Експерт: Климатичните промени засилват сушите у нас

България е сред местата в света, които са най-силно засегнати от климатичните промени, заяви Кристиян Панайотов, експерт по устойчиво развитие и управление на природните ресурси в Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН.

Той посочи, че екстремните условия се определят от температура на въздуха 40 градуса и нагоре при влажност под 30 процента. Един такъв ден може да бъде понесен от хората и растенията, но продължителното задържане на тези показатели създава сериозен риск.

Когато това продължи 19 дни, това е много опасно за всичко живо на тази територия.

По думите на Панайотов именно 19 последователни дни с подобни условия са отчетени през 2024 година в Северозападния регион. Той определи периода като рекорд.

„2024 година смело можем да я наречем най-топлата и годината с най-много аномалии в последните 10 години“, каза експертът.

Сушата остава основният риск

Продължителните суши са сред най-големите заплахи, свързани с промените в климата, посочи Панайотов. Той допълни, че опасността не се изчерпва с високите температури и включва и други екстремни явления, сред които раннопролетните слани.

Последиците вече се усещат в земеделието. Според експерта през 2024 и 2025 година реколтата от череши и други овощни видове е била силно засегната.

2024 и 2025 година не ядохме череши, от овошките нищо нямахме.

Панайотов коментира климатичните рискове в ефира на Bulgaria ON AIR и Money.bg.

Източници: Фокус, Bulgaria ON AIR, Money.bg