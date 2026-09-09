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България със собствен щанд на COP31 в Анталия

България със собствен щанд на COP31 в Анталия

9 Септември, 2026 22:07 389 0

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Конференцията на страните към Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата ще се проведе от 09 до 20 ноември в турския курорт Анталия

България със собствен щанд на COP31 в Анталия - 1
Снимка: М. Богданова
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На днешното си заседание правителството одобри Решение за организиране на участието на Република България в събитията от Програмата на българския павилион по време на 31-ата сесия на Конференцията на страните към Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, която ще се проведе в периода 09-20 ноември 2026 г. в Анталия, Турция.

Участието на Република България с национален павилион е от изключително значение за пълноценното представяне на страната в рамките на С0Р31 и за утвърждаването на нейните приоритети в международния климатичен дневен ред.

Със своето присъствие страната ще затвърди позицията си на активен партньор в международната климатична политика и ще допринесе за развитието на решения в подкрепа на изпълнението на Парижкото споразумение.

На 4 и 5 септември в Истанбул се проведоха ключови дискусии за климатичното финансиране, зелената индустрия, енергийния преход и привличането на частен капитал.

Един от най-важните практически резултати от срещата беше подписаното споразумение между Турция и Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции.

Първият етап предвижда около 400 млн. EUR инвестиции в екологични проекти в района на Мраморно море. Финансирането ще бъде насочено основно към модерни съоръжения за биологично пречистване на отпадъчни води.

Проектът е пряко свързан с проблемите, причинени през последните години от т.нар. морска слуз – масово разпространение на морска слуз в силно индустриализирания регион, което застрашава екосистемите и риболова.


България
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