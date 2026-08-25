Корнелия Нинова: Бюджетът за догодина ще е социален чук

Лидерът на партия "Непокорна България" и бивш вицепремиер Корнелия Нинова поиска светкавични промени в Наказателния кодекс, предвиждащи доживотен затвор за непълнолетни извършители на тежки престъпления, и предупреди за сериозна финансова криза и рекорден дълг през 2027 година в ефира на БНР този вторник.
Повод за острата реакция на политика е жестокото убийство, извършено от тийнейджъри на Младежкия хълм в Пловдив. Според Нинова настоящото законодателство не предоставя адекватна справедливост за жертвите на подобни деяния.
"Трябва да има промени в Наказателния кодекс и дори извършителят на тежко престъпление да е непълнолетен, да може да му се налага тежкото наказание – доживотен затвор. Защото сега могат да получат по закон 10 или 14 години, в зависимост от възрастта им, и при добро поведение тази присъда да бъде намалена до 1/3. Т.е. те могат да излязат след 2-3 години на свобода. Това е адски несправедливо при тази жестокост, на която станахме свидетели", коментира Нинова пред националното радио.
Според бившия вицепремиер ясното съзнание за неизбежно тежко наказание може да послужи като реален възпиращ фактор за младежката престъпност.
"Нека да има превенция за подобни прояви. Нека да се работи и по другия вариант, който е по-лекият, но и да се направи промяна в Наказателния кодекс. Това също е превенция – когато знаеш, че ако извършиш такова нещо, може да лежиш доживот в затвора", смята тя.
Нинова припомни действията си след убийството на малката Криси от село Сотиря, когато инициира законодателни промени в рамките само на едно денонощие.
"Обиколих всички парламентарни групи, убедих колегите, че трябва да го приемем и направихме промяна, която допускаше дори при направени самопризнания, извършителят – тогава доказан педофил, да може да получи доживотна присъда", обясни лидерът на "Непокорна България".
Във втората част на своя анализ Корнелия Нинова остро критикува икономическата политика в страната, като отбеляза, че в момента тече прегрупиране на олигархията. Тя е категорична, че финансовата рамка за следващата година ще бъде много по-лоша от тази за 2026-а.
Като аргумент тя цитира последните данни на Евростат, според които индустриалното производство у нас отчита колосален спад от 4,6 процента. В същото време държавният дълг се очаква да нарасне драстично от 37 на 44 милиарда евро.
"Това, което направиха с хората и доходите им, е безумие. Това е социален чук. Защо? Нови осигуровки, нови винетки. Идва зимният сезон, идва началото на учебната година, където са разходи за ученици. Енергията се повишава, цените на петрола, на дизела виждате колко са високи", аргументира се политикът.
Нинова изрази сериозно притеснение относно доходите на най-уязвимите групи, като изтъкна, че минималната работна заплата за началото на 2027 година де факто ще бъде намалена чрез промяна в методиката.
"Ако беше по досегашната формула, щеше да бъде 690 евро, по новата им формула ще е нещо средно между 620 и 670 евро", пресмята тя и обобщава: "Обещанието да се справят с цените е пълен провал".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Права е Нинова
Коментиран от #4, #25
16:38 25.08.2026
2 Точно, защото обикаляше
16:40 25.08.2026
3 лидер на покет партия
Изпадна от хранилката, но ние помним какво и остана от предишната хранилка
16:40 25.08.2026
4 Така е
До коментар #1 от "Права е Нинова":Преди 2 месеца правителството на мунчо Крадев разпъна чадър над лукойл за да не се увеличават цените на горивата а в момента имаме най високите цени от прехода при 86 долара барел ,по високи когато при Петков в началото на войната в Украйна барела беше 126 долара а литър дизел 1.70 евро или през февруари барела беше 122 долара а литър дизел 1.60 евро а сега при мунчо който обеща ниски цени е 1.80 евро
16:41 25.08.2026
5 Иванов
Коментиран от #17
16:42 25.08.2026
6 мунчов избирател русодебил
Месеци наред пазарувам само от „Кошница с грижа“, а от десет дни в страната вече няма олигархия, която да ни краде парите.
