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Министър Шишков: До три години магистрала „Хемус“ ще стигне до Велико Търново

Министър Шишков: До три години магистрала „Хемус“ ще стигне до Велико Търново

10 Септември, 2026 14:21 1 023 36

  • иван шишков-
  • магистрала хемус-
  • три години-
  • велико търново

Не просто Северна България не е забравена, но в следващите години транспортната свързаност между Северна България и Южна България ще бъде факт. Всички искаме да се случи веднага, но това, което може да направим, е от утре да започнем да строим, заяви още регионалният министър

Министър Шишков: До три години магистрала „Хемус“ ще стигне до Велико Търново - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Притеснява ни юридическото наследство от тези договори. Когато се прави каквото и да е било, а още повече, когато става въпрос за един измъчен обект, защото това е един измъчен обект и касае пряко над 1 млн. жители в България, те имат пряко отношение за изграждането на магистрала „Хемус“ и най-вероятно тези жители щяха да бъдат повече, ако беше изградена магистрала „Хемус“ навреме. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който посети град Велико Търново, цитиран от Dariknews.bg. Министърът се срещна с кметове на общини в регионите, разположени по продължението на магистрала „Хемус“.

Той обсъди хода на строителството на АМ „Хемус“ с двадесет кметове от общините в областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Габрово, заедно с областния управител Марин Богомилов и кмета на Търново Даниел Панов.
Получихме ясна подкрепа от всички кметове, които поискаха магистрала „Хемус“ да започнем да я строим сега и веднага, отбеляза Шишков.

Това означава да направим анекси и да продължим да я строим по начина, по който сме я наследили юридически, каза още той.

Няма значение чии са фирмите, ясно е, че те не са нито наши, нито на кметовете, нито на когото и да било. Тези фирми сега ще трябва да докажат на цялото българско общество, че са истински строителни фирми. Защото когато ние получим тази подкрепа и когато сключим нови споразумения по съвсем други и ясни правила, контролът ще бъде различен, тогава ще трябва те да покажат на обществото. А обществото се обединява върху това, че иска сега и веднага да се построи магистрала „Хемус“.
Който излезе и каже - "вие искате отново да строите с тези фирми?", това ще означава, че те искат да саботират процес на Северна България. Ние няма да си го позволим, категоричен е министърът.

По думите му и да се стигне до нови процедури, най-вероятно фирмите ще бъдат същите. "През следващите седмици трябва да финализираме преговорите със строителния бранш и да направим, така че да върнем строителите там, където им е мястото".

За Седми лот ще направим препроектиране и се надявам в рамките на следващата година да строителите да влязат в обекта и там. Считаме, че до следващите 2 години и половина - най-много 3 години, магистрала „Хемус“ ще има до Велико Търново, а в следващата още една година, магистрала „Хемус“ ще бъде изградена в цялост, посочи той.

Говорихме и за магистралата, която е от Русе до Велико Търново. Там се строят първите два лота. Предстои в следващите дни да бъде възложен подробен устройствен план на лота, който е до Велико Търново, с което ще затворим процедурата, която има за ОВОС (Оценката на въздействието върху околната среда). От Велико Търново предстои също възлагане, но в съвсем друга фаза за това да бъде изградена цялостна магистрала до "Маказа".
Не просто Северна България не е забравена, но в следващите години транспортната свързаност между Северна България и Южна България ще бъде факт. Всички искаме да се случи веднага, но това, което може да направим, е от утре да започнем да строим, заяви Шишков.

Сега няма да плащаме аванси. Първо ще ги изработят, после ще започнем да плащаме и ще плащаме и след като бъде построена. Това е веднъж гаранция за контрол на качеството и второ - това са възможностите на бюджета, отговори той на въпрос за финансирането на строителството на „Хемус“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Едно

    9 1 Отговор
    си баба знае , едно си бае !

    14:24 10.09.2026

  • 2 Анонимен

    9 3 Отговор
    А защо стопираше цялата българска инфраструктура и заплати получаваше за това Защо служебниците са над българските закони и защо лъжехте заблуждовахте години

    14:25 10.09.2026

  • 3 Гост

    4 0 Отговор
    А след 33 и до Шумен

    14:25 10.09.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    По план АМ "Хемус" НЯМА ДА МИНАВА през В.Търново❗
    Ама той и БорисОF беше обещал отдавна да е завършил ЦЯЛАТА магистрала😀❗

    14:25 10.09.2026

  • 5 Частна Република България

    6 0 Отговор
    Китайците,като прочетоха това помислиха ,че България е по голяма от Русия и Китай заедно. :) :) :)

    14:26 10.09.2026

  • 6 Може

    3 0 Отговор
    би, едва ли не !

    14:27 10.09.2026

  • 7 Ще стигне само

    7 0 Отговор
    Ако Велико Търново се премест на 100 км по-близо да София!

    14:27 10.09.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор
    07.08.2018.г. - Премиерът Борисов:
    "До 2024 година АМ „Хемус“ ще е готова."
    😉😉😉

    Коментиран от #12, #30

    14:28 10.09.2026

  • 9 Боко Асфалтаджията

    8 6 Отговор
    Аз не я ли построих , тази магистрала или я окрадох?! Не помня вече , старческо малоумие ме гони!

    14:29 10.09.2026

  • 10 Гечко

    7 4 Отговор
    Преди Шиши рекетираше строителите сега Шишковия…старата песен на нов глас.

