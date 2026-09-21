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Димитър Илиев: Мантинелите по пътищата у нас са като декор за филм

Димитър Илиев: Мантинелите по пътищата у нас са като декор за филм

21 Септември, 2026 17:49 615 22

  • димитър илиев-
  • мантинели-
  • пътища

Бившият министър на спорта коментира и защо е част от инициативния комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори

Димитър Илиев: Мантинелите по пътищата у нас са като декор за филм - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Състоянието на българските пътища продължава да е сериозен проблем, а за да има реална промяна, трябва да има отговорност за нарушенията и проблемите при изграждането на инфраструктурата". Това заяви автомобилният състезател и бивш министър на спорта Димитър Илиев в ефира на „Пресечна точка“.

По думите му разликата между българските пътища и тези в други европейски държави е очевидна. „Всички сме на пътищата и виждаме огромните дефицити. Ако отидем в Словения и покараме малко, разликата в сравнение с България е очевадна“, заяви Илиев.

Според него проблемите с пътната инфраструктура все по-често излизат наяве. „Искам процесът да се докара докрай. Когато има обвинение, че хора са присвоявали пари, тогава да има и затворени хора в затвора заради техните нарушения“, каза той.

Илиев подчерта, че очаква да има възмездие за нарушенията по пътищата.

Автомобилният състезател коментира и състоянието на обезопасителните системи по пътищата. Според него всяка система за задържане на автомобил има определен капацитет, но у нас има сериозни проблеми с мантинелите. „У нас личи, че превозни средства минават през мантинелите като солети. Със сигурност има причина за това“, каза Илиев.

По думите му той е разговарял с експерт от Дания, който му е обяснил, че при тях при удар на автомобил в метална мантинела тя не се разкъсва по начина, по който се случва у нас. „Нашите мантинели са компрометирани и са като декор за филм“, заяви Илиев.

Той изрази надежда да бъде установено кой е допуснал използването на подобни системи и да бъде разкрита цялата евентуална схема.

Според Илиев проблемът не се изчерпва само с мантинелите. Той посочи още дебелината на асфалта, сцеплението, пътната маркировка и пътните знаци като фактори, които имат отношение към безопасността.

Илиев коментира и идеята за отдаване на бъдещи магистрали на концесия. По думите му към момента няма достатъчно яснота по какви критерии ще бъдат определяни концесиите и защо стратегически инфраструктурни обекти трябва да бъдат предоставяни по този начин. Той постави въпроса и кой ще извършва концесиите и как ще се формират разходите за гражданите.

„Защо българските граждани ще трябва да плащаме, за да си ползваме пътищата? Какви ще бъдат фирмите, които ще извършват тези концесии – дали са български, дали са европейски? Нищо още не знаем“, заяви Илиев.

Той настоя при реализацията на подобни проекти да има строг строителен надзор.

Според Илиев пътната безопасност се определя от три основни компонента – път, човек и автомобил.

„В новите реформи не е направен анализ кои дефицити ще бъдат подобрени в тази посока. Единственото, което става ясно, е, че глобите ще стигат по-бързо до хората, но не се говори достатъчно за пътна безопасност“, коментира той.

В края на разговора Илиев коментира и предстоящите президентски избори. Той заяви, че е част от инициативния комитет, който подкрепя кандидатурата на Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вицепрезидент. Илиев обясни, че е избрал да се включи, защото според него Гюров е човек, който е изградил пътя си сам. „Андрей Гюров е почтен обикновен човек, който тръгна сам и успя да се докаже като лидер, когато беше служебен премиер“, заяви Илиев.

Той подчерта, че президентският вот е мажоритарен и избирателите гласуват за конкретни личности, а не за партии.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 9 Отговор
    Ганчо трябва да проумее, че живее в една скъпа комунистическа утопия с капиталистически цени. Ганчо накрая ще счупу и двете системи като през 97г

    Коментиран от #3, #15

    17:52 21.09.2026

  • 2 ДПС крадне ламарината!

    7 0 Отговор
    Вместо дебела, слага тънка!

    17:53 21.09.2026

  • 3 Ганчо

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Много си лют бе, като клатен евреин си се накокошинил.

    Коментиран от #7

    17:53 21.09.2026

  • 4 Абе

    6 0 Отговор
    Къв декор? Виж чрез тях колко работа се свърши.

