Пет жертви за ден: Касапница по родните пътища не спира

23 септември се превърна в един от тежките дни за българските пътища. Само при две от най-сериозните катастрофи през деня загинаха общо петима души – три жертви даде тежкият сблъсък край Мъглиж, а други двама души загинаха при катастрофа в Котленския балкан.
На фона на трагичните инциденти има и пострадали, които остават под лекарско наблюдение.
Три жертви край Мъглиж
Най-тежкият инцидент през деня стана малко след 11:00 часа на пътя между Стара Загора и Казанлък, в района на разклона за Мъглиж и село Тулово.
Сблъскаха се два автомобила. Загинаха трима души – двамата водачи и 84-годишна жена, пътувала в единия автомобил.
Според информацията от мястото 40-годишният водач на единия автомобил е навлязъл в насрещното движение. По данни на свидетели преди катастрофата между него и баща му е възникнал конфликт.
Бащата е бил изваден от автомобила и впоследствие настанен в болница в Стара Загора.
По последните налични данни той е без опасност за живота.
Разследването по случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.
Две жертви в Котленския балкан
Само часове по-късно друг тежък инцидент отне живота на двама души.
Катастрофата е станала на пътя Котел – Тича, в района на изхода от Котел в посока Омуртаг. Сигналът е подаден малко след 12:40 часа.
По първоначални данни са се сблъскали челно два автомобила.
Загиналите са мъж и жена от близкото село Малко село. Те са пътували в единия автомобил и са починали на място.
Други двама души са пострадали.
Една от ранените – жена – е транспортирана с медицински хеликоптер до лечебно заведение заради тежестта на състоянието ѝ. Другият пострадал е бил затиснат в автомобила и се е наложила спасителна операция за освобождаването му.
По случая е образувано досъдебно производство.
Тежък ден и по Подбалканския път
Вчера беше регистриран и друг сериозен инцидент по Подбалканския път.
21-годишен водач се е блъснал с автомобила си в автобус, превозващ туристи, в района на прохода „Стражата“.
При сблъсъка е пострадал само младият шофьор. Той е транспортиран в пловдивска болница за прегледи.
Пробите за алкохол на водача на автомобила и шофьора на автобуса са отрицателни.
По предварителни данни причината за инцидента е отклонено внимание на водача.
Как изглежда равносметката
Само при двете най-тежки катастрофи от 23 септември са загинали петима души.
Трагичната равносметка идва на фона на постоянния поток от тежки пътни инциденти в страната.
По данни на МВР, публикувани сутринта на 23 септември, през предходното денонощие в България са станали 15 тежки катастрофи с 18 пострадали, без загинали. От началото на септември до тази статистика жертвите на пътя са 26, а ранените – 617.
От началото на годината броят на загиналите при пътнотранспортни произшествия е 339, а ранените са 6194.
Тези данни обаче се отнасят за предходното денонощие и не включват катастрофите, станали по-късно на 23 септември.
Причините тепърва се изясняват
При тежките инциденти от вчера разследванията продължават.
При катастрофата край Мъглиж се проверяват обстоятелствата, довели до навлизането в насрещната лента.
При Котел се изяснява причината за челния сблъсък между двата автомобила. Катастрофата е станала на участък, който по време на инцидента е бил мокър заради дъжда.
При всички случаи окончателните изводи за причините ще бъдат направени след приключване на огледите и разследванията.
Пострадалите остават във фокуса
Най-актуалната информация за пострадалите показва различна картина.
Бащата на 40-годишния водач от катастрофата край Мъглиж е без опасност за живота.
При инцидента край Котел една жена е била транспортирана с медицински хеликоптер, а втори пострадал е бил освободен от смачкания автомобил от спасителни екипи.
При катастрофата с туристическия автобус край прохода „Стражата“ пострадалият 21-годишен водач е откаран в болница за прегледи.
Междувременно разследванията на най-тежките произшествия продължават.
Петима души загинаха само при две от тежките катастрофи през 23 септември. Денят отново постави на преден план въпроса за безопасността на българските пътища и причините, които превръщат грешка зад волана в трагедия.
Източници: МВР, БТА, АПИ, ОДМВР – Хасково
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Огледало на
Коментиран от #4
06:20 24.09.2026
2 Тези с автомобилите
06:36 24.09.2026
3 ако имаше власт
Но и тия сегашните не стават.
06:40 24.09.2026
4 Управлението
До коментар #1 от "Огледало на":През последните 20 години.
06:42 24.09.2026
5 Мара Джамбазовата Патка
-Ти знайш ли аз кой съм вееее?
С туй големо бе ем веееее?
06:43 24.09.2026
6 волан
06:48 24.09.2026
7 Пущиня(к)
06:52 24.09.2026
8 ТОВА Е ЗАЩОТО
06:57 24.09.2026
9 Ангелов
Коментиран от #12
06:59 24.09.2026
10 Тити
07:07 24.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Механик
До коментар #9 от "Ангелов":Ами много ясно. Виновни са пътищата, дърветата край пътищата, есенното слънцестоене, новото летоброене....
Тоя дето докато карал се карал и бил с баща си и оня дето се надрусал, изобщо не са виновни, нали?
Тоя дето тръгнал да си размандахерцва прАднята и да ми се прави на Фитипалди, той не е виновен. Виновен е дъжда и лошите условия, нали?
Тоя дето говорел по телефона докато карал с 110 в тунела и изпреварвал ТИР, той няма никаква вина. Виновни са тия дето са направили тунела прав, гладък и добре осветен, та едноклетъчното се полъгало да натисне газта до край въпреки знака 80 на входа на тунела.
07:20 24.09.2026
13 Водач
Коментиран от #17
07:21 24.09.2026
14 Родна картинка
07:24 24.09.2026
15 Увеличиха камери
07:24 24.09.2026
16 12345
07:28 24.09.2026
17 Налудник
До коментар #13 от "Водач":То и репресиите са избирателно прилагани. Примерно, за циганина Емрах няма значение, че е с отнета книжка, продължава да парадира, че е над закона.
07:28 24.09.2026
18 МПС
07:35 24.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 14/88
07:40 24.09.2026