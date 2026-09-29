Над 32 000 заявления за гласуване в чужбина

Над 32 000 са подадените и потвърдени заявления за гласуване в чужбина, съобщава БНР. Електронните формуляри се подават през сайта на Централната избирателна комисия, а посоченият краен срок е 24.00 часа на 29 октомври.
На базата на броя на заявленията и обобщените данни от Министерството на външните работи ЦИК трябва да определи окончателно местата и броя на секциите зад граница. Данните от МВнР са посочени като очаквани до 3 октомври.
40 заявления са нужни за секция
При минимум 40 заявления за едно място по закон се разкрива избирателна секция. Ако заявленията са 300 или повече, за съответната секция се предвижда и машина за гласуване.
Гражданите, подали заявления, се включват в избирателните списъци на секциите по места. Това означава, че те няма да попълват допълнителни декларации в изборния ден.
Турция е начело по брой заявления
Най-много заявления са подадени от Турция - близо 12 000. Следват Великобритания с почти 5000, Германия с над 3000 и Съединените щати с повече от 2300.
От Испания са постъпили около 1700 заявления, а от Нидерландия - почти 1000.
С последните промени в Изборния кодекс е отпаднало ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Това позволява броят им да бъде определян според заявленията и обобщените данни за съответното място.
В публикацията обаче е посочено, че заявленията са за избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, докато крайният срок за подаване е изписан като 29 октомври. Така датите са в несъответствие и не позволяват информацията да бъде представена еднозначно като актуален изборен график.
Източници: БНР
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