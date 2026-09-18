МОН подготвя пакет от мерки за санкции и резултати

Министерството на образованието и науката подготвя пакет от мерки, който трябва да обхване по-строги санкции при нарушения, по-ясен фокус върху резултатите и механизми за насърчаване на ученици и училища с добро представяне. Това стана ясно от публичните изявления на министъра на образованието Георги Вълчев и от съобщения на МОН през септември.

По думите на министъра целта е да се търси баланс между дисциплина и подкрепа, като част от обсъжданите промени засягат начина, по който се финансират училищата, както и подхода към отсъствията и ученическите резултати. В МОН вече посочиха, че ще се търсят промени в механизма на финансиране, за да се ограничи практиката резултати и отсъствия да бъдат прикривани заради натиска за по-голям брой ученици.

Какво е потвърдено дотук

Потвърдено е, че министерството работи по мерки, свързани с дисциплината в училище, с подобряване на качеството на преподавателския труд и с по-добра координация между институциите. МОН обяви още, че част от усилията са насочени към превенция на ранното отпадане от училище и към засилване на обхвата на учениците.

В регионалните структури на МОН вече се провеждат обучения и срещи, свързани с прилагането на механизма за обхват на децата и учениците. В София-град например на 9 септември експерти са преминали обучение за работа с информационната система, използвана по този механизъм, съобщиха от регионалното управление на образованието.

Санкции и насърчаване

Според заявеното от МОН подходът няма да се изчерпва само със санкции. В пакета се очакват и стимули, насочени към ученици, учители и училища, които постигат добри резултати. В министерството говорят за мерки за подкрепа, по-добра мотивация и по-видими последици при системни нарушения.

Темата за санкциите и насърчаването идва на фона на по-широк дебат за качеството на образованието, ролята на оценяването и финансирането на училищата. От МОН подчертават, че промените трябва да се обсъждат в диалог с участниците в системата.

Какво следва

Към момента министерството не е публикувало окончателен списък с всички мерки и срокове за влизането им в сила. Известно е само, че работата по пакета продължава и че част от посоката е вече очертана публично от ръководството на ведомството.

Очакванията са предложението да съчетае повече контрол, по-ясни отговорности и инструменти за насърчаване на добри училищни резултати, но окончателният му вид ще стане ясен след представянето на детайлите от МОН.

Източници: Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-град, БТА