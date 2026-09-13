Дърво падна върху кооперация в Пловдив

Дърво се срути върху кооперация в центъра на Пловдив тази сутрин.

За щастие, няма тежко пострадали и ранени хора. Вероятно заради ранния час – 7 часа – и фактът, че дървото е паднало в почивен ден, няма сериозни последствия, предаде БНТ.

Улицата, където е паднало дървото, беше затворена за часове, докато с тежка техника отломките бяха повдигнати и нарязани на място от аварийния отряд на пожарната в града.

Според живеещи в кооперацията са подавани многократно сигнали, че дървото е изгнило, но реакция от местните власти и оторизирани предприятия няма.