Акад. Николай Денков затвори вратата на ГЕРБ за общ президент, протяга ръка към Андрей Гюров

Андрей Гюров със сигурност е подходящ кандидат за президент, но няма какво да коментираме, докато той не излезе и не заяви, че действително е такъв. С лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов няма да седнем да търсим общ кандидат за президент.

Това заяви пред bTV бившият премиер, а сега председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков.

"Не вярваме на Борисов, думата му няма никакво значение, защото той постоянно се измята от нея", посочи акад. Денков, цитиран от news.bg.

Той дори заподозря, че Борисов говори за обща кандидатура за президент с "Продължаваме промяната" и "Демократична България" само, за да внесе интрига.

"Интрига няма, ще излезем с общ кандидат с ДБ и с Форума за демократично действие, но кой ще е този кандидат, още стои като въпрос", добави бившият премиер.

News.bg припомня, че бившият лидер на ДСБ, а сега депутат от ДБ генерал Атанас Атанасов обяви пред БНТ, че Андрей Гюров ще е кандидат за президент на инициативния комитет, който ще го издигне. Но ние трябва да се мобилизираме с общи усилия да го подкрепим и да изпратим на балотаж тази двойка. Не съм наясно дали Георги Кандев ще е кандидат за вицепрезидент, това си е решение на Гюров, но знам, че се събира инициативен комитет, добави Атанасов.

И открехна вратата, че инициативният комитет, който се "комплектова", цели да се обхване цялата демократична и проевропейска общност.

Впоследствие акад. Денков коментира и външнополитическия скандал с "Киевската декларация".

Той обясни, че България много пъти е защитавала с гласа си своите интереси, но тук големият разнобой е как Румен Радев формулира националния интерес. В неговата версия звучи така: Украйна се предава, за да има бързо мир, и оттам нататък всичко е наред, поясни Денков.

Според него Радев още не осъзнава достатъчно, че всеки агресор трябва да бъде принуден да се откаже от агресията си - около този принцип се обединяват държавите, когато друга е нападната, така става и когато всички се обединяват при нападането на СССР от Германия.

И припомни колко важни са подобни теми сега, когато САЩ декларира оттегляне от ангажименти към сигурността на Европа. "Ако кажеш, че ще се занимаваш само с дипломатически усилия, трябва да имаш като стана определена тежест, а в случая какво е направила България, за да има такава", добави акад. Денков.

Той поздрави единствено усилията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за всичко, което прави, но се притесни, че не вижда особена политическа подкрепа за действията му.

Акад. Денков отхвърли упреците на "Прогресивна България", че "Продължаваме промяната", като управлявали по-рано били виновни, че не са осигурили мнозинство за определени действия. И припомни колко пъти ПП внася например търга за лекарства в болниците.