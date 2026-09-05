Мъж загина след скок от Аспаруховия мост във Варна

Тежък инцидент стана във Варна в ранния следобед на 5 септември. Мъж е загинал, след като е скочил от Аспаруховия мост, предаде varna24.bg.

Сигналът за трагедията е подаден в Областната дирекция на МВР - Варна в 13:45 часа, потвърдиха от пресцентъра на полицията.

Към мястото незабавно са изпратени патрулни екипи и спасителни сили. Тялото на починалия е било извадено от водата малко по-късно.

Районът под моста остава отцепен от органите на реда, като криминалисти извършват детайлен оглед на местопроизшествието, за да изяснят причините за фаталната развръзка.

Към 19:30 часа все още се работеше по установяването на самоличността на мъжа.