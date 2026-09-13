Дърво падна върху кооперация в Пловдив

Дърво се срути върху кооперация в центъра на Пловдив тази сутрин.
За щастие, няма тежко пострадали и ранени хора. Вероятно заради ранния час – 7 часа – и фактът, че дървото е паднало в почивен ден, няма сериозни последствия, предаде БНТ.
Улицата, където е паднало дървото, беше затворена за часове, докато с тежка техника отломките бяха повдигнати и нарязани на място от аварийния отряд на пожарната в града.
Според живеещи в кооперацията са подавани многократно сигнали, че дървото е изгнило, но реакция от местните власти и оторизирани предприятия няма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БГ ПУЯК
Пернатата колежка явно смята, че ствола и клоните на дървото се наричат отломки.
15:54 13.09.2026
2 Защо ? В от понеделник !
По Агресивни ли Са ?
И Къде да падне ?
Като Къщата Е !
Ондолу !
Ей Там До Нас Стана Същото !
При последната Буря !
Едвам го Махнаха !
15:55 13.09.2026
3 Нали много го хвалят
Като всичките си колеги в страната
15:56 13.09.2026
4 Оги
16:05 13.09.2026
5 Нашийник
16:06 13.09.2026
6 Димитър
16:14 13.09.2026