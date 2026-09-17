Пиян шофьор предизвика катастрофа с шест коли в София

Пиян 21-годишен шофьор е предизвикал катастрофа с шест автомобила в София. Мъжът е бил задържан, а съдът му е наложил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Случаят е от 14 септември. Около 18,30 ч. на автомагистрала „Хемус“ полицейски служители подали сигнал за спиране на товарния автомобил, но водачът не се подчинил и продължил движението си.

След последвало преследване, на влизане в София по булевард „Ботевградско шосе“, полицаите отново подали сигнал за спиране. Шофьорът не се подчинил и предизвикал катастрофа с шест други автомобила.

Дрегерът е показал 1,67 промила алкохол в кръвта.

Софийската районна прокуратура е привлякла мъжа към наказателна отговорност. По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Първоначално обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа, а след внесено искане от наблюдаващия прокурор съдът му е определил постоянна мярка „задържане под стража“.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.