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Осем министри отговарят на депутати в парламента
  Тема: Служебно правителство

Осем министри отговарят на депутати в парламента

18 Септември, 2026 06:07, обновена 18 Септември, 2026 06:08 374 3

  • парламентарен контрол-
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  • въпроси-
  • депутати

Дневният ред включва редовен парламентарен контрол с въпроси към членове на кабинета.

Осем министри отговарят на депутати в парламента - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Осем министри ще отговарят на въпроси на народни представители в днешния парламентарен контрол в Народното събрание, съобщи БТА, позовавайки се на програмата на парламента. Заседанието е изцяло посветено на контрол върху изпълнителната власт.

Според публикуваната от парламента програма в контролното заседание участват осем министри, които ще бъдат изслушани по теми, поставени от депутатите. Парламентарният контрол е редовна форма на отчетност на кабинета пред Народното събрание и обикновено започва в 9:00 часа, както предвижда и практиката на парламента.

Какво включва днешният контрол

От публикуваната програма става ясно, че в днешното заседание няма да участват всички членове на кабинета, а само осем министри. Народното събрание обявява предварително кои министри ще отговарят на въпроси, както и по кои теми са зададени питанията.

По правилата на парламентарния контрол народните представители могат да отправят както въпроси, така и питания, а отговорите се дават устно в пленарната зала. При отсъствие на министър по уважителни причини парламентът може да пренасрочи неговия отговор за друго заседание, гласят правилата на Народното събрание.

Днешното заседание идва на фона на обичайно активния парламентарен контрол, в който министрите периодично отговарят на въпроси за работата на отделните ведомства, актуални политики и конкретни случаи, повдигнати от депутатите.

Източници: БТА, Народно събрание на Република България


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