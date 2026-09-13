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Дърво падна върху кооперация в Пловдив

Дърво падна върху кооперация в Пловдив

13 Септември, 2026 15:50 492 6

  • дърво-
  • кооперация-
  • пловдив

Според живеещи там са подавани многократно сигнали, че дървото е изгнило

Дърво падна върху кооперация в Пловдив - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Дърво се срути върху кооперация в центъра на Пловдив тази сутрин.

За щастие, няма тежко пострадали и ранени хора. Вероятно заради ранния час – 7 часа – и фактът, че дървото е паднало в почивен ден, няма сериозни последствия, предаде БНТ.

Улицата, където е паднало дървото, беше затворена за часове, докато с тежка техника отломките бяха повдигнати и нарязани на място от аварийния отряд на пожарната в града.

Според живеещи в кооперацията са подавани многократно сигнали, че дървото е изгнило, но реакция от местните власти и оторизирани предприятия няма.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БГ ПУЯК

    5 0 Отговор
    ", докато с тежка техника отломките бяха повдигнати и нарязани на място от аварийния отряд"

    Пернатата колежка явно смята, че ствола и клоните на дървото се наричат отломки.

    15:54 13.09.2026

  • 2 Защо ? В от понеделник !

    2 1 Отговор
    До Петък !

    По Агресивни ли Са ?

    И Къде да падне ?

    Като Къщата Е !

    Ондолу !

    Ей Там До Нас Стана Същото !

    При последната Буря !

    Едвам го Махнаха !

    15:55 13.09.2026

  • 3 Нали много го хвалят

    5 0 Отговор
    Кмета спал
    Като всичките си колеги в страната

    15:56 13.09.2026

  • 4 Оги

    2 0 Отговор
    Нормално за бг. Безхаберие, небрежност повсеместно.

    16:05 13.09.2026

  • 5 Нашийник

    2 0 Отговор
    Подобен случай в "Изгрев". Върху колата на собственика на ресторантчето. И пак са подавани камара за сигнали за изгнилото дърво, но ефект - нула. Иначе за на Черепа бригадите, които орязаха 6 дървета повече в "Орфей" на "Самоков" - един пост във фейсбука на общината и дотам.

    16:06 13.09.2026

  • 6 Димитър

    1 0 Отговор
    Десетки години СДС/герберско управление на Пловдив и това е резултата!

    16:14 13.09.2026

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