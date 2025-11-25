Новини
България »
София »
Млади медици блокираха Орлов мост с викове "Бъдеще в България" и "Оставка и промяна" ВИДЕО

Млади медици блокираха Орлов мост с викове "Бъдеще в България" и "Оставка и промяна" ВИДЕО

25 Ноември, 2025 03:13, обновена 25 Ноември, 2025 03:19 1 088 39

  • протест-
  • медици-
  • софия-
  • орлов мост

Протестът бе под надслов "Няма да ни излъжете"

Млади медици блокираха Орлов мост с викове "Бъдеще в България" и "Оставка и промяна" ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Към 21 часа в понеделник приключи протестът на медиците в София, а движението на Орлов мост беше възстановено, предаде БНТ.

По-рано вчера студенти по медицина и лекари специализанти протестираха пред Министерството на здравеопазването в столицата с искане за достойни възнаграждения и условия на труд.

Протестът бе организиран от Инициативен комитет "Бъдеще в България" под надслов "Няма да ни излъжете".



Протестиращите блокираха движението на Орлов мост. С викове "Оставка и промяна", "Елате с нас, правим го за вас" и "Бъдеще в България" те преминаха в шествие от сградата на Министерството на здравеопазването до Орлов мост.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Това е стряскащо

    18 14 Отговор
    Ако това е бъдещето на България в здравеопазването- по- добре да на терминал 2! И даине свръщат!
    Тези, които претендират за това, че с познанията си ще са стожер за добро здраве на хората самеднаиразпасана шайка некадърници, снощи си позволиха да блокират движението, като в пътуващи имаше малеи деца, възрастни хора, работещи, които изкарват заплатите на тунеядците. Протестът беше изцяло политизиран.
    Кой им разреши да се размотават пияни и аруганьни на възлово кръстовище! Кой?
    Това не е хуманно господа недоучили младоци!
    За това ще се лекуваме в чужбина и дано да не попаднем на кякрй от вас!

    04:22 25.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Не се наяде на....

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "ще го търсите вие тошо":

    банани ей ти, на всяка статийка все това плачеш.....!!! а който ще търси тошо правешкият свинЯр знае къде е!

    Коментиран от #19, #20

    05:06 25.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Баба Гошка

    17 4 Отговор
    Разнасяхте ли тоз път тру ппа на своето бъдеще? Алчнюги, мислещи се за госс под. Животът не ни е даден от вас, нито го спасявате. Само спешната медицина заслужава уважение. За хроничните болести освен шепа зобб от аптеките на супер цени изобщо нищо друго не правите. А на колко хора скъсявате живота безнаказано изобщо не споменавате

    05:44 25.11.2025

  • 18 Инжелера

    10 5 Отговор
    Като знам какъв инженер съм ,ме е страх да отида на лекар. Та ,не напразно едно време ,преди 35-6 години всички уважавани себе си мутри, бандити и овъргаляни с политика вкараха децата си в Юридически факултети . те са сега елита на съдебната система и адвокатите . След като направиха и болниците частни дружества ,но и от държавната работа да изпращат в частния си кабинет /пренасочване/ ,след като Ви скубят по задължителна линия със закон като при частните застрахователи ,плащате им втори път на каса и накрая и под масата за да свършат една работа ако могат - се разредиха желаещите за юридически науки. Облъчването с реклами за хапове ,за болести и колко сте болни по презумпция по всички медии си е огромен бизнес равен на оръжейния и онзи с дрогата. Увеличете им заплатите ,но кое от ограбваните средства на работещи бедняци ще спрете първо ? Напротив-увеличавате го . Пари няма -народ няма . Нямате нищо общо с Европейските държави с техните И-карти и проследяване на потоци пари и грижи срещу тях. Тук крадете всичко на 95% от работещите. Африко !

    05:47 25.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Таралеж

    11 5 Отговор

    До коментар #7 от "само питам":

    Е браво! Иначе хуманна професия сте избрал, а пък и пари искате, но не ги заслужавате. Тошко излезе прав за младите нафукани доктори.

