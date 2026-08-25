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Корнелия Нинова: Бюджетът за догодина ще е социален чук

Корнелия Нинова: Бюджетът за догодина ще е социален чук

25 Август, 2026 16:36 711 26

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  • бюджет-
  • финанси-
  • социален чук-
  • минимална заплата-
  • доходи-
  • българи

Минималната работна заплата за началото на 2027 година де факто ще бъде намалена чрез промяна в методиката

Корнелия Нинова: Бюджетът за догодина ще е социален чук - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на партия "Непокорна България" и бивш вицепремиер Корнелия Нинова поиска светкавични промени в Наказателния кодекс, предвиждащи доживотен затвор за непълнолетни извършители на тежки престъпления, и предупреди за сериозна финансова криза и рекорден дълг през 2027 година в ефира на БНР този вторник.

Повод за острата реакция на политика е жестокото убийство, извършено от тийнейджъри на Младежкия хълм в Пловдив. Според Нинова настоящото законодателство не предоставя адекватна справедливост за жертвите на подобни деяния.

"Трябва да има промени в Наказателния кодекс и дори извършителят на тежко престъпление да е непълнолетен, да може да му се налага тежкото наказание – доживотен затвор. Защото сега могат да получат по закон 10 или 14 години, в зависимост от възрастта им, и при добро поведение тази присъда да бъде намалена до 1/3. Т.е. те могат да излязат след 2-3 години на свобода. Това е адски несправедливо при тази жестокост, на която станахме свидетели", коментира Нинова пред националното радио.

Според бившия вицепремиер ясното съзнание за неизбежно тежко наказание може да послужи като реален възпиращ фактор за младежката престъпност.

"Нека да има превенция за подобни прояви. Нека да се работи и по другия вариант, който е по-лекият, но и да се направи промяна в Наказателния кодекс. Това също е превенция – когато знаеш, че ако извършиш такова нещо, може да лежиш доживот в затвора", смята тя.

Нинова припомни действията си след убийството на малката Криси от село Сотиря, когато инициира законодателни промени в рамките само на едно денонощие.

"Обиколих всички парламентарни групи, убедих колегите, че трябва да го приемем и направихме промяна, която допускаше дори при направени самопризнания, извършителят – тогава доказан педофил, да може да получи доживотна присъда", обясни лидерът на "Непокорна България".

Във втората част на своя анализ Корнелия Нинова остро критикува икономическата политика в страната, като отбеляза, че в момента тече прегрупиране на олигархията. Тя е категорична, че финансовата рамка за следващата година ще бъде много по-лоша от тази за 2026-а.

Като аргумент тя цитира последните данни на Евростат, според които индустриалното производство у нас отчита колосален спад от 4,6 процента. В същото време държавният дълг се очаква да нарасне драстично от 37 на 44 милиарда евро.

"Това, което направиха с хората и доходите им, е безумие. Това е социален чук. Защо? Нови осигуровки, нови винетки. Идва зимният сезон, идва началото на учебната година, където са разходи за ученици. Енергията се повишава, цените на петрола, на дизела виждате колко са високи", аргументира се политикът.

Нинова изрази сериозно притеснение относно доходите на най-уязвимите групи, като изтъкна, че минималната работна заплата за началото на 2027 година де факто ще бъде намалена чрез промяна в методиката.

"Ако беше по досегашната формула, щеше да бъде 690 евро, по новата им формула ще е нещо средно между 620 и 670 евро", пресмята тя и обобщава: "Обещанието да се справят с цените е пълен провал".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Права е Нинова

    11 16 Отговор
    Докато Радев омайва простолюдието , той назначи де що има хора на Пеевски и Борисов на високи позиции в министерствата Замрази за 3 години заплатите и каза , че след този срок може да има увеличение, ама не се знае. Направи одит на пенсиите и на пенсионерите също ги чака гилотина, вдигна винетки с 30% а не бяха пипани 10 години, вдигна ви тока,парно ,сега август и цигарите а обещаваше стоп на инфлацията и по високи доходи за бачкаторите а всъщност вдигна още на полицаи ,военни ,администрация ,бордове в държавни фирми, цена дизел при него 1.80 евро при 86 долара барел в момента а февруари в началото на войната в Иран при Гюров 123 долара барел и 1.60 евро дизел и даваше по 20 евро като компенсация, цени храни, в заведения 20% нагоре за 4 месеца, но иначе Радев омайва със сладки приказки балъците.

