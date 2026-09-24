ВиК - Варна иска мораториум за строежите в Аспарухово

ВиК – Варна поиска мораториум върху строежите в района на свлачището в квартал „Аспарухово“, след като дружеството заяви, че капацитетът на водопреносната и канализационната мрежа е изчерпан. Според водното дружество ново застрояване в зоната крие риск бъдещите сгради да останат без достатъчно вода и канализация, съобщи БНТ.

Свлачищният процес в „Аспарухово“ се активира на 21 септември 2026 г. в района на строеж на четири високи сгради. Последваха евакуация на осем души от две къщи и прекъсване на водата и тока в засегнатия участък като превантивна мярка. Община Варна обяви частично бедствено положение за района на пропадналия път.

Спор за причините и за съгласуването на проекта

От ВиК – Варна отричат тезата, че авария на техен водопровод е предизвикала свличането. По думите на главния инженер Светослав Натов направените проверки сочат, че водата в изкопа е подпочвена. Той заяви: „Водата няма нищо общо с водата в нашата мрежа. Абсолютно нищо. По химичен анализ това е подпочвена вода“.

Директорът на дружеството инж. Веселин Русев посочи, че строителният проект не е бил съгласуван с ВиК, макар според него това да е било необходимо. От общината обаче са на обратната позиция и твърдят, че на този етап такова съгласуване не е нужно. Спорът за процедурите се развива успоредно с мерките за овладяване на свлачището.

ВиК – Варна съобщи още, че е подменило около 100 метра етернитов водопровод, за да бъдат изключени течове като причина за свличането. Дружеството планира да сезира прокуратурата и общината за унищожения от свлачището водопровод.

Какво е направено на терен

По данни на общината и ВиК на място вече се извършват сондажи и се взема проба от земните пластове в района на строежа. Очаква се резултатите да са готови в рамките на два дни и да послужат за определяне на следващите технически мерки.

Кризисният щаб в Община Варна реши полицията да прави редовни обходи на домовете на евакуираните жители. На близкия строителен обект е оставено електроподаването, необходимо за работата на помпите, които изпомпват подпочвените води и ограничават допълнителното компрометиране на земния слой.

От общината съобщиха и че строителят укрепва шпунтовата стена, като се излива допълнително бетон, а на 24 септември 2026 г. от 16:00 часа е насрочено ново заседание на кризисния щаб. Дотогава обектът и зоната около него остават под наблюдение, а мерките за стабилизиране на терена продължават.

Случаят поставя под натиск и по-широкия проблем с инфраструктурата в южните райони на Варна. От ВиК – Варна твърдят, че за тях ограничението на мрежата отдавна е ясен проблем, а сега то вече се превръща и в аргумент за спиране на ново строителство в района на свлачището.

Източници: БНТ, Община Варна