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Владислав Панев: Костадин Костадинов не казва, че бензинът и дизелът в Русия са по-скъпи

Владислав Панев: Костадин Костадинов не казва, че бензинът и дизелът в Русия са по-скъпи

17 Септември, 2026 14:39 1 209 57

  • владислав панев-
  • руски дизел-
  • руски бензин-
  • руски нефт-
  • руски петрол

Цените са високи и причината са няколкото войни, последно затварянето на протока между Индийския океан и Червено море

Владислав Панев: Костадин Костадинов не казва, че бензинът и дизелът в Русия са по-скъпи - 1
Снимка: БГНЕС
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Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор

Понеже Възраждане и днес предложиха "лесното" решение за горивата да отпаднат санкциите срещу Русия, погледнах какви са цените на бензина и дизела в нашите две държави. И при двата типа гориво в България са с 6 цента на литър по-евтини. И са по-евтини през последните доста години. Ама това Костадинов не го казва.

Това коментира във "Фейсбук" депутатът от Демократична България Владислав Панев.

Цените са високи и причината са няколкото войни, последно затварянето на протока между Индийския океан и Червено море, както и спирането на саудитския тръбопровод Изток - Запад. Начини за свалянето им има, но трябва да се прави умно. А големият проблем е, че заради високите бюджетни дефицити от пандемията насам, харчим със скоростта на светлината. И дори да заемем пари, лихвите вече също са високи. Така става по време на криза. И като правим високи дефицити преди нея, след това проблемите по време на Перфектната буря лъсват.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    32 2 Отговор
    и за марс не каза

    Коментиран от #25

    14:40 17.09.2026

  • 2 604

    35 5 Отговор
    Де го сейш то де никни....той каза че има нуждъ от мясо за укр...мъ 1 паветник не е отишъл, инък ни залагат...живи че ви кормим само да доде войнатъ тукъ!

    14:42 17.09.2026

  • 3 Анонимен

    42 5 Отговор
    Имаме си рафинерия, само петрол ни трябва да си внесем. Ама да мразим е лесно.

    14:43 17.09.2026

  • 4 Дойче зеле

    64 8 Отговор
    Наистина ли са толкова НЕГРАМОТНИ в ППДБ ???

    Коментиран от #24

    14:43 17.09.2026

  • 5 Да Си Имаш Работа !

    43 4 Отговор
    С Глупави Хора !

    Не Е Лесна !

    Работа !

    Вече 37 години !

    14:44 17.09.2026

  • 6 Бензин

    12 52 Отговор
    Цената на бензина в Питер чукна 600 рубли. В Крим - 1000 рубли.
    Тия, които пишат за цени от 80-120 рубли лъжат.

    Коментиран от #10, #13

    14:44 17.09.2026

  • 7 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    42 10 Отговор
    Какво трябва да стане за да се събуди този народ ?

    Коментиран от #15

    14:44 17.09.2026

  • 8 Зеления

    45 4 Отговор
    А кой почна лудото харчене Панев - твоя човек Асен Василев, скрийте се някъде и не си показвайте лъжливите физиономии на обществото.

    14:45 17.09.2026

  • 9 Айде бе......

    44 6 Отговор
    Цената на бензина в Москва 80 рубли.... ти по кой курс ги сменяш? Ма тва жтошкембечните или сте много нашвни, или много неумни, да не кажа ма--умни.

    14:45 17.09.2026

  • 10 Дойче зеле

    40 5 Отговор

    До коментар #6 от "Бензин":

    Пурко, цената за износ няма нищо общо с цената на вътрешния пазар ! Писнало ми е от неграмотни

    Коментиран от #22

    14:46 17.09.2026

  • 11 Некой си

    49 4 Отговор
    Панев до Москва ли е отскочил, за да провери цените?
    Щото на руските сайтове цените са посочени между 77 цента то 1.44 евро за литър бенцин и между 80 цента и 1.0 евро за дизел.
    Ако не е ходил до Москва, нека Панев да е така добър да ни информира къде в България можем да заредим гориво на по-ниски от посочените цени.

    Коментиран от #26

    14:46 17.09.2026

  • 12 Само питам

    41 4 Отговор
    Тоя добре ли е с очите ?


    Дата Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)

    11.09.2026 0,74 € 0,82 € 0,38 €
    12.09.2026 0,74 € 0,83 € 0,38 €
    13.09.2026 0,74 € 0,83 € 0,38 €
    14.09.2026 0,74 € 0,83 € 0,38 €
    15.09.2026 0,75 € 0,83 € 0,37 €
    16.09.2026 0,75 € 0,83 € 0,37 €
    17.09.2026 0,76 € 0,84 € 0,37 €

    Коментиран от #47

    14:47 17.09.2026

  • 13 Ти знаеш ли колко

    17 2 Отговор

    До коментар #6 от "Бензин":

    са 600 рубли?

    14:47 17.09.2026

  • 14 И мен това

    28 5 Отговор
    Какво ме грее, че в Русия са по скъпи горивата. Те поне са във война и имат оправдание. Ние какво да кажем. Аман от кухи жълтопаветници.

