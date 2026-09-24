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Пет жертви за ден: Касапница по родните пътища не спира

Пет жертви за ден: Касапница по родните пътища не спира

24 Септември, 2026 06:06, обновена 24 Септември, 2026 07:03 1 686 20

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Ето какво е състоянието на пострадалите

Пет жертви за ден: Касапница по родните пътища не спира - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

23 септември се превърна в един от тежките дни за българските пътища. Само при две от най-сериозните катастрофи през деня загинаха общо петима души – три жертви даде тежкият сблъсък край Мъглиж, а други двама души загинаха при катастрофа в Котленския балкан.

На фона на трагичните инциденти има и пострадали, които остават под лекарско наблюдение.

Три жертви край Мъглиж

Най-тежкият инцидент през деня стана малко след 11:00 часа на пътя между Стара Загора и Казанлък, в района на разклона за Мъглиж и село Тулово.

Сблъскаха се два автомобила. Загинаха трима души – двамата водачи и 84-годишна жена, пътувала в единия автомобил.

Според информацията от мястото 40-годишният водач на единия автомобил е навлязъл в насрещното движение. По данни на свидетели преди катастрофата между него и баща му е възникнал конфликт.

Бащата е бил изваден от автомобила и впоследствие настанен в болница в Стара Загора.

По последните налични данни той е без опасност за живота.

Разследването по случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

Две жертви в Котленския балкан

Само часове по-късно друг тежък инцидент отне живота на двама души.

Катастрофата е станала на пътя Котел – Тича, в района на изхода от Котел в посока Омуртаг. Сигналът е подаден малко след 12:40 часа.

По първоначални данни са се сблъскали челно два автомобила.

Загиналите са мъж и жена от близкото село Малко село. Те са пътували в единия автомобил и са починали на място.

Други двама души са пострадали.

Една от ранените – жена – е транспортирана с медицински хеликоптер до лечебно заведение заради тежестта на състоянието ѝ. Другият пострадал е бил затиснат в автомобила и се е наложила спасителна операция за освобождаването му.

По случая е образувано досъдебно производство.

Тежък ден и по Подбалканския път

Вчера беше регистриран и друг сериозен инцидент по Подбалканския път.

21-годишен водач се е блъснал с автомобила си в автобус, превозващ туристи, в района на прохода „Стражата“.

При сблъсъка е пострадал само младият шофьор. Той е транспортиран в пловдивска болница за прегледи.

Пробите за алкохол на водача на автомобила и шофьора на автобуса са отрицателни.

По предварителни данни причината за инцидента е отклонено внимание на водача.

Как изглежда равносметката

Само при двете най-тежки катастрофи от 23 септември са загинали петима души.

Трагичната равносметка идва на фона на постоянния поток от тежки пътни инциденти в страната.

По данни на МВР, публикувани сутринта на 23 септември, през предходното денонощие в България са станали 15 тежки катастрофи с 18 пострадали, без загинали. От началото на септември до тази статистика жертвите на пътя са 26, а ранените – 617.

От началото на годината броят на загиналите при пътнотранспортни произшествия е 339, а ранените са 6194.

Тези данни обаче се отнасят за предходното денонощие и не включват катастрофите, станали по-късно на 23 септември.

Причините тепърва се изясняват

При тежките инциденти от вчера разследванията продължават.

При катастрофата край Мъглиж се проверяват обстоятелствата, довели до навлизането в насрещната лента.

При Котел се изяснява причината за челния сблъсък между двата автомобила. Катастрофата е станала на участък, който по време на инцидента е бил мокър заради дъжда.

При всички случаи окончателните изводи за причините ще бъдат направени след приключване на огледите и разследванията.

Пострадалите остават във фокуса

Най-актуалната информация за пострадалите показва различна картина.

Бащата на 40-годишния водач от катастрофата край Мъглиж е без опасност за живота.

При инцидента край Котел една жена е била транспортирана с медицински хеликоптер, а втори пострадал е бил освободен от смачкания автомобил от спасителни екипи.

При катастрофата с туристическия автобус край прохода „Стражата“ пострадалият 21-годишен водач е откаран в болница за прегледи.

Междувременно разследванията на най-тежките произшествия продължават.

Петима души загинаха само при две от тежките катастрофи през 23 септември. Денят отново постави на преден план въпроса за безопасността на българските пътища и причините, които превръщат грешка зад волана в трагедия.

Източници: МВР, БТА, АПИ, ОДМВР – Хасково


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Огледало на

    11 2 Отговор
    Управлението.

