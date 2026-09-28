БНБ към Гълъб Донев: Няма да участваме в политически полемики

Българската народна банка няма да участва в политически полемики и ще продължи да представя професионалните си оценки в рамките на своя законов мандат. Това заявиха от централната банка във връзка с публичните изявления за позицията на управителя Димитър Радев от 25 септември.
От БНБ посочват, че оценката на възможните последици от мерки, които могат да засегнат банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции на централната банка. Според институцията този подход съответства и на установената практика в Евросистемата.
Оттам подчертават, че решенията по отношение на данъчната и бюджетната политика са в компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионална оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката, според БНБ, не представлява участие в политическия процес.
Централната банка изтъква и принципа на независимост на централните банки като основна част от институционалната рамка на Евросистемата. Според БНБ той предполага институцията и членовете на управленските ѝ органи да изпълняват възложените им функции и да формират професионалните си оценки независимо от политически съображения.
Позицията идва след критики от страна на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев към управителя на БНБ Димитър Радев. Донев заяви, че Радев излиза извън правомощията си и заема политическа позиция с изказването си по повод предложеното допълнително облагане на банковите печалби.
В изявлението си от 25 септември Радев посочи, че предложението за допълнително облагане на банковите печалби трябва да бъде разглеждано не само през очаквания бюджетен приход, но и през възможните му последици за кредита, лихвените условия, инвестициите и икономическия растеж. Той отбеляза, че част от тежестта на подобен данък може да бъде прехвърлена към клиентите чрез цената на кредитите и условията за финансиране.
От БНБ сега уточняват, че изказването на управителя не е било позиция в политическия спор за данъчната политика, а професионална оценка на възможните икономически последици от предложената мярка.
„Българската народна банка няма да участва в политически полемики“, заявяват от централната банка, като допълват, че ще продължат да изпълняват функциите си в съответствие със законовия си мандат и институционалната рамка на Европейската система на централните банки и Евросистемата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
19:36 28.09.2026
2 Естествено, друго не
19:37 28.09.2026
3 хаха
Данъците във Франция във финансовия сектор са доколкото помня 25% (а може и повече).
Значи и лихвите по кредитите им са по-високи а? Или имат 7236452738 видове ТАКСИ за клиентите си?
19:38 28.09.2026
4 Последния Софиянец
19:38 28.09.2026
5 Боклука Радев
19:40 28.09.2026
6 ПБ пребори олигархията
19:40 28.09.2026
7 Преди години Баба Ванга предрече
19:40 28.09.2026
8 хаха
Убеден съм и че финансовите услуги които предлагат на гражданите са по-качествени и по-евтини!
19:40 28.09.2026
9 Безпартиен ,
19:42 28.09.2026
10 Йода
19:43 28.09.2026
11 хаха
ХАХАХА
Байганьо "Бързия кредит"
19:44 28.09.2026
12 Въпрос
19:47 28.09.2026
13 АЛО ФАКТИ
Коментиран от #16
19:47 28.09.2026
14 Дондьо простият
19:47 28.09.2026
15 Бандити
След една година съдбата на Румен Радев, ще е като на Жан Виденов, ще е единствения виновен и ще е заплюван и от доскорошни съпартийци и от опоненти.
19:50 28.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Весело
.
19:52 28.09.2026
18 Който посегне на ракийката
Нищо лично но и царе са посягали и са осъзнали че срещу българина не се рита защото той ще ги изрита.
19:53 28.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Специалист
19:57 28.09.2026
21 Кочо
19:58 28.09.2026
22 военен неможач
20:11 28.09.2026