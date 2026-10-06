Ивайло Мирчев поиска изслушване на Румен Радев и службите за ударените кораби ВИДЕО

„Демократична България“ поиска извънредно изслушване в парламента на ДАНС, Служба „Военно разузнаване“, Държавната агенция „Разузнаване“, министъра на отбраната и премиера Румен Радев заради поразените от дронове търговски кораби в Черно море.

Искането е отправено от съпредседателя на „Да, България“ и депутат от парламентарната група на ДБ Ивайло Мирчев. Той настоява и президентът Йотова спешно да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

„Настояваме президентът Йотова спешно да свика Консултативния съвет за национална сигурност“, заяви Мирчев.

По думите му искането към държавния глава е отправяно неведнъж. Мирчев предупреди, че ако президентът отново откаже да свика КСНС, това ще потвърди „негодността му за поста“, който заема и за който се кандидатира.

Два кораба са поразени в българската икономическа зона

Румен Радев е свикал среща с представители на институциите заради инцидента с двата кораба в българската икономическа зона в Черно море. По данни, цитирани от него, атаката е извършена около 3 часа през нощта с морски и въздушни дронове.

Единият кораб е потънал, а издирването на моряци от екипажа продължава. Спасени са 11 турски и 7 индийски граждани. Румен Радев определи атаката като недопустима и като грубо погазване на международното право.

Предложеното изслушване трябва да изясни действията на службите и институциите във връзка с инцидента, както и мерките за сигурност в българската икономическа зона. От „Демократична България“ не посочват конкретна дата за заседанието, а решението за включването му в парламентарния дневен ред предстои.

Източници: dnes.bg