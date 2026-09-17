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Мая Манолова става председател на КЗП

Мая Манолова става председател на КЗП

17 Септември, 2026 14:53 1 729 66

  • кзп-
  • мая манолова

Александър Колячев остава член на комисията

Мая Манолова става председател на КЗП - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мая Манолова - Найденова е новият председател на Комисията за защита на потребителите за срок до изтичане на мандата. Това реши днес Министерският съвет на редовното си заседание.

Комисията за защита на потребителите е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. КЗП е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Тя е колегиален орган към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията с регионални звена на територията на страната за осъществяване на контрол върху нелоялните търговски практики и за обща безопасност на стоките и услугите.

КЗП се състои от трима членове, в т.ч. председател, които се определят за срок 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от министър-председателя. От членовете на комисията поне един е юрист и един е икономист.

След освобождаване на председателя Мария Филипова и избирането ѝ за заместник-омбудсман на Република България за временно изпълняващ длъжността председател на КЗП е определен Александър Колячев, понастоящем член на комисията. За попълване на състава на комисията е взето решение за председател да бъде определена Мая Манолова - Найденова, а правомощията на Александър Колячев като председател да бъдат прекратени, като той остава член на КЗП.

Мая Божидарова Манолова-Найденова е български политик, лидер на гражданската платформа Изправи се.БГ и на политическа партия "Изправи се България", народен представител от парламентарната група на Коалиция за България в XL и XLI Народно събрание. Тя е депутат и заместник-председател в XLII Народно събрание. Манолова е народен представител в XLIII Народно събрание от групата на "БСП лява България" за една година до избора си за омбудсман на Република България. Тя е депутат и председател на парламентарната група на коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ в XLV народно събрание, както и депутат и председател на парламентарната група на коалиция „Изправи се БГ! Ние идваме!“ в XLVI Народно събрание.

На 30 юли 2015 г. е избрана за национален омбудсман на България със 129 гласа в XLIII Народно събрание, срещу 82 гласа за дотогавашния омбудсман и кандидат за втори мандат Константин Пенчев.

В своята лична биография към 2016 година Манолова пише, че се занимава със спорт, като играе футбол, както женски, така и смесен, и определя себе си като вярваща християнка, толерантна към всички религии, с изключение на сектите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спекула

    35 7 Отговор
    Ей роби безгласни, излезте и блокирийте КПП-тата докато не махнат временно акциза и ДДС за горивата, освен ако не искате един хляб да стане 2 евро. ИЛИ СМЕ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    Коментиран от #3, #10

    14:54 17.09.2026

  • 2 Копейкин Костя

    49 12 Отговор
    Боташа назначи сестра Галева за шеф на КЗП.
    Венсеремос, другари!

    Коментиран от #42

    14:55 17.09.2026

  • 3 честен ционист

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Спекула":

    И като стане литърът 10 евро, какво ще те грее тая скидка от 20%?

    Коментиран от #8

    14:56 17.09.2026

  • 4 Кюстенделска пролет

    58 5 Отговор
    Мис кюстендилска пролет винаги се бори зя правата на онеправданите ама само по телевизора. След това вечеря с олигархията.

    14:56 17.09.2026

  • 5 Да помага

    45 2 Отговор
    Ето че влизат нови лица.Подмладени и тюнинговани.

    14:56 17.09.2026

  • 6 Ми Хубаво !

    23 1 Отговор
    На Приказки Го Докара !

    Но Не успя / Не пожела !

    Нещо повече Да Направи !

    Да Видим Сега ?

    С Орязани Пълномощия !

    14:57 17.09.2026

  • 7 бушприт

    11 3 Отговор
    Мая Манолова е станала председателка на КЗП.

    14:57 17.09.2026

  • 8 Спекула

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    20% е ДДС, акциза също, освен това ДДС се начислява на гориво+акциз, което означава двойно данъчно облагане. На 10 евро 20% са 2 евро, това малко ли е? Или честните сиунисти сте богати

    Коментиран от #18, #46

    14:58 17.09.2026

  • 9 ДА Й Е ЧЕСТИТО!!!

    34 2 Отговор
    Те сега всичко ша са упраи, щом сестра галева пое поредната си длъжност. Таз и за шеф на националния отбор по парашутизъм да и предложат или за командир на Костенския водопад, ще приеме и ще се справи с чест…ежедневни появи по телевизията и лакардии колко много работи, ама другите са виновни, че нищо не се върши!!!