    14:47 17.09.2026

  • 15 Европеец

    22 3 Отговор

    До коментар #7 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Мършата трудно се събужда....

    14:47 17.09.2026

  • 16 лама Иво

    23 3 Отговор
    Ооооо, Влади, де одиш бе, мушморок? Кога ше идваш да изглаждаме проходите на тулковците? На хижата, да

    14:47 17.09.2026

  • 17 ежко

    27 3 Отговор
    На нас пишман финансови анализатори не ни трябват.Трябват ни кофражисти.Така,че този да хваща лопатата и да почва да прави продукт,не да си казва мнението,от което никой не се интересува.

    14:48 17.09.2026

  • 18 лама Иво

    12 4 Отговор
    С Влади Панев сме стъари приятели. Помня един случай на Трифон Зарезан се бяхме събрали и стана мноого яко парти. Изгладихме прохода и на Боби Сандов и Томата Белев тогава

    14:49 17.09.2026

  • 19 Ерик Шмит

    26 5 Отговор
    Започнаха да лъжат както им дойде. Бензина в Русия е от 80 до 100 рубли.

    14:51 17.09.2026

  • 20 стоян георгиев

    5 15 Отговор
    То в русия остави че са по високи ама и няма.уктайна ги постави под много тежко санкции макар че произвеждат нефт и газ в огромни количества.

    14:52 17.09.2026

  • 21 Вярно

    15 2 Отговор
    ли си се писал финансов анализатор? Възхищавам се на финансовите неспособности.

    14:52 17.09.2026

  • 22 мда

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дойче зеле":

    Като започнат да изнасят за ЕС, цените там ще паднат.

    Коментиран от #27

    14:54 17.09.2026

  • 23 Да се помни

    8 4 Отговор
    Кендзи, натовските ракети помогнаха за това. Световната война е причината за огромната инфлация в цял свят. А Третата световната война я започнаха американците, британците и евреите преди още 12-13 години. Да се помни от поколенията

    14:55 17.09.2026

  • 24 Правят

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дойче зеле":

    се на неграмотни, но има други неграмотни които им вярват.

    14:56 17.09.2026

  • 25 Чукче - Наблюдател

    20 5 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Всеки има търсачка с която за 10 секунди може да разбете, че бензинът в Русия струва 0,80 € за литър.

    14:57 17.09.2026

  • 26 иван костов

    22 3 Отговор

    До коментар #11 от "Некой си":

    Когато не се занимават с педофилия, ППДБ основно лъжат и крадат?

    14:59 17.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Боже

    9 1 Отговор
    прибирай ги такива , какво е това?

    15:00 17.09.2026

  • 29 Там е работата обаче че нищо

    19 3 Отговор
    Не си проверил некадърнико Панев ! И сте пълни олигофрени впрочем всички там. Мишки нещастни. ....

    15:01 17.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 И до кога ще

    15 2 Отговор
    Търпим подобни недоразумения да лъжат ? А? И да им тиражираме глупостите?

    15:03 17.09.2026

  • 32 !!!?

    24 2 Отговор
    Панев явно е объркал Русе с Русия...!!!?

    15:04 17.09.2026

  • 33 ДрайвингПлежър

    21 3 Отговор
    Не веднъж съм казвал, че има хора, които си заслужават 1000 тояги и да бъдат изхвърлени от държавата!!! ако искате държава!!!

    Отваряш: Глобал Петрол Прайсес и четеш:
    Русия › бензин...
    Моментната цена на бензина в Русия е RUB 74.44 за литър или USD 0.88 за литър
    цената е обновена на 14-Септ-2026.

    Всеки може да сметне колко е разликата с българските цени!!!
    А лъжите на мръсници като Панев трябва да са наказуеми!!!

    15:05 17.09.2026

  • 34 Я питайте колеги изкуственият И

    15 5 Отговор
    къде бензина и дизела са по скъпи в Русия или в България .... и споделете какво виждате че тоя пуяк Владислав Панев явно му е бая трудничко

    15:07 17.09.2026

  • 35 123

    18 2 Отговор
    В ерата на интернет Панев се изложи много. Толкова е жалък в лъжите си, че разбираме същността му. Педофилска групичка си останаха и това си е!

    15:10 17.09.2026

  • 36 Реалист

    15 1 Отговор
    Този от розовите понита ли е ? Щом Русия му е на устата, ясна е работата. Абе аланкоолу, гледайте за България, това е вашата родина (предполагам). Руснаци и американци трябва да бъдат държани на еднакво далечно разстояние, файла няма нищо от едните нит от другите. Омръзна ми цял живот да гледам продажници да определят дневния ред и бъдещето на държавата. Без значение дали посоката е изток или запад !

    15:10 17.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 депутатът от Демократична България

    13 2 Отговор
    Владислав Панев очевидно е тъпП като галошШ. Но това не е изненада за такива индивиди като него и другите от ДБ. Проверил бил.... а може ли да чете поне ? Надали очевидно иначе щеше да знае че нищо от това което е надрънкал не е истина и дори деца в 5 клас могат да го проверят. Пълни нещастници, Гюровци ...