    17:54 21.09.2026

  • 5 Гюров е човек на ДПС!

    7 5 Отговор
    Доказано!

    17:54 21.09.2026

  • 6 Петко Таков

    8 0 Отговор
    Никакви концесии няма да правят,защото няма да може да се гепи.От такива проекти идват парите на олигарсите.От две сергии на пазара,какво ще изкараш?

    17:54 21.09.2026

  • 7 ДругГанчо

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ганчо":

    Аа, колега, тоя е като недотепаневреин!

    17:55 21.09.2026

  • 8 Соня

    5 0 Отговор
    То и филма се прожектира, случва, опъва средства и погубва народа!
    Това го знаем от над 35 години, но нищо не се променя и случва?!
    Новите ездачи са кати старите лапачи!
    Създаваме нови ведомства, за да оправдаеме новите заплати в полицията, КАТ, а резултата, пак нулев!

    17:57 21.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 алахулю фишер

    0 0 Отговор
    т.е бутафорни , както е и при много други неща Толкова са много , че не можете само да ги боядисате , боята е много важна - ще съм вечно благодарен , ако ми се възложи да я доставям друго не ща, щото съм скромен

    18:00 21.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 цървулан

    5 0 Отговор
    димитре, беше страхотен състезател, сега си страхотен разказвач на вицове!

    18:02 21.09.2026

  • 13 ДъБили

    5 3 Отговор
    Този днес рязко ми падна в очите, след като разбрах, че подкрепя и си пада по понитата младоженци Гюро и Кандьо🦄🌈
    👎

    18:10 21.09.2026

  • 14 Ами то Всичко в България !

    5 0 Отговор
    Е Само Декор !

    За Нещо !

    Което Го Няма !

    Кино Студио !

    "България" !

    Че Чак Няма И !

    Производство На Филми !

    18:12 21.09.2026

  • 15 Т Живков

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Смрът на комунизма!

    18:12 21.09.2026

  • 16 Фикри

    4 0 Отговор
    Добре де, къде бяхте когато ги монтирана тия мантинели, да не би да са ги сложили за една нощ, тогава защо никой нищо не каза ? Оная тиква ББ, защо мълчи сега, нали се хвалише колко пътища е направи.

    18:16 21.09.2026

  • 17 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Подкрепя Гяура и рекетьора на авто мивки за хранилка ,за нищо друго ! Добър спортист,жалък човек,същото важи и за тези които подкрепят Идиотова !

    18:27 21.09.2026

  • 18 Перо

    4 2 Отговор
    Тоя е пълно недоразумение, нацвъка пътя в Кресна с колчета и червена боя и направи движението керван и се хвалеше, че намалил ПТП. С 5 км/ч какво произшествие може да стане и какво решение е това за пътуващите в летните жеги. Същевременно строежа на магистрала Струма ще бъде довършена другото столетие за да не се нарушава спокойствието на гущери и костенурки!

    18:28 21.09.2026

  • 19 Обективен

    0 0 Отговор
    По тези мантинели тряба да са вързани с белезници крадците и мушенгиите , които взеха милионите ,начело с шишо и боко

    18:32 21.09.2026

  • 20 ШЕФА

    1 0 Отговор
    И от картон да бяха сложили мантинели престъпниците Боко и Шиши пак Румен Кеша нямаше да намери виновни и то не за друго,а защото тези двамата НЕ са олигарси !!! Ако бяха такива и не се бяха разбрали ГРОБ и ДПС да подкрепят идиотова сега щяха вече да са в затвора , но те са обикновени под изпълнители и нямат нищо общо с това престъпление за петстотин милиона Евро !

    18:33 21.09.2026

  • 21 Там е работата обаче че

    0 0 Отговор
    Гюров по никакъв начин не успя да се докаже като лидер, когато беше служебен премиер...доказа се единствено като атлантическа проукраинска подлога и нанесе щета на българите и държавата

    18:36 21.09.2026

  • 22 Относно

    0 0 Отговор
    отдаването на бъдещи магистрали на концесия действително основният въпрос е защо стратегически инфраструктурни обекти трябва да бъдат предоставяни по този начин. Кое точно го налага ?

    18:38 21.09.2026

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