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Надежда Нейнски: Има всички основания да се задейства чл. 4 на НАТО

Надежда Нейнски: Има всички основания да се задейства чл. 4 на НАТО

7 Октомври, 2026 09:44 980 52

  • надежда нейнски-
  • дрон-
  • черно море-
  • нато

Спомням си, че скоро заради паднал дрон бе извикана украинската посланичка. За мен не е изненада, но все пак очаквам да има първи път, в който да бъде извикана и руската посланичка и да бъде поставен въпросът за случващото се в Черно море

Надежда Нейнски: Има всички основания да се задейства чл. 4 на НАТО - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чл. 4 от НАТО не води автоматично до чл. 5. Смятам, че има всички основания да се поиска чл. 4, да се изложат опасенията на България за сигурността в Черно море. Това вече не е чужда война далеч от нас. Тя вече е в изключителната икономическа зона на България. Тя е заплаха за националната ни сигурност. Това заяви пред бТВ бившият външен министър Надежда Нейнски.

„Сигурността в Черно море е и икономически въпрос. Ако корабоплаването е застрашено, това се отразява върху джоба на българина. Това, че се свиква КСНС – въпросът е защо чак сега. Докато чакаме да чуем от властите кой е отговорен за атаките, най-важното е да се знае какви мерки се взимат за сигурността. Очакваме не просто да кажат чий е дронът, очакваме да чуем какво ще предприемат, за да не се повтори това“, подчерта тя.

„Спомням си, че скоро заради паднал дрон бе извикана украинската посланичка. За мен не е изненада, но все пак очаквам да има първи път, в който да бъде извикана и руската посланичка и да бъде поставен въпросът за случващото се в Черно море“, надява се тя.

По думите ѝ това не са случайни дронове, а умишлена провокация, целенасочена атака: „Русия цели да инициира дебати в отделните държави по отношение тяхната сигурност. Страхът винаги води до грешни решения.“

За решението на президента Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност, Нейнски допълни: „КСНС е създаден, за да се направят консултации между политическото и военното ръководство при конкретна заплаха. Трябва обаче да се свика Народното събрание, да има дебат и да се изработи обща национална позиция по националната сигурност, по заплахите и по мерките.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    63 2 Отговор
    сврака и е изпила акъла на таз

    Коментиран от #35

    09:46 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ШЕКСПИР

    62 2 Отговор
    Не прашете хората с това чучучело ,кораби се потапят от 4 г чак сега ли се сетиха бг мисирки !!!

    09:46 07.10.2026

  • 4 Има ли

    58 3 Отговор
    Надежда тая да я скриете най-после? Срамота, рано сутрин да ни се гади.

    Коментиран от #42

    09:46 07.10.2026

  • 5 честен ционист

    25 2 Отговор
    Нали заради това Русия натири България в НАТО навремето, за да задейства член 4.

    09:47 07.10.2026

  • 6 Европеец

    57 1 Отговор
    Тая скумрия ми е много противна......

    Коментиран от #34

    09:47 07.10.2026

  • 7 бушприт

    22 2 Отговор
    бившата външна министърка- Надежда Нейнски.

    09:47 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    38 1 Отговор
    ФЕРДИНАНД ПРАТИ БЪЛГАРИТЕ ДА УМИРАТ
    СРЕЩУ АРМИИТЕ НА ПЪРВИЯ СИ БРАТОВЧЕД КИНГ ДЖОРДЖ И ВТОРИЯ СИ БРАТОВЧЕД ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ВТОРИ
    .....
    СИНА МУ НИ ВКАРА ВЪВ ВОЙНА С РУСИЯ
    .....
    НЕ СИ ЧЕТЕМ ИСТОРИЯТА НИЕ :)

    Коментиран от #47

    09:48 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 007 лиценз ту кил

    29 1 Отговор
    А Гюро и Кандимен какво мислят по въпроса?

