Мая Манолова става председател на КЗП

Мая Манолова - Найденова е новият председател на Комисията за защита на потребителите за срок до изтичане на мандата. Това реши днес Министерският съвет на редовното си заседание.
Комисията за защита на потребителите е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. КЗП е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Тя е колегиален орган към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията с регионални звена на територията на страната за осъществяване на контрол върху нелоялните търговски практики и за обща безопасност на стоките и услугите.
КЗП се състои от трима членове, в т.ч. председател, които се определят за срок 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от министър-председателя. От членовете на комисията поне един е юрист и един е икономист.
След освобождаване на председателя Мария Филипова и избирането ѝ за заместник-омбудсман на Република България за временно изпълняващ длъжността председател на КЗП е определен Александър Колячев, понастоящем член на комисията. За попълване на състава на комисията е взето решение за председател да бъде определена Мая Манолова - Найденова, а правомощията на Александър Колячев като председател да бъдат прекратени, като той остава член на КЗП.
Мая Божидарова Манолова-Найденова е български политик, лидер на гражданската платформа Изправи се.БГ и на политическа партия "Изправи се България", народен представител от парламентарната група на Коалиция за България в XL и XLI Народно събрание. Тя е депутат и заместник-председател в XLII Народно събрание. Манолова е народен представител в XLIII Народно събрание от групата на "БСП лява България" за една година до избора си за омбудсман на Република България. Тя е депутат и председател на парламентарната група на коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ в XLV народно събрание, както и депутат и председател на парламентарната група на коалиция „Изправи се БГ! Ние идваме!“ в XLVI Народно събрание.
На 30 юли 2015 г. е избрана за национален омбудсман на България със 129 гласа в XLIII Народно събрание, срещу 82 гласа за дотогавашния омбудсман и кандидат за втори мандат Константин Пенчев.
В своята лична биография към 2016 година Манолова пише, че се занимава със спорт, като играе футбол, както женски, така и смесен, и определя себе си като вярваща християнка, толерантна към всички религии, с изключение на сектите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спекула
Коментиран от #3, #10
14:54 17.09.2026
2 Копейкин Костя
Венсеремос, другари!
Коментиран от #42
14:55 17.09.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "Спекула":И като стане литърът 10 евро, какво ще те грее тая скидка от 20%?
Коментиран от #8
14:56 17.09.2026
4 Кюстенделска пролет
14:56 17.09.2026
5 Да помага
14:56 17.09.2026
6 Ми Хубаво !
Но Не успя / Не пожела !
Нещо повече Да Направи !
Да Видим Сега ?
С Орязани Пълномощия !
14:57 17.09.2026
7 бушприт
14:57 17.09.2026
8 Спекула
До коментар #3 от "честен ционист":20% е ДДС, акциза също, освен това ДДС се начислява на гориво+акциз, което означава двойно данъчно облагане. На 10 евро 20% са 2 евро, това малко ли е? Или честните сиунисти сте богати
Коментиран от #18, #46
14:58 17.09.2026
9 ДА Й Е ЧЕСТИТО!!!
14:59 17.09.2026
10 В Тоалетната Чиния !
До коментар #1 от "Спекула":На Клуба На Богатите !
Коментиран от #17
14:59 17.09.2026
11 Майчето най сетне
14:59 17.09.2026
12 Божичко!
Изчезва, изплува и все добра!
Коментиран от #66
14:59 17.09.2026
13 Софийски селянин,Пенсионер
Коментиран от #24
15:00 17.09.2026
14 Край
15:01 17.09.2026
15 Анонимен
Коментиран от #28
15:02 17.09.2026
16 ПиПи
15:02 17.09.2026
17 Дизел две евро
До коментар #10 от "В Тоалетната Чиния !":При Мунчо е така.Прогресивно някък си.
15:03 17.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 утрйъйфг
15:03 17.09.2026
20 Дано да миряса!
И на Ангел-натото кажи да миряса, че стана вреден за България.
Оправихте си децата - мирясайте!
15:05 17.09.2026
21 ОГРОМЕН ФАКТ !!!!
Коментиран от #33
15:05 17.09.2026
22 Джoоoоo пaаaaааццyуyyллaa🔥😁👋💯
15:06 17.09.2026
23 История
сега дясна ръка на Радев? Няма нищо случайно. Майчето "ще удари" когото трябва.
15:06 17.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гост
15:06 17.09.2026
26 радио "Кюстендил, разбииш ли"
15:07 17.09.2026
27 От Каспичан,
15:07 17.09.2026
28 Венко Прогресивна България
До коментар #15 от "Анонимен":Важното е че ГЕРБ се разпадна не само във Враца а днес в още 4 града. Всички структури напускат и самата клика ГЕРБ се разпада. Благодарение и на теб бабо "Промяна"
Коментиран от #37
15:08 17.09.2026
29 Без значение как ви звучи
15:08 17.09.2026
30 Ъ-ъ-ъ-
15:08 17.09.2026
31 Пълна промяна,физиономията
15:08 17.09.2026
32 Вместо
15:09 17.09.2026
33 Ами да
До коментар #21 от "ОГРОМЕН ФАКТ !!!!":Може би сега не е ... но на времето е ставала значи щом още я пласират
15:10 17.09.2026
34 Маев
15:10 17.09.2026
35 Мъпет шоу
15:10 17.09.2026
36 РУМЕН ЛУКАВИЯ МАСОН
15:12 17.09.2026
37 Годеч-културен център
До коментар #28 от "Венко Прогресивна България":ГЕРБ се разпада, но гербер@стите остават и дирят служби.Я вижте дясната ръка на физкултурника от Годеч Цв.Цв. - др.Вучков от село Стоб, Дупнишко.Стяга се за ВСС, издигнат от "Промяната"??!!
