Протест в София в подкрепа на близките на жертвите от Петрохан и Околчица

Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа „Петрохан“ и Околчица ще се проведе тази вечер пред Съдебната палата в София. Демонстрацията е под надслов „Не на вандализма“.
Участниците настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча край прохода „Петрохан“, която е била поставена в памет на шестима починали. Според протестиращите премахването ѝ представлява посегателство срещу паметта на жертвите и допълнителен тормоз за техните близки.
Спорът около паметната плоча
На 23 септември лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов съобщи, че сам е премахнал плочата от района на прохода „Петрохан“. Той заяви, че за поставянето ѝ не е било издадено разрешение от Община Берковица, и определи съществуването ѝ като „позор, срам и унижение“.
Трифонов отправи критики и към имената и символите, изписани върху плочата. По думите му тя поставя редом името на човек, когото той нарича „педофил-убиец“, и имената на загиналите. Лидерът на ИТН заяви, че е предприел действията сам, след като местната власт не е премахнала съоръжението.
На място по-късно е пристигнала Ралица Асенова, майка на 22-годишния Николай Златков, чието тяло е било открито в кемпер под Околчица. Тя е определила разрушаването на плочата като „недопустимо“ и е заявила, че при нарушение на разрешителния режим близките е можело да бъдат потърсени от институциите и санкционирани по установения ред.
Асенова е призовала прокуратурата да се самосезира. От Община Берковица са потвърдили, че за поставянето на паметната плоча не е било поискано разрешение. След случая на място са пристигнали разследващи, а плочата е била иззета с тежка техника във връзка с проверката.
Източници: Нова
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да лай лама ама не лай
Коментиран от #16
06:33 28.09.2026
2 Лена
В ТЪРСЕНЕТО НА УБИЙЦИТЕ ,ТАМ ПРОВЕДЕТЕ ПРОТЕСТА!!!
Коментиран от #17
06:37 28.09.2026
3 ЖАЛКО за
06:40 28.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 механик
06:53 28.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Всички
06:57 28.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Моля
07:05 28.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ама
Първи юни да се обяви за "ден на ламата" .
07:24 28.09.2026
16 Обаче
До коментар #1 от "да лай лама ама не лай":Тези протести не правят добра услуга на Кюров и Гандев
07:25 28.09.2026
17 Хаха
До коментар #2 от "Лена":И кой ги "ликвидира", марсианците ли? Я раздуй тук тезата си.
07:27 28.09.2026
18 Перо
07:30 28.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Алекс
Дачков е Габро. Виц...
Карбовски е пла тен!!!
07:35 28.09.2026
21 Вутв
07:36 28.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ууу, на пртестиращите
Съд за укривателите на Калушев!
Съд за родителите, предоставили децата си за разврат!
07:40 28.09.2026
24 Мимч
07:40 28.09.2026
25 Майстора
07:42 28.09.2026
26 Българин
07:42 28.09.2026