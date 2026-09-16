Социалната комисия не прие предложенията за по-високи заплати за медиците

Парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика не прие на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, внесен от Костадин Костадинов от "Възраждане" и група народни представители. Идеята за промените са по повод протестите на медицинското съсловие за адекватно заплащане за труда във всички нива на здравната система, каза Георги Георгиев от парламентарната група на "Възраждане", който представи предложенията за промени, изброи БТА.

Това е и причината системата да изпитва огромен кадрови дефицит, каза още той. По думите му българските медицински сестри и млади лекари се намират в дъното на трудовите възнаграждения не само в България, но и в целия ЕС. Предложенията ни са заплатите на лекарите без специалност да бъдат 150% от средната брутна работна заплата, а на медицинските сестри, акушерки и други професионалисти по здравни грижи - 140% от средната брутна работна заплата, посочи Георгиев. Предлага се и повишаване на заплащането за нощен труд, както и за допълнителна квалификация. Предлагаме още Инспекцията по труда да извършва проверки в лечебните заведения, които не изпълняват предвиденото в закона, ако тази промяна бъде приета, допълни Георгиев.

От Министерството на здравеопазването принципно подкрепят част от проекта, но посочват, че липсва финансов анализ и източник на допълнителен ресурс, а Министерството на финансите акцентира основно върху бюджетния ефект, както и че се предполага допълнителен ресурс, но законопроектът няма финансова обосновка, каза Венко Сабрутев, председател на комисията.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) не подкрепя предложенията, тъй като действащата нормативна уредба позволява договаряне на по-високи размери на възнагражденията, каза Ненко Салчев, началник на отдел „Трудово право и условия на труд“ в МТСП. По думите му предложенията, свързани с контрола, са в противоречие с основни правни принципи и не може по един и същ въпрос контролът да се осъществява от две институции.

Трябва да се намери правилният механизъм за регламентиране на достойно възнаграждение, но въвеждайки предложението за процент от средната брутна работна заплата, може да се окаже, че сумата е малка за София, но непосилна за малка общинска болница, в която не могат да си позволят да заплащат за медицинския труд, каза Георги Петров от парламентарната група на „Прогресивна България“. По думите му това ще доведе до отлив на млади лекари от по-малките болници. Такава мярка не само няма да задържи лекари в малките населени места, а ще доведе до още по-голяма централизация на кадри в големите градове и това е обосновката ми да не подкрепя предложения законопроект, посочи още Петров. Парите в здравеопазването са достатъчно, но прекалено много се краде, каза още Петров и посочи, че предстоят реформи в системата.

Проблемът със заплащането на медиците е огромен, кадровият дефицит става все по-голям проблем за българското общество, каза Венко Сабрутев от парламентарната група на "Продължаваме промяната". По думите му проблемът с дефицита на учители се реши, когато държавата прие, че това е приоритет и днес образователната система няма този дефицит, който съществуваше преди пет-седем години. От "Продължаваме промяната" ще дадем принципна подкрепа на предложенията, направени от "Възраждане", каза още Сабрутев.

Четирима от членовете на комисията гласуваха "за" предложените промени, гласували "против" нямаше, а 14 се въздържаха.