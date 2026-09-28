Протест в София в подкрепа на близките на жертвите от Петрохан и Околчица

Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа „Петрохан“ и Околчица ще се проведе тази вечер пред Съдебната палата в София. Демонстрацията е под надслов „Не на вандализма“.

Участниците настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча край прохода „Петрохан“, която е била поставена в памет на шестима починали. Според протестиращите премахването ѝ представлява посегателство срещу паметта на жертвите и допълнителен тормоз за техните близки.

Спорът около паметната плоча

На 23 септември лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов съобщи, че сам е премахнал плочата от района на прохода „Петрохан“. Той заяви, че за поставянето ѝ не е било издадено разрешение от Община Берковица, и определи съществуването ѝ като „позор, срам и унижение“.

Трифонов отправи критики и към имената и символите, изписани върху плочата. По думите му тя поставя редом името на човек, когото той нарича „педофил-убиец“, и имената на загиналите. Лидерът на ИТН заяви, че е предприел действията сам, след като местната власт не е премахнала съоръжението.

На място по-късно е пристигнала Ралица Асенова, майка на 22-годишния Николай Златков, чието тяло е било открито в кемпер под Околчица. Тя е определила разрушаването на плочата като „недопустимо“ и е заявила, че при нарушение на разрешителния режим близките е можело да бъдат потърсени от институциите и санкционирани по установения ред.

Асенова е призовала прокуратурата да се самосезира. От Община Берковица са потвърдили, че за поставянето на паметната плоча не е било поискано разрешение. След случая на място са пристигнали разследващи, а плочата е била иззета с тежка техника във връзка с проверката.

Източници: Нова