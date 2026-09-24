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Шишков: Никой не е мислил да произвежда и слага мантинели за нашата безопасност. Целта е била парите да бъдат отклонявани

Шишков: Никой не е мислил да произвежда и слага мантинели за нашата безопасност. Целта е била парите да бъдат отклонявани

24 Септември, 2026 22:41 465 7

  • иван шишков-
  • производство-
  • поставяне-
  • мантинели

По думите му, държавата дълги години е покровителствала определени фирми в пътния сектор, докато на пазара на практика са останали само те

Шишков: Никой не е мислил да произвежда и слага мантинели за нашата безопасност. Целта е била парите да бъдат отклонявани - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съмнения за отклоняване на средства, свързани с производството и поставянето на мантинели, както и за общ контрол върху привидно различни фирми в сектора изрази министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в предаването "Денят ON AIR".

В ефира на Bulgaria ON AIR той обяви задълбочени проверки на качеството и монтажа на мантинелите, анализ на обществените поръчки и възможните зависимости между фирмите, както и засилен контрол върху строителството на магистралите.

"Никой не е мислил да произвежда и слага мантинели за нашата безопасност. Целта е била парите да бъдат отклонявани. Изключителен скандал".

По думите му, държавата дълги години е покровителствала определени фирми в пътния сектор, докато на пазара на практика са останали само те.

През последните години е имало "обща шапка", която е разпределяла коя фирма, кога и къде да поставя мантинели.

Министърът не изключи възможността зад тази организация да е стояло и политическо покровителство.

"Разговорът за мантинелите придобива криминален характер. Не знам дали преди години тези фирми са били толкова зависими една от друга. Накрая може да се окаже, че са работили под една политическа шапка", коментира гостът.

Арх. Шишков посочи, че при разглеждането на поръчки за Северната скоростна тангента и автомагистрала "Хемус" първоначално е изглеждало, че участват различни фирми, но впоследствие са възникнали съмнения за връзки между тях. Регионалният министър защити решението за прекратяване на обществената поръчка за мантинели на стойност 1 млрд. лева. Той припомни, че тогава министерството е било критикувано, но смята, че продължаването на процедурата е щяло да доведе до сериозни проблеми.

"Бяхме прави, че прекратихме поръчката. Един-два месеца изтърпяхме, но трябваше да изградим нова организация", обясни арх. Шишков.

По думите м,у министерството вече търси възможности да купува мантинели и от фирми извън България, за да бъде преодоляна зависимостта от досегашните участници на пазара.

"Искаме гаранция, че тези мантинели са минали краш тестове. Имаме съмнения дали досега са минали през реални такива. Не говоря за документи", подчерта министърът.

Той уточни, че съмненията произтичат от разминавания между документацията и това, което се вижда на място. Предстои да бъде проверено не само качеството на материалите, но и дали мантинелите са монтирани съгласно изискванията.

"Всичко, което не е качествено, ще бъде подменено. Това е въпрос за сигурност", обеща Шишков.

По думите му подмяната на повредените мантинели е започнала преди три-четири дни, като приоритет са мостовите съоръжения. Арх. Шишков съобщи, че е назначил комисия от експерти, представители на администрацията и неправителствени организации. Тя ще анализира дали в наредбата от 2024 г. има текстове, които обслужват определени интереси. При необходимост ще бъдат предложени промени в текста на документа.

Министърът подчерта, че проверките ще обхванат и начина на поставяне на мантинелите, тъй като фирмите не само ги доставят, но и ги монтират.

"Трябва да сме сигурни, че мантинелите са поставяни качествено и дали отговарят на нормата", посочи той. Регионалният министър коментира и строителството на автомагистрала "Хемус", като заяви, че за нея са били раздавани безотговорно средства.

"АМ "Хемус" е емблема на абсолютна безстопанственост", категоричен беше той.

По думите му е вероятно скоро да има обвинения по случая. Той се позова на изявление на прокуратурата, но уточни, че не може да каже дали вече са провеждани разпити. Министърът обясни, че прекратяването на съществуващите договори за магистралата крие риск държавата да загуби съдебни дела и допълнително време. Затова намерението е строителството да продължи, като за някои лотове срокът ще бъде до две години и половина – три години, а плащанията ще бъдат разсрочени за пет години.

"Фирмите ще продължат да строят дори да нямат пари – има механизъм. Това е истинска промяна в държавата за три месеца. Ще построим магистралите, които някой открадна. Останалите ще проектираме и ще дадем на концесия, за да имаме пътища, и то с още по-високо качество".

Той обяви и намерение за създаване на структура, която ежемесечно да проверява документацията и качеството на строителните дейности.

По отношение на автомагистрала "Черно море", министърът заяви, че изпълнител трябва да бъде компанията с най-доброто предложение, независимо дали е българска или чуждестранна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    4 4 Отговор
    Сега трябва да се намери и някой, който му вярва на Шишко!

    22:44 24.09.2026

  • 2 Ха,ха

    4 0 Отговор
    Ма на къде са се отклонили,някой знае ли

    22:45 24.09.2026

  • 3 шишко

    2 2 Отговор
    това и децата от детската градина го знаят въпроса е какво правите вие мунчовци осве нищонеправене и нищонеприказване???

    22:45 24.09.2026

  • 4 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Шишков,ти беше и преди министър.Що си траеше тогава?

    22:46 24.09.2026

  • 5 Закон

    5 0 Отговор
    Ами спрете ги, хванете ги, намерете ги вземете им парите, вземете им имотите върнете всичко обратно в държавата. Не да дерете хората с винетки такси данъци и още повече данъци. Вместо това намерете корумпираните мафиоти вземете им имотите вземете им парите и върнете обратно на хората парите за винетки и глоби.

    22:52 24.09.2026

  • 6 7676

    4 0 Отговор
    Шишков и Комитова дължат обяснения за парите, матереалите купени на възможните най-ниски цени и всички заделени и предплатени средства за магистралите, на обща стойност няколко милиарда които изровихте, къде отидоха. Загубени бяха поне 5 години. Защо бе Щишков, защото бе Комитова, колко ви дадоха от тези милиарди?

    22:58 24.09.2026

  • 7 Гинчо Билобов

    1 0 Отговор
    Айде ся, не нас тия,
    ще стане и с мантинелите като с Хемус. Ще се предоговорят договорите и ще се плащат още повече пари към същите фирми.
    Това е най-корумпираното олигархично зависимо правителство през демокрацията.
    Всички връзки от 🎃 и 🐷 се запазват и използват, а договорите се надуват още повече.
    Сега сетихте ли се, защо дефицитът стана двоен при 🕊️?

    23:03 24.09.2026

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