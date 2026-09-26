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Експерт: Климатичните промени засилват сушите у нас
  Тема: Енергийна трансформация

Експерт: Климатичните промени засилват сушите у нас

26 Септември, 2026 18:51, обновена 26 Септември, 2026 18:53 351 5

  • климатични промени-
  • суша-
  • екстремни температури-
  • бан-
  • земеделие

Кристиян Панайотов посочи 19 последователни дни с екстремни условия в Северозападна България през 2024 година.

Експерт: Климатичните промени засилват сушите у нас - 1
Снимка: ФОКУС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България е сред местата в света, които са най-силно засегнати от климатичните промени, заяви Кристиян Панайотов, експерт по устойчиво развитие и управление на природните ресурси в Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН.

Той посочи, че екстремните условия се определят от температура на въздуха 40 градуса и нагоре при влажност под 30 процента. Един такъв ден може да бъде понесен от хората и растенията, но продължителното задържане на тези показатели създава сериозен риск.

Когато това продължи 19 дни, това е много опасно за всичко живо на тази територия.

По думите на Панайотов именно 19 последователни дни с подобни условия са отчетени през 2024 година в Северозападния регион. Той определи периода като рекорд.

„2024 година смело можем да я наречем най-топлата и годината с най-много аномалии в последните 10 години“, каза експертът.

Сушата остава основният риск

Продължителните суши са сред най-големите заплахи, свързани с промените в климата, посочи Панайотов. Той допълни, че опасността не се изчерпва с високите температури и включва и други екстремни явления, сред които раннопролетните слани.

Последиците вече се усещат в земеделието. Според експерта през 2024 и 2025 година реколтата от череши и други овощни видове е била силно засегната.

2024 и 2025 година не ядохме череши, от овошките нищо нямахме.

Панайотов коментира климатичните рискове в ефира на Bulgaria ON AIR и Money.bg.

Източници: Фокус, Bulgaria ON AIR, Money.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дрънди Куркодила

    4 0 Отговор
    Да го заведа тоз експерт на Балкана във водосборната зона на реките дет се вливат в Дунава ,и да го помоля да ми покаже един останал бук !
    И да го питам , що няма осъден бос на дръвената мафия ,ами даже имат щатен ютуб глашатай дето им прави клипове с чалга за всяка една кола дет имат

    18:57 26.09.2026

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Експерт: човек без работа, обикалящ махалата и чакащ някой скъсаняк журналист да го вземе да каже нещо, което е Очеизвадно и за хората които Не са Експерти!!!

    19:06 26.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Перник

    0 0 Отговор
    Я па тия, горим си кюмур жулим гоуфо тди с 200 и ме боли уууя, тия крадливите от Банкя и Боянс да му мислят

    19:07 26.09.2026

  • 5 Парпърляк

    1 1 Отговор
    Еко терористите разбраха че глобално затопляне няма и го прекръстиха на климатични промени

    19:11 26.09.2026

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