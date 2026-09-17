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Пиян шофьор предизвика катастрофа с шест коли в София

Пиян шофьор предизвика катастрофа с шест коли в София

17 Септември, 2026 14:38 953 6

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  • ам хемус

Пиян 21-годишен шофьор е предизвикал катастрофа с шест автомобила в София. Мъжът е бил задържан, а съдът му е наложил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Пиян шофьор предизвика катастрофа с шест коли в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пиян 21-годишен шофьор е предизвикал катастрофа с шест автомобила в София. Мъжът е бил задържан, а съдът му е наложил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Случаят е от 14 септември. Около 18,30 ч. на автомагистрала „Хемус“ полицейски служители подали сигнал за спиране на товарния автомобил, но водачът не се подчинил и продължил движението си.

След последвало преследване, на влизане в София по булевард „Ботевградско шосе“, полицаите отново подали сигнал за спиране. Шофьорът не се подчинил и предизвикал катастрофа с шест други автомобила.

Дрегерът е показал 1,67 промила алкохол в кръвта.

Софийската районна прокуратура е привлякла мъжа към наказателна отговорност. По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Първоначално обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа, а след внесено искане от наблюдаващия прокурор съдът му е определил постоянна мярка „задържане под стража“.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    7 1 Отговор
    Този определено е за затвор! Но съдът може да го пусне и докато се разглежда делото,пияницата да напусне България.

    Коментиран от #2, #3

    14:53 17.09.2026

  • 2 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "в кратце":

    100 евро глоба и 1 месец условно и пак...

    15:00 17.09.2026

  • 3 Един шофьор

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "в кратце":

    Пиян е груба дума , казва се пийнал.

    15:01 17.09.2026

  • 4 Радев ,

    2 3 Отговор
    ВЗЕМИ И СЕ ЗАСРАМИ !!! АБЕ, ПРОДАЖНИК , СРАМ , ПОЗОР И ГРЯХ ЗА, ТЕБ !!!

    15:02 17.09.2026

  • 5 Педес

    3 0 Отговор
    На момента да бъде наказан

    15:08 17.09.2026

  • 6 факт

    0 0 Отговор
    колко километра е карал, защо не е посрещнат с шипове...

    15:45 17.09.2026

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