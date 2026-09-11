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Родилка се хвърли от четвъртия етаж на болница

Родилка се хвърли от четвъртия етаж на болница

11 Септември, 2026 09:56 1 775 45

  • родилка-
  • скок-
  • болница-
  • пловдив

Не е ясно какво точно е подтикнало младата майка да сложи край на живота си

Родилка се хвърли от четвъртия етаж на болница - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена на възраст около 30-35 години се хвърли от четвъртия етаж на УМБАЛ “Св. Георги” в Пловдив и почина на място. Трагедията се е разиграла в следобедните часове вчера, предаде БГНЕС.

Младата жена била софиянка, но живеела в града под тепетата. Първоначално постъпила в Окръжна болница, била родила преди няколко часа. По непотвърдена информация имала скандал с бащата на новороденото, който не искал да го припознае.

По неизвестни до момента обстоятелства се стигнало до инцидент, при който младата майка паднала по стълбите в болницата и получила травми по главата.

Била пренасочена към УМБАЛ “Св. Георги”, където била настанена в клиниката по лицево-челюстна хирургия. Няколко часа след това, жената явно взела решение да сложи край на живота си. Скочила от четвъртия етаж. На място пристигнали полицаи и медици. Смъртта била констатирана, а тялото - откарано в Съдебна медицина. Работата по случая продължава. Не е ясно какво точно е подтикнало младата майка да сложи край на живота си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    39 12 Отговор
    Чудесата на демокрацията,за да функционира демокрацията е нужно жертви,дотук 3 милиона се преселиха под земята

    Коментиран от #18

    09:58 11.09.2026

  • 2 Кой

    10 35 Отговор
    Браво Радев,още ще скачат

    Коментиран от #8, #11

    09:59 11.09.2026

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    9 3 Отговор
    ако не беше бьлгарка немаше да се фърли

    10:00 11.09.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 1 Отговор
    когато разкарате ,,журналята,, дет висят по фоаетата на болниците за някоя клюка , може и да се отлепим от дъното..не е гаранция но все пак е начало някакво

    Коментиран от #16

    10:01 11.09.2026

  • 5 ........–

    15 4 Отговор
    ДимуКРАДцията работи господа съдебни заседатели .

    10:02 11.09.2026

  • 6 Ей, хора,

    52 1 Отговор
    Тука си пишем за всякакви глупости, а давате ли си сметка, какво опустошение цари вече в душите на някои от нас?!? Колко отритната, нещастна и отчаяна трябва да е била тази жена, за да остави току що роденото си дете сираче?

    Коментиран от #24

    10:05 11.09.2026

  • 7 Всичките ви коментари дотук

    23 4 Отговор
    са бездушни и отблъскващи. Поне под такива теми не се набутвайте.

    10:06 11.09.2026

  • 8 жик так

    19 6 Отговор

    До коментар #2 от "Кой":

    На тебе пък какво ти е виновен Радев ? Да не е той баща на бебето ?

    Коментиран от #19

    10:06 11.09.2026

  • 9 Добрите Условия !

    12 3 Отговор
    На Живот !

    В България !

    10:06 11.09.2026

  • 10 отец Чапаев и Петка

    25 3 Отговор
    много жалко за младата жена

    10:07 11.09.2026

  • 11 миме

    7 17 Отговор

    До коментар #2 от "Кой":

    еми кво искаш от натофски фатмак, бе ,по-тъпо парче от натофски фатмак е само и единствено друг натофски фатмак

    10:07 11.09.2026

  • 12 Цвете

    14 0 Отговор
    КАКЪВТО И ДА Е ПРОБЛЕМЪТ Й ,ДА СИ ОСТАВИШ ПЕЛЕНАЧЕТО Е ЖЕСТОКО.

    10:08 11.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Добро

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    начало ще е да се обезпаразитиш, нали така, бълхарник?

    10:13 11.09.2026

  • 17 Кой не

    4 5 Отговор
    ...скача е...червен...
    ,,развод ми дай...
    вземи панелите...
    ,,Трабанта"...

    10:13 11.09.2026

  • 18 ти ша си

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    3 мелеона и адна

    10:15 11.09.2026

  • 19 г ей так

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "жик так":

    шо фа ?родили от негу?

    Коментиран от #33

    10:17 11.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Чудно ? Какво е търсила !

    2 3 Отговор
    В Пловдив !

    Вярно е ! Че София !

    Не Е Цвете !

    Но възможностите !

    Са Много повече !

