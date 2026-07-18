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Комарите шетат по река Дунав след забавеното пръскане

Комарите шетат по река Дунав след забавеното пръскане

18 Юли, 2026 12:04 626 9

  • дунав мост-
  • дунав-
  • комари-
  • пръскане

Тазгодишната обществена поръчка е била спряна от служебния кабинет на Андрей Гюров заради констатирани нарушения в процедурата, стартирана още по времето на премиера Росен Желязков

Комарите шетат по река Дунав след забавеното пръскане - 1
СЕГА СЕГА

Граждани на крайдунавските общини Белене, Никопол, Гулянци и Долна Митрополия са подложени на истински терор от рекордна популация на комари това лято заради провалена и забавена държавна поръчка за третиране на насекомите. Проблемът е достигнал до Народното събрание, където стана ясно, че Министерството на здравеопазването не може да организира ново пръскане до месец септември.

Според експерти, цитирани от изданието, аварийната обработка срещу летящите насекоми е предприета с около месец закъснение, което я превръща в безсмислено харчене на средства. Заради пропускането на ключовия момент за ранно пръскане, популацията по поречието на река Дунав е достигнала критични нива. Недоволството на хората е озвучено по време на писмения парламентарен контрол от депутата от „Демократична България“ Свилен Трифонов.

„Гражданите са поставени в условия, които значително влошават качеството им на живот“, посочва народният представител, като допълва, че остри сигнали има и от други засегнати райони. Той настоява за ясни отговори от здравния министър Катя Ивкова относно предвижданите спешни действия на държавата.

В своя отговор министър Ивкова признава, че нова обществена поръчка технически не може да бъде организирана в месеците до септември. Въпреки това тя уверява, че правителството разглежда проблема приоритетно и ще търси начини за реакция при остра нужда. По информация на първоизточника, Министерството на здравеопазването подготвя поръчка за тригодишна дейност, чиято цел е да гарантира по-добра предварителна организация на мероприятията и да предотврати бъдещи кризи с вредителите.

Основните развъдници на комарите са дунавските острови, които са изцяло държавна собственост. Поради тази причина локалните усилия на отделните общини са крайно недостатъчни без сериозна държавна намеса. Ключовият момент за ефективна борба е ларвицидното третиране по време на хладната пролет.

Според "СЕГА", тазгодишната обществена поръчка е била спряна от служебния кабинет на Андрей Гюров заради констатирани нарушения в процедурата, стартирана още по времето на премиера Росен Желязков. Последвалият кабинет на Румен Радев е пристъпил към аварийни дейности, но административното прехвърляне на средства е довело до фатално забавяне. Близо 1,3 милиона евро са били пренасочени от Българската агенция по безопасност на храните към здравното министерство, като аварийното пръскане е възложено на съответните регионални подразделения, сред които РЗИ - Плевен, РЗИ - Велико Търново и РЗИ - Русе.

До момента няма публична яснота каква част от въпросните 1,3 милиона евро са реално усвоени и с какъв ефект. Жители на Свищов припомнят в социалните мрежи порочни практики отпреди седем години, когато въпреки отпуснатите извънредни средства от бюджета, местните хора са били принудени сами да закупуват препарати и техника за обезпаразитяване на остров Вардим.

Гражданите от крайдунавските райони продължават да настояват за регулярна информация относно нивата на плътност на популациите и за задължителен синхрон на действията с румънските власти, без който всяко изолирано пръскане остава без дълготраен резултат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пилот не празни пътнически полети

    7 1 Отговор
    Не е вярно. Пръскането против хора не сме го спирали, само леко го понамалихме заради кризата с керосина.

    12:07 18.07.2026

  • 2 Имат имунитет,

    2 2 Отговор
    както аз имам имунитет от копейки. Байгън са ми и отдавна им свикнах на празнословията и конспиративните фейкове.

    12:13 18.07.2026

  • 3 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор
    През фашистко робство не са пръскали никога. Имало е облаци от комари и мравуняци от въшки и дървеници.

    Коментиран от #5

    12:18 18.07.2026

  • 4 Овчар

    2 0 Отговор
    И те станаха хитри , правят коалиция и повдигат чаршава , учат се от хората..!

    12:39 18.07.2026

  • 5 Тик- Ток

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пенсионер 69 годишен":

    И после дойде Червената армия и ви извади от въшлясалите колиби и събу цървулите и ви направи хора

    12:48 18.07.2026

  • 6 зреене

    0 0 Отговор
    Комарите шетат по река Дунав,като я метат с метли и я почистват от шлюпки на тиквени семки.

    12:55 18.07.2026

  • 7 Телешки цървул

    0 0 Отговор
    Уважаеми висшисти и висшистКи! Моля обяснете на нас простолюдието, как точно комари шетат, защото са ни учили, че насекомите се роят, но понеже съм от село не ми е ясно те прах ли бършат, пода ли мият, поливат градината, перат или готвят? 😉 😀

    12:56 18.07.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор
    Тука в Рушчук комарите са бойни.
    Нито един рушляк не може да премине Дунава.

    12:56 18.07.2026

  • 9 Хари

    0 0 Отговор
    Някои ги боли, че по течението на река Дунав, има комари в изобилие и комари, колкото врабчета! Всичко е точно, ще мислят за храната на комарите!

    13:01 18.07.2026

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