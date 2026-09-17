Пиян шофьор предизвика катастрофа с шест коли в София

Пиян 21-годишен шофьор е предизвикал катастрофа с шест автомобила в София. Мъжът е бил задържан, а съдът му е наложил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура.
Случаят е от 14 септември. Около 18,30 ч. на автомагистрала „Хемус“ полицейски служители подали сигнал за спиране на товарния автомобил, но водачът не се подчинил и продължил движението си.
След последвало преследване, на влизане в София по булевард „Ботевградско шосе“, полицаите отново подали сигнал за спиране. Шофьорът не се подчинил и предизвикал катастрофа с шест други автомобила.
Дрегерът е показал 1,67 промила алкохол в кръвта.
Софийската районна прокуратура е привлякла мъжа към наказателна отговорност. По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.
Първоначално обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа, а след внесено искане от наблюдаващия прокурор съдът му е определил постоянна мярка „задържане под стража“.
Решението може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
Коментиран от #2, #3
14:53 17.09.2026
2 Гост
До коментар #1 от "в кратце":100 евро глоба и 1 месец условно и пак...
15:00 17.09.2026
3 Един шофьор
До коментар #1 от "в кратце":Пиян е груба дума , казва се пийнал.
15:01 17.09.2026
4 Радев ,
15:02 17.09.2026
5 Педес
15:08 17.09.2026
6 факт
15:45 17.09.2026