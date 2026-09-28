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Протест в София в подкрепа на близките на жертвите от Петрохан и Околчица

Протест в София в подкрепа на близките на жертвите от Петрохан и Околчица

28 Септември, 2026 06:29 1 163 26

  • протест-
  • петрохан-
  • околчица-
  • паметна плоча-
  • слави трифонов

Демонстрацията пред Съдебната палата е под надслов „Не на вандализма“. Участниците настояват за прозрачно разследване и защита на паметта на загиналите.

Протест в София в подкрепа на близките на жертвите от Петрохан и Околчица - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа „Петрохан“ и Околчица ще се проведе тази вечер пред Съдебната палата в София. Демонстрацията е под надслов „Не на вандализма“.

Участниците настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча край прохода „Петрохан“, която е била поставена в памет на шестима починали. Според протестиращите премахването ѝ представлява посегателство срещу паметта на жертвите и допълнителен тормоз за техните близки.

Спорът около паметната плоча

На 23 септември лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов съобщи, че сам е премахнал плочата от района на прохода „Петрохан“. Той заяви, че за поставянето ѝ не е било издадено разрешение от Община Берковица, и определи съществуването ѝ като „позор, срам и унижение“.

Трифонов отправи критики и към имената и символите, изписани върху плочата. По думите му тя поставя редом името на човек, когото той нарича „педофил-убиец“, и имената на загиналите. Лидерът на ИТН заяви, че е предприел действията сам, след като местната власт не е премахнала съоръжението.

На място по-късно е пристигнала Ралица Асенова, майка на 22-годишния Николай Златков, чието тяло е било открито в кемпер под Околчица. Тя е определила разрушаването на плочата като „недопустимо“ и е заявила, че при нарушение на разрешителния режим близките е можело да бъдат потърсени от институциите и санкционирани по установения ред.

Асенова е призовала прокуратурата да се самосезира. От Община Берковица са потвърдили, че за поставянето на паметната плоча не е било поискано разрешение. След случая на място са пристигнали разследващи, а плочата е била иззета с тежка техника във връзка с проверката.

Източници: Нова


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да лай лама ама не лай

    19 6 Отговор
    тази болна женица освен жълто и черно друго не облича

    Коментиран от #16

    06:33 28.09.2026

  • 2 Лена

    24 13 Отговор
    И шестимата са ликвидирани хладнокръвно и наказателно!
    В ТЪРСЕНЕТО НА УБИЙЦИТЕ ,ТАМ ПРОВЕДЕТЕ ПРОТЕСТА!!!

    Коментиран от #17

    06:37 28.09.2026

  • 3 ЖАЛКО за

    25 8 Отговор
    детето и но самата тя го е пратила там , въпреки волята на баща му . Плочи се поставят на друго място .

    06:40 28.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 механик

    12 23 Отговор
    Кое дава право на Трифонов да руши това , което други са направили ? Единствено злобата , или има друго ? Обвинение за вандализъм ще има ли ?

    06:53 28.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Всички

    15 12 Отговор
    са екзекутирани хладнокръвно , а пресконференцията начело с милиционерския "психолог" беше изключителен срам , най - меко казано . Жалък опит за манипулация на гражданите .

    06:57 28.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Моля

    10 10 Отговор
    Слави и бандата му ще минат ли да разрушат стотиците крайпътни паметници на загиналите при ПТП?

    07:05 28.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ама

    9 6 Отговор
    разбира се. И втори паметник да сложат, до този на Ботев на Околчица.
    Първи юни да се обяви за "ден на ламата" .

    07:24 28.09.2026

  • 16 Обаче

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "да лай лама ама не лай":

    Тези протести не правят добра услуга на Кюров и Гандев

    07:25 28.09.2026

  • 17 Хаха

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Лена":

    И кой ги "ликвидира", марсианците ли? Я раздуй тук тезата си.

    07:27 28.09.2026

  • 18 Перо

    7 6 Отговор
    Пълно бездействие на общински и държавни власти за поставянето на незаконната плоча!

    07:30 28.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Алекс

    4 2 Отговор
    Другаря Дачков и Карбовски ...,
    Дачков е Габро. Виц...
    Карбовски е пла тен!!!

    07:35 28.09.2026

  • 21 Вутв

    3 3 Отговор
    Протестът тряба да е пред централите на ПП и ДБ

    07:36 28.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ууу, на пртестиращите

    1 2 Отговор
    Не на долните страсти!
    Съд за укривателите на Калушев!
    Съд за родителите, предоставили децата си за разврат!

    07:40 28.09.2026

  • 24 Мимч

    1 2 Отговор
    Тези преди да изпратят синовете си на заточение и явно на заболелите защо не протестиращи,а сега ,когато този ги обработи....Късно е вече..

    07:40 28.09.2026

  • 25 Майстора

    0 0 Отговор
    Ако жертвите имаха истински семейства сега щяха да са живи.Тези, които ще протестират нека си помислят за кого е подкрепата им!

    07:42 28.09.2026

  • 26 Българин

    0 0 Отговор
    Всички включили се в протеста да бъдат разследвани за педофилия!

    07:42 28.09.2026

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