Ивайло Мирчев поиска изслушване на Румен Радев и службите за ударените кораби ВИДЕО

„Демократична България“ поиска извънредно изслушване в парламента на ДАНС, Служба „Военно разузнаване“, Държавната агенция „Разузнаване“, министъра на отбраната и премиера Румен Радев заради поразените от дронове търговски кораби в Черно море.
Искането е отправено от съпредседателя на „Да, България“ и депутат от парламентарната група на ДБ Ивайло Мирчев. Той настоява и президентът Йотова спешно да свика Консултативния съвет за национална сигурност.„Настояваме президентът Йотова спешно да свика Консултативния съвет за национална сигурност“, заяви Мирчев.
По думите му искането към държавния глава е отправяно неведнъж. Мирчев предупреди, че ако президентът отново откаже да свика КСНС, това ще потвърди „негодността му за поста“, който заема и за който се кандидатира.
Два кораба са поразени в българската икономическа зона
Румен Радев е свикал среща с представители на институциите заради инцидента с двата кораба в българската икономическа зона в Черно море. По данни, цитирани от него, атаката е извършена около 3 часа през нощта с морски и въздушни дронове.
Единият кораб е потънал, а издирването на моряци от екипажа продължава. Спасени са 11 турски и 7 индийски граждани. Румен Радев определи атаката като недопустима и като грубо погазване на международното право.
Предложеното изслушване трябва да изясни действията на службите и институциите във връзка с инцидента, както и мерките за сигурност в българската икономическа зона. От „Демократична България“ не посочват конкретна дата за заседанието, а решението за включването му в парламентарния дневен ред предстои.
Източници: dnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
12:45 06.10.2026
2 И Киев е Руски
12:46 06.10.2026
3 Ужас
12:49 06.10.2026
4 НАЙ ГНУСНИТЕ В бЪЛГАРИЯ
12:49 06.10.2026
5 Хмм
12:50 06.10.2026
6 Джамбаза
Всичките му атаки завършват по един и
същи начин - челен сблъсък с реалносста.
12:51 06.10.2026
7 Те още
12:52 06.10.2026
8 И на пилон ще се връткате
12:56 06.10.2026
9 Зеления
По средата на снимката е този който уж беше бит от доставчик на храна, после не беше бит, обаче се катери по капаците на колите и вдигна олелия в цялата държава, че е трябвало да изчака 2 мин човека да си свърши работата.
Третия на снимката е който заплашваше министър Йоловски само фирми на ППДБ да участват в парите за електронно управление и е същия който се навежда на Тюркмян чешма
12:57 06.10.2026
10 факт
13:02 06.10.2026
11 Без недомлъвки
Излезте и кажете чии са дроновете!
Коментиран от #16
13:10 06.10.2026
12 Съгласен
13:10 06.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ОТ ДРАМАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
13:22 06.10.2026
16 ОТ ДРАМАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
До коментар #11 от "Без недомлъвки":УКРАИНСКИ БЕ НИ РАЗБРАЛИ
13:23 06.10.2026
17 Редник
13:31 06.10.2026
18 Шорт
13:46 06.10.2026
19 Констатация
14:01 06.10.2026
20 Изпъл зяха
14:11 06.10.2026