    14:59 17.09.2026

  • 10 В Тоалетната Чиния !

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Спекула":

    На Клуба На Богатите !

    Коментиран от #17

    14:59 17.09.2026

  • 11 Майчето най сетне

    34 1 Отговор
    Се докопа отново до топла държавна длъжност, след като беше омбудсман. Ще я видим какво ще направи за потребителите.

    14:59 17.09.2026

  • 12 Божичко!

    33 1 Отговор
    Как тази женица, витаги успява да си намери добра, приходоносна работа!
    Изчезва, изплува и все добра!

    Коментиран от #66

    14:59 17.09.2026

  • 13 Софийски селянин,Пенсионер

    33 1 Отговор
    Тази дребната е голяма нагаждачка и хитра лисица,пак се уреди на тлъста държавна заплатка...

    Коментиран от #24

    15:00 17.09.2026

  • 14 Край

    30 1 Отговор
    Ей добра се пак до яслата

    15:01 17.09.2026

  • 15 Анонимен

    26 4 Отговор
    Старите червени другари се завърнаха с пълна сила малоумниците върнахте комунистите всичките а за вас нула

    Коментиран от #28

    15:02 17.09.2026

  • 16 ПиПи

    13 1 Отговор
    Мая Манолова и президентка на България може да стане.

    15:02 17.09.2026

  • 17 Дизел две евро

    26 4 Отговор

    До коментар #10 от "В Тоалетната Чиния !":

    При Мунчо е така.Прогресивно някък си.

    15:03 17.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 утрйъйфг

    5 1 Отговор
    айде да затвориш устенцата и на тая пиявица , че нещо пак ще се размърда с някоя комисия

    15:03 17.09.2026

  • 20 Дано да миряса!

    22 2 Отговор
    Хайде, мирясай, Майо! Намериха ти топло място.

    И на Ангел-натото кажи да миряса, че стана вреден за България.

    Оправихте си децата - мирясайте!

    15:05 17.09.2026

  • 21 ОГРОМЕН ФАКТ !!!!

    24 1 Отговор
    ТАЯ НЕ СТАВА ЗА НИЩО !!!

    Коментиран от #33

    15:05 17.09.2026

  • 22 Джoоoоo пaаaaааццyуyyллaa🔥😁👋💯

    16 4 Отговор
    Tова е прекрасна новина. На следващите избори мунчо боташов ще спечели пълно мнозинство.

    15:06 17.09.2026

  • 23 История

    25 1 Отговор
    Тази Мая не беше ли вързана с братя Галеви, първи дружки на Р. Петков,
    сега дясна ръка на Радев? Няма нищо случайно. Майчето "ще удари" когото трябва.

    15:06 17.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гост

    11 3 Отговор
    Мая, всичкото хубаво, но до като не пратиш "праведния си ангел" в манастир и да не цъфва по телевизиите ще те дърпа яко надолу!

    15:06 17.09.2026

  • 26 радио "Кюстендил, разбииш ли"

    17 2 Отговор
    Интересно тая кюстендилка при всяка власт има пост-депутат, омбудсман, сега председател на КЗП.И то все синекурни длъжности.Нищо не разбира от Право, но какво от това? На властта на и трябват учени хора, а послушшни и да се отчитат.

    15:07 17.09.2026

  • 27 От Каспичан,

    15 2 Отговор
    Те с бате си Румен са бойни другари от едно време,само се чакаше подходящия момент.

    15:07 17.09.2026

  • 28 Венко Прогресивна България

    9 6 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    Важното е че ГЕРБ се разпадна не само във Враца а днес в още 4 града. Всички структури напускат и самата клика ГЕРБ се разпада. Благодарение и на теб бабо "Промяна"

    Коментиран от #37

    15:08 17.09.2026

  • 29 Без значение как ви звучи

    8 1 Отговор
    Синекура е добре платена длъжност или служба, която изисква малко или никаква работа и отговорност. Думата идва от латински език (sine cura), което буквално означава „без грижа“.

    15:08 17.09.2026

  • 30 Ъ-ъ-ъ-

    9 1 Отговор
    Ъ-ъ-ъ-ъ-ъ, пак ли мен избраха , защо ме бутат навсякъде?

    15:08 17.09.2026

  • 31 Пълна промяна,физиономията

    11 1 Отговор
    Браво на Радев.Не си изоставя хората.

