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БНБ към Гълъб Донев: Няма да участваме в политически полемики

БНБ към Гълъб Донев: Няма да участваме в политически полемики

28 Септември, 2026 19:34 704 22

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Pрофесионална оценка на възможните икономически последици от предложената мярка

БНБ към Гълъб Донев: Няма да участваме в политически полемики - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската народна банка няма да участва в политически полемики и ще продължи да представя професионалните си оценки в рамките на своя законов мандат. Това заявиха от централната банка във връзка с публичните изявления за позицията на управителя Димитър Радев от 25 септември.

От БНБ посочват, че оценката на възможните последици от мерки, които могат да засегнат банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции на централната банка. Според институцията този подход съответства и на установената практика в Евросистемата.

Оттам подчертават, че решенията по отношение на данъчната и бюджетната политика са в компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионална оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката, според БНБ, не представлява участие в политическия процес.

Централната банка изтъква и принципа на независимост на централните банки като основна част от институционалната рамка на Евросистемата. Според БНБ той предполага институцията и членовете на управленските ѝ органи да изпълняват възложените им функции и да формират професионалните си оценки независимо от политически съображения.

Позицията идва след критики от страна на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев към управителя на БНБ Димитър Радев. Донев заяви, че Радев излиза извън правомощията си и заема политическа позиция с изказването си по повод предложеното допълнително облагане на банковите печалби.

В изявлението си от 25 септември Радев посочи, че предложението за допълнително облагане на банковите печалби трябва да бъде разглеждано не само през очаквания бюджетен приход, но и през възможните му последици за кредита, лихвените условия, инвестициите и икономическия растеж. Той отбеляза, че част от тежестта на подобен данък може да бъде прехвърлена към клиентите чрез цената на кредитите и условията за финансиране.

От БНБ сега уточняват, че изказването на управителя не е било позиция в политическия спор за данъчната политика, а професионална оценка на възможните икономически последици от предложената мярка.

„Българската народна банка няма да участва в политически полемики“, заявяват от централната банка, като допълват, че ще продължат да изпълняват функциите си в съответствие със законовия си мандат и институционалната рамка на Европейската система на централните банки и Евросистемата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    13 6 Отговор
    Тоя продажен фашист дето ни натресе Еврото - гол, намазан с мед и закопан в най-големия мравуняк на Витоша.

    19:36 28.09.2026

  • 2 Естествено, друго не

    8 0 Отговор
    сме и очаквали.

    19:37 28.09.2026

  • 3 хаха

    12 2 Отговор
    Я по-тихо бе гепераски бАклук!

    Данъците във Франция във финансовия сектор са доколкото помня 25% (а може и повече).

    Значи и лихвите по кредитите им са по-високи а? Или имат 7236452738 видове ТАКСИ за клиентите си?

    19:38 28.09.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Росен Миленов и Антон спасиха днес паметника Шипка.

    19:38 28.09.2026

  • 5 Боклука Радев

    6 6 Отговор
    Унищожава паметника ШИПКА

    19:40 28.09.2026

  • 6 ПБ пребори олигархията

    7 3 Отговор
    и дойде ред на ракията!

    19:40 28.09.2026

  • 7 Преди години Баба Ванга предрече

    8 3 Отговор
    "Гълъб ке долети и ке нацвъка България".

    19:40 28.09.2026

  • 8 хаха

    14 0 Отговор
    Стандартната ставка на корпоративния данък върху доходите във Франция е 25%, но големите банки и големите финансови институции са изправени пред ефективна данъчна ставка от 31% до над 36% поради временни допълнителни такси.

    Убеден съм и че финансовите услуги които предлагат на гражданите са по-качествени и по-евтини!

    19:40 28.09.2026

  • 9 Безпартиен ,

    5 2 Отговор
    и защо този господин не е в затвора за държавна измяна !?…….

    19:42 28.09.2026

  • 10 Йода

    5 1 Отговор
    Гълъб Донев-ЗКПЧ,който е бил в казармата знае колко им е акъла.

    19:43 28.09.2026

  • 11 хаха

    6 0 Отговор
    Капиталистите имат максимален праг на лихвите даже на кредитни карти...а байганьовците решили да са правят някакви комуно-капиталисти и да врещят "Ба пазарната икономика ба!", "Шъ съсипити дивидентити на акционерити ба!".

    ХАХАХА
    Байганьо "Бързия кредит"

    19:44 28.09.2026

  • 12 Въпрос

    6 2 Отговор
    Това кубе не беше ли от шайката на Тиквата и Свинята? Защото защитава интересите на най гнусната шайка -банкерската. Лихви по депозитите-нулеви , по кредитите- огромни. Ако теглиш пари от кредитна карта -5% такса плюс 20% лихва. А тези печалби идват от нашите влогове без ние да получаваме нищо.

    19:47 28.09.2026

  • 13 АЛО ФАКТИ

    5 2 Отговор
    ДИМИТЪР РАДЕВ Е ИЗБРАН ОТ БИБИ ,ШИШО, ПЛЕВЕНСКИЯ МОКЪР АРТИ МОМЕНТАЛНО ГО РАЗКАРАЙТЕ И Е ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НО ЛИЧСВА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИЦИЯ И ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ.

    Коментиран от #16

    19:47 28.09.2026

  • 14 Дондьо простият

    3 4 Отговор
    размахва пръст на банкерите. Дондьо, не те слуша главицата гълъбешка!

    19:47 28.09.2026

  • 15 Бандити

    3 4 Отговор
    Банкити "скубят" народа, Крадев "скубе" и народа, и банките, става каквото каже Копринков.

    След една година съдбата на Румен Радев, ще е като на Жан Виденов, ще е единствения виновен и ще е заплюван и от доскорошни съпартийци и от опоненти.

    19:50 28.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Весело

    3 1 Отговор
    Който е бръкнал в касите на бавкерите след това, бял ден не е видял.
    .

    19:52 28.09.2026

  • 18 Който посегне на ракийката

    3 2 Отговор
    на българина не го чака добро бъдеще..
    Нищо лично но и царе са посягали и са осъзнали че срещу българина не се рита защото той ще ги изрита.

    19:53 28.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Специалист

    3 2 Отговор
    Банките са изедниците на народа. Измислят какви ли не такси. Банкерът Радев ни натресе еврото. Той трябва да бъде веднага заради некадърност

    19:57 28.09.2026

  • 21 Кочо

    0 1 Отговор
    Тези от БНБ не знаят ли що е то ЗКПЧ? Нгова е последната дума, щото туй е думата на Партията - ръководителка.

    19:58 28.09.2026

  • 22 военен неможач

    1 0 Отговор
    Много обичах да гледам едно време филмите за обири на банки. И досега изпитвам необяснимо одобрение, когато някоя банка фалира или бъде ограбена. Световната банковата кредитна мафия нямя дя бъде унищожена, но е хубаво да бъде жилена някяк си.

    20:11 28.09.2026

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