    09:49 07.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 егн

    33 1 Отговор
    Възрастта не прощава

    09:49 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Надка Лимонадка

    46 1 Отговор
    Тая бабуна й е лесно, защото няма да ходи да се бие, а ще си харчи откраднатото някъде надалеч.

    09:49 07.10.2026

  • 18 Воисил Граматик

    16 4 Отговор
    Щом Надежда е Нейнски,то Румен трябва да е Радева.

    09:50 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Абе

    30 2 Отговор
    Много си дръта и грозна вече да тръсиш членове.

    09:57 07.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ....кпо/ошп/

    23 2 Отговор
    ей я и баба ненска - санитарите да не се ослушват ..

    Коментиран от #40

    09:58 07.10.2026

  • 25 Пак изкараха сатанистката слугиня

    26 2 Отговор
    Опасността за нас идва от десетилетните агресивни действия на САЩ/НАТО. Всичко започна с агресията на САЩ/НАТО над Сърбия през 1999 г. без резолюция на ООН. Тогава международното право умря и в момента, в който Примаков обърна самолета над Атлантика, беше ясно, че еднополюсният свят е мит и че Третата световна война е въпрос на време. Другото е ала-бала за нискообразовани и слабоинтелигентни люде.

    Коментиран от #29

    10:02 07.10.2026

  • 26 най пP03дата

    18 0 Отговор
    Ами задействайте го бе , какво чакате ?
    Козляците кога ще ги мобилизирате ?

    10:03 07.10.2026

  • 27 И ТАЯ ПРОФЕСИОНАЛНО СИ РАЗ-

    21 0 Отговор
    ТВОРИ КРАКАТА !

    10:04 07.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Твоят мозък

    1 12 Отговор

    До коментар #25 от "Пак изкараха сатанистката слугиня":

    е умрял като на терориста Путин!

    10:05 07.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Многу

    9 0 Отговор
    е лабилна

    10:09 07.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мдаа

    10 1 Отговор
    Член 5 е сериозна работа, означава световна война, затова са измислили чл.4, нещо като мижи да те лажем.

    10:13 07.10.2026

  • 37 Европеец

    1 11 Отговор
    Днеска налагат 22ри пакет санкции на блатната джамахария, глада ще е невиждан, а и чума ги натисна, аспирин не произвеждат даже в блатата!

    Коментиран от #51

    10:14 07.10.2026

  • 38 Истината

    10 0 Отговор
    Тая грозотия пак се показа на хоризонта...

    10:14 07.10.2026

  • 39 Това от завист ли...

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    го казваш!
    Или така пише... в Гугъл???

    10:15 07.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ммммм

    12 0 Отговор
    Моля ви недейте с това плашило от сутринта

    Това подобие на нещо никой не бива да го вижда

    10:19 07.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ШЕФА

    11 0 Отговор
    Горката изсъхнала скумрия,и тя излезе да се изходи по темата хахаа.

    10:21 07.10.2026

  • 45 Тази

    8 0 Отговор
    Нейнски какво работи? Някой знае ли? Често я канят по телевизиите.

    10:26 07.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Четеш

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    я като дявола евангелието явно, Борис Трети не ни вкарва във война, даже загива за да не воюваме...!

    10:28 07.10.2026

  • 48 Име

    4 0 Отговор
    Надежда Нейма.

    10:31 07.10.2026

  • 49 Бабе

    4 0 Отговор
    Айде стига се излага вече излизай в пенсия гледай си старините

    10:39 07.10.2026

  • 50 Зарко

    1 0 Отговор
    И тая членове сънува!

    10:50 07.10.2026

  • 51 Толкова

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Европеец":

    Гущери избълва тоя така наречен европеец. Може би се казва Иван.

    10:53 07.10.2026

  • 52 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор
    Членката членове сънува, да внимава тези членове да не се наложи да се задействат за укрите.

    10:53 07.10.2026

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