    15:08 17.09.2026

  • 32 Вместо

    14 0 Отговор
    Да закрият измислената нищо не правеща комисия или поне реформират в вид годен за работа, уточнявам около 1500 "експерти" и шефове в централата и регионални шефове плюс офис планктон и 100 инспектори на терен за цялата страна. Та и пчеличката Мая в бонус.

    15:09 17.09.2026

  • 33 Ами да

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "ОГРОМЕН ФАКТ !!!!":

    Може би сега не е ... но на времето е ставала значи щом още я пласират

    15:10 17.09.2026

  • 34 Маев

    17 1 Отговор
    Вече е на 60 лазарника, по-стара от Библията с две издания.Ако не е шеф, какво ще работи? Едно време имаше павилион в Кюстендил.За адвокатство се искат много неща: знания, четене, ходене насам-натам, пледоарии,нерви, проучване, срещи, правен език, правна култура, а къде при Мая тия неща.Тя гледа на баницата мекото и на работата лекото.

    15:10 17.09.2026

  • 35 Мъпет шоу

    12 1 Отговор
    Той кораба РунДя е като Титаник с Гойна.

    15:10 17.09.2026

  • 36 РУМЕН ЛУКАВИЯ МАСОН

    15 0 Отговор
    Отново се пребори с политическата мафия. Евала.

    15:12 17.09.2026

  • 37 Годеч-културен център

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Венко Прогресивна България":

    ГЕРБ се разпада, но гербер@стите остават и дирят служби.Я вижте дясната ръка на физкултурника от Годеч Цв.Цв. - др.Вучков от село Стоб, Дупнишко.Стяга се за ВСС, издигнат от "Промяната"??!!

    15:13 17.09.2026

  • 38 Грую

    6 1 Отговор
    От трън та глог, ама по-висок!
    Мая ма, това е плоска новина!

    15:14 17.09.2026

  • 39 Българи,казионните медии крият за ...

    10 3 Отговор
    Огромният протест миналата вечер! Страх ги е от масовото и справедливо народно недоволство. Олигарсите на Радев купуват и плащат масово на електронни и Интернет медии да не отразяват протестите. Единствено факти и още няколко независими медии отразиха протеста и със снимки. Десетки хиляди, километрична колона бяха обградили "Триъгълника на властта". Радев с олигарсите си плащат на медии от откраднатите от народа милиарди.

    15:16 17.09.2026

  • 40 Жеро

    8 1 Отговор
    По изказа на агент Буда, Б,. Борисов, същата, само, че кюстендилската слива!

    15:17 17.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мухаа ха!

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "Копейкин Костя":

    Ти си тотал- щета ,с фиксация -.русофоб! По добро попадение от този избор,на тази архиважна длъжност,от Мая Манолова няма !Поздравления за Радев,и Успех на Мая! Тепърва на много тарикати ,който до днес си разиграваха коня,ще им дойде нанагорно.Бъди сигурен! Още веднъж: искрени поздравления ,Манолова!

    Коментиран от #44

    15:19 17.09.2026

  • 43 Цвете

    4 14 Отговор
    КАТО ОМБУДСМАН БЕШЕ ДОСТОЙНА И СЕГА МОЖЕ ДА СЕ РАЗЧИТА ОТНОВО. ЧЕСТИТО.ДОБРЕ ,ЧЕ Е РАЗКАРАХА НАГИЗДЕНАТА ФИЛИПОВА ,ЗАЩОТО ВЪНШНИЯТ И ВИД ДОБЪР, НО С ИНТЕЛЕКТА СЛАБ 2. 🇧🇬👍👏

    15:25 17.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 кацнал бръмбар на трънка

    6 2 Отговор
    А мухаа ха та кацнала на едно лаũнo, да го похвали колко е хубаво.

    15:32 17.09.2026

  • 46 Чорбара

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Спекула":

    Тъпунгер научи се да смяташ.2 евро е ДДС на 12 евро.

    15:33 17.09.2026

  • 47 негативизъм във всичко до което се допре

    7 1 Отговор
    Дано да е доволна жената.Ще може да си дрънка празни приказки.Ще изкара и нещичко под масата.

    15:35 17.09.2026

  • 48 Кирил

    11 1 Отговор
    Дъртият парцал Мая преди пробиваше със свирки, сега с вярност към диктатора Крадев. Но и помним как отстрани Иво Атанасов с интриги. А и беше от СДС, като любовница на бивш кмет на Кюстендил.

