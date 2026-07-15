Лъчезар Богданов: Недоволството срещу бюджетната политика е неизбежно и протестите вероятно ще станат масови

"Стратегията на управляващото мнозинство за държавния бюджет вече е ясна – да се запази настоящата финансова рамка до края на годината с аргумента, че голяма част от разходите вече са направени или договорени". Това заяви старши икономистът на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите му управляващите посочват, че годината е преполовена и няма достатъчно време за извършване на сериозни промени в бюджета. Сред вече заложените разходи са и увеличенията на възнагражденията в публичния сектор с 5 процента. Според него управляващите вече признават, че дефицитът е значителен, а именно той е причината държавата да трябва да поема нов дълг.

Икономистът подчерта, че по-сериозните решения ще трябва да бъдат заложени в бюджета за 2027 година. „Колкото по-рано започнат реформите, толкова по-добре. Колкото повече се отлага, толкова по-тежки мерки ще трябва да бъдат предприемани“, предупреди Богданов. Като пример той посочи Румъния, където забавянето на необходимите действия е довело до сериозно увеличение на лихвите и по-голям натиск върху публичните финанси.

Според старши икономиста на ИПИ общественото недоволство срещу бюджетната политика е неизбежно и протестите вероятно ще станат масови. Причината, по думите му, е натрупаното недоволство от начина, по който се управляват средствата в почти всички сфери, финансирани от държавата.