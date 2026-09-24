Пет жертви за ден: Касапница по родните пътища не спира

23 септември се превърна в един от тежките дни за българските пътища. Само при две от най-сериозните катастрофи през деня загинаха общо петима души – три жертви даде тежкият сблъсък край Мъглиж, а други двама души загинаха при катастрофа в Котленския балкан.

На фона на трагичните инциденти има и пострадали, които остават под лекарско наблюдение.

Три жертви край Мъглиж

Най-тежкият инцидент през деня стана малко след 11:00 часа на пътя между Стара Загора и Казанлък, в района на разклона за Мъглиж и село Тулово.

Сблъскаха се два автомобила. Загинаха трима души – двамата водачи и 84-годишна жена, пътувала в единия автомобил.

Според информацията от мястото 40-годишният водач на единия автомобил е навлязъл в насрещното движение. По данни на свидетели преди катастрофата между него и баща му е възникнал конфликт.

Бащата е бил изваден от автомобила и впоследствие настанен в болница в Стара Загора.

По последните налични данни той е без опасност за живота.

Разследването по случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

Две жертви в Котленския балкан

Само часове по-късно друг тежък инцидент отне живота на двама души.

Катастрофата е станала на пътя Котел – Тича, в района на изхода от Котел в посока Омуртаг. Сигналът е подаден малко след 12:40 часа.

По първоначални данни са се сблъскали челно два автомобила.

Загиналите са мъж и жена от близкото село Малко село. Те са пътували в единия автомобил и са починали на място.

Други двама души са пострадали.

Една от ранените – жена – е транспортирана с медицински хеликоптер до лечебно заведение заради тежестта на състоянието ѝ. Другият пострадал е бил затиснат в автомобила и се е наложила спасителна операция за освобождаването му.

По случая е образувано досъдебно производство.

Тежък ден и по Подбалканския път

Вчера беше регистриран и друг сериозен инцидент по Подбалканския път.

21-годишен водач се е блъснал с автомобила си в автобус, превозващ туристи, в района на прохода „Стражата“.

При сблъсъка е пострадал само младият шофьор. Той е транспортиран в пловдивска болница за прегледи.

Пробите за алкохол на водача на автомобила и шофьора на автобуса са отрицателни.

По предварителни данни причината за инцидента е отклонено внимание на водача.

Как изглежда равносметката

Само при двете най-тежки катастрофи от 23 септември са загинали петима души.

Трагичната равносметка идва на фона на постоянния поток от тежки пътни инциденти в страната.

По данни на МВР, публикувани сутринта на 23 септември, през предходното денонощие в България са станали 15 тежки катастрофи с 18 пострадали, без загинали. От началото на септември до тази статистика жертвите на пътя са 26, а ранените – 617.

От началото на годината броят на загиналите при пътнотранспортни произшествия е 339, а ранените са 6194.

Тези данни обаче се отнасят за предходното денонощие и не включват катастрофите, станали по-късно на 23 септември.

Причините тепърва се изясняват

При тежките инциденти от вчера разследванията продължават.

При катастрофата край Мъглиж се проверяват обстоятелствата, довели до навлизането в насрещната лента.

При Котел се изяснява причината за челния сблъсък между двата автомобила. Катастрофата е станала на участък, който по време на инцидента е бил мокър заради дъжда.

При всички случаи окончателните изводи за причините ще бъдат направени след приключване на огледите и разследванията.

Пострадалите остават във фокуса

Най-актуалната информация за пострадалите показва различна картина.

Бащата на 40-годишния водач от катастрофата край Мъглиж е без опасност за живота.

При инцидента край Котел една жена е била транспортирана с медицински хеликоптер, а втори пострадал е бил освободен от смачкания автомобил от спасителни екипи.

При катастрофата с туристическия автобус край прохода „Стражата“ пострадалият 21-годишен водач е откаран в болница за прегледи.

Междувременно разследванията на най-тежките произшествия продължават.

Петима души загинаха само при две от тежките катастрофи през 23 септември. Денят отново постави на преден план въпроса за безопасността на българските пътища и причините, които превръщат грешка зад волана в трагедия.

Източници: МВР, БТА, АПИ, ОДМВР – Хасково