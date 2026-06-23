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Лъчезар Богданов: Най-разумно е бюджетът за 2026-а просто да замрази съществуващото положение

Лъчезар Богданов: Най-разумно е бюджетът за 2026-а просто да замрази съществуващото положение

23 Юни, 2026 23:17 633 6

  • лъчезар богданов-
  • бюджет

По отношение на идеята държавните служители да започнат сами да плащат личните си осигурителни вноски, експертът посочи, че това постига „по-лесна сравнимост между частния сектор и държавния служител

Лъчезар Богданов: Най-разумно е бюджетът за 2026-а просто да замрази съществуващото положение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-разумно може би бюджетът за 2026-а до края на годината просто да замрази съществуващото положение и големият дебат да се води за следващата една, но защо не за следващите две и три години да имаме една предвидимост и на данъчната среда, и на разходната политика. Това коментира старши икономистът от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов в „Интервюто в Новините” по Нова телевизия.

По отношение на идеята държавните служители да започнат сами да плащат личните си осигурителни вноски, експертът посочи, че това постига „по-лесна сравнимост между частния сектор и държавния служител”.

Той уточни, че за държавния служител осигуровките и в момента се плащат от бюджета, поради което реално няма да има съществена разлика кой внася сумата. Според него правителството може да направи план за няколко години напред, в който да има ангажимент за промяна на доходите на държавния служител и едновременно с това схема за поетапно плащане на осигуровките, докато се достигне това, което е в частния сектор. Засягайки темата за минималната работна заплата, Богданов обърна внимание, че има хора, които реално не работят на минимална заплата, но се осигуряват на такъв официален договор. Затова частично „проблемът с минималната работна заплата е проблем на изсветляване на икономиката в някои браншове, където очевидно има все още недеклариран труд и недекларирани доходи от заетост”, поясни икономистът.

Той добави, че е нужно да има предвидимост и механизъм, обвързан с реални икономически индикатори. Също така е нужно да се предвидят и „своеобразни спирачки в случай на евентуална бъдеща криза”, за да не се окаже ситуация, в която при рецесия минималната заплата се вдига автоматично по формула, което би довело до допълнително увеличаване на безработицата.

Във връзка с вдигането на максималния осигурителен праг, експертът отбеляза, че това представлява индексация на тавана с натрупването на ръста на заплатите и инфлацията през последните години. Дискусията обаче трябва да обхване и други сфери, като например данъчните оценки, с които стоим „практически от края на миналия век, началото на този век”, обърна внимание старши икономистът.

Той допълни, че реалните стойности на имотите са се вдигнали многократно, както и разходите на общините, докато данъците изостават. Заради ниските данъчни оценки „сделките се сключват на изключително ниски цени, което позволява отново укриване на обороти”, завърши Лъчезар Богданов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Мда

    6 2 Отговор
    Лакардии от нямсикойси залозан от "института за пазарна икономика" на костов? Не, мерси.

    23:22 23.06.2026

  • 2 Шопо

    2 2 Отговор
    След влизане в еврозоната кредитния рейтинг на България се повиши, може да теглим още кредити.

    23:24 23.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Съсипаха държавата, съсипаха икономиката, съсипаха финансите, крадяха, рушаха и унищожаваха, под аплодисментите на института по пазарна икономика и сега пред свършен факт същите тези НПО капацитети почват да дават мъдри съвети.

    Що не давахте акъл на мутрата Борисов и на неговите ортаци Петков, Денков, Гюров!???

    00:13 24.06.2026

  • 5 най разумно

    0 0 Отговор
    е всички политици богаташ и тем подобни да бъдат замразени и изпратени в открития космос а имането им раздадено на нуждаещи се?

    00:19 24.06.2026

  • 6 тоя

    0 0 Отговор
    няма един работен ден акъли тръгнал да дава?

    00:38 24.06.2026

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