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Лъчезар Богданов: Недоволството срещу бюджетната политика е неизбежно и протестите вероятно ще станат масови

Лъчезар Богданов: Недоволството срещу бюджетната политика е неизбежно и протестите вероятно ще станат масови

15 Юли, 2026 21:08 1 389 56

  • лъчезар богданов-
  • недоволство-
  • бюджета-
  • протести-
  • масови

Управляващите вече признават, че дефицитът е значителен, а именно той е причината държавата да трябва да поема нов дълг, коментира старши икономистът на Института за пазарна икономика

Лъчезар Богданов: Недоволството срещу бюджетната политика е неизбежно и протестите вероятно ще станат масови - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Стратегията на управляващото мнозинство за държавния бюджет вече е ясна – да се запази настоящата финансова рамка до края на годината с аргумента, че голяма част от разходите вече са направени или договорени". Това заяви старши икономистът на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов в „Интервюто в Новините на NOVA“.
По думите му управляващите посочват, че годината е преполовена и няма достатъчно време за извършване на сериозни промени в бюджета. Сред вече заложените разходи са и увеличенията на възнагражденията в публичния сектор с 5 процента. Според него управляващите вече признават, че дефицитът е значителен, а именно той е причината държавата да трябва да поема нов дълг.
Икономистът подчерта, че по-сериозните решения ще трябва да бъдат заложени в бюджета за 2027 година. „Колкото по-рано започнат реформите, толкова по-добре. Колкото повече се отлага, толкова по-тежки мерки ще трябва да бъдат предприемани“, предупреди Богданов. Като пример той посочи Румъния, където забавянето на необходимите действия е довело до сериозно увеличение на лихвите и по-голям натиск върху публичните финанси.

Според старши икономиста на ИПИ общественото недоволство срещу бюджетната политика е неизбежно и протестите вероятно ще станат масови. Причината, по думите му, е натрупаното недоволство от начина, по който се управляват средствата в почти всички сфери, финансирани от държавата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    16 4 Отговор
    В канала....

    Коментиран от #20

    21:09 15.07.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    15 26 Отговор
    Кой да протестира и защо? Жълтопаветните просто да си лаят?
    Бюджета е калпав щото продължава да раздава - а като ти дават никой не скача против.

    Коментиран от #8, #13, #22

    21:13 15.07.2026

  • 3 кой си ти

    38 13 Отговор
    анонимко

    сега мърмориш
    но си вдигал и двете ръце

    когато тиквуните шишаните и петроханците
    направиха схемата за приемане на еврото

    Коментиран от #24

    21:14 15.07.2026

  • 4 Проблема е

    50 3 Отговор
    Огромните заплати на шапкарите, военните и съдебната система. Шест милиона българи са против

    21:14 15.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кой е недоволен бе мушморок

    23 27 Отговор
    Недоволни са само саботьорите на българската държава

    21:15 15.07.2026

  • 7 бою циганина

    26 6 Отговор
    работим за подкрепа на кражбите ни

    21:15 15.07.2026

  • 8 Дават на сто хиляди

    25 6 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Против са шест милиона, анадъмно

    21:15 15.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Военни и МВР

    40 8 Отговор
    Безполезни и ненужни на никого , даже и не имитират работа , хранени наготово на хранилка от народа и получаващи двойно колкото един наистина работещ и полезен човек

    21:19 15.07.2026

  • 12 Ти, апологетът

    27 8 Отговор
    на еврозоната, няма ли да кажеш нещо, че тя няма нищо общо с цялата трагедия в която ни въвлече. И не се опитвай , за да те събереш цялата омраза на нацията.

    21:20 15.07.2026

  • 13 Нищо

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    не дават, ами ти го подават, необлечен.

    21:21 15.07.2026

  • 14 Недоволството е срещу

    24 12 Отговор
    Тулупа , който ни краде толкоз време. И срещу сглобкаджиите. В тоя обран бостан какъв бюджет , от къде пара?

    21:22 15.07.2026

  • 15 външната "политика"

    23 14 Отговор
    на чорапа е дори още по жалка..

    21:22 15.07.2026

  • 16 богдан

    19 8 Отговор
    Този отдавна е доказал,че нищо не разбира от правенето на бюджет

    21:36 15.07.2026

  • 17 Бойко Българоубиец

    14 14 Отговор
    Хехе Радев ще ми сърба попарата 😉😘 ГЕРБ ПОБЕДА!