    Коментиран от #4, #25

    16:38 25.08.2026

  • 2 Точно, защото обикаляше

    15 8 Отговор
    като цветарка из парламента, в момента "непокорната" е трайно вън от него.

    16:40 25.08.2026

  • 3 лидер на покет партия

    6 8 Отговор
    дава ни съвети човека - който ни натресе управляващите сега.
    Изпадна от хранилката, но ние помним какво и остана от предишната хранилка

    16:40 25.08.2026

  • 4 Така е

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Права е Нинова":

    Преди 2 месеца правителството на мунчо Крадев разпъна чадър над лукойл за да не се увеличават цените на горивата а в момента имаме най високите цени от прехода при 86 долара барел ,по високи когато при Петков в началото на войната в Украйна барела беше 126 долара а литър дизел 1.70 евро или през февруари барела беше 122 долара а литър дизел 1.60 евро а сега при мунчо който обеща ниски цени е 1.80 евро

    16:41 25.08.2026

  • 5 Иванов

    14 6 Отговор
    Ти си чук! Съсипа БСП. Прибра парички от износа на оръжие за Украйна. Съсипа едно външнотърговско дружество преди това. Егоист и Нарцис!

    Коментиран от #17

    16:42 25.08.2026

  • 6 мунчов избирател русодебил

    11 3 Отговор
    Откакто Румен Радев е на власт, качеството на живот в България драстично се подобри.
    Месеци наред пазарувам само от „Кошница с грижа“, а от десет дни в страната вече няма олигархия, която да ни краде парите.
    Успях доста да спестя и сега се чудя в какво да инвестирам. Колебая се между акциите на Wildberries или Ozon. В най-лошия случай може да си взема едни 25% от Газпром.
    Какво ще ме посъветвате?

    Коментиран от #14

    16:43 25.08.2026

  • 7 офффф

    7 0 Отговор
    Мвр, съд и прокуратура.
    трите абреавиатури, си барат К...
    Гладни и долни,
    винаги недоволни!
    (не е по темата, но ми харесва)

    16:43 25.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дзак

    8 3 Отговор
    За закона подкрепяме. Следващия бюджет няма как да не бъде по-ограничен. Въпроса е това да стабилизира държавата без да засегне работещите в икономиката.

    Коментиран от #19

    16:44 25.08.2026

  • 10 Анкета в социалните мрежи

    8 5 Отговор
    Myнчо удaри обикнoвените xора тeжко и злoвeщo за сметка на олигарxията, пoлицаи ,вoенни, админиcтрация и бордoве на държавни фирми. Как ще свърши Myнчо Kрадeв бoтaшa?
    а) - Ще върне ограбeните от народа за няколко месеца 13 млрд.евро с олигaрсите си и ще напуcне България
    б)- Ще избягa от страната с открaднaтите милиарди в неизвеcтна посока
    в)- Ще хвърли полиция и тeжка жандaрмерия срещу народа и ще приключи като Чaушеcку в Румъния който хвърли "Секyритате" срещу гражданите и бе ликвидирaн с жена си Елена Чаушеску

    16:44 25.08.2026

  • 11 Горски

    5 5 Отговор
    Права е приватизаторката на Техноимпекс.Тя като беше на власт с нейните ортаци от БСП окраде всичко,след това дойде престъпника Боко,след това Шиши и нищо не остана.И сега Румен за да замаже положението трябва да взима заеми, защото след тия предните потоп. удaри обикнoвените xора тeжко и злoвeщo за сметка на олигарxията, пoлицаи ,вoенни, админиcтрация и бордoве на държавни фирми. Как ще свърши Myнчо Kрадeв бoтaшa?
    а) - Ще върне ограбeните от народа за няколко месеца 13 млрд.евро с олигaрсите си и ще напуcне България
    б)- Ще избягa от страната с открaднaтите милиарди в неизвеcтна посока
    в)- Ще хвърли полиция и тeжка жандaрмерия срещу народа и ще приключи като Чaушеcку в Румъния който хвърли "Секyритате" срещу гражданите и бе ликвидирaн с жена си Елена Чаушеску

    16:45 25.08.2026

  • 12 Тази злобна невежа

    5 6 Отговор
    Стига сте я показвали
    Милионерка скапана непоръбено

    16:45 25.08.2026

  • 13 Радо

    4 3 Отговор
    ФАКТИ.АЙДЕ СТИГА СЕ ИЗЛАГАХТЕ С ТАЗ НИНОВА .ТЯ СТАНА ЖАЛКА

    16:46 25.08.2026

  • 14 Ами, да си опичаш акъла

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "мунчов избирател русодебил":

    Ако имаш бе примитив

    Коментиран от #18

    16:48 25.08.2026

  • 15 ТЯ ГИ ЗАБЪРКА Л..ТА С РУНДЬО

    2 3 Отговор
    ВРЕМЕ Е КАКА ДА ВЛЕЗЕ В ГЕРБ ИЛИ ДПС

    16:48 25.08.2026

  • 16 Дзак

    2 1 Отговор
    Ние сме от бутика!

