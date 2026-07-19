Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Акад. Николай Денков затвори вратата на ГЕРБ за общ президент, протяга ръка към Андрей Гюров

Акад. Николай Денков затвори вратата на ГЕРБ за общ президент, протяга ръка към Андрей Гюров

19 Юли, 2026 18:51 965 36

  • акад. николай денков-
  • андрей гюров-
  • герб-
  • президентски избори

България много пъти е защитавала с гласа си своите интереси, но тук големият разнобой е как Румен Радев формулира националния интерес

Акад. Николай Денков затвори вратата на ГЕРБ за общ президент, протяга ръка към Андрей Гюров - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Андрей Гюров със сигурност е подходящ кандидат за президент, но няма какво да коментираме, докато той не излезе и не заяви, че действително е такъв. С лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов няма да седнем да търсим общ кандидат за президент.

Това заяви пред bTV бившият премиер, а сега председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков.

"Не вярваме на Борисов, думата му няма никакво значение, защото той постоянно се измята от нея", посочи акад. Денков, цитиран от news.bg.

Той дори заподозря, че Борисов говори за обща кандидатура за президент с "Продължаваме промяната" и "Демократична България" само, за да внесе интрига.

"Интрига няма, ще излезем с общ кандидат с ДБ и с Форума за демократично действие, но кой ще е този кандидат, още стои като въпрос", добави бившият премиер.

News.bg припомня, че бившият лидер на ДСБ, а сега депутат от ДБ генерал Атанас Атанасов обяви пред БНТ, че Андрей Гюров ще е кандидат за президент на инициативния комитет, който ще го издигне. Но ние трябва да се мобилизираме с общи усилия да го подкрепим и да изпратим на балотаж тази двойка. Не съм наясно дали Георги Кандев ще е кандидат за вицепрезидент, това си е решение на Гюров, но знам, че се събира инициативен комитет, добави Атанасов.

И открехна вратата, че инициативният комитет, който се "комплектова", цели да се обхване цялата демократична и проевропейска общност.

Впоследствие акад. Денков коментира и външнополитическия скандал с "Киевската декларация".

Той обясни, че България много пъти е защитавала с гласа си своите интереси, но тук големият разнобой е как Румен Радев формулира националния интерес. В неговата версия звучи така: Украйна се предава, за да има бързо мир, и оттам нататък всичко е наред, поясни Денков.

Според него Радев още не осъзнава достатъчно, че всеки агресор трябва да бъде принуден да се откаже от агресията си - около този принцип се обединяват държавите, когато друга е нападната, така става и когато всички се обединяват при нападането на СССР от Германия.

И припомни колко важни са подобни теми сега, когато САЩ декларира оттегляне от ангажименти към сигурността на Европа. "Ако кажеш, че ще се занимаваш само с дипломатически усилия, трябва да имаш като стана определена тежест, а в случая какво е направила България, за да има такава", добави акад. Денков.

Той поздрави единствено усилията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за всичко, което прави, но се притесни, че не вижда особена политическа подкрепа за действията му.

Акад. Денков отхвърли упреците на "Прогресивна България", че "Продължаваме промяната", като управлявали по-рано били виновни, че не са осигурили мнозинство за определени действия. И припомни колко пъти ПП внася например търга за лекарства в болниците.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Избирателите

    6 7 Отговор
    Искаме си Гюрето.!

    18:52 19.07.2026

  • 2 работодател

    24 6 Отговор
    Ама този АКО-медик ,и за пазач на паркинг няма да го взема , защото за нищичко не става !!

    18:53 19.07.2026

  • 3 ПП измама

    25 6 Отговор
    Гюро подписа срамен договор с укрорайха зад гърба на българите, помнете!

    19:00 19.07.2026

  • 4 гюровамастия

    20 4 Отговор
    президент, ха ха ха 🖕🖕🖕

    19:05 19.07.2026

  • 5 Баце

    23 5 Отговор
    Мисля, че е крайно време една комисийка да провери как този гризач е станал академик?
    Ходил ли е на Петрохан?
    Какви са му сметките след като се докопа до Властта?
    Тези плашливите с вид на шушумига са най-опасните хиени.

    19:06 19.07.2026

  • 6 Емигрант

    9 2 Отговор
    Много закъсняла реакция с тази "врата", хората се оттеглиха с право, един път като излъжеш политиката означава, че пак ще излъжеш в името на властта и сега само се "маже филията с мас" ! Днес научавам от Крумова, че майката на Красьо Черния е спечелила нещо за метрото, "демек" пак се е уредил този Красьо, а УЖ ще се бори Радев с корупцията ! Лъжите на политиците масово се разпространяват от слугуващите медии умишлено за да се ИМИТИРА прозрачност и борба с тази корупция ! До кога ще ги траете тези едни и същи политици които не си отстъпват позициите на млади, кадърни и умни млади българи ? С коментари, че знаете много тук нищо не постигате, това го знаят всички тези престъпни политици и без притеснение си крадат парите от ЕС, а вие си църквите тук колкото си искате без ефектно и резултатно !

    19:14 19.07.2026

  • 7 Oня с коня

    10 4 Отговор
    Без подкрепа на ГЕРБ ПП и ДБ са абс. Безпомощни срещу Радев.

    19:15 19.07.2026

  • 8 Доктор

    13 4 Отговор
    Повдига ми се от тази хлъзгава мижитурка.

    19:17 19.07.2026

  • 9 Имаше ли умник Гюро глава или нямаше

    14 4 Отговор
    Колкото има умник Гюво глава, толкова Шампоан Денков е академик.