    10:20 11.09.2026

  • 22 Софиянец

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "успех!":

    Веднага след като видя хукрайна на парчета и част от Руската федерация 🍻

    Коментиран от #26

    10:21 11.09.2026

  • 23 Никой

    8 0 Отговор
    Скандал с бащата, то е написано.

    Ужас е - но е част от психиката.

    10:21 11.09.2026

  • 24 Аха

    1 11 Отговор

    До коментар #6 от "Ей, хора,":

    А ти смяташ ли какъв егоист е тази жена, нито щеше да е първата която си гледа сама детето. А и да попитам какво е правила с този мъж та чак и дете му родила. Който каквото сам си направи, никой друг не може да му го направи!

    10:22 11.09.2026

  • 25 ха ха

    1 2 Отговор
    ползването на вълново психотронно оръжие е престъпление , в бандитската пародия на държава се ползва от всякакви мутри и боклуци служители

    10:22 11.09.2026

  • 26 ъхъ

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Софиянец":

    жювей ти са значи

    10:22 11.09.2026

  • 27 Μαнгал

    5 3 Отговор
    На 35 години не е млада майка! Но, нещо тенденциозно стана Пловдив! Преди година лошите новини бяха предимно по дестинацията София - Благо Коцев!?

    10:23 11.09.2026

  • 28 От две болници накрая в гроба

    6 2 Отговор
    егати здравеопазването.

    10:24 11.09.2026

  • 29 Ганка

    11 1 Отговор
    Не искал да признае детето?Сега разбирате ли защо е нужен законан брак?Сега кой ще гледа и възпитава това дете?Трегедията е голяма.

    Коментиран от #40

    10:25 11.09.2026

  • 30 Троян

    5 1 Отговор
    Бащата е гьотверян. Жалко за жената. Мръсника не е припознал детето си? Гьотверян.

    10:26 11.09.2026

  • 31 много тъжно

    11 2 Отговор
    Дано бебенцето някой да го отгледа с обич и грижа.
    Още не мога да се успокоя след убитото дете във Варна.
    А майчицата - какво ли е преживяла, само тя си знае. Щастливите хора не постъпват така. Една от причините, може би, е и след родилната депресия.

    Коментиран от #38

    10:27 11.09.2026

  • 32 Баба Гошка

    7 3 Отговор
    Не било ясно кое я е тласнало към това необратимо решение? Срещата й със здравната система. А в по-ранен етап срещата й с един Муннччо, който обича да го вкаррва без ангажимент и дори на средна възраст още му е рано за отговорности.

    Коментиран от #36

    10:28 11.09.2026

  • 33 жик так

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "г ей так":

    Шомпула ми стърчи от задния ти двор . Ти ша раждаш скоро . Ама нема да те припознавам . Ще скачаш от родилното .

    10:34 11.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 човещина

    8 0 Отговор
    Една от причините хората да се самоубиват е огромната "доброта" на близки, колеги, съседи и институции. Не могат да изтърпят толкова "хуманност" на едно място.

    10:36 11.09.2026

  • 36 Ника ти е отвратителен

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Баба Гошка":

    Нямам думи

    10:37 11.09.2026

  • 37 Неяснота

    2 2 Отговор
    Има само в главата на разследващи. Жената напомпана, разпорили и катерицата следва скандал с тоя дето и надул корема и отказ дабпоеме отговорност за семето си, след което жената пада и се обезобразява...това малък мотив ли е за самоубийство

    10:39 11.09.2026

  • 38 Имаш

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "много тъжно":

    Много грешки. Не ти е мястото по форумите. Научи правопис първо.

    Коментиран от #42

    10:40 11.09.2026

  • 39 коментар 34

    2 0 Отговор
    Значи, това честно нещо, което написах е изтрито, а шомпола, стърчащ от ,,задния двор" в предния коментар има място в сайта Ви!? Ами, това е! Сетне, защо майката скочила!? Ето, защо!!!

    Коментиран от #45

    10:42 11.09.2026

  • 40 Законния брак е нужен

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ганка":

    За да остават хората в България. Да плащат данъци да има контрол все пак .

    10:43 11.09.2026

  • 41 взела решение

    0 1 Отговор
    сложила край на живота си. Точка. И?

    10:48 11.09.2026

  • 42 Троян

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Имаш":

    Я влез във някой Немски форум. Там ще попишем за граматика и диалекти. :) Може и Македонски, но там ако напишат работи които не искаш да четеш. :)

    10:51 11.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Варненец

    1 0 Отговор
    В кенефския ес, какво да очаква човек!

    10:52 11.09.2026

  • 45 Явно имаш дума която е в

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "коментар 34":

    Забранителния списък не се ппритеснявай много много.

    10:53 11.09.2026

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