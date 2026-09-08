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Дърво затисна и уби 57-годишен мъж край Видин

Дърво затисна и уби 57-годишен мъж край Видин

8 Септември, 2026 11:21 796 13

  • видин-
  • дърво-
  • затиснат-
  • извор махала

При рязане с моторен трион той бил затиснат от падналото дърво

Дърво затисна и уби 57-годишен мъж край Видин - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж на 57 години е починал, след като бил затиснат от паднало дърво в землището на село Извор махала, съобщиха от МВР - Видин.

Сигналът за пострадал човек е подаден на 7 септември в 7,50 часа. Мъжът от с. Дружба работел като дърворезач в имот, собственост на юридическо лице. При рязане с моторен трион той бил затиснат от падналото дърво.

Пострадалият е транспортиран във видинската болница, където по-късно е починал. Образувано е досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ЖИВОТ ЗА ПЕТ ЕВРО!

    11:36 08.09.2026

  • 2 лйох мари

    4 1 Отговор
    Имал ли е фирма и лиценз за дърворезач?Договор със собственика,спазени ли са охрана на труда и техника на безопасност.Имал ли е застраховка?Това са все изисквания и в нормалните държави се работи по тях.Това е смърт.Затова тук никога и никой не е виновен.

    Коментиран от #13

    11:42 08.09.2026

  • 3 14/88

    4 1 Отговор
    Законите на Дарвин прочистват България
    от българите и другите турски племена!

    11:46 08.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Случват Се !

    3 1 Отговор
    И Такива Неща !

    Коментиран от #10

    11:52 08.09.2026

  • 7 Моди и ....ра$$т!

    0 0 Отговор
    Моди и ....ра$$т!

    11:53 08.09.2026

  • 8 мдааааа

    1 1 Отговор
    Тук коментират сал "умници" ...

    Коментиран от #12

    11:54 08.09.2026

  • 9 Овчар

    0 0 Отговор
    Скоро дрон ще целуне виновника отговорен за това дърво..!

    Коментиран от #11

    11:54 08.09.2026

  • 10 Дърветата !

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Случват Се !":

    Не се Интересуват !

    Къде падат !

    11:57 08.09.2026

  • 11 Овчи

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Овчар":

    Балира ли сено за зимата , бе ?

    11:59 08.09.2026

  • 12 Лили

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "мдааааа":

    Аман от тези дървета.

    12:25 08.09.2026

  • 13 ДА И ТРЯБВА ЦЕНЗ И ДОКУМЕНТ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "лйох мари":

    ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС ЗА РАБОТА С МОТОРЕН ТРИОН. СА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ДА ПЛАЩА ЗАЩО Е НАЕЛО НЕКАДЪРНИК.....

    12:44 08.09.2026

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