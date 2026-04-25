Агенция „Митници“ предупреди за измама с таксата за Дунав мост. Размерът на таксата е фиксиран – 2 евро

25 Април, 2026 17:18 955 3

Кои са единствените официални канали?

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има установен случай на гражданин, станал жертва на измама, след като е платил таксата през нелегитимен сайт. В тази връзка Агенция „Митници“ съобщав кои са единствените официални канали за онлайн плащане на таксата за Дунав мост (Русе – Гюргево). На място - в брой или с банкова карта, което остава най-сигурният и предпочитан начин, или чрез е-портала на Агенция „Митници“, където е официалният виртуален ПОС-терминал.

Всички други сайтове, които предлагат подобна услуга, са потенциална измама. Плащане през тях крие риск от загуба на средства и злоупотреба с лични данни.

Размерът на таксата е фиксиран – 2 евро, независимо дали се плаща онлайн или на място. Ако сайт изисква различна сума или допълнителни „такси“, това е ясен сигнал за измама.

По случая с вече пострадал румънски гражданин са уведомени компетентните органи. Таксата „мост“ се събира от Агенция „Митници“ при излизане от България през Дунав мост Русе - Гюргево. В обратната посока (от Румъния към България) тя се администрира от румънските власти.

От лятото на 2024 г. е въведена възможност за онлайн плащане за всички леки автомобили (до 8+1 места), но поради зачестили измамни сайтове се препоръчва повишено внимание и проверка на адреса преди плащане.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голяма крадлива схема е апиту

    3 1 Отговор
    дано Радев стигне и до тях

    17:22 25.04.2026

  • 2 Един шАфИор

    1 1 Отговор
    В Англия си имат такса "за Кралицата", а в България такса "за Митицата" 😀

    17:41 25.04.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    3 0 Отговор
    2020 имаше такваз такса с кпп на входа на всеки град

    17:51 25.04.2026

