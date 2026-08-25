Корнелия Нинова: Бюджетът за догодина ще е социален чук

Лидерът на партия "Непокорна България" и бивш вицепремиер Корнелия Нинова поиска светкавични промени в Наказателния кодекс, предвиждащи доживотен затвор за непълнолетни извършители на тежки престъпления, и предупреди за сериозна финансова криза и рекорден дълг през 2027 година в ефира на БНР този вторник.

Повод за острата реакция на политика е жестокото убийство, извършено от тийнейджъри на Младежкия хълм в Пловдив. Според Нинова настоящото законодателство не предоставя адекватна справедливост за жертвите на подобни деяния.

"Трябва да има промени в Наказателния кодекс и дори извършителят на тежко престъпление да е непълнолетен, да може да му се налага тежкото наказание – доживотен затвор. Защото сега могат да получат по закон 10 или 14 години, в зависимост от възрастта им, и при добро поведение тази присъда да бъде намалена до 1/3. Т.е. те могат да излязат след 2-3 години на свобода. Това е адски несправедливо при тази жестокост, на която станахме свидетели", коментира Нинова пред националното радио.

Според бившия вицепремиер ясното съзнание за неизбежно тежко наказание може да послужи като реален възпиращ фактор за младежката престъпност.

"Нека да има превенция за подобни прояви. Нека да се работи и по другия вариант, който е по-лекият, но и да се направи промяна в Наказателния кодекс. Това също е превенция – когато знаеш, че ако извършиш такова нещо, може да лежиш доживот в затвора", смята тя.

Нинова припомни действията си след убийството на малката Криси от село Сотиря, когато инициира законодателни промени в рамките само на едно денонощие.

"Обиколих всички парламентарни групи, убедих колегите, че трябва да го приемем и направихме промяна, която допускаше дори при направени самопризнания, извършителят – тогава доказан педофил, да може да получи доживотна присъда", обясни лидерът на "Непокорна България".

Във втората част на своя анализ Корнелия Нинова остро критикува икономическата политика в страната, като отбеляза, че в момента тече прегрупиране на олигархията. Тя е категорична, че финансовата рамка за следващата година ще бъде много по-лоша от тази за 2026-а.

Като аргумент тя цитира последните данни на Евростат, според които индустриалното производство у нас отчита колосален спад от 4,6 процента. В същото време държавният дълг се очаква да нарасне драстично от 37 на 44 милиарда евро.

"Това, което направиха с хората и доходите им, е безумие. Това е социален чук. Защо? Нови осигуровки, нови винетки. Идва зимният сезон, идва началото на учебната година, където са разходи за ученици. Енергията се повишава, цените на петрола, на дизела виждате колко са високи", аргументира се политикът.

Нинова изрази сериозно притеснение относно доходите на най-уязвимите групи, като изтъкна, че минималната работна заплата за началото на 2027 година де факто ще бъде намалена чрез промяна в методиката.

"Ако беше по досегашната формула, щеше да бъде 690 евро, по новата им формула ще е нещо средно между 620 и 670 евро", пресмята тя и обобщава: "Обещанието да се справят с цените е пълен провал".