Министър Шишков: До три години магистрала „Хемус“ ще стигне до Велико Търново

Притеснява ни юридическото наследство от тези договори. Когато се прави каквото и да е било, а още повече, когато става въпрос за един измъчен обект, защото това е един измъчен обект и касае пряко над 1 млн. жители в България, те имат пряко отношение за изграждането на магистрала „Хемус“ и най-вероятно тези жители щяха да бъдат повече, ако беше изградена магистрала „Хемус“ навреме. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който посети град Велико Търново, цитиран от Dariknews.bg. Министърът се срещна с кметове на общини в регионите, разположени по продължението на магистрала „Хемус“.
Той обсъди хода на строителството на АМ „Хемус“ с двадесет кметове от общините в областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Габрово, заедно с областния управител Марин Богомилов и кмета на Търново Даниел Панов.
Получихме ясна подкрепа от всички кметове, които поискаха магистрала „Хемус“ да започнем да я строим сега и веднага, отбеляза Шишков.
Това означава да направим анекси и да продължим да я строим по начина, по който сме я наследили юридически, каза още той.
Няма значение чии са фирмите, ясно е, че те не са нито наши, нито на кметовете, нито на когото и да било. Тези фирми сега ще трябва да докажат на цялото българско общество, че са истински строителни фирми. Защото когато ние получим тази подкрепа и когато сключим нови споразумения по съвсем други и ясни правила, контролът ще бъде различен, тогава ще трябва те да покажат на обществото. А обществото се обединява върху това, че иска сега и веднага да се построи магистрала „Хемус“.
Който излезе и каже - "вие искате отново да строите с тези фирми?", това ще означава, че те искат да саботират процес на Северна България. Ние няма да си го позволим, категоричен е министърът.
По думите му и да се стигне до нови процедури, най-вероятно фирмите ще бъдат същите. "През следващите седмици трябва да финализираме преговорите със строителния бранш и да направим, така че да върнем строителите там, където им е мястото".
За Седми лот ще направим препроектиране и се надявам в рамките на следващата година да строителите да влязат в обекта и там. Считаме, че до следващите 2 години и половина - най-много 3 години, магистрала „Хемус“ ще има до Велико Търново, а в следващата още една година, магистрала „Хемус“ ще бъде изградена в цялост, посочи той.
Говорихме и за магистралата, която е от Русе до Велико Търново. Там се строят първите два лота. Предстои в следващите дни да бъде възложен подробен устройствен план на лота, който е до Велико Търново, с което ще затворим процедурата, която има за ОВОС (Оценката на въздействието върху околната среда). От Велико Търново предстои също възлагане, но в съвсем друга фаза за това да бъде изградена цялостна магистрала до "Маказа".
Не просто Северна България не е забравена, но в следващите години транспортната свързаност между Северна България и Южна България ще бъде факт. Всички искаме да се случи веднага, но това, което може да направим, е от утре да започнем да строим, заяви Шишков.
Сега няма да плащаме аванси. Първо ще ги изработят, после ще започнем да плащаме и ще плащаме и след като бъде построена. Това е веднъж гаранция за контрол на качеството и второ - това са възможностите на бюджета, отговори той на въпрос за финансирането на строителството на „Хемус“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Едно
14:24 10.09.2026
2 Анонимен
14:25 10.09.2026
3 Гост
14:25 10.09.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ама той и БорисОF беше обещал отдавна да е завършил ЦЯЛАТА магистрала😀❗
14:25 10.09.2026
5 Частна Република България
14:26 10.09.2026
6 Може
14:27 10.09.2026
7 Ще стигне само
14:27 10.09.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"До 2024 година АМ „Хемус“ ще е готова."
😉😉😉
Коментиран от #12, #30
14:28 10.09.2026
9 Боко Асфалтаджията
14:29 10.09.2026
10 Гечко
14:33 10.09.2026
11 Виж сега,
14:35 10.09.2026
12 Бг ШШЕФ
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да щеше
Ако не бяхте го катурнали
Коментиран от #31, #34
14:37 10.09.2026
13 Шиши 2
14:40 10.09.2026
14 Шишков
14:42 10.09.2026
15 Заек
14:43 10.09.2026
16 Този
14:43 10.09.2026
17 А костинурките
14:44 10.09.2026
18 Циник
14:49 10.09.2026
19 Роки
14:50 10.09.2026
20 След 50 години строеж-до В.Търново
14:50 10.09.2026
21 Шишков само 2 години е работил
Цял живот по кметствата, чиновник!
14:51 10.09.2026
22 герап
14:53 10.09.2026
23 Анонимен
14:53 10.09.2026
24 оня с коня
14:56 10.09.2026
25 ХА!ХА!!!
14:59 10.09.2026
26 Пешо
15:03 10.09.2026
27 Палахан
15:04 10.09.2026
28 Евгени от Алфапласт
15:04 10.09.2026
29 Явно
15:05 10.09.2026
30 Хи хи
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Така е , но ако си спомняш какво ни връхлетя март 2019 г или си забравил . Тогава видях Борисов истински изплашен при ковида , едва ли магистралата му е била основна грижа . И сигурно магистралата щеше да бъде готова , а не всеки ден Шишков да ни забаламосва с празни приказки .Ако си минавал оттам и си видял как всичко е обрасло в треволяк , не зная дали трасето не е компрометирано .
Коментиран от #36
15:07 10.09.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Бг ШШЕФ":Още преди да го катурнат вече беше построил ХИЛЯДИ МИЛИОНИ километри магистрали❗
15:16 10.09.2026
32 Полекичка сега
15:16 10.09.2026
33 Мдаа...
Коментиран от #35
15:17 10.09.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Бг ШШЕФ":на 27 юни лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов каза, че по време на управлението на неговата партия са построени „НАД ПОЛОВИН МИЛИАРД КИЛОМЕТРА магистрала“🤔🤔🤔
15:19 10.09.2026
35 Гъмсъзлъкът
До коментар #33 от "Мдаа...":Им ако беше по - малко можеше и да се получат нещата
15:21 10.09.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "Хи хи":Припомни ми какво ни връхлетя
"ПРЕЗ МАРТ 2019-та"❗
Защото аз НЕ съм забравил😉
15:22 10.09.2026