    14:33 10.09.2026

  • 11 Виж сега,

    6 1 Отговор
    Не само ще стигне до Велико Търново Ами иди Малко Търново. И няколко тунела под Стара планина и няколко мост над река Дунав, и мед и масло от чешмите ще тече.Този трябва да го назначат на щат във всички телевизии,че вече и спи там. То не бяха лъжи,обещания и чудеса.

    14:35 10.09.2026

  • 12 Бг ШШЕФ

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да щеше
    Ако не бяхте го катурнали

    Коментиран от #31, #34

    14:37 10.09.2026

  • 13 Шиши 2

    3 0 Отговор
    Очаквам до Габрово да ми намерят дипломата!

    14:40 10.09.2026

  • 14 Шишков

    1 1 Отговор
    Дори ще накараме строителите да ни платят!

    14:42 10.09.2026

  • 15 Заек

    4 1 Отговор
    на фарове !

    14:43 10.09.2026

  • 16 Този

    1 1 Отговор
    защо прилича на ............

    14:43 10.09.2026

  • 17 А костинурките

    1 0 Отговор
    пеперудите и бръмбарите ще опазите ли?

    14:44 10.09.2026

  • 18 Циник

    2 1 Отговор
    Надеждата явно е до три години тия части от България да са в турски, я руски, а защо не и украински. Така ще имаме ново готово извинение защо не се е получила магистралата: международното положение!

    14:49 10.09.2026

  • 19 Роки

    4 4 Отговор
    С откраднатите милиарди пари от Борисов, Пеевски и сега Копринков трябваше да стигне до Виена...

    14:50 10.09.2026

  • 20 След 50 години строеж-до В.Търново

    4 0 Отговор
    Няма по умряла територия!

    14:50 10.09.2026

  • 21 Шишков само 2 години е работил

    5 1 Отговор
    като архитект!
    Цял живот по кметствата, чиновник!

    14:51 10.09.2026

  • 22 герап

    2 0 Отговор
    До три години магистрала „Хемус“ ще стигне до Париж.

    14:53 10.09.2026

  • 23 Анонимен

    2 0 Отговор
    Браво!

    14:53 10.09.2026

  • 24 оня с коня

    5 3 Отговор
    Безсмислено е Шишков да оповестява някакви Планове на настоящото Правителство което предстои да бъде пометено от Недоволството на Излъганите му избиратели като ОТРОНЕН СУХ ЛИСТ от Службите по чистотата.И ще се върне Борисов - МИЛОСТИВ И ПРАВЕДЕН ,и ще възвори ред и Просперитет на Земята българска!Амин.

    14:56 10.09.2026

  • 25 ХА!ХА!!!

    1 1 Отговор
    Ти по-добре кажи с кой документ ЕС тр задължава да въведеш ТОЛ такси з леките автомобили и с кой забранява винетките. А иначе до три години Хемус ще стигне Велико Търново, ама друг път!!!

    14:59 10.09.2026

  • 26 Пешо

    1 0 Отговор
    "магистрала „Хемус“ ще стигне до Велико Търново" - Ако я строят без да крадат .

    15:03 10.09.2026

  • 27 Палахан

    2 1 Отговор
    Хъ..Ха хаа то до три години светъ ще свърши бе батко за чии мие таа магистрала топа все едно моэеш да караш кора с 1000 тъпи ограничения.. Я беги стига сте ни замазвали очите кажете за И.И как до края на десетилетието няма да има хора..

    15:04 10.09.2026

  • 28 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор
    Баце е толкова интергалактически устроен самарянин, че "над половин милиард километра" магистрали построи, та за "Хемус" не остана материал. Ех, обущарят ходи бос...🤣🤣🤣 Поне съм спокоен, че открадна парите, че какъвто е Робин Худ, нищо чудно да ги бе раздал на гладуващите деца в Кения...😎

    15:04 10.09.2026

  • 29 Явно

    2 1 Отговор
    Няма да викаме китайците са ни я построят за една година. Старите боксови фирми, пак ще се нагълтат. Все пак идват президентски избори. В нашия квартал усилено се ремонтират улици, кото нямат нужда от ремонт.

    15:05 10.09.2026

  • 30 Хи хи

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Така е , но ако си спомняш какво ни връхлетя март 2019 г или си забравил . Тогава видях Борисов истински изплашен при ковида , едва ли магистралата му е била основна грижа . И сигурно магистралата щеше да бъде готова , а не всеки ден Шишков да ни забаламосва с празни приказки .Ако си минавал оттам и си видял как всичко е обрасло в треволяк , не зная дали трасето не е компрометирано .

    Коментиран от #36

    15:07 10.09.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бг ШШЕФ":

    Още преди да го катурнат вече беше построил ХИЛЯДИ МИЛИОНИ километри магистрали❗

    15:16 10.09.2026

  • 32 Полекичка сега

    0 0 Отговор
    Да не се засилите много ,че току виж сте се спънали

    15:16 10.09.2026

  • 33 Мдаа...

    1 0 Отговор
    Не че нещо, ама преди 20 години за толкова време китайците построиха 500 км магистрала през пустинята.

    Коментиран от #35

    15:17 10.09.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бг ШШЕФ":

    на 27 юни лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов каза, че по време на управлението на неговата партия са построени „НАД ПОЛОВИН МИЛИАРД КИЛОМЕТРА магистрала“🤔🤔🤔

    15:19 10.09.2026

  • 35 Гъмсъзлъкът

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мдаа...":

    Им ако беше по - малко можеше и да се получат нещата

    15:21 10.09.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хи хи":

    Припомни ми какво ни връхлетя
    "ПРЕЗ МАРТ 2019-та"❗
    Защото аз НЕ съм забравил😉

    15:22 10.09.2026

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