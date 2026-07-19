Акад. Николай Денков затвори вратата на ГЕРБ за общ президент, протяга ръка към Андрей Гюров

Андрей Гюров със сигурност е подходящ кандидат за президент, но няма какво да коментираме, докато той не излезе и не заяви, че действително е такъв. С лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов няма да седнем да търсим общ кандидат за президент.
Това заяви пред bTV бившият премиер, а сега председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков.
"Не вярваме на Борисов, думата му няма никакво значение, защото той постоянно се измята от нея", посочи акад. Денков, цитиран от news.bg.
Той дори заподозря, че Борисов говори за обща кандидатура за президент с "Продължаваме промяната" и "Демократична България" само, за да внесе интрига.
"Интрига няма, ще излезем с общ кандидат с ДБ и с Форума за демократично действие, но кой ще е този кандидат, още стои като въпрос", добави бившият премиер.
News.bg припомня, че бившият лидер на ДСБ, а сега депутат от ДБ генерал Атанас Атанасов обяви пред БНТ, че Андрей Гюров ще е кандидат за президент на инициативния комитет, който ще го издигне. Но ние трябва да се мобилизираме с общи усилия да го подкрепим и да изпратим на балотаж тази двойка. Не съм наясно дали Георги Кандев ще е кандидат за вицепрезидент, това си е решение на Гюров, но знам, че се събира инициативен комитет, добави Атанасов.
И открехна вратата, че инициативният комитет, който се "комплектова", цели да се обхване цялата демократична и проевропейска общност.
Впоследствие акад. Денков коментира и външнополитическия скандал с "Киевската декларация".
Той обясни, че България много пъти е защитавала с гласа си своите интереси, но тук големият разнобой е как Румен Радев формулира националния интерес. В неговата версия звучи така: Украйна се предава, за да има бързо мир, и оттам нататък всичко е наред, поясни Денков.
Според него Радев още не осъзнава достатъчно, че всеки агресор трябва да бъде принуден да се откаже от агресията си - около този принцип се обединяват държавите, когато друга е нападната, така става и когато всички се обединяват при нападането на СССР от Германия.
И припомни колко важни са подобни теми сега, когато САЩ декларира оттегляне от ангажименти към сигурността на Европа. "Ако кажеш, че ще се занимаваш само с дипломатически усилия, трябва да имаш като стана определена тежест, а в случая какво е направила България, за да има такава", добави акад. Денков.
Той поздрави единствено усилията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за всичко, което прави, но се притесни, че не вижда особена политическа подкрепа за действията му.
Акад. Денков отхвърли упреците на "Прогресивна България", че "Продължаваме промяната", като управлявали по-рано били виновни, че не са осигурили мнозинство за определени действия. И припомни колко пъти ПП внася например търга за лекарства в болниците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Избирателите
18:52 19.07.2026
2 работодател
18:53 19.07.2026
3 ПП измама
19:00 19.07.2026
4 гюровамастия
19:05 19.07.2026
5 Баце
Ходил ли е на Петрохан?
Какви са му сметките след като се докопа до Властта?
Тези плашливите с вид на шушумига са най-опасните хиени.
19:06 19.07.2026
6 Емигрант
19:14 19.07.2026
7 Oня с коня
19:15 19.07.2026
8 Доктор
19:17 19.07.2026
9 Имаше ли умник Гюро глава или нямаше
Коментиран от #10, #13
19:17 19.07.2026
10 Болен си
До коментар #9 от "Имаше ли умник Гюро глава или нямаше":от неизлечимата българска простащина ! Сега това ли се говори из улиците на ко4ината ?
Коментиран от #14, #19, #20
19:21 19.07.2026
11 Ники
19:22 19.07.2026
12 Маймуните !
Сапуна !
Дали Ще Помогне ?
19:24 19.07.2026
13 Горно Уйно
До коментар #9 от "Имаше ли умник Гюро глава или нямаше":Е па требе да е имал оти лани капа си купува.
19:32 19.07.2026
14 Чети, бе:
До коментар #10 от "Болен си":Николай Денков станал академик докато бил министър
През октомври 2021 г. докато Николай Денков е служебен министър на образованието той става академик към БАН. Дали преди или след това БАН получава някакво допълнително финансиране от държавата няма още доказателства. Но излезе информация, че Борислав Сандов, като министър на околната среда и водите е подписал договор за 10 милиона лева с няколко института към БАН, като половината са изплатени в края на мандата на редовното правителство.
Въпреки хрисимият си вид Николай Денков е изкусен играч и кариерист. Прави партийно-професионална кариера използвайки постовете до които се е домогвал. По време на второто си министерстване става академик към БАН. Преди това, през 2014 година, във второто правителство на Бойко Борисов е заместник на Меглена Кунева, която е министър на образованието. Във едно интервю през 2017 г. покойния Владимир Каролев казва, че Денков сам си е признал, че е приближен до кръга Капитал, но в това нямало нищо лошо.
19:32 19.07.2026
15 идиоти вън
Коментиран от #21
19:33 19.07.2026
16 Този
19:35 19.07.2026
17 Сапунджиев
19:36 19.07.2026
18 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #23
19:37 19.07.2026
19 Колко хора са гласували за ПП-ДБ
До коментар #10 от "Болен си":Броят на гласовете за ПП-ДБ на последните избори е равен на броя на официалните ТЕЛК-ове за личности с психични заболявания.
19:40 19.07.2026
20 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #10 от "Болен си":Един мой пациент от стая 345 твърди същото като теб.
19:45 19.07.2026
21 🦁ЩЩД🦁
До коментар #15 от "идиоти вън":Този "семпъл човечец" го е закъсал яко ! Налапа маса пари от НПО-тата,а полза от делата му- никаква.Господарите хич не обичат подобни издънки.
Коментиран от #25
19:45 19.07.2026
22 Илиана
19:51 19.07.2026
23 На това
До коментар #18 от "🦁ЩЩД🦁":ли казваш,нов?
Коментиран от #26
19:52 19.07.2026
24 Тоя съсел
19:55 19.07.2026
25 Бахой
До коментар #21 от "🦁ЩЩД🦁":ммти
19:58 19.07.2026
26 🦁ЩЩД🦁
До коментар #23 от "На това":Правилно,приема се.Новивт,стар президент,така е правилно.
19:59 19.07.2026
27 Левски
19:59 19.07.2026
28 Бахой
19:59 19.07.2026
29 Пепи
20:00 19.07.2026
30 Мхм
20:05 19.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Денков президент
20:27 19.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Имаш проблеми с главата
До коментар #33 от "Емигрант":Именно ръководството на ПП-ДБ произхожда от тъмно-червената номенклатура, която се пребоядисва за един ден.
Много са ти примитивни опорките и просташки разсъжденията.
Отивай да се лекуваш защото страдаш от деменция.
20:35 19.07.2026
35 Умнико
До коментар #33 от "Емигрант":Претендираш, че си интелигентен, а допускаш елементарни правописни и пунктуационни грешки.
Преди думичката "който" се поставя запетайка - това се учи още в началното училище.
20:38 19.07.2026
36 Лама Мирчев, регулировчик
До коментар #33 от "Емигрант":Някой може ли да ми каже от какви семейства произхождат най-големите "русофоби" в България:
- Какво е работил бащата на Мирчев
- Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
- Какво е работила мaйката на Христо Иванов
- Какво е работил бащата на Соломон Паси
- Какво е работила самата Елена Поптодорова
- Какъв е бил дядото на Христо Грозев
20:40 19.07.2026