Млади медици блокираха Орлов мост с викове "Бъдеще в България" и "Оставка и промяна" ВИДЕО

Към 21 часа в понеделник приключи протестът на медиците в София, а движението на Орлов мост беше възстановено, предаде БНТ.
По-рано вчера студенти по медицина и лекари специализанти протестираха пред Министерството на здравеопазването в столицата с искане за достойни възнаграждения и условия на труд.
Протестът бе организиран от Инициативен комитет "Бъдеще в България" под надслов "Няма да ни излъжете".
Протестиращите блокираха движението на Орлов мост. С викове "Оставка и промяна", "Елате с нас, правим го за вас" и "Бъдеще в България" те преминаха в шествие от сградата на Министерството на здравеопазването до Орлов мост.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Това е стряскащо
Тези, които претендират за това, че с познанията си ще са стожер за добро здраве на хората самеднаиразпасана шайка некадърници, снощи си позволиха да блокират движението, като в пътуващи имаше малеи деца, възрастни хора, работещи, които изкарват заплатите на тунеядците. Протестът беше изцяло политизиран.
Кой им разреши да се размотават пияни и аруганьни на възлово кръстовище! Кой?
Това не е хуманно господа недоучили младоци!
За това ще се лекуваме в чужбина и дано да не попаднем на кякрй от вас!
04:22 25.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Не се наяде на....
До коментар #14 от "ще го търсите вие тошо":банани ей ти, на всяка статийка все това плачеш.....!!! а който ще търси тошо правешкият свинЯр знае къде е!
Коментиран от #19, #20
05:06 25.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Баба Гошка
05:44 25.11.2025
18 Инжелера
05:47 25.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Таралеж
До коментар #7 от "само питам":Е браво! Иначе хуманна професия сте избрал, а пък и пари искате, но не ги заслужавате. Тошко излезе прав за младите нафукани доктори.
05:57 25.11.2025
22 дядото
06:06 25.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 хаберих
- Той си тръгна, раната му зарастна!
06:46 25.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 тц тц
07:26 25.11.2025
28 просто факти прости факти
07:29 25.11.2025
29 Любопитен
А лицето на протестиращите - една кифла с напомпани джуки, която си правеше селфита в линейката появи ли се?
07:32 25.11.2025
30 пресолена
07:40 25.11.2025
31 Пешо
Личи си по всичко.
Ако на вас не ви е еня за България на повечето от тези млади лекари им пука.
07:50 25.11.2025
32 Последния Шоп
07:50 25.11.2025
33 Тука в коментарите
08:18 25.11.2025
34 Безработни провинциалисти
08:18 25.11.2025
35 Разбирач
09:05 25.11.2025
36 кво па
09:16 25.11.2025
37 тъжна картинка е
младите лекари винаги са започвали с минималната за страната
които искаха можеха да работят докато се учат
така беше
09:35 25.11.2025
38 Тази холната реклама е неподходяща
09:51 25.11.2025
39 Хипократ
10:08 25.11.2025