Владислав Панев: Костадин Костадинов не казва, че бензинът и дизелът в Русия са по-скъпи

Понеже Възраждане и днес предложиха "лесното" решение за горивата да отпаднат санкциите срещу Русия, погледнах какви са цените на бензина и дизела в нашите две държави. И при двата типа гориво в България са с 6 цента на литър по-евтини. И са по-евтини през последните доста години. Ама това Костадинов не го казва.
Това коментира във "Фейсбук" депутатът от Демократична България Владислав Панев.
Цените са високи и причината са няколкото войни, последно затварянето на протока между Индийския океан и Червено море, както и спирането на саудитския тръбопровод Изток - Запад. Начини за свалянето им има, но трябва да се прави умно. А големият проблем е, че заради високите бюджетни дефицити от пандемията насам, харчим със скоростта на светлината. И дори да заемем пари, лихвите вече също са високи. Така става по време на криза. И като правим високи дефицити преди нея, след това проблемите по време на Перфектната буря лъсват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
Коментиран от #25
14:40 17.09.2026
2 604
14:42 17.09.2026
3 Анонимен
14:43 17.09.2026
4 Дойче зеле
Коментиран от #24
14:43 17.09.2026
5 Да Си Имаш Работа !
Не Е Лесна !
Работа !
Вече 37 години !
14:44 17.09.2026
6 Бензин
Тия, които пишат за цени от 80-120 рубли лъжат.
Коментиран от #10, #13
14:44 17.09.2026
7 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
Коментиран от #15
14:44 17.09.2026
8 Зеления
14:45 17.09.2026
9 Айде бе......
14:45 17.09.2026
10 Дойче зеле
До коментар #6 от "Бензин":Пурко, цената за износ няма нищо общо с цената на вътрешния пазар ! Писнало ми е от неграмотни
Коментиран от #22
14:46 17.09.2026
11 Некой си
Щото на руските сайтове цените са посочени между 77 цента то 1.44 евро за литър бенцин и между 80 цента и 1.0 евро за дизел.
Ако не е ходил до Москва, нека Панев да е така добър да ни информира къде в България можем да заредим гориво на по-ниски от посочените цени.
Коментиран от #26
14:46 17.09.2026
12 Само питам
Дата Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
11.09.2026 0,74 € 0,82 € 0,38 €
12.09.2026 0,74 € 0,83 € 0,38 €
13.09.2026 0,74 € 0,83 € 0,38 €
14.09.2026 0,74 € 0,83 € 0,38 €
15.09.2026 0,75 € 0,83 € 0,37 €
16.09.2026 0,75 € 0,83 € 0,37 €
17.09.2026 0,76 € 0,84 € 0,37 €
Коментиран от #47
14:47 17.09.2026
13 Ти знаеш ли колко
До коментар #6 от "Бензин":са 600 рубли?
14:47 17.09.2026
14 И мен това
14:47 17.09.2026
15 Европеец
До коментар #7 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":Мършата трудно се събужда....
14:47 17.09.2026
16 лама Иво
14:47 17.09.2026
17 ежко
14:48 17.09.2026
18 лама Иво
14:49 17.09.2026
19 Ерик Шмит
14:51 17.09.2026
20 стоян георгиев
14:52 17.09.2026
21 Вярно
14:52 17.09.2026
22 мда
До коментар #10 от "Дойче зеле":Като започнат да изнасят за ЕС, цените там ще паднат.
Коментиран от #27
14:54 17.09.2026
23 Да се помни
14:55 17.09.2026
24 Правят
До коментар #4 от "Дойче зеле":се на неграмотни, но има други неграмотни които им вярват.
14:56 17.09.2026
25 Чукче - Наблюдател
До коментар #1 от "14/88":Всеки има търсачка с която за 10 секунди може да разбете, че бензинът в Русия струва 0,80 € за литър.
14:57 17.09.2026
26 иван костов
До коментар #11 от "Некой си":Когато не се занимават с педофилия, ППДБ основно лъжат и крадат?
14:59 17.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Боже
15:00 17.09.2026
29 Там е работата обаче че нищо
15:01 17.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 И до кога ще
15:03 17.09.2026
32 !!!?
15:04 17.09.2026
33 ДрайвингПлежър
Отваряш: Глобал Петрол Прайсес и четеш:
Русия › бензин...
Моментната цена на бензина в Русия е RUB 74.44 за литър или USD 0.88 за литър
цената е обновена на 14-Септ-2026.
Всеки може да сметне колко е разликата с българските цени!!!
А лъжите на мръсници като Панев трябва да са наказуеми!!!
15:05 17.09.2026
34 Я питайте колеги изкуственият И
15:07 17.09.2026
35 123
15:10 17.09.2026
36 Реалист
15:10 17.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 депутатът от Демократична България
15:13 17.09.2026
39 Велчов
15:14 17.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Оставка веднага
15:16 17.09.2026
42 прокурор
Коментиран от #46
15:16 17.09.2026
43 Ей такива олигофрени
15:18 17.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Боже, и тоя се изцепи
15:24 17.09.2026
46 лъжеш ,псе кремълско!
До коментар #42 от "прокурор":1 Руска рубла =
0.010 Евро
Последна актуализация · 17 септември в 12:23 ч. UTC
Коментиран от #48, #49
15:25 17.09.2026
47 Дилър
До коментар #12 от "Само питам":Купувам по 10 000 тона на ден, доставка русия при тези цени. Пусни откъде
на лични. Комисионна за теб.
15:34 17.09.2026
48 Ма явно
До коментар #46 от "лъжеш ,псе кремълско!":мноооого тапи хора има на този свят и ти с гордост можеш да заявиш, че си един от тях. 1 рубла 0.01 е цента. 100 рубли 1 евро. 80 рубли 80ецента. Ма тва ви е обрязованието. Нарича се функционално неграмотни. На 2 магарета сламата не можеш да разделиш, пък си тръгнал и да пишеш.
15:36 17.09.2026
49 Некой си
До коментар #46 от "лъжеш ,псе кремълско!":Планктон алфафинансов, я кажи колко е разликата между 0.1 и 0.097!
И кажи къде в Русия цената на дизела е 2.0 евро (200 рубли)!
Аман от дебили, дето ги подбира оня с мазната коса и пърхута!
15:38 17.09.2026
50 ?????
При бензина има криза, но големите компании държат цена 71-73 рубли за литър 95.
Малките бензиностанции го продават 95-105 рубли за литър.
С дизела няма проблеми.
Има го навсякъде по 80-85 рубли за литър.
Пропан бутан също има навсякъде по 39-40 рубли за литър.
Курс на рублата днес 97 рубли за 1 евро.
Така че Владислав Панев да не става за смях.
Да не говорим че Европа купува индийски бензин и дизел изработен от руски петрол.
15:39 17.09.2026
51 Владиславчо Панев
15:44 17.09.2026
52 Абе то тея
15:48 17.09.2026
53 Дебилна България (ДБ)
15:49 17.09.2026
54 На лъжата краката са къси!
15:53 17.09.2026
55 Панев
15:54 17.09.2026
56 Пешо z
16:00 17.09.2026
57 Копейки
16:16 17.09.2026