представители ратифицираха Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г. Вносител на законопроекта е Министерски съвет.

"Основната цел е да бъде актуализиран списъкът на данъците, посочени в приложение А към конвенцията, като в него бъдат включени трите данъка – първичен допълнителен данък, вторичен допълнителен данък и националният допълнителен данък, с което е въведено в националното законодателство глобалното минимално данъчно облагане", обясни зам.-министърът на финансите Людмила Петкова в пленарна зала. "Включването на тези данъци ще осигури необходимата правна основа на България да прилага механизмите за международно административно сътрудничество, обмен на данъчна информация, а именно – автоматичен обмен на информация, обмен на информация при поискване, спонтанен обмен, едновременни ревизии, участие в чуждестранни проверки, събиране на вземания и др.", добави тя.

След предложение на Константин Проданов от "Прогресивна България" законопроектът беше приет и на второ четене в рамките на днешното пленарно заседание.