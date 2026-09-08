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Край Исперих: Влак блъсна кола с четирима младежи

Край Исперих: Влак блъсна кола с четирима младежи

8 Септември, 2026 11:08 1 198 15

  • исперих-
  • влак-
  • кола-
  • удар-
  • четирима младежи

18-годишната, която е шофирала, не е спряла на червен сигнал на прелеза

Край Исперих: Влак блъсна кола с четирима младежи - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

18-годишна не спря на червен сигнал и колата ѝ беше блъсната от влак на жп прелез край исперихското село Тодорово. Сигналът за инцидента на неохраняемия жп прелез е получен около 16:45 ч. в понеделник, съобщават от Нова телевизия, цитирайки БТА.
Влакът се движел по линията Силистра – Исперих. В автомобила, освен шофьора, пътували още трима души – на 15, 17 и 19 г., всички от Исперих. След преглед в болница е установено, че те са се разминали без сериозни травми. Родителите им са уведомени за случая.
Пробите за употреба на алкохол на машиниста и на младата водачка са отрицателни. На 18-годишното момиче, което притежава шофьорска книжка от четири месеца, е съставен акт.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    16 0 Отговор
    Ще връча на Исперих орден Дарвин!

    11:21 08.09.2026

  • 2 Тити на Кака

    29 0 Отговор
    На 18, с книжка от четири месеца и вече блъснат от влак?
    Всички крайпътни дървета около Исперих изпаднаха в завистливо мечтание...

    11:23 08.09.2026

  • 3 Фикри

    24 1 Отговор
    Май трябва да се търси отговорност на инструктори дал книжка да тая девойка

    Коментиран от #15

    11:26 08.09.2026

  • 4 Мдаа...

    12 0 Отговор
    Пък аз все се надявах,че обратния дарвинизъм си има граници...

    11:27 08.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 На времето

    9 0 Отговор
    Пишеше ,огледай се ослушай се ,ако иде влак ,премини

    11:39 08.09.2026

  • 7 Гост

    11 0 Отговор
    Команчите от Исперих решили, че са по-бързи от железния кон и ще могат да го изпреварят, а след това по стар уестърн обичай да го ограбят! Явно са попаднали на древния филм "Кет Балу" с Джейн Фонда и девойката е влязла в роля!

    11:42 08.09.2026

  • 8 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    8 0 Отговор
    исперих е туин пийкс на балканите
    ама след петрохан

    11:44 08.09.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 0 Отговор
    Така става, когато "вземеш" книжка с други умения, а не шофьорски...

    11:44 08.09.2026

  • 10 Сега Получи !

    8 0 Отговор
    Урок !

    11:58 08.09.2026

  • 11 Читател

    7 0 Отговор
    Влакът ѝ отнел предимството...

    12:03 08.09.2026

  • 12 Педро поро

    4 0 Отговор
    "Пробите за употреба на алкохол на машиниста и на младата водачка са отрицателни."
    Ако беше показало алкохол на машиниста със сигурност щеше той да е виновен!
    Малкият дявол - разминало се е!

    12:11 08.09.2026

  • 13 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Карала ги е за групов секс. Жалко, гледаше ми се.

    Коментиран от #14

    12:20 08.09.2026

  • 14 Айше, шофиорката съм

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Евгени от Алфапласт":

    Те Сойргюн, Айнджън и Меехмет ма такофаха приди джаскането

    12:54 08.09.2026

  • 15 Каква девойка?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фикри":

    Трима ибачи и турска "девойка" в турска баня.

    Неслучайно стават сакатлъци в този Исперих.

    А "девойката" има как да си вземе шофьорска книжка от инструктор и изпитващи..

    12:54 08.09.2026

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