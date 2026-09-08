Дърво затисна и уби 57-годишен мъж край Видин

Мъж на 57 години е починал, след като бил затиснат от паднало дърво в землището на село Извор махала, съобщиха от МВР - Видин.
Сигналът за пострадал човек е подаден на 7 септември в 7,50 часа. Мъжът от с. Дружба работел като дърворезач в имот, собственост на юридическо лице. При рязане с моторен трион той бил затиснат от падналото дърво.
Пострадалият е транспортиран във видинската болница, където по-късно е починал. Образувано е досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
11:36 08.09.2026
2 лйох мари
Коментиран от #13
11:42 08.09.2026
3 14/88
от българите и другите турски племена!
11:46 08.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Случват Се !
Коментиран от #10
11:52 08.09.2026
7 Моди и ....ра$$т!
11:53 08.09.2026
8 мдааааа
Коментиран от #12
11:54 08.09.2026
9 Овчар
Коментиран от #11
11:54 08.09.2026
10 Дърветата !
До коментар #6 от "Случват Се !":Не се Интересуват !
Къде падат !
11:57 08.09.2026
11 Овчи
До коментар #9 от "Овчар":Балира ли сено за зимата , бе ?
11:59 08.09.2026
12 Лили
До коментар #8 от "мдааааа":Аман от тези дървета.
12:25 08.09.2026
13 ДА И ТРЯБВА ЦЕНЗ И ДОКУМЕНТ
До коментар #2 от "лйох мари":ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС ЗА РАБОТА С МОТОРЕН ТРИОН. СА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ДА ПЛАЩА ЗАЩО Е НАЕЛО НЕКАДЪРНИК.....
12:44 08.09.2026