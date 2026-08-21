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Министърът на правосъдието и Омбудсманът започват работа по нов закон за детското правосъдие

Министърът на правосъдието и Омбудсманът започват работа по нов закон за детското правосъдие

21 Август, 2026 09:47 620 13

  • николай найденов-
  • омбудсман-
  • детско правосъдие

Реформа, която да осигури реално, а не формално междуинституционално взаимодействие

Министърът на правосъдието и Омбудсманът започват работа по нов закон за детското правосъдие - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на правосъдието Николай Найденов и Омбудсманът Велислава Делчева започват работа по нов закон за детското правосъдие.

Целта е цялостна реформа в Закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който следва да бъде преразгледан през призмата на новата обществена реалност, актуалните очаквания и съвременните стандарти за правата на детето, така че реформата да бъде проведена отговорно и доведена докрай.

Предстои сформиране на съвместна работна група с участието на всички компетентни и заинтересовани страни и институции, в която проблематиката да бъде разгледана в нейната цялост - от ранното установяване на децата в риск до подходящата реакция спрямо децата в конфликт със закона. Работната група ще включва експерти от МП, МВР, всички ангажирани министерства и институции, както и неправителствения сектор. Целта е да се изработи концептуална рамка за законодателството.

Необходим е комплексен подход към детското правосъдие – реформа, която ще обхваща развитието на детето, когато е в контакт или конфликт със закона: от превенцията и ранната интервенция, през работата на полицията, разследващите органи и съда, до изпълнението на мерките и последващата подкрепа за реинтеграция.

С приоритетно значение за министерството ще бъде въпросът по какъв начин да се въздейства занапред, така че установените дефицити да бъдат преодолени в дълбочина и системата да гарантира индивидуална оценка на потребностите на детето и индивидуален подход към всяко дете чрез своевременна психологическа и социално-емоционална подкрепа, мултидисциплинарен подход и ефективно взаимодействие между институциите.

Бъдещата уредба следва да осигури ясна и съвременна нормативна рамка, която да отчита различното правно положение на малолетните и непълнолетните и да разграничава необходимостта от закрила и подкрепа на детето от държавната реакция при извършено противоправно деяние, без между отделните системи да се създават празноти или прекъсване на институционалната работа по конкретния случай.

Акцентът ще бъде поставен върху ранното установяване на рисковите фактори и навременната интервенция.

Интензитетът на всяка предприемана мярка следва да отчита възрастта и степента на зрелост на детето, характера и тежестта на проявата, риска от повторно противоправно поведение, семейната и социалната среда и необходимостта от психологическа, социална, образователна или друга специализирана подкрепа.

Търси се реална възможност за преодоляване на причините за противоправното поведение и за реинтеграция, както и гарантирани ясни процесуални правила и ефективен съдебен контрол, особено когато прилаганите мерки водят до съществено ограничаване на права или до отделяне на детето от неговата обичайна среда.

Реформата следва да осигури реално, а не формално междуинституционално взаимодействие. Ключов елемент на бъдещия модел е специализацията и повишаването на професионалния капацитет на всички лица, които работят с деца в конфликт със закона - полицейски и разследващи органи, магистрати, адвокати, социални работници, психолози, педагогически специалисти и други професионалисти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 6 Отговор
    руско-натовското мекере посегна на бг деца

    09:49 21.08.2026

  • 2 Трол

    3 2 Отговор
    Трябва да се осигури на всеки малолетен престъпник по един щатен психолог, който да разбира чувствата и емоциите му. И в никакъв случай не трябва да караме децата на остарели комунистически методи като общественополезен труд и тем подобни.

    09:52 21.08.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Думата "омбудсманът" не трябва да е с главна буква...

    09:54 21.08.2026

  • 4 очевидец

    5 0 Отговор
    Пеевски и Борисов:
    "Инвестирайте в България! Ние имаме евтини роби! Данъците са ниски, но си пригответе и малко пари за рекет и такса спокойствие!..." 😉😉

    Коментиран от #6

    09:55 21.08.2026

  • 5 я каква хубава идея . то досега

    0 0 Отговор
    деляха децата на малцинствата децата, мигранти деца , украински деца , деца на бедни родители , сираци деца, децата на еди кой си . и стария закон за всяко беше както дойде . без значение колко тежко престъпление е извършило детето . прокурорския син случая докат стане на 18г за 30 г сигурно го има с стотици пъти . згазил бременна, карал пян, откраднал коли , надрогиран . щом е на някой сина и мижава присъда, нямал 18 дете бил . сега ще препишат от фрг . там закона е строг . за дете мигрант убиец и за всякакъв престъпник .

    09:59 21.08.2026

  • 6 Миме

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "очевидец":

    нали искаше капитализъм бе.кво рИвеш сега

    10:00 21.08.2026

  • 7 ами трябва си то петроханци

    0 0 Отговор
    за 4 години що любов с тея лагери , разврат , после самоубииства, наследство . драми . на някаква не могли да и помогнат клаушев и гуруто . будиски балкански извращения и ритуали . хижа превърната в будиски храм и изгорела . деца петрохански не стъпили в училище . педофилии и снимки . проверки . и накрая сериино самоубийство сектанско .

    10:04 21.08.2026

  • 8 работна група

    0 0 Отговор
    Когато чуете , работна група ,резултата ще смърди. Толкова е капацитета на фронтовата територия.

    10:09 21.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Янко

    0 0 Отговор
    Няма какво да се чудят как да напишат закона.Да копират западното правосъдие където има доживотни присъди на малолетни

    10:37 21.08.2026

  • 11 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Какво ще о хубаво да си чешете езиците ,а непослушните деца ще се отнемат ли от родителите ,за да се дават за осиновяване на еднополови психоболни двойки

    10:57 21.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Серия !

    1 0 Отговор
    Некадърници !

    Ще Пишат !

    Нов !

    Закон !

    11:45 21.08.2026

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