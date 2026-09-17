Разчистват незаконното сметище на ул. „Костенец“, свързваща два столични района

“Започваме разчистването на поредното нерегламентирано сметище. Този път на ул. „Костенец“, която свързва районите “Възраждане” и “Красно село”. Време е да сложим край на системните замърсявания“, заяви заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков при старта на акцията.

Ул. „Костенец“ е общински терен с дължина 1200 м, свързващ районите „Красно село“ и „Възраждане“, за който постъпват сигнали за замърсявания още от 2014 г. През 2023 г. и 2024 г. техният брой нараства драстично. Мястото има дългогодишна история на недобросъвестно изхвърляне на смесени битови, едрогабаритни и строителни отпадъци, които превръщат терена в рисково сметище. В момента специализираната техника разчиства натрупаните отпадъци. Над 20 тона бяха извозени само през първия ден, като дейностите продължават. Пълното разчистване на улицата ще “съживи” трасето и ще облекчи значително трафика между двата района.

Тази акция е част от последователните усилия на Общината за справяне с над 300-те рискови точки в града, една от които бе и наскоро почистената местност „Корията“ в район „Люлин“.

„Чистенето само по себе си не е достатъчно и нито общината, нито софиянци могат да си позволят непрекъснато да се разходва публичен ресурс за почистването на едни и същи терени, които след няколко седмици пак биват замърсявани. Затова залагаме на засиления контрол. Както направихме на терена при езерата в Долни Богров, така и тук ще бъде монтирано видеонаблюдение, с цел трайна превенция срещу повторното замърсяване“, подчерта Николай Неделков.

Припомняме, че Столичният общински съвет одобри с пълно мнозинство доклада на заместник-кмета за закупуване на 100 автономни камери с изкуствен интелект. Инвестицията от 250 000 евро, осигурена целево от отчисления по чл. 64 от ЗУО, цели да спре пилеенето на публичен ресурс (над 1,2 млн. лв. за последните две години) за повторно чистене на едни и същи места. Системите позволяват 24-часово наблюдение, идентификация на превозни средства и автоматично разпознаване на нарушенията чрез изкуствен интелект.

Паралелно с технологичното обновяване, Столичният инспекторат отчита рекорден ръст на контролната дейност, насочена срещу замърсяването. За първото шестмесечие на 2026 г. са извършени 2058 проверки, наложени са 989 глоби с фиш и са съставени 350 акта за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци - близо 70% ръст спрямо същия период на предходната година.

Столичната община призовава гражданите за съдействие по време на акцията, като не паркират автомобилите си в обхвата на почистването и спазват временната организация на движението, когато е необходимо въвеждането на такава. Системните действия за подобряване на чистотата в града продължават.