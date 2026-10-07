Надежда Нейнски: Има всички основания да се задейства чл. 4 на НАТО

Чл. 4 от НАТО не води автоматично до чл. 5. Смятам, че има всички основания да се поиска чл. 4, да се изложат опасенията на България за сигурността в Черно море. Това вече не е чужда война далеч от нас. Тя вече е в изключителната икономическа зона на България. Тя е заплаха за националната ни сигурност. Това заяви пред бТВ бившият външен министър Надежда Нейнски.
„Сигурността в Черно море е и икономически въпрос. Ако корабоплаването е застрашено, това се отразява върху джоба на българина. Това, че се свиква КСНС – въпросът е защо чак сега. Докато чакаме да чуем от властите кой е отговорен за атаките, най-важното е да се знае какви мерки се взимат за сигурността. Очакваме не просто да кажат чий е дронът, очакваме да чуем какво ще предприемат, за да не се повтори това“, подчерта тя.
„Спомням си, че скоро заради паднал дрон бе извикана украинската посланичка. За мен не е изненада, но все пак очаквам да има първи път, в който да бъде извикана и руската посланичка и да бъде поставен въпросът за случващото се в Черно море“, надява се тя.
По думите ѝ това не са случайни дронове, а умишлена провокация, целенасочена атака: „Русия цели да инициира дебати в отделните държави по отношение тяхната сигурност. Страхът винаги води до грешни решения.“
За решението на президента Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност, Нейнски допълни: „КСНС е създаден, за да се направят консултации между политическото и военното ръководство при конкретна заплаха. Трябва обаче да се свика Народното събрание, да има дебат и да се изработи обща национална позиция по националната сигурност, по заплахите и по мерките.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #35
09:46 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ШЕКСПИР
09:46 07.10.2026
4 Има ли
Коментиран от #42
09:46 07.10.2026
5 честен ционист
09:47 07.10.2026
6 Европеец
Коментиран от #34
09:47 07.10.2026
7 бушприт
09:47 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СРЕЩУ АРМИИТЕ НА ПЪРВИЯ СИ БРАТОВЧЕД КИНГ ДЖОРДЖ И ВТОРИЯ СИ БРАТОВЧЕД ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ВТОРИ
.....
СИНА МУ НИ ВКАРА ВЪВ ВОЙНА С РУСИЯ
.....
НЕ СИ ЧЕТЕМ ИСТОРИЯТА НИЕ :)
Коментиран от #47
09:48 07.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 007 лиценз ту кил
09:49 07.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 егн
09:49 07.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Надка Лимонадка
09:49 07.10.2026
18 Воисил Граматик
09:50 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Абе
09:57 07.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ....кпо/ошп/
Коментиран от #40
09:58 07.10.2026
25 Пак изкараха сатанистката слугиня
Коментиран от #29
10:02 07.10.2026
26 най пP03дата
Козляците кога ще ги мобилизирате ?
10:03 07.10.2026
27 И ТАЯ ПРОФЕСИОНАЛНО СИ РАЗ-
10:04 07.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Твоят мозък
До коментар #25 от "Пак изкараха сатанистката слугиня":е умрял като на терориста Путин!
10:05 07.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Многу
10:09 07.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Мдаа
10:13 07.10.2026
37 Европеец
Коментиран от #51
10:14 07.10.2026
38 Истината
10:14 07.10.2026
39 Това от завист ли...
До коментар #28 от "Анонимен":го казваш!
Или така пише... в Гугъл???
10:15 07.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ммммм
Това подобие на нещо никой не бива да го вижда
10:19 07.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ШЕФА
10:21 07.10.2026
45 Тази
10:26 07.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Четеш
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":я като дявола евангелието явно, Борис Трети не ни вкарва във война, даже загива за да не воюваме...!
10:28 07.10.2026
48 Име
10:31 07.10.2026
49 Бабе
10:39 07.10.2026
50 Зарко
10:50 07.10.2026
51 Толкова
До коментар #37 от "Европеец":Гущери избълва тоя така наречен европеец. Може би се казва Иван.
10:53 07.10.2026
52 Розовото пони зеля
10:53 07.10.2026