    15:13 17.09.2026

  • 39 Велчов

    6 16 Отговор
    На Копейкин всичко в Русия му е евтино, но седи тук за да му е гадно.

    15:14 17.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Оставка веднага

    16 2 Отговор
    Неграмотно човече ! Уникално жалка карикатуро. Проверил бил.... Ей такава ви е цялата експертиза на всички в ПП-ДБ ...

    15:16 17.09.2026

  • 42 прокурор

    10 5 Отговор
    Лъжеш Панев, МНОГО ЛЪЖЕШ! Отвори нета и към днешна дата ще видиш цените на А-95 в Русия са между 72 и 76 рубли за литър, а на дизела 80-82 рубли! Към 17.09. курса е 1 евро за 97 рубли! ТАКА ,ЧЕ В ЕВРО БЕНЗИНА Е ОКОЛО 70 ЦЕНТА, А ДИЗЕЛА ОКОЛО 80!!!!

    Коментиран от #46

    15:16 17.09.2026

  • 43 Ей такива олигофрени

    14 2 Отговор
    Като тоя Владислав Панев са абсолютно всички в ПП-ДБ ! Прекрасен пример за кретен на 200

    15:18 17.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Боже, и тоя се изцепи

    8 2 Отговор
    Бягай при колективния Запад тогава, не стига че сътворихте куп бакии

    15:24 17.09.2026

  • 46 лъжеш ,псе кремълско!

    4 4 Отговор

    До коментар #42 от "прокурор":

    1 Руска рубла =
    0.010 Евро
    Последна актуализация · 17 септември в 12:23 ч. UTC

    Коментиран от #48, #49

    15:25 17.09.2026

  • 47 Дилър

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Само питам":

    Купувам по 10 000 тона на ден, доставка русия при тези цени. Пусни откъде
    на лични. Комисионна за теб.

    15:34 17.09.2026

  • 48 Ма явно

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "лъжеш ,псе кремълско!":

    мноооого тапи хора има на този свят и ти с гордост можеш да заявиш, че си един от тях. 1 рубла 0.01 е цента. 100 рубли 1 евро. 80 рубли 80ецента. Ма тва ви е обрязованието. Нарича се функционално неграмотни. На 2 магарета сламата не можеш да разделиш, пък си тръгнал и да пишеш.

    15:36 17.09.2026

  • 49 Некой си

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "лъжеш ,псе кремълско!":

    Планктон алфафинансов, я кажи колко е разликата между 0.1 и 0.097!
    И кажи къде в Русия цената на дизела е 2.0 евро (200 рубли)!
    Аман от дебили, дето ги подбира оня с мазната коса и пърхута!

    15:38 17.09.2026

  • 50 ?????

    8 1 Отговор
    Уф.
    При бензина има криза, но големите компании държат цена 71-73 рубли за литър 95.
    Малките бензиностанции го продават 95-105 рубли за литър.
    С дизела няма проблеми.
    Има го навсякъде по 80-85 рубли за литър.
    Пропан бутан също има навсякъде по 39-40 рубли за литър.
    Курс на рублата днес 97 рубли за 1 евро.
    Така че Владислав Панев да не става за смях.
    Да не говорим че Европа купува индийски бензин и дизел изработен от руски петрол.

    15:39 17.09.2026

  • 51 Владиславчо Панев

    6 0 Отговор
    Да беше питал някоя маймуна в зоологическата градина по верен резултат щеше да ти даде. Абе на теб да не би Гюров да ти е преподавал случайно а? Че страшен интелект вадиш като гледаме и се смеем

    15:44 17.09.2026

  • 52 Абе то тея

    5 0 Отговор
    депутатите от Демократична България направо са гении бре. То чудо на природата е това тяхното верно

    15:48 17.09.2026

  • 53 Дебилна България (ДБ)

    6 0 Отговор
    Владислав Панев какъв главатар е на дебилите?

    15:49 17.09.2026

  • 54 На лъжата краката са къси!

    7 0 Отговор
    В Русия горивата са мин. 2 пъти по евтини от България! Но факти са русофобска медия и е важно да се пишат всякакви лъжи щом са против Русия! Няма и не може да има по евтини горива от руските за България!

    15:53 17.09.2026

  • 55 Панев

    4 1 Отговор
    Изкърти тъпомера мойто момче . Тва ще остане в историята с проверките и пръдните. И да си знаеш мухлю че протокът между Индийския океан (чрез Аденския залив) и Червено море се казва Баб ел-Мандеб ..! Неграмотно същество ...

    15:54 17.09.2026

  • 56 Пешо z

    4 1 Отговор
    Панев уникално тъпо парче.

    16:00 17.09.2026

  • 57 Копейки

    1 0 Отговор
    Румен Радев купи къща на сина си с Евро .

    16:16 17.09.2026

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