    Коментиран от #4

    06:20 24.09.2026

  • 2 Тези с автомобилите

    3 4 Отговор
    са най големите донори. Бият се лете зиме през деня и през ноща. Пияни дрогирани разсеяни. Мъже жени деца и старци. По двама трима наведнъж в автомобил. Трябва спешно да им се вдигне още много таксата за гражданска и селска отговорност.

    06:36 24.09.2026

  • 3 ако имаше власт

    3 2 Отговор
    тоя от Мъглиж щеше да чука камъни и нямаше и да помисли за наркотици.

    Но и тия сегашните не стават.

    06:40 24.09.2026

  • 4 Управлението

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Огледало на":

    През последните 20 години.

    06:42 24.09.2026

  • 5 Мара Джамбазовата Патка

    4 2 Отговор
    В болница под напълно обинтована глава са чути следните звуци:
    -Ти знайш ли аз кой съм вееее?
    С туй големо бе ем веееее?

    06:43 24.09.2026

  • 6 волан

    4 1 Отговор
    Войната в България не спира!

    06:48 24.09.2026

  • 7 Пущиня(к)

    1 1 Отговор
    Изтрепаате се, бе! Оно лошо нема, ма кат свършите, иде ред и на невинните. А те тва е вече кофти!...

    06:52 24.09.2026

  • 8 ТОВА Е ЗАЩОТО

    3 1 Отговор
    Само крадат парите за пътища.

    06:57 24.09.2026

  • 9 Ангелов

    5 1 Отговор
    От тези български пътища са откраднати над 12 милиярда за 26 години ! Лак да не е касапница след като каруцата върви пред коня ! Първо се готвят данъци за автомобили над 340 hp мощност ! А пътища за тях нама ! Е как ще вземеш данък за нещо за което не си осигурил условия за ползването му от този който ще ти плаща данък !!! Мантинели без сертификати ,дупки и неравни участъци ,знаци и мрежа за свързаност ,опасни мостове ? Фирми на които над 50% са кухи касички превзети от Пашата ,Делян и Борисов ??? Как ще стане без катастрофи ? Това е национална катастрофа …..

    Коментиран от #12

    06:59 24.09.2026

  • 10 Тити

    3 0 Отговор
    Нито камерите или запалените фарове ще спрат касапницата по пътя просто повечето са с две мозъчни клетки.

    07:07 24.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ангелов":

    Ами много ясно. Виновни са пътищата, дърветата край пътищата, есенното слънцестоене, новото летоброене....
    Тоя дето докато карал се карал и бил с баща си и оня дето се надрусал, изобщо не са виновни, нали?
    Тоя дето тръгнал да си размандахерцва прАднята и да ми се прави на Фитипалди, той не е виновен. Виновен е дъжда и лошите условия, нали?
    Тоя дето говорел по телефона докато карал с 110 в тунела и изпреварвал ТИР, той няма никаква вина. Виновни са тия дето са направили тунела прав, гладък и добре осветен, та едноклетъчното се полъгало да натисне газта до край въпреки знака 80 на входа на тунела.

    07:20 24.09.2026

  • 13 Водач

    2 1 Отговор
    Това ясно показва, че само с държавни репресии не става! Трябва държавна отговорност и държавна превенция!

    Коментиран от #17

    07:21 24.09.2026

  • 14 Родна картинка

    1 1 Отговор
    Касапница по родните пътища не спира защото няма нормални пътища ! Изпокрадоха се огромни суми предназначени за нови магистрали.

    07:24 24.09.2026

  • 15 Увеличиха камери

    2 0 Отговор
    Винетки и мвр структури и резултата е на лице.

    07:24 24.09.2026

  • 16 12345

    0 0 Отговор
    Това не е катастрофа!!!Водача ,който е навлязъл в насрещното е направил ТЕРОРИСТИЧЕН Акт при самоубийството си. нищо чудно такива лудости да зачестят!Когато сте на пътя бъдете готови да бягате страни от пътя при такава ситуация.челния удар е смърт!

    07:28 24.09.2026

  • 17 Налудник

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Водач":

    То и репресиите са избирателно прилагани. Примерно, за циганина Емрах няма значение, че е с отнета книжка, продължава да парадира, че е над закона.

    07:28 24.09.2026

  • 18 МПС

    0 0 Отговор
    Пътища няма за това и "касапницата" не спира

    07:35 24.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 14/88

    1 0 Отговор
    как нема спира с тея уникално тьпи заглавия

    07:40 24.09.2026

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