    21:37 15.07.2026

  • 18 Нещастен институт

    17 9 Отговор
    Вече "разбира" и от протести и то по повод Управлението на Бюджета. Че кой разбира как се управлява бюджета бе?

    21:37 15.07.2026

  • 19 Радев

    15 10 Отговор
    Пепейките голям го вадят ама мек.. като китките им 😉

    Коментиран от #31

    21:38 15.07.2026

  • 20 Прав си!

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    След кражбите на Борисов и аверчето му Пеевски, който и да е на власт първо трябва да строи затвори и след това останалото.

    21:38 15.07.2026

  • 21 Лъчезар Богданов всепризнат експерт

    17 11 Отговор
    От "Индъстри Уотч" е точен че предстоят масови и радикални протести срещу мунчо и неговия край. Но и без да си експерт това е ясно

    21:38 15.07.2026

  • 22 Баро Киро

    15 12 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Лаят си ама успяха да свалят миналото правителство , както ще направят и с това и то ще остане в небитието подобно на Слави и на подобните на него Възраждане и така нататък време е зеленият чорап да се разкара от политическата сцена!!!

    Коментиран от #52

    21:38 15.07.2026

  • 23 Българин

    16 16 Отговор
    Няма да има протести,колкото и да ти се иска.Болшинството харесва правителството на Радев.Затова спечели на изборите.Чудеса не стават за 3месеца.

    Коментиран от #32

    21:39 15.07.2026

  • 24 Някой

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "кой си ти":

    Как кой - храненик на Сорос. ИПИ е едно НПО скрито зад някакво мъгляво име.

    21:41 15.07.2026

  • 25 Нехис

    12 2 Отговор
    И председателя на Асоциацията на индустриалците в България Васил Велев разкри - в новият бюджет са увеличени със задна дата с 12% заплати на полицаи и военни и полицай получаващ допълнитешни надбавки за стаж,звание, длъжност + извънредни за дрехи и храна взема над 5000 евро и е освободен от данъци и осигуровки а работещ в частния сектор който произвежда 5 пъти по малко

    Коментиран от #50

    21:43 15.07.2026

  • 26 Павел Пенев

    11 5 Отговор
    Ти защо не протестираше до сега не продажник соросоиден?

    21:45 15.07.2026

  • 27 Стойчо

    11 4 Отговор
    Гледах интервюто и определено загланието не не отговаря по тикакъв начин на съържанието му.
    И Лакти явно разчитат на грантове и пари от дебелите

    21:49 15.07.2026

  • 28 Лъчко що не преговаряхте с ЕЦБ

    7 3 Отговор
    Да ни приемат в еврозоната при курс 1 евро 1 лев
    Българите не са половин европейци

    21:50 15.07.2026

  • 29 Нассс

    10 1 Отговор
    Бойко , ни го вкара еврото със сто процента, а регресивния от ауспуха , ще ни го изкара с двеста..

    Коментиран от #34

    21:50 15.07.2026

  • 30 Тома

    6 3 Отговор
    По добре е моето момче да повторите прайда на есен

    21:50 15.07.2026

  • 31 1111

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Радев":

    А ти се правиш на някой, който не си!

    Коментиран от #36

    21:50 15.07.2026

  • 32 Анонимен

    12 4 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Болен платен писач Оставка на червени и руски олигарси завладели държавата ни

    Коментиран от #43

    21:50 15.07.2026

  • 33 Гражданин.

    9 1 Отговор
    Овцете не протестират.

    21:51 15.07.2026

  • 34 напротив

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "Нассс":

    Тиквата сам си го вкара с 200 и сега само лае като куче заключено на балкон.

    Коментиран от #46

    21:55 15.07.2026

  • 35 Робот

    7 2 Отговор
    Тоз и той изпращя ..!

    21:55 15.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бойко Българоубиец

    5 2 Отговор
    Пепейрастите ще ме върнат на бял кон хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    21:57 15.07.2026

  • 38 Феникс

    5 2 Отговор
    Много ме кефи как жълтопаветниците,пеевски и боко ни набутаха в ерозоната, не че и Радев не помогна със своето служебно правителство, но сега само една партия ще обера калая! Аз и затова не си правя големи планове за бъдещето на България, то се очертава мрачно и несигурно!

    Коментиран от #42

    21:57 15.07.2026

  • 39 Радев

    6 4 Отговор
    Превод: сорос ще плаща за протести. Септември ще раздават пак по 20 гейвро в студентски, който носи вувузела - 50 гейвро, за сбиване с полицията - 200 гейвро 🔥

    21:58 15.07.2026

  • 40 Само да ги пита човек

    5 2 Отговор
    тези които изкарате да блеете, какво искат, като това е резултата от тези които ги изкарват! Оставили са задължения, които трябва да се платят!

    22:02 15.07.2026

  • 41 Готвят репресии

    2 1 Отговор
    Играят го па к на умряла лисица комунистите от Жан Виденово време.
    Целта е ясна-Президентките избори.
    Дотога пак ще мишкуват и ще обещават вся и всьо, за да ги спечелят и послеее...ще въведат МИЛИцИОНЕРЩИНА, управление тип КИМ ЧЕН..

    22:02 15.07.2026

  • 42 Като минат президентските избори

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Феникс":

    И мюсулманитр ще ни потурчат с евро нанкноти

    22:04 15.07.2026

  • 43 Исторически парк

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Анонимен":

    Оставка на сороски и розови олигарси завладели държавата!

    Коментиран от #49

    22:05 15.07.2026

  • 44 Велев

    5 4 Отговор
    Ей боклук, не говори от името на народа!

    22:05 15.07.2026

  • 45 Радев

    2 6 Отговор
    Щяло да има протести ама не сега щото всички пепейки си печели гзовете на гей острова миконос 😁😆🤣🤣😂

    22:05 15.07.2026

  • 46 Какво,

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "напротив":

    Ме интересува, тая Тиква, която се подлъга и слагачески се слагаше на чужди интереси и унищожи българския лев. А, за Мунчо си знаех, че ще излъже народа, затова и не гласувах. ...

    22:08 15.07.2026

  • 47 Прогноза песима

    3 2 Отговор
    Ще протестират само герберасти
    Неможачки да разберат кой и как ги докара до протест

    22:10 15.07.2026

  • 48 идиоти вън

    3 4 Отговор
    Е те соросоидите няма да мирнат, хеле пък като се приберат от топлите морета отпочинали и скучаещи ще се появат на жълтите павета да заработват кинти за зимната ваканция!!!

    22:10 15.07.2026

  • 49 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Исторически парк":

    Сега е червената олигархия а и руската такава се оказа Възползват се от европейската ни държава грабят лъжат прибират Оставка Оставка Оставка Да си върнем държавата България на българите

    Коментиран от #53

    22:17 15.07.2026

  • 50 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Нехис":

    Велев дърт червен олигарх не му стигат явно парите а гони постоянно работещите хора

    22:18 15.07.2026

  • 51 Троян

    2 3 Отговор
    Тоя нещастник знае ли, че много хора си управляват бюджетите сами. Аз си изкарвам парите за семейството със двете си ръце. Тях не можете да вземете.

    Коментиран от #54

    22:21 15.07.2026

  • 52 Жожи

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Баро Киро":

    И следващият като дойде ще те прати да лежиш на плажа в Гърция и само да уживаш.и чалга до дупка.

    22:22 15.07.2026

  • 53 Бойко Българоубиец

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Анонимен":

    Върнете я на мене 😉😘 ГЕРБ ПОБЕДА!

    22:26 15.07.2026

  • 54 Жан Виденов хареса това

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Троян":

    Разбира се, че не можем да ти вземем парите които изкарваш с двете си ръце!

    22:33 15.07.2026

  • 55 Отбор дебили

    0 3 Отговор
    Соросоид, завършил "Карл Маркс", работи при червен Станчев, съветски възпитаник. бащата ха Станчев е служил в ЦК на БКП!

    22:35 15.07.2026

  • 56 Бедност и глааад идват

    0 0 Отговор
    Председателят на групата на "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе, заяви пред БНР, че е изключително шокирана от факта, че българският премиер Радев е използвал парада на 14 юли в Париж, за да направи, по думите ѝ, "откровено антиевропейско изявление".

    Айе е и близък съратник на френския президент Еманюел Макрон, който бе организирал вчерашната среща на "Коалицията на желащите" да помагат военно на Украйна.

    "Преди всичко ще ви кажа, че вчера бях в Париж. Изключително съм шокирана, че българският премиер използва парада на 14 юли - момент на европейска солидарност с много силно политическо послание, а именно че нашата колективна сигурност зависи от ангажимента на всяка страна- членка на Европейския съюз и от подкрепата за Украйна, за да направи изявление, което е откровено антиевропейско. С това свое изявление той отново изолира България от европейската динамика и от европейския ангажимент, като накърнява доверието, както към България. За съжаление потърпевш ще бъде Българския народ с бедност ,изолиране и спрени Европейски фондове"

    22:36 15.07.2026

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