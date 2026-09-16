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Найденов в Страсбург: България устойчиво и последователно интегрира стандартите за правата на човека

Найденов в Страсбург: България устойчиво и последователно интегрира стандартите за правата на човека

16 Септември, 2026 22:03 449 11

  • николай найденов-
  • еспч-
  • правосъдие

Пред Матиас Гийомар Николай Найденов посочи, че е налице трайна тенденция за ограничаване на потока от нови дела, достигащи до съдебен състав на ЕСПЧ

Найденов в Страсбург: България устойчиво и последователно интегрира стандартите за правата на човека - 1
Снимка: МП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„България устойчиво и последователно интегрира стандартите за правата на човека, установени от Съда и конкретните примери за това за многобройни“ – това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов по време на среща с председателя на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) Матиас Гийомар в Страсбург.

Министър Найденов покани председателя Гийомар да посети София догодина по повод 35-годишнината от ратифицирането от България на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, за да продължи обсъждането на всички правни въпроси по сътрудничеството между България и ЕСПЧ.

Пред Матиас Гийомар Николай Найденов посочи, че е налице трайна тенденция за ограничаване на потока от нови дела, достигащи до съдебен състав на ЕСПЧ. „България е доказала чрез конкретни законодателни, институционални и практически реформи, че предлага устойчиви решения, напълно съобразени с европейските стандарти“, подчерта министърът на правосъдието.

Министър Найденов участва в срещата в състава на делегация, водена от президента Илияна Йотова. Преди това те се срещнаха с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. Министър Найденов участва и в заседание на Комитета на министрите на СЕ, формат „Права на човека“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ей, прогресивни лъжльовци

    5 1 Отговор
    Беден човек права има ли!? С високи доходи само може да гарантирате правата на българите, а вие нямате желание за това.

    Коментиран от #11

    22:05 16.09.2026

  • 2 Пич

    3 0 Отговор
    Този глупак се хвали, че пълнят държавата със всякакви камиларистанци!!!
    И ние го виждаме!!!

    22:11 16.09.2026

  • 3 иван костов

    2 0 Отговор
    Засега се защитават правата основно на педофилите! Думата "устойчиво", означава Сорос!

    22:11 16.09.2026

  • 4 Така, така

    6 0 Отговор
    като ударихте по най-бедните и им замразихте доходите, а вашите заплати ги направихте най-високи в целия ЕС. Как не ви е срам. Престъпници.

    Коментиран от #5

    22:12 16.09.2026

  • 5 гълаб крадонев

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Така, така":

    и ти да беше и ти щеше да крадеш!!

    22:14 16.09.2026

  • 6 Територията

    2 0 Отговор
    Тук всеки има права, но не и задължения към обществото и държавността. За това сме цигански катун.

    22:21 16.09.2026

  • 7 Не думай..

    6 0 Отговор
    устойчиво и последователно интегрират те стандартите да погребат пенсионерите мен да питате. Кой точно "правата на човека" за пенсионерите са спазени? Глад, студ, мизерия? Да са под прага на бедност или що? Мухлювци ... Една пенсия и за ковчег не стига вече.

    22:21 16.09.2026

  • 8 европейските стандарти а?

    2 0 Отговор
    И Гийомар като "посети София" догодина и кво ще види и разбере ? Вкуса на кебапчетата как са. Ама големи комплексари са ни управниците и верно няма лечение. Пълна смет за съжаление са, без значение от коя партия са

    22:27 16.09.2026

  • 9 Гледам им снимката гнусна

    2 0 Отговор
    и се чудя колко ли ни струва. 100 месечни пенсии, 200 ....паразити !

    22:29 16.09.2026

  • 10 Циркове

    2 0 Отговор
    заседание на Комитета на министрите на СЕ, формат „Права на човека“.... и Йотова чупи чупки свинката

    22:31 16.09.2026

  • 11 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ей, прогресивни лъжльовци":

    Устойчиво прилагат правата на човека ли? Т.е. престъпниците безчинстват .... нормалните страдат.. полицаите гледат настрани или тормозят нормалните

    22:39 16.09.2026

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