    Коментиран от #10, #13

    19:17 19.07.2026

  • 10 Болен си

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Имаше ли умник Гюро глава или нямаше":

    от неизлечимата българска простащина ! Сега това ли се говори из улиците на ко4ината ?

    Коментиран от #14, #19, #20

    19:21 19.07.2026

  • 11 Ники

    6 1 Отговор
    Пътувай!

    19:22 19.07.2026

  • 12 Маймуните !

    6 1 Отговор
    В Крачка !

    Сапуна !

    Дали Ще Помогне ?

    19:24 19.07.2026

  • 13 Горно Уйно

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Имаше ли умник Гюро глава или нямаше":

    Е па требе да е имал оти лани капа си купува.

    19:32 19.07.2026

  • 14 Чети, бе:

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Болен си":

    Николай Денков станал академик докато бил министър

    През октомври 2021 г. докато Николай Денков е служебен министър на образованието той става академик към БАН. Дали преди или след това БАН получава някакво допълнително финансиране от държавата няма още доказателства. Но излезе информация, че Борислав Сандов, като министър на околната среда и водите е подписал договор за 10 милиона лева с няколко института към БАН, като половината са изплатени в края на мандата на редовното правителство.

    Въпреки хрисимият си вид Николай Денков е изкусен играч и кариерист. Прави партийно-професионална кариера използвайки постовете до които се е домогвал. По време на второто си министерстване става академик към БАН. Преди това, през 2014 година, във второто правителство на Бойко Борисов е заместник на Меглена Кунева, която е министър на образованието. Във едно интервю през 2017 г. покойния Владимир Каролев казва, че Денков сам си е признал, че е приближен до кръга Капитал, но в това нямало нищо лошо.

    19:32 19.07.2026

  • 15 идиоти вън

    5 1 Отговор
    Тоя семпъл човечец си живее в сапунен мехур, та било то и академик да се е направил!!!

    Коментиран от #21

    19:33 19.07.2026

  • 16 Този

    6 1 Отговор
    изтече като мръсна пяна от сапун в канала!

    19:35 19.07.2026

  • 17 Сапунджиев

    3 0 Отговор
    се обади

    19:36 19.07.2026

  • 18 🦁ЩЩД🦁

    3 2 Отговор
    Денков може да протяга ръка и към Денковица.Новият президент ще бъде Йотова.

    Коментиран от #23

    19:37 19.07.2026

  • 19 Колко хора са гласували за ПП-ДБ

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Болен си":

    Броят на гласовете за ПП-ДБ на последните избори е равен на броя на официалните ТЕЛК-ове за личности с психични заболявания.

    19:40 19.07.2026

  • 20 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Болен си":

    Един мой пациент от стая 345 твърди същото като теб.

    19:45 19.07.2026

  • 21 🦁ЩЩД🦁

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "идиоти вън":

    Този "семпъл човечец" го е закъсал яко ! Налапа маса пари от НПО-тата,а полза от делата му- никаква.Господарите хич не обичат подобни издънки.

    Коментиран от #25

    19:45 19.07.2026

  • 22 Илиана

    1 0 Отговор
    Излишно харчене на пари за избори!

    19:51 19.07.2026

  • 23 На това

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "🦁ЩЩД🦁":

    ли казваш,нов?

    Коментиран от #26

    19:52 19.07.2026

  • 24 Тоя съсел

    4 1 Отговор
    как не го е срам да се показва..

    19:55 19.07.2026

  • 25 Бахой

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "🦁ЩЩД🦁":

    ммти

    19:58 19.07.2026

  • 26 🦁ЩЩД🦁

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "На това":

    Правилно,приема се.Новивт,стар президент,така е правилно.

    19:59 19.07.2026

  • 27 Левски

    4 0 Отговор
    Ало, измисления "академик", а какви бяха твоите интереси, като целуваше ръка на Нетаняху и Урсула. КириякСтефчов. Това е дипломация, не сапуни и перилни препарати.

    19:59 19.07.2026

  • 28 Бахой

    0 1 Отговор
    ммти

    19:59 19.07.2026

  • 29 Пепи

    1 0 Отговор
    Сапуня е хлъзгаво нещо!!

    20:00 19.07.2026

  • 30 Мхм

    2 1 Отговор
    Герб може да предложи за президент рая назарян, а пп и дб предлагат гюров. Може да се обединят в обща кандидатура - Невзоров. Той ги свързва и със сигурност ще вземе повече гласове. Невзоров направи от невъзможното възможно и направи укт кибуц в "Баба Алино", факт

    20:05 19.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Денков президент

    3 0 Отговор
    Гюро вице, да се учи от старшия как да се кланя на чужди посолства!

    20:27 19.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Имаш проблеми с главата

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Емигрант":

    Именно ръководството на ПП-ДБ произхожда от тъмно-червената номенклатура, която се пребоядисва за един ден.
    Много са ти примитивни опорките и просташки разсъжденията.
    Отивай да се лекуваш защото страдаш от деменция.

    20:35 19.07.2026

  • 35 Умнико

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Емигрант":

    Претендираш, че си интелигентен, а допускаш елементарни правописни и пунктуационни грешки.
    Преди думичката "който" се поставя запетайка - това се учи още в началното училище.

    20:38 19.07.2026

  • 36 Лама Мирчев, регулировчик

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Емигрант":

    Някой може ли да ми каже от какви семейства произхождат най-големите "русофоби" в България:

    - Какво е работил бащата на Мирчев
    - Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
    - Какво е работила мaйката на Христо Иванов
    - Какво е работил бащата на Соломон Паси
    - Какво е работила самата Елена Поптодорова
    - Какъв е бил дядото на Христо Грозев

    20:40 19.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове