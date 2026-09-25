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Времето днес, прогноза за петък, 25 септември: Облаци и дъжд на запад, до 25° на югоизток

Времето днес, прогноза за петък, 25 септември: Облаци и дъжд на запад, до 25° на югоизток

25 Септември, 2027 03:00, обновена 25 Септември, 2026 03:02 446 3

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В Западна България ще вали, а по Черноморието ще остане предимно слънчево. В планините над 1800-2000 метра дъждът ще преминава в сняг.

Времето днес, прогноза за петък, 25 септември: Облаци и дъжд на запад, до 25° на югоизток - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Облачно време и валежи се очакват в Западна България в петък, 25 септември. Преди обяд ще вали в северозападните райони, а следобед валежите ще обхванат и други части на западната половина от страната. Над останалите райони облачността ще бъде променлива, по-често значителна. „Ще остане все още без валежи“ през нощта срещу петък, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°, като в отделни котловини ще са малко по-ниски. В София се очаква около 7°. Максималните стойности ще са от 15°-16° в северозападните райони до 24°-25° в Югоизточна България, а в столицата – около 18°. Вятърът ще бъде слаб от изток-югоизток, а в западната част на Дунавската равнина ще духа от северозапад.

По Черноморието ще бъде по-топло

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°. Морската вода ще е с температура 21°-23°, а вълнението ще достигне 1-2 бала.

Дъжд и сняг във високите части

В планините ще бъде предимно облачно. В масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, като над 1800-2000 метра те ще преминават в сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър, а по високите върхове – югозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 4°.

В събота облачното време ще се запази, като на много места в Източна и Южна България се очакват валежи от дъжд. В планините над 2200 метра валежите ще бъдат от сняг, а максималните температури ще са между 16° и 21°.

Източници: БТА, NRD


България
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