Лъчезар Богданов: Недоволството срещу бюджетната политика е неизбежно и протестите вероятно ще станат масови

"Стратегията на управляващото мнозинство за държавния бюджет вече е ясна – да се запази настоящата финансова рамка до края на годината с аргумента, че голяма част от разходите вече са направени или договорени". Това заяви старши икономистът на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов в „Интервюто в Новините на NOVA“.
По думите му управляващите посочват, че годината е преполовена и няма достатъчно време за извършване на сериозни промени в бюджета. Сред вече заложените разходи са и увеличенията на възнагражденията в публичния сектор с 5 процента. Според него управляващите вече признават, че дефицитът е значителен, а именно той е причината държавата да трябва да поема нов дълг.
Икономистът подчерта, че по-сериозните решения ще трябва да бъдат заложени в бюджета за 2027 година. „Колкото по-рано започнат реформите, толкова по-добре. Колкото повече се отлага, толкова по-тежки мерки ще трябва да бъдат предприемани“, предупреди Богданов. Като пример той посочи Румъния, където забавянето на необходимите действия е довело до сериозно увеличение на лихвите и по-голям натиск върху публичните финанси.
Според старши икономиста на ИПИ общественото недоволство срещу бюджетната политика е неизбежно и протестите вероятно ще станат масови. Причината, по думите му, е натрупаното недоволство от начина, по който се управляват средствата в почти всички сфери, финансирани от държавата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #20
21:09 15.07.2026
2 ДрайвингПлежър
Бюджета е калпав щото продължава да раздава - а като ти дават никой не скача против.
Коментиран от #8, #13, #22
21:13 15.07.2026
3 кой си ти
сега мърмориш
но си вдигал и двете ръце
когато тиквуните шишаните и петроханците
направиха схемата за приемане на еврото
Коментиран от #24
21:14 15.07.2026
4 Проблема е
21:14 15.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кой е недоволен бе мушморок
21:15 15.07.2026
7 бою циганина
21:15 15.07.2026
8 Дават на сто хиляди
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Против са шест милиона, анадъмно
21:15 15.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Военни и МВР
21:19 15.07.2026
12 Ти, апологетът
21:20 15.07.2026
13 Нищо
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":не дават, ами ти го подават, необлечен.
21:21 15.07.2026
14 Недоволството е срещу
21:22 15.07.2026
15 външната "политика"
21:22 15.07.2026
16 богдан
21:36 15.07.2026
17 Бойко Българоубиец
21:37 15.07.2026
18 Нещастен институт
21:37 15.07.2026
19 Радев
Коментиран от #31
21:38 15.07.2026
20 Прав си!
До коментар #1 от "Хаха":След кражбите на Борисов и аверчето му Пеевски, който и да е на власт първо трябва да строи затвори и след това останалото.
21:38 15.07.2026
21 Лъчезар Богданов всепризнат експерт
21:38 15.07.2026
22 Баро Киро
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Лаят си ама успяха да свалят миналото правителство , както ще направят и с това и то ще остане в небитието подобно на Слави и на подобните на него Възраждане и така нататък време е зеленият чорап да се разкара от политическата сцена!!!
Коментиран от #52
21:38 15.07.2026
23 Българин
Коментиран от #32
21:39 15.07.2026
24 Някой
До коментар #3 от "кой си ти":Как кой - храненик на Сорос. ИПИ е едно НПО скрито зад някакво мъгляво име.
21:41 15.07.2026
25 Нехис
Коментиран от #50
21:43 15.07.2026
26 Павел Пенев
21:45 15.07.2026
27 Стойчо
И Лакти явно разчитат на грантове и пари от дебелите
21:49 15.07.2026
28 Лъчко що не преговаряхте с ЕЦБ
Българите не са половин европейци
21:50 15.07.2026
29 Нассс
Коментиран от #34
21:50 15.07.2026
30 Тома
21:50 15.07.2026
31 1111
До коментар #19 от "Радев":А ти се правиш на някой, който не си!