    05:57 25.11.2025

  • 22 дядото

    13 2 Отговор
    какво бъдеще за българия сънувате.държава без промишленост,износ и принаден продукт,без качествено образование и здравеопазване и намаляващо народонаселение,съществуваща от външни кредити няма бъдеще.след 36 год. "преход" и с такива управляващи ни чака бедност и мизерия.

    06:06 25.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хаберих

    11 3 Отговор
    - Кой пациент чакаше за превръзка?
    - Той си тръгна, раната му зарастна!

    06:46 25.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 тц тц

    8 2 Отговор
    Разни студенти, от които 2/3 няма да завършат искали достойно възнаграждение???

    07:26 25.11.2025

  • 28 просто факти прости факти

    7 1 Отговор
    Съжалявам, но лекарите станаха търговци. Търгаши да не кажа. Много хора си заминаха от тяхното "лечение". Пример професор Мон-нов /трият иначе/, който беше в ревматологията в София, накраде се и напусна, сега не знам къде се подвизава...Пробутва едни скъп препарат на хората /ок.2500 лв/, който прилагат с ендоксан, който предизвиква инсулти. Източник - личен опит.

    07:29 25.11.2025

  • 29 Любопитен

    6 3 Отговор
    А младия лекар с колата за 250 000 лева, който уби по особено жесток начин кучето, беше ли на протеста?
    А лицето на протестиращите - една кифла с напомпани джуки, която си правеше селфита в линейката появи ли се?

    07:32 25.11.2025

  • 30 пресолена

    8 0 Отговор
    а кога ще излязат също младите заварчици и младите кофражисти...?

    07:40 25.11.2025

  • 31 Пешо

    2 4 Отговор
    Мили коментатори,явно не сте прочели и 1°/▪︎ от учебниците които тези деца са направили.
    Личи си по всичко.
    Ако на вас не ви е еня за България на повечето от тези млади лекари им пука.

    07:50 25.11.2025

  • 32 Последния Шоп

    7 1 Отговор
    Директори на болници - милионери,с доходи над 100 хиляди лева на месец обявиха,че няма да протестират за сега ...

    07:50 25.11.2025

  • 33 Тука в коментарите

    1 1 Отговор
    Е пълно с дърти бедни комунета с рецептурни книжки с iq под 70 дето и само знаят да плещят докато смучат помощи от държавата . Иначе лекарите им криви на тия паразити на икономиката

    08:18 25.11.2025

  • 34 Безработни провинциалисти

    1 0 Отговор
    Преписват от Нова телевизия

    08:18 25.11.2025

  • 35 Разбирач

    1 0 Отговор
    Хаха, тия на инат не искат да напуснат територията. Явно не е чак толкова зле. Иначе няма логика в Европа да предлагат двойно или тройно, а те да стоят в кочината

    09:05 25.11.2025

  • 36 кво па

    1 0 Отговор
    толкова.Слави и тошко маймуняка ни обещаха медици от чужбина за по 500 лева на месец парчето.Но ми се струва че и себеподобни да докарат от африка само с банани да ги гостят няма да им стигнат тези пари за две седмици Май даже и се извиниха,но не стана ясно какво правят в парламента подобни професори,колко пари вземат за глупавините си пред телевизионната публика и закона А и защо ядоха бананите.ЯВНО извинението не се приема и МЕДИЦИТЕ ПОМНЯТ

    09:16 25.11.2025

  • 37 тъжна картинка е

    2 0 Отговор
    никога специализанти не са получавали заплати .
    младите лекари винаги са започвали с минималната за страната
    които искаха можеха да работят докато се учат
    така беше

    09:35 25.11.2025

  • 38 Тази холната реклама е неподходяща

    1 0 Отговор
    Има много тежка война по пътищата и не би трябвало да показвате такава реклама.

    09:51 25.11.2025

  • 39 Хипократ

    0 0 Отговор
    Журналист да публикува каква е практиката в любимия на всички САЩ.Когато завърши медицина студент какво следва,какво го очаква,как се развива професионална и на каква заплата.Изобщо какви са заплатите там и да се приключи с този спор.Да отбележа,че нашите дипломи не се признават там.

    10:08 25.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове