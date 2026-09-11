Родилка се хвърли от четвъртия етаж на болница

Жена на възраст около 30-35 години се хвърли от четвъртия етаж на УМБАЛ “Св. Георги” в Пловдив и почина на място. Трагедията се е разиграла в следобедните часове вчера, предаде БГНЕС.
Младата жена била софиянка, но живеела в града под тепетата. Първоначално постъпила в Окръжна болница, била родила преди няколко часа. По непотвърдена информация имала скандал с бащата на новороденото, който не искал да го припознае.
По неизвестни до момента обстоятелства се стигнало до инцидент, при който младата майка паднала по стълбите в болницата и получила травми по главата.
Била пренасочена към УМБАЛ “Св. Георги”, където била настанена в клиниката по лицево-челюстна хирургия. Няколко часа след това, жената явно взела решение да сложи край на живота си. Скочила от четвъртия етаж. На място пристигнали полицаи и медици. Смъртта била констатирана, а тялото - откарано в Съдебна медицина. Работата по случая продължава. Не е ясно какво точно е подтикнало младата майка да сложи край на живота си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #18
09:58 11.09.2026
2 Кой
Коментиран от #8, #11
09:59 11.09.2026
3 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
10:00 11.09.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #16
10:01 11.09.2026
5 ........–
10:02 11.09.2026
6 Ей, хора,
Коментиран от #24
10:05 11.09.2026
7 Всичките ви коментари дотук
10:06 11.09.2026
8 жик так
До коментар #2 от "Кой":На тебе пък какво ти е виновен Радев ? Да не е той баща на бебето ?
Коментиран от #19
10:06 11.09.2026
9 Добрите Условия !
В България !
10:06 11.09.2026
10 отец Чапаев и Петка
10:07 11.09.2026
11 миме
До коментар #2 от "Кой":еми кво искаш от натофски фатмак, бе ,по-тъпо парче от натофски фатмак е само и единствено друг натофски фатмак
10:07 11.09.2026
12 Цвете
10:08 11.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Добро
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":начало ще е да се обезпаразитиш, нали така, бълхарник?
10:13 11.09.2026
17 Кой не
,,развод ми дай...
вземи панелите...
,,Трабанта"...
10:13 11.09.2026
18 ти ша си
До коментар #1 от "Тик-Ток":3 мелеона и адна
10:15 11.09.2026
19 г ей так
До коментар #8 от "жик так":шо фа ?родили от негу?
Коментиран от #33
10:17 11.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Чудно ? Какво е търсила !
Вярно е ! Че София !
Не Е Цвете !
Но възможностите !
Са Много повече !
10:20 11.09.2026
22 Софиянец
До коментар #20 от "успех!":Веднага след като видя хукрайна на парчета и част от Руската федерация 🍻
Коментиран от #26
10:21 11.09.2026
23 Никой
Ужас е - но е част от психиката.
10:21 11.09.2026
24 Аха
До коментар #6 от "Ей, хора,":А ти смяташ ли какъв егоист е тази жена, нито щеше да е първата която си гледа сама детето. А и да попитам какво е правила с този мъж та чак и дете му родила. Който каквото сам си направи, никой друг не може да му го направи!
10:22 11.09.2026
25 ха ха
10:22 11.09.2026
26 ъхъ
До коментар #22 от "Софиянец":жювей ти са значи
10:22 11.09.2026
27 Μαнгал
10:23 11.09.2026
28 От две болници накрая в гроба
10:24 11.09.2026
29 Ганка
Коментиран от #40
10:25 11.09.2026
30 Троян
10:26 11.09.2026
31 много тъжно
Още не мога да се успокоя след убитото дете във Варна.
А майчицата - какво ли е преживяла, само тя си знае. Щастливите хора не постъпват така. Една от причините, може би, е и след родилната депресия.
Коментиран от #38
10:27 11.09.2026
32 Баба Гошка
Коментиран от #36
10:28 11.09.2026
33 жик так
До коментар #19 от "г ей так":Шомпула ми стърчи от задния ти двор . Ти ша раждаш скоро . Ама нема да те припознавам . Ще скачаш от родилното .
10:34 11.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 човещина
10:36 11.09.2026
36 Ника ти е отвратителен
До коментар #32 от "Баба Гошка":Нямам думи
10:37 11.09.2026
37 Неяснота
10:39 11.09.2026
38 Имаш
До коментар #31 от "много тъжно":Много грешки. Не ти е мястото по форумите. Научи правопис първо.
Коментиран от #42
10:40 11.09.2026
39 коментар 34
Коментиран от #45
10:42 11.09.2026
40 Законния брак е нужен
До коментар #29 от "Ганка":За да остават хората в България. Да плащат данъци да има контрол все пак .
10:43 11.09.2026
41 взела решение
10:48 11.09.2026
42 Троян
До коментар #38 от "Имаш":Я влез във някой Немски форум. Там ще попишем за граматика и диалекти. :) Може и Македонски, но там ако напишат работи които не искаш да четеш. :)
10:51 11.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Варненец
10:52 11.09.2026
45 Явно имаш дума която е в
До коментар #39 от "коментар 34":Забранителния списък не се ппритеснявай много много.
10:53 11.09.2026