Коментиран от #36
21:50 15.07.2026
32 Анонимен
До коментар #23 от "Българин":Болен платен писач Оставка на червени и руски олигарси завладели държавата ни
Коментиран от #43
21:50 15.07.2026
33 Гражданин.
21:51 15.07.2026
34 напротив
До коментар #29 от "Нассс":Тиквата сам си го вкара с 200 и сега само лае като куче заключено на балкон.
Коментиран от #46
21:55 15.07.2026
35 Робот
21:55 15.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Бойко Българоубиец
21:57 15.07.2026
38 Феникс
Коментиран от #42
21:57 15.07.2026
39 Радев
21:58 15.07.2026
40 Само да ги пита човек
22:02 15.07.2026
41 Готвят репресии
Целта е ясна-Президентките избори.
Дотога пак ще мишкуват и ще обещават вся и всьо, за да ги спечелят и послеее...ще въведат МИЛИцИОНЕРЩИНА, управление тип КИМ ЧЕН..
22:02 15.07.2026
42 Като минат президентските избори
До коментар #38 от "Феникс":И мюсулманитр ще ни потурчат с евро нанкноти
22:04 15.07.2026
43 Исторически парк
До коментар #32 от "Анонимен":Оставка на сороски и розови олигарси завладели държавата!
Коментиран от #49
22:05 15.07.2026
44 Велев
22:05 15.07.2026
45 Радев
22:05 15.07.2026
46 Какво,
До коментар #34 от "напротив":Ме интересува, тая Тиква, която се подлъга и слагачески се слагаше на чужди интереси и унищожи българския лев. А, за Мунчо си знаех, че ще излъже народа, затова и не гласувах. ...
22:08 15.07.2026
47 Прогноза песима
Неможачки да разберат кой и как ги докара до протест
22:10 15.07.2026
48 идиоти вън
22:10 15.07.2026
49 Анонимен
До коментар #43 от "Исторически парк":Сега е червената олигархия а и руската такава се оказа Възползват се от европейската ни държава грабят лъжат прибират Оставка Оставка Оставка Да си върнем държавата България на българите
Коментиран от #53
22:17 15.07.2026
50 Анонимен
До коментар #25 от "Нехис":Велев дърт червен олигарх не му стигат явно парите а гони постоянно работещите хора
22:18 15.07.2026
51 Троян
Коментиран от #54
22:21 15.07.2026
52 Жожи
До коментар #22 от "Баро Киро":И следващият като дойде ще те прати да лежиш на плажа в Гърция и само да уживаш.и чалга до дупка.
22:22 15.07.2026
53 Бойко Българоубиец
До коментар #49 от "Анонимен":Върнете я на мене 😉😘 ГЕРБ ПОБЕДА!
22:26 15.07.2026
54 Жан Виденов хареса това
До коментар #51 от "Троян":Разбира се, че не можем да ти вземем парите които изкарваш с двете си ръце!
22:33 15.07.2026
55 Отбор дебили
22:35 15.07.2026
56 Бедност и глааад идват
Айе е и близък съратник на френския президент Еманюел Макрон, който бе организирал вчерашната среща на "Коалицията на желащите" да помагат военно на Украйна.
"Преди всичко ще ви кажа, че вчера бях в Париж. Изключително съм шокирана, че българският премиер използва парада на 14 юли - момент на европейска солидарност с много силно политическо послание, а именно че нашата колективна сигурност зависи от ангажимента на всяка страна- членка на Европейския съюз и от подкрепата за Украйна, за да направи изявление, което е откровено антиевропейско. С това свое изявление той отново изолира България от европейската динамика и от европейския ангажимент, като накърнява доверието, както към България. За съжаление потърпевш ще бъде Българския народ с бедност ,изолиране и спрени Европейски фондове"
22:36 15.07.2026