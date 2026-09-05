Мъж загина след скок от Аспаруховия мост във Варна

Тежък инцидент стана във Варна в ранния следобед на 5 септември. Мъж е загинал, след като е скочил от Аспаруховия мост, предаде varna24.bg.
Сигналът за трагедията е подаден в Областната дирекция на МВР - Варна в 13:45 часа, потвърдиха от пресцентъра на полицията.
Към мястото незабавно са изпратени патрулни екипи и спасителни сили. Тялото на починалия е било извадено от водата малко по-късно.
Районът под моста остава отцепен от органите на реда, като криминалисти извършват детайлен оглед на местопроизшествието, за да изяснят причините за фаталната развръзка.
Към 19:30 часа все още се работеше по установяването на самоличността на мъжа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руснак
Коментиран от #3, #5, #10
19:42 05.09.2026
2 Овчар
19:44 05.09.2026
3 БАЙ СТРАХИЛ ОТ БРУСАРЦИ
До коментар #1 от "Руснак":МАЙ КОЦЕ ТРЕБЕ ДА Е...ЦЕЛ ДЕН МЪЛЧИ
19:45 05.09.2026
4 БАЙ
Да не би.... Ааа ?
19:46 05.09.2026
5 14/88
До коментар #1 от "Руснак":рускогаварящ
19:47 05.09.2026
6 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
19:48 05.09.2026
7 Дур
19:48 05.09.2026
8 От матурите
19:49 05.09.2026
9 Станция Опълченска
В София сложиха предпазни мрежи в повечето от метростанциите.
Какво чакат варненци? Поредния отчаян от демонокрацията да скочи без бънджи?
19:52 05.09.2026
10 Май е
До коментар #1 от "Руснак":укра.
19:52 05.09.2026
11 Чорбара
Коментиран от #16
19:53 05.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 видяхме съоръжението
И се питахме дали бихме имали кураж да скочим.
Беше страшно да си го помислим дори, но един от нас каза, че ако някой му гарантира, че всичко е проверено и съоръжението не е като всички други , да речем - атракциони по морето, би скочил, и допълни - не ме е страх, ще се справя, страх ме е от безхаберието на организаторите.
Коментиран от #18
19:58 05.09.2026
14 Иван Грозни
20:03 05.09.2026
15 Сатана Z
20:05 05.09.2026
16 Ганчо...всичко за теб е пари...
До коментар #11 от "Чорбара":мухльо толкова ли си "беден" та само за пари пишеш???
20:05 05.09.2026
17 Тракторист
20:11 05.09.2026
18 Ако
До коментар #13 от "видяхме съоръжението":Е 100% безопасно ,няма адреналин ,а и нищо не е безопасно в живота
20:11 05.09.2026
19 Костадинов
Коментиран от #22
20:12 05.09.2026
20 Ако беше се
20:17 05.09.2026
21 Цвете
20:21 05.09.2026
22 Н. Малинов
До коментар #19 от "Костадинов":Я тоже скачам за господаря.
20:24 05.09.2026