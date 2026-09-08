18-годишна не спря на червен сигнал и колата ѝ беше блъсната от влак на жп прелез край исперихското село Тодорово. Сигналът за инцидента на неохраняемия жп прелез е получен около 16:45 ч. в понеделник, съобщават от Нова телевизия, цитирайки БТА.
Влакът се движел по линията Силистра – Исперих. В автомобила, освен шофьора, пътували още трима души – на 15, 17 и 19 г., всички от Исперих. След преглед в болница е установено, че те са се разминали без сериозни травми. Родителите им са уведомени за случая.
Пробите за употреба на алкохол на машиниста и на младата водачка са отрицателни. На 18-годишното момиче, което притежава шофьорска книжка от четири месеца, е съставен акт.
Край Исперих: Влак блъсна кола с четирима младежи
8 Септември, 2026 11:08 1 198 15
18-годишната, която е шофирала, не е спряла на червен сигнал на прелеза
18-годишна не спря на червен сигнал и колата ѝ беше блъсната от влак на жп прелез край исперихското село Тодорово. Сигналът за инцидента на неохраняемия жп прелез е получен около 16:45 ч. в понеделник, съобщават от Нова телевизия, цитирайки БТА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев
11:21 08.09.2026
2 Тити на Кака
Всички крайпътни дървета около Исперих изпаднаха в завистливо мечтание...
11:23 08.09.2026
3 Фикри
Коментиран от #15
11:26 08.09.2026
4 Мдаа...
11:27 08.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 На времето
11:39 08.09.2026
7 Гост
11:42 08.09.2026
8 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
ама след петрохан
11:44 08.09.2026
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
11:44 08.09.2026
10 Сега Получи !
11:58 08.09.2026
11 Читател
12:03 08.09.2026
12 Педро поро
Ако беше показало алкохол на машиниста със сигурност щеше той да е виновен!
Малкият дявол - разминало се е!
12:11 08.09.2026
13 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #14
12:20 08.09.2026
14 Айше, шофиорката съм
До коментар #13 от "Евгени от Алфапласт":Те Сойргюн, Айнджън и Меехмет ма такофаха приди джаскането
12:54 08.09.2026
15 Каква девойка?
До коментар #3 от "Фикри":Трима ибачи и турска "девойка" в турска баня.
Неслучайно стават сакатлъци в този Исперих.
А "девойката" има как да си вземе шофьорска книжка от инструктор и изпитващи..
12:54 08.09.2026