15:13 17.09.2026
38 Грую
Мая ма, това е плоска новина!
15:14 17.09.2026
39 Българи,казионните медии крият за ...
15:16 17.09.2026
40 Жеро
15:17 17.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Мухаа ха!
До коментар #2 от "Копейкин Костя":Ти си тотал- щета ,с фиксация -.русофоб! По добро попадение от този избор,на тази архиважна длъжност,от Мая Манолова няма !Поздравления за Радев,и Успех на Мая! Тепърва на много тарикати ,който до днес си разиграваха коня,ще им дойде нанагорно.Бъди сигурен! Още веднъж: искрени поздравления ,Манолова!
Коментиран от #44
15:19 17.09.2026
43 Цвете
15:25 17.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 кацнал бръмбар на трънка
15:32 17.09.2026
46 Чорбара
До коментар #8 от "Спекула":Тъпунгер научи се да смяташ.2 евро е ДДС на 12 евро.
15:33 17.09.2026
47 негативизъм във всичко до което се допре
15:35 17.09.2026
48 Кирил
15:40 17.09.2026
49 Пламен
15:44 17.09.2026
50 От село
с Ф О Т О А П А Р А Т и питам
един Д Е П У Т А Т:
Къде ти е зуУмът на фотоапарата,
тоест в тая КОШAРА - ПАРЛАМЕНТ,
Каква е Цената на тая КОШAРА?
ЕДНА ОВЦA НЯМА ТУК.
КАКВО ОТГЛЕЖДАТЕ?
С КАКВО СЕ ХРАНИТЕ?
СТАВА ЕДИН ДЕПУТАТ и КАЗВА:
НИЙ ТУК ЯДЕМ ТВОЙТЕ ОВЦЕ БЕ,
ОВЧАРИНО. КАКВО ПРАВИШ ТУКА?
ОТИВАЙ ДА РАБОТИШ В КОШАРАТА
В ПЛАНИНАТА. КАКВО ПРАВИШ ТУК?
СТАВА ЕДНА ПАРЛАМЕНТАЖИСТКА,
МА МАНОЛОВА - ПРЕДСЕДТЕЛ НА КЗП
- ЧАРОВНИЦА И КАЗВА С КРАЧКА
НАПРЕД, КРАЧКА НАЗАД:
АЗ СЪМ И ДВЕТЕ! И ОВЦАТА
И ЧАРОВНИЦАТА В ПАРЛАМЕНТА!
ВСИЧКО ИМ ДАВАМ... И МЛЯКО ДА СУЧАТ
И ДА СЕ РАДВАТ КАТО СЕ НАДБЯГВАТ С МЕН
МЕЖДУ КОЯ ПАРТИЯ ДА СЕ НАВРА,
ЗА ДА ИМАМ ВЕЛИКА ПАРА!
ОВЧАРЯ СМУТЕН ГЛЕДА И НЕ
МОЖЕ ДА ПОВЯРВА:
ДА ТОВА Е НОВА ПОРОДА
ПАРЛАМЕНТАРНА ОВЦА!
НАПРАВИ СНИМКА С ФОТОАПАРАТА
НА НОВАТА ОВЦА И ИЗРЕВА:
УРА ДРУГАРИ! УРА!
НАПРЕД В КОШАРАТА - ПАРЛАМЕНТ
С НОВАТА ПОРОДА ОВЦА!
КОЛКО СТРУВА ТЯ?
ЗА ДА Я КУПЯ АЗ
И ДА СИ Я ОТГЛЕЖДАМ
И АЗ - ГОРЕ В ПЛАНИНАТА,
ЗА ДА ИМА НАРОДА МЛЯКО,
КИСЕЛО МЛЯКО, СУРОВАТКА
И ЧИСТО И СВЯТО БЪЛГАРСКО
ОВЧЕ СИРЕНЕ?
15:45 17.09.2026
51 Петър
15:49 17.09.2026
52 Мтро вън
15:50 17.09.2026
53 Гост
15:52 17.09.2026
54 Търновец
15:53 17.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
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58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Рамбо
15:58 17.09.2026
61 ЦарВул
16:01 17.09.2026
62 Монкей
16:05 17.09.2026
63 ФАКТ ЗА ВСИЧКИ !!!!
А ЙОТОВА - ЧОРАПОГАЩНИКА !!!
16:08 17.09.2026
64 Монкей
16:10 17.09.2026
65 Пъстов
16:12 17.09.2026
66 Как ли!
До коментар #12 от "Божичко!":Ами от дивана- на екрана .Това е начина. Цялото кабаре на Мунчо е от стари. ..балерини.
16:15 17.09.2026