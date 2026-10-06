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Ивайло Мирчев поиска изслушване на Румен Радев и службите за ударените кораби ВИДЕО
  Тема: Избори

Ивайло Мирчев поиска изслушване на Румен Радев и службите за ударените кораби ВИДЕО

6 Октомври, 2026 12:43, обновена 6 Октомври, 2026 13:19 697 20

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„Демократична България“ настоява и за спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност заради поразените от дронове кораби в българската икономическа зона

Ивайло Мирчев поиска изслушване на Румен Радев и службите за ударените кораби ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Демократична България“ поиска извънредно изслушване в парламента на ДАНС, Служба „Военно разузнаване“, Държавната агенция „Разузнаване“, министъра на отбраната и премиера Румен Радев заради поразените от дронове търговски кораби в Черно море.

Искането е отправено от съпредседателя на „Да, България“ и депутат от парламентарната група на ДБ Ивайло Мирчев. Той настоява и президентът Йотова спешно да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

„Настояваме президентът Йотова спешно да свика Консултативния съвет за национална сигурност“, заяви Мирчев.

По думите му искането към държавния глава е отправяно неведнъж. Мирчев предупреди, че ако президентът отново откаже да свика КСНС, това ще потвърди „негодността му за поста“, който заема и за който се кандидатира.

Два кораба са поразени в българската икономическа зона

Румен Радев е свикал среща с представители на институциите заради инцидента с двата кораба в българската икономическа зона в Черно море. По данни, цитирани от него, атаката е извършена около 3 часа през нощта с морски и въздушни дронове.

Единият кораб е потънал, а издирването на моряци от екипажа продължава. Спасени са 11 турски и 7 индийски граждани. Румен Радев определи атаката като недопустима и като грубо погазване на международното право.

Предложеното изслушване трябва да изясни действията на службите и институциите във връзка с инцидента, както и мерките за сигурност в българската икономическа зона. От „Демократична България“ не посочват конкретна дата за заседанието, а решението за включването му в парламентарния дневен ред предстои.

Източници: dnes.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    31 2 Отговор
    А Румен Радев кога ще поиска изслушване на Ивайло Мирчев и службите за ударените от него куриери ?

    12:45 06.10.2026

  • 2 И Киев е Руски

    18 2 Отговор
    МирчеФ не загина ли в буча?

    12:46 06.10.2026

  • 3 Ужас

    25 2 Отговор
    Като се докаже, че са усраински и ще мълчите пак, както след всяка манипулативна информациика, която пускат ежедневно и ке оказва, че лъжат

    12:49 06.10.2026

  • 4 НАЙ ГНУСНИТЕ В бЪЛГАРИЯ

    23 1 Отговор
    ИЗПЪЛЗЯХА!

    12:49 06.10.2026

  • 5 Хмм

    7 1 Отговор
    какво превозва корабът

    12:50 06.10.2026

  • 6 Джамбаза

    15 1 Отговор
    А уж Мирчев знае всичко!
    Всичките му атаки завършват по един и
    същи начин - челен сблъсък с реалносста.

    12:51 06.10.2026

  • 7 Те още

    7 2 Отговор
    скалъпват сюджета !

    12:52 06.10.2026

  • 8 И на пилон ще се връткате

    9 2 Отговор
    Само и само да не се занимават с ужаса в държавата с цени, гориво, кражби ....тия са готови всичките мизерници да трепат мухите. Корабите чии са, какво са возели? Ог кога руснаците ги предупредиха, че ще им затворят всичко. Плаче Мара на чужди гроб. Да ги дават на снимка, грозни и неумни.

    12:56 06.10.2026

  • 9 Зеления

    7 2 Отговор
    Този с брадата на снимката е който ходи на срещи с украинския посланик и Невзоров, има го на снимка и с двамата, докато като зам. кмет на Варна управляваше вместо Коцев.
    По средата на снимката е този който уж беше бит от доставчик на храна, после не беше бит, обаче се катери по капаците на колите и вдигна олелия в цялата държава, че е трябвало да изчака 2 мин човека да си свърши работата.
    Третия на снимката е който заплашваше министър Йоловски само фирми на ППДБ да участват в парите за електронно управление и е същия който се навежда на Тюркмян чешма

    12:57 06.10.2026

  • 10 факт

    4 1 Отговор
    Нещата се закучиха. Бягайте докато е време в Северозапада, там няма нито море, нито дронове. То и без това нагодина може да няма летовници, затова бягайте към Северозапада, за да не се вайкате после.

    13:02 06.10.2026

  • 11 Без недомлъвки

    5 1 Отговор
    Йотова и Радев, българите искат и имат право да знаят цялата истина по случая.
    Излезте и кажете чии са дроновете!

    Коментиран от #16

    13:10 06.10.2026

  • 12 Съгласен

    9 2 Отговор
    Мирчев, идва време за прибиране на кукуруза. Отивай си в Крушари да направиш организация!

    13:10 06.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ОТ ДРАМАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    МИРЧИВ ГРАБВАЙ ГУМЕНАТА ЛОДКА ОТ РОСЕНЕЦ И БЯГАЙ ДА СПАСЯВАШ И С АСЕНЯ НАПРАВЕТЕ РАЗЛИКА МЕЖДУ ТЕРИТОРИАЛНИ ВОДИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА

    13:22 06.10.2026

  • 16 ОТ ДРАМАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Без недомлъвки":

    УКРАИНСКИ БЕ НИ РАЗБРАЛИ

    13:23 06.10.2026

  • 17 Редник

    3 0 Отговор
    Ама тоя Мирчев много се излага. Що ще вика Радев на изслушване? Направо да вика Путин, щото той знае чии са дроновете.

    13:31 06.10.2026

  • 18 Шорт

    2 0 Отговор
    МИРЧЕВИЯ Е ТАКОВА ЧУЧЕЛО! НА ВСЯКА МАНДЖА МЕРУДИЯ!

    13:46 06.10.2026

  • 19 Констатация

    1 0 Отговор
    Добре, бе, събрахъ съ и кво шъ правят на туй партийну събрание??? Шъ обявят война на Русия, Иран и Хутите??? -))))) Аферим, юнаци....... -))))))

    14:01 06.10.2026

  • 20 Изпъл зяха

    0 0 Отговор
    Всички шарл атани да ръсят кон с пирации по всички пла тени мед ии

    14:11 06.10.2026

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