Мая Манолова става председател на КЗП

Мая Манолова - Найденова е новият председател на Комисията за защита на потребителите за срок до изтичане на мандата. Това реши днес Министерският съвет на редовното си заседание.

Комисията за защита на потребителите е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. КЗП е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Тя е колегиален орган към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията с регионални звена на територията на страната за осъществяване на контрол върху нелоялните търговски практики и за обща безопасност на стоките и услугите.

КЗП се състои от трима членове, в т.ч. председател, които се определят за срок 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от министър-председателя. От членовете на комисията поне един е юрист и един е икономист.

След освобождаване на председателя Мария Филипова и избирането ѝ за заместник-омбудсман на Република България за временно изпълняващ длъжността председател на КЗП е определен Александър Колячев, понастоящем член на комисията. За попълване на състава на комисията е взето решение за председател да бъде определена Мая Манолова - Найденова, а правомощията на Александър Колячев като председател да бъдат прекратени, като той остава член на КЗП.

Мая Божидарова Манолова-Найденова е български политик, лидер на гражданската платформа Изправи се.БГ и на политическа партия "Изправи се България", народен представител от парламентарната група на Коалиция за България в XL и XLI Народно събрание. Тя е депутат и заместник-председател в XLII Народно събрание. Манолова е народен представител в XLIII Народно събрание от групата на "БСП лява България" за една година до избора си за омбудсман на Република България. Тя е депутат и председател на парламентарната група на коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ в XLV народно събрание, както и депутат и председател на парламентарната група на коалиция „Изправи се БГ! Ние идваме!“ в XLVI Народно събрание.

На 30 юли 2015 г. е избрана за национален омбудсман на България със 129 гласа в XLIII Народно събрание, срещу 82 гласа за дотогавашния омбудсман и кандидат за втори мандат Константин Пенчев.

В своята лична биография към 2016 година Манолова пише, че се занимава със спорт, като играе футбол, както женски, така и смесен, и определя себе си като вярваща християнка, толерантна към всички религии, с изключение на сектите.