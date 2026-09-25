Започна кампанията за президентските избори на 25 октомври

Предизборната кампания за президент и вицепрезидент започна. Вотът е насрочен за 25 октомври, а в надпреварата участват 27 регистрирани кандидатпрезидентски двойки. Централната избирателна комисия вече изтегли и номерата, с които кандидатите ще бъдат подредени в бюлетината.

Агитацията ще продължи до 24:00 часа на 23 октомври. В решението си ЦИК посочва: „Предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г. се открива в 00:00 ч. на 25 септември 2026 г.“

Машинно гласуване в повечето секции

Машинно гласуване ще се произвежда във всички избирателни секции, с изключение на тези с по-малко от 300 избиратели. Изключенията обхващат още секциите с подвижна избирателна кутия, секциите в лечебни заведения, домове за възрастни хора и други специализирани институции за социални услуги, както и секциите на плавателни съдове под български флаг.

Извън страната машини няма да се използват в секции, за които са подадени по-малко от 300 заявления, или в които на последните избори са гласували под 300 избиратели. Адресите на 11 778 секции са публикувани от ЦИК.

18 430 заявления за гласуване в чужбина

Към 11:00 часа на 23 септември 18 430 български граждани от 66 държави са се регистрирали за участие във вота извън страната, съобщи Боряна Стойнова от Министерството на външните работи. Заявления могат да се подават до 29 септември.

Най-много са заявленията от Турция – над 7000. От Обединеното кралство са близо 3000, от Германия – около 1500, от САЩ – над 1300, а от Испания – над 700.

Изборите се провеждат след предсрочното прекратяване на пълномощията на Румен Радев. На 19 януари той обяви, че ще подаде оставката си пред Конституционния съд, а на 23 януари съдът установи подаването ѝ и прекрати предсрочно мандата му. Народното събрание насрочи президентския вот за 25 октомври в края на юли.

Източници: БТА