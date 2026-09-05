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Мъж загина след скок от Аспаруховия мост във Варна

Мъж загина след скок от Аспаруховия мост във Варна

5 Септември, 2026 19:37, обновена 5 Септември, 2026 19:40 1 106 22

  • загинал-
  • аспарухов мост-
  • варна

Трагичен инцидент в морската столица вдигна на крак спешните служби, криминалисти изясняват самоличността на починалия

Мъж загина след скок от Аспаруховия мост във Варна - 1
Снимка: varna24.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тежък инцидент стана във Варна в ранния следобед на 5 септември. Мъж е загинал, след като е скочил от Аспаруховия мост, предаде varna24.bg.

Сигналът за трагедията е подаден в Областната дирекция на МВР - Варна в 13:45 часа, потвърдиха от пресцентъра на полицията.

Към мястото незабавно са изпратени патрулни екипи и спасителни сили. Тялото на починалия е било извадено от водата малко по-късно.

Районът под моста остава отцепен от органите на реда, като криминалисти извършват детайлен оглед на местопроизшествието, за да изяснят причините за фаталната развръзка.

Към 19:30 часа все още се работеше по установяването на самоличността на мъжа.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснак

    2 8 Отговор
    ли е?

    Коментиран от #3, #5, #10

    19:42 05.09.2026

  • 2 Овчар

    12 4 Отговор
    Нормално маймунско ежедневие нищо ново..! Най много утре да го последват и други маймуни.

    19:44 05.09.2026

  • 3 БАЙ СТРАХИЛ ОТ БРУСАРЦИ

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Руснак":

    МАЙ КОЦЕ ТРЕБЕ ДА Е...ЦЕЛ ДЕН МЪЛЧИ

    19:45 05.09.2026

  • 4 БАЙ

    5 0 Отговор
    В сайта има само един варненец...
    Да не би.... Ааа ?

    19:46 05.09.2026

  • 5 14/88

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Руснак":

    рускогаварящ

    19:47 05.09.2026

  • 6 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    7 3 Отговор
    от мька че ойровизия нема да е там

    19:48 05.09.2026

  • 7 Дур

    13 3 Отговор
    Много смърт последните 20 години и повече, само от убийства и самоубийства, отделно болести и липса на лечение, див капитализъм и същинска скотобойна е тая територия от 37години вече.

    19:48 05.09.2026

  • 8 От матурите

    3 5 Отговор
    Това е мостът по ген. Аспарухов е минал с конницата да освободи България от византийско робство.

    19:49 05.09.2026

  • 9 Станция Опълченска

    9 2 Отговор
    В София скачаха пред метро-влакчето на станция Опълченска, а във Варна - от Аспаруховия мост.

    В София сложиха предпазни мрежи в повечето от метростанциите.

    Какво чакат варненци? Поредния отчаян от демонокрацията да скочи без бънджи?

    19:52 05.09.2026

  • 10 Май е

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Руснак":

    укра.

    19:52 05.09.2026

  • 11 Чорбара

    11 2 Отговор
    Просто от както сме в клуба на богатите е забогатял много и понеже не знае какво да прави с многото евраци........Еми това е!

    Коментиран от #16

    19:53 05.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 видяхме съоръжението

    0 3 Отговор
    Вчера минахме оттам.
    И се питахме дали бихме имали кураж да скочим.
    Беше страшно да си го помислим дори, но един от нас каза, че ако някой му гарантира, че всичко е проверено и съоръжението не е като всички други , да речем - атракциони по морето, би скочил, и допълни - не ме е страх, ще се справя, страх ме е от безхаберието на организаторите.

    Коментиран от #18

    19:58 05.09.2026

  • 14 Иван Грозни

    3 2 Отговор
    Какво има за изясняване? криворазбрана демокрация тип боко.

    20:03 05.09.2026

  • 15 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Украинците във Варна се забавляват по всякакъв начин,в случая фатален.

    20:05 05.09.2026

  • 16 Ганчо...всичко за теб е пари...

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Чорбара":

    мухльо толкова ли си "беден" та само за пари пишеш???

    20:05 05.09.2026

  • 17 Тракторист

    1 1 Отговор
    Комунистите са виновни. Не трябваше да го строят тоя мост.

    20:11 05.09.2026

  • 18 Ако

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "видяхме съоръжението":

    Е 100% безопасно ,няма адреналин ,а и нищо не е безопасно в живота

    20:11 05.09.2026

  • 19 Костадинов

    1 1 Отговор
    И аз ще скоча за майка Русия

    Коментиран от #22

    20:12 05.09.2026

  • 20 Ако беше се

    1 0 Отговор
    качил на Бруклинския мост в щатите, щяха да го застрелят за да не скочи и случайно да оцелее!

    20:17 05.09.2026

  • 21 Цвете

    3 0 Отговор
    ТОВА ЛИ Е ДНЕШНАТА " ДЕМОКРАЦИЯ "? ВЛАСТТА ДА НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ОПАЗИ ГРАЖДАНИТЕ СИ, КОИТО МОЖЕ БИ ИМАТ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ? СОЦИАЛНИТЕ ЗА КАКВО ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТИ ? ВЧЕРА ЕДИН ЛУД РОДИТЕЛ УБИ ДВЕТЕ СИ МИМИЧЕТА ,А ТОЙ СЕ ОБЕСИЛ.СЪПРУГАТА Е ПОДАВАЛА ЖАЛБИ КЪМ ПОЛИЦИЯТА И ЕТО ФИНАЛА НА СИГНАЛИТЕ Й .🤦‍♂️🚔🤔

    20:21 05.09.2026

  • 22 Н. Малинов

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Костадинов":

    Я тоже скачам за господаря.

    20:24 05.09.2026

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