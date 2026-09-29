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Над 32 000 заявления за гласуване в чужбина
  Тема: Избори

Над 32 000 заявления за гласуване в чужбина

29 Септември, 2026 03:28 477 3

  • гласуване в чужбина-
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  • избирателни секции-
  • българи зад граница

Най-много са заявленията от Турция, Великобритания и Германия. В текста на публикацията има несъответствие между датата на вота и посочения краен срок.

Над 32 000 заявления за гласуване в чужбина - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 32 000 са подадените и потвърдени заявления за гласуване в чужбина, съобщава БНР. Електронните формуляри се подават през сайта на Централната избирателна комисия, а посоченият краен срок е 24.00 часа на 29 октомври.

На базата на броя на заявленията и обобщените данни от Министерството на външните работи ЦИК трябва да определи окончателно местата и броя на секциите зад граница. Данните от МВнР са посочени като очаквани до 3 октомври.

40 заявления са нужни за секция

При минимум 40 заявления за едно място по закон се разкрива избирателна секция. Ако заявленията са 300 или повече, за съответната секция се предвижда и машина за гласуване.

Гражданите, подали заявления, се включват в избирателните списъци на секциите по места. Това означава, че те няма да попълват допълнителни декларации в изборния ден.

Турция е начело по брой заявления

Най-много заявления са подадени от Турция - близо 12 000. Следват Великобритания с почти 5000, Германия с над 3000 и Съединените щати с повече от 2300.

От Испания са постъпили около 1700 заявления, а от Нидерландия - почти 1000.

С последните промени в Изборния кодекс е отпаднало ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Това позволява броят им да бъде определян според заявленията и обобщените данни за съответното място.

В публикацията обаче е посочено, че заявленията са за избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, докато крайният срок за подаване е изписан като 29 октомври. Така датите са в несъответствие и не позволяват информацията да бъде представена еднозначно като актуален изборен график.

Източници: БНР


София / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Горски

    1 1 Отговор
    Ала бала портокала. Президента се знае кой ще е. 3 месеца преди изборите. Не следва да се харчат пари за избори в чужбина. Комисии, хонорари, машини. В краен случай да се въведе гласуване по пощата! Щом са толкова големи мераклии влак, кола, самолет и в България за да гласуват! В България българите ги мързи на 50 метра да отидат да гласуват, после ревът до небето, че всичко било скъпо и животът им бил труден. В чужбина хората пътуват с кола по 100-200 километра белким нещо се промени за роднините им на територията.

    04:01 29.09.2026

  • 3 Троян

    0 0 Отговор
    Според мен, право да гласува трябва да има само гражданин на РБ със поне една година престой във държавата преди изборите. Тия са избрали да живеят другаде. Откъде накъде ще гласуват за президент? Преди години когато избраха сакскобурга работих в Мюнхен. Гласуваше се във посолството. Аз не ходих. Човек избрал да живее извън България няма право на глас. Сега пак няма да ида макар че имам право.

    05:47 29.09.2026

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