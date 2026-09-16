Найденов в Страсбург: България устойчиво и последователно интегрира стандартите за правата на човека

„България устойчиво и последователно интегрира стандартите за правата на човека, установени от Съда и конкретните примери за това за многобройни“ – това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов по време на среща с председателя на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) Матиас Гийомар в Страсбург.
Министър Найденов покани председателя Гийомар да посети София догодина по повод 35-годишнината от ратифицирането от България на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, за да продължи обсъждането на всички правни въпроси по сътрудничеството между България и ЕСПЧ.
Пред Матиас Гийомар Николай Найденов посочи, че е налице трайна тенденция за ограничаване на потока от нови дела, достигащи до съдебен състав на ЕСПЧ. „България е доказала чрез конкретни законодателни, институционални и практически реформи, че предлага устойчиви решения, напълно съобразени с европейските стандарти“, подчерта министърът на правосъдието.
Министър Найденов участва в срещата в състава на делегация, водена от президента Илияна Йотова. Преди това те се срещнаха с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. Министър Найденов участва и в заседание на Комитета на министрите на СЕ, формат „Права на човека“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ей, прогресивни лъжльовци
Коментиран от #11
22:05 16.09.2026
2 Пич
И ние го виждаме!!!
22:11 16.09.2026
3 иван костов
22:11 16.09.2026
4 Така, така
Коментиран от #5
22:12 16.09.2026
5 гълаб крадонев
До коментар #4 от "Така, така":и ти да беше и ти щеше да крадеш!!
22:14 16.09.2026
6 Територията
22:21 16.09.2026
7 Не думай..
22:21 16.09.2026
8 европейските стандарти а?
22:27 16.09.2026
9 Гледам им снимката гнусна
22:29 16.09.2026
10 Циркове
22:31 16.09.2026
11 Пешо
До коментар #1 от "Ей, прогресивни лъжльовци":Устойчиво прилагат правата на човека ли? Т.е. престъпниците безчинстват .... нормалните страдат.. полицаите гледат настрани или тормозят нормалните
22:39 16.09.2026