    16:50 25.08.2026

  • 17 Глупава милионерка

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Иванов":

    Незнае, че бумерангът се завръща
    Едно е да тропаш с токчета и навирени силикони, друго е да си зад борда
    Беше си издала всичките изказвания в парламента , ; никой не е луд са ги чете
    Непоръбено
    Има още да пати

    Коментиран от #20

    16:51 25.08.2026

  • 18 Мунчов избирател

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ами, да си опичаш акъла":

    Явно сме на един акъл ,по точно без затова мунчо е на власт а за нас един чепат

    16:51 25.08.2026

  • 19 С Какво Ще я Стабилизира бе Чук !

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дзак":

    Нямаш Никаква Индустрия !

    Още По-Малко !

    Конкурентна !

    Едни Краставици !

    И Домати !

    Не можеш !

    Да произведеш !

    Какво Остава !

    Да са На Конкурентна !

    Цена !

    От Господ Ли ?

    Ще падне ?

    Това Стабилизиране ?

    Или от Агресивното !

    Търсене !

    На Инвеститори !

    Кат Гледам !

    Бой Пада На !

    Опашката !

    16:53 25.08.2026

  • 20 Е Да ! Ама !

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Глупава милионерка":

    За Сега !

    Ти Си Зад !

    Борда !

    Ниновица !

    Си Е ОК !

    16:55 25.08.2026

  • 21 Типично

    2 0 Отговор
    Бакалова участва в Типично. Димитър Кирязов и всички от Типично. Ютуб е еврейски лост и връзки. Двамата Иво Христовци, В. Василев хладилника и по бащина и майчина линия, вторият му баща основал народното предприятие Родопа. Да нииде няма не евреин. Мирчев. Христо Иванов, Маджо. Всяка една глава на мафия. Киро Брейка е евреин. Вуйчото на Ивелин, К. Каракачанов. Ал. Симов, Корнелия Н., Сегашният на БСП. 100% от БСП са евреи връзкари милионери. Пеевски. Бойко Б. Цветанов и И. Костов. Домусчиев и В. Велев. К. Петков и кокорчо. Ниският генерал Наско. С. Трифонов. Ж. Желев, П. Стоянов. Пасков, Ивелин.. Милен Цветков. Юлиян Вучков. Ц. Ризова. Васко Кеца. Орлин Горанов, Орлин Павлов. Ицко Хазарта .. Волгин Карбовски Дачков.. Папионката. Дарина е име носено от Еврейки. Буров е евреин. Воденичаров и Бакалов. Не, аз не се сещам, за артист, банкер, голям капиталист и олигарх, журналист, водещ, политик, и професор, да не евреин.

    16:56 25.08.2026

  • 22 кури

    3 0 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    16:59 25.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Корнелия и Коцето

    1 4 Отговор
    са единствените в опозиция на КРадко.

    Боки, Шиши, Кокора и Радан играят с Радю!

    Коментиран от #26

    17:00 25.08.2026

  • 25 Не е права Нинова!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Права е Нинова":

    От самолет й личи ревността към Радев и личното й неудовлетворение, че Радев не я прие като началник, след като БСП го номинира.И НИЩО от това, в което го напада, НЕ Е ВЯРНО!!!! Иначе си я знаем госпожата - баба казваше фарта-фурта. Освен всичко и лъже. Да не говорим за изпратеното оръжие в окраината на Русия, след като направи сглобката с Борисов, с когото искаше да се разберат в коридора като мъже. ГЛУПОСТИ дрънка, за да участва в обществената дискусия и се натиска да я пускат по медиите. Голя вОда си, корнелке!

    17:19 25.08.2026

  • 26 от жегата ли не можеш

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Корнелия и Коцето":

    да мислиш, или си си такъв по рождение?

    17:20 25.08.2026

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