    15:40 17.09.2026

  • 49 Пламен

    5 1 Отговор
    По цял живот на държавата трапеза

    15:44 17.09.2026

  • 50 От село

    0 1 Отговор
    Аз ОВЧАРА влизам в ПАРЛАМЕНТА
    с Ф О Т О А П А Р А Т и питам
    един Д Е П У Т А Т:
    Къде ти е зуУмът на фотоапарата,
    тоест в тая КОШAРА - ПАРЛАМЕНТ,
    Каква е Цената на тая КОШAРА?
    ЕДНА ОВЦA НЯМА ТУК.
    КАКВО ОТГЛЕЖДАТЕ?
    С КАКВО СЕ ХРАНИТЕ?
    СТАВА ЕДИН ДЕПУТАТ и КАЗВА:
    НИЙ ТУК ЯДЕМ ТВОЙТЕ ОВЦЕ БЕ,
    ОВЧАРИНО. КАКВО ПРАВИШ ТУКА?
    ОТИВАЙ ДА РАБОТИШ В КОШАРАТА
    В ПЛАНИНАТА. КАКВО ПРАВИШ ТУК?
    СТАВА ЕДНА ПАРЛАМЕНТАЖИСТКА,
    МА МАНОЛОВА - ПРЕДСЕДТЕЛ НА КЗП
    - ЧАРОВНИЦА И КАЗВА С КРАЧКА
    НАПРЕД, КРАЧКА НАЗАД:
    АЗ СЪМ И ДВЕТЕ! И ОВЦАТА
    И ЧАРОВНИЦАТА В ПАРЛАМЕНТА!
    ВСИЧКО ИМ ДАВАМ... И МЛЯКО ДА СУЧАТ
    И ДА СЕ РАДВАТ КАТО СЕ НАДБЯГВАТ С МЕН
    МЕЖДУ КОЯ ПАРТИЯ ДА СЕ НАВРА,
    ЗА ДА ИМАМ ВЕЛИКА ПАРА!
    ОВЧАРЯ СМУТЕН ГЛЕДА И НЕ
    МОЖЕ ДА ПОВЯРВА:
    ДА ТОВА Е НОВА ПОРОДА
    ПАРЛАМЕНТАРНА ОВЦА!
    НАПРАВИ СНИМКА С ФОТОАПАРАТА
    НА НОВАТА ОВЦА И ИЗРЕВА:
    УРА ДРУГАРИ! УРА!
    НАПРЕД В КОШАРАТА - ПАРЛАМЕНТ
    С НОВАТА ПОРОДА ОВЦА!
    КОЛКО СТРУВА ТЯ?
    ЗА ДА Я КУПЯ АЗ
    И ДА СИ Я ОТГЛЕЖДАМ
    И АЗ - ГОРЕ В ПЛАНИНАТА,
    ЗА ДА ИМА НАРОДА МЛЯКО,
    КИСЕЛО МЛЯКО, СУРОВАТКА
    И ЧИСТО И СВЯТО БЪЛГАРСКО
    ОВЧЕ СИРЕНЕ?

    15:45 17.09.2026

  • 51 Петър

    6 1 Отговор
    А някои казват, че комунизЪмът си бил отишъл! Жалка нация сме!

    15:49 17.09.2026

  • 52 Мтро вън

    4 1 Отговор
    Радев с конкурс ли ги избира.Как ги намира?

    15:50 17.09.2026

  • 53 Гост

    9 1 Отговор
    Нов бардак със стари круви не се праи бе хора ;)

    15:52 17.09.2026

  • 54 Търновец

    3 1 Отговор
    Стара баба хоп - нови гащи

    15:53 17.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Рамбо

    5 1 Отговор
    За всяка комунистическа крадлива гад пост, това ни докараха Шарлатаните на Мунчо чорапа. Борисов ги предупреждаваше за това, но нали са главоци те с действията си върнаха БСПеерастите (БОТАШисти) на власт.

    15:58 17.09.2026

  • 61 ЦарВул

    3 0 Отговор
    Отново на ДЪРЖАВНА СЛУЖБИЦА!ДОРЕДИ СЕ ДО ВИМЕТО НА НАРОДА!!,НИЩО,ЧЕ МЪЖЪТ И Е ВЪРЛ КОМУНИСТ!!АМА ТО "ГОСПОД НЕ ГИ ОТБИРА, А ГИ СЪБИРА"!!ИЛИ ПО ТОЧНО:КАКВОТО ПОВИКАЛО ,ТАКОВА СЕ ОБАДИЛО!!АЙДЕ МАЙЧЕ,ДО ПАРЛАМЕНТА НЕ МОЖА ДА СЕ ВРЕДИШ,НО ДО ВИМЕТО УСПЯ!!Е СЕГА ЩЕ ЦУЦАШ НА ВОЛЯ!!ТОЛКОЗ!!ЗА УМНИТЕ Е ДСОТАТЪЧНО,А ЗА ОСТАНАЛИТЕ НЕ КОМЕНТИРАМ!!