Успях доста да спестя и сега се чудя в какво да инвестирам. Колебая се между акциите на Wildberries или Ozon. В най-лошия случай може да си взема едни 25% от Газпром.
Какво ще ме посъветвате?
Коментиран от #14
16:43 25.08.2026
7 офффф
трите абреавиатури, си барат К...
Гладни и долни,
винаги недоволни!
(не е по темата, но ми харесва)
16:43 25.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дзак
Коментиран от #19
16:44 25.08.2026
10 Анкета в социалните мрежи
а) - Ще върне ограбeните от народа за няколко месеца 13 млрд.евро с олигaрсите си и ще напуcне България
б)- Ще избягa от страната с открaднaтите милиарди в неизвеcтна посока
в)- Ще хвърли полиция и тeжка жандaрмерия срещу народа и ще приключи като Чaушеcку в Румъния който хвърли "Секyритате" срещу гражданите и бе ликвидирaн с жена си Елена Чаушеску
16:44 25.08.2026
11 Горски
а) - Ще върне ограбeните от народа за няколко месеца 13 млрд.евро с олигaрсите си и ще напуcне България
б)- Ще избягa от страната с открaднaтите милиарди в неизвеcтна посока
в)- Ще хвърли полиция и тeжка жандaрмерия срещу народа и ще приключи като Чaушеcку в Румъния който хвърли "Секyритате" срещу гражданите и бе ликвидирaн с жена си Елена Чаушеску
16:45 25.08.2026
12 Тази злобна невежа
Милионерка скапана непоръбено
16:45 25.08.2026
13 Радо
16:46 25.08.2026
14 Ами, да си опичаш акъла
До коментар #6 от "мунчов избирател русодебил":Ако имаш бе примитив
Коментиран от #18
16:48 25.08.2026
15 ТЯ ГИ ЗАБЪРКА Л..ТА С РУНДЬО
16:48 25.08.2026
16 Дзак
16:50 25.08.2026
17 Глупава милионерка
До коментар #5 от "Иванов":Незнае, че бумерангът се завръща
Едно е да тропаш с токчета и навирени силикони, друго е да си зад борда
Беше си издала всичките изказвания в парламента , ; никой не е луд са ги чете
Непоръбено
Има още да пати
Коментиран от #20
16:51 25.08.2026
18 Мунчов избирател
До коментар #14 от "Ами, да си опичаш акъла":Явно сме на един акъл ,по точно без затова мунчо е на власт а за нас един чепат
16:51 25.08.2026
19 С Какво Ще я Стабилизира бе Чук !
До коментар #9 от "Дзак":Нямаш Никаква Индустрия !
Още По-Малко !
Конкурентна !
Едни Краставици !
И Домати !
Не можеш !
Да произведеш !
Какво Остава !
Да са На Конкурентна !
Цена !
От Господ Ли ?
Ще падне ?
Това Стабилизиране ?
Или от Агресивното !
Търсене !
На Инвеститори !
Кат Гледам !
Бой Пада На !
Опашката !
16:53 25.08.2026
20 Е Да ! Ама !
До коментар #17 от "Глупава милионерка":За Сега !
Ти Си Зад !
Борда !
Ниновица !
Си Е ОК !
16:55 25.08.2026
21 Типично
16:56 25.08.2026
22 кури
16:59 25.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Корнелия и Коцето
Боки, Шиши, Кокора и Радан играят с Радю!
Коментиран от #26
17:00 25.08.2026
25 Не е права Нинова!
До коментар #1 от "Права е Нинова":От самолет й личи ревността към Радев и личното й неудовлетворение, че Радев не я прие като началник, след като БСП го номинира.И НИЩО от това, в което го напада, НЕ Е ВЯРНО!!!! Иначе си я знаем госпожата - баба казваше фарта-фурта. Освен всичко и лъже. Да не говорим за изпратеното оръжие в окраината на Русия, след като направи сглобката с Борисов, с когото искаше да се разберат в коридора като мъже. ГЛУПОСТИ дрънка, за да участва в обществената дискусия и се натиска да я пускат по медиите. Голя вОда си, корнелке!
17:19 25.08.2026
26 от жегата ли не можеш
До коментар #24 от "Корнелия и Коцето":да мислиш, или си си такъв по рождение?
17:20 25.08.2026