Владислав Панев: Костадин Костадинов не казва, че бензинът и дизелът в Русия са по-скъпи

Понеже Възраждане и днес предложиха "лесното" решение за горивата да отпаднат санкциите срещу Русия, погледнах какви са цените на бензина и дизела в нашите две държави. И при двата типа гориво в България са с 6 цента на литър по-евтини. И са по-евтини през последните доста години. Ама това Костадинов не го казва.

Това коментира във "Фейсбук" депутатът от Демократична България Владислав Панев.

Цените са високи и причината са няколкото войни, последно затварянето на протока между Индийския океан и Червено море, както и спирането на саудитския тръбопровод Изток - Запад. Начини за свалянето им има, но трябва да се прави умно. А големият проблем е, че заради високите бюджетни дефицити от пандемията насам, харчим със скоростта на светлината. И дори да заемем пари, лихвите вече също са високи. Така става по време на криза. И като правим високи дефицити преди нея, след това проблемите по време на Перфектната буря лъсват.