    16:01 17.09.2026

  • 62 Монкей

    2 0 Отговор
    Списък на руските агенти в България: Иво Христов, Мартин Карбовски, Петър Волгин, Татяна Дончева, Къдринка Къдринова, Румен Петков, Кеворк Кеворкян, Искра Баева, Зорница Илиева, Николай Марков, Григор Сарийски, Волен Сидеров, Соня Момчилова, Нина Дюлгерова, Костя Копейкин, Мажд Алгафари, Димитър Шивиков, Васил Велев, Мая Манолова, Румен Гечев, Александър Симов, Страхил Ангелов, Кольо Колев, Ваня Григорова, Славчо Велков, Боян Чуков, Нешка Робева, Слави Василев, Киро Брейка, Нако Стефанов, Васил Василев, Явор Дачков, Кънчо Стойчев, Александър Сивилов, Дарина Григорова, Николай Витанов, Иван Ченчев, Цвета Галунова, Мария Пиргова, Любомира Ганчева, Велислава Дърева, Кристиян Шкварек (неосъзнат), Георги Първанов, Георги Свиленски, Евгени Минчев, Стоян Таслаков, Кузман Илиев, Александър Сиди, Велизар Енчев, Георги Гергов, Станислав Цанов, Атанас Стефанов, Вежди Рашидов, Сергей Станишев, Цветеслава Гълъбова, Симеон Славчев, Андрей Пентев, Николай Дренчев, Александър Маринов, Радостин Василев, Теодосий Теодосиев, Михаил Миков, Росен Петров, Красимир Каракачанов, Емил Димитров - Ревизоро, Георги Пирински, Георги Иванов (космонавт), Владислав Савов, Андрей Райчев, Ружа Райчева, Илиана Беновска, Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Пламен Пасков, Елена Гунчева, Искра Михайлова, Николай Малинов, Tрендафил Величков, Валентин Вацев, Пламен Киров, Любомир Кючуков, Таско Ерменков, Румен Овчаров, Калина Андролова, Кристиан Вигенин, Атанас Мангъров, Валери Найденов, Юлия Ал-

    16:05 17.09.2026

  • 63 ФАКТ ЗА ВСИЧКИ !!!!

    2 0 Отговор
    РАДЕВ Е ЧОРАПА !!!
    А ЙОТОВА - ЧОРАПОГАЩНИКА !!!

    16:08 17.09.2026

  • 64 Монкей

    1 0 Отговор
    Иванов (космонавт), Владислав Савов, Андрей Райчев, Ружа Райчева, Илиана Беновска, Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Пламен Пасков, Елена Гунчева, Искра Михайлова, Николай Малинов, Tрендафил Величков, Валентин Вацев, Пламен Киров, Любомир Кючуков, Таско Ерменков, Румен Овчаров, Калина Андролова, Кристиан Вигенин, Атанас Мангъров, Валери Найденов, Юлия Ал-Хаким, Антон Кутев, Нора Стоичкова, Захари Захариев, Диляна Гайтанджиева, Борислав Гуцанов, Румен Радев, Илияна Йотова, Богомил Бонев, Стефан Янев, Георги Кадиев, Валерий Тодоров, Андрей Чорбанов, Симеон Сакскобургготски, Елена Йончева, Явор Куюмджиев, Магдалена Ташева, Деян Николов, Константина Петрова, Цончо Ганев, Румяна Ченалова, Антоанета Стефанова и около стотина други.

    16:10 17.09.2026

  • 65 Пъстов

    3 0 Отговор
    Манолова шеф на КЗП, Ангел Найденов - съпругът в борда на директорите на Кинтекс назначени от новото правителство. Новите / стари / лица на прогреса. Дали за това гласуваха онези 1.5 милиона и не само за това?

    16:12 17.09.2026

  • 66 Как ли!

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Божичко!":

    Ами от дивана- на екрана .Това е начина. Цялото кабаре на Мунчо е от стари. ..балерини.

    16:15 17.09.2026

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