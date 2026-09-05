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Божанов: Посланията да изместят интригите

Божанов: Посланията да изместят интригите

5 Септември, 2026 19:27, обновена 5 Септември, 2026 19:34 481 13

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  • демократична българия-
  • политика

Съпредседателят на „Да, България“ с коментар за президентския вот и критики към властта

Божанов: Посланията да изместят интригите - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Партийните караници, дрязги и интриги трябва да отстъпят място на реалните послания и позиции, които кандидатите за президент дават на българското общество. Това мнение се изрази съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в ефира на предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. Той призова политическите сили да не застават на пътя на правилния избор на гражданите и очерта основните разделителни линии на предстоящия вот за държавен глава.

Президентските избори: Ясна евроатлантическа позиция или балансиране

Според Божидар Божанов основната дилема на тези избори е дали бъдещият президент ще бъде ярко проевропейски настроен и ясен коректив на властта, или не. Той направи директно сравнение между позициите на основните претенденти по повод на международния инцидент на летището в Лайпциг. Божанов посочи, че кандидатът Андрей Гюров е заел категорична европейска позиция, назовавайки Русия като агресор, докато вицепрезидентът Илияна Йотова е повторила неубедителната линия на правителството на Румен Радев, насочена главно към запазване на русофилския електорат.

По думите на съпредседателя на „Да, България“, Йотова няма как да бъде реална противотежест на правителството. Той отбеляза, че сред част от гласувалите за „Прогресивна България“ вече се забелязва сериозно разочарование от липсата на ясен план, решителност и от провеждането на политика тип „от двата стола на земята“. За да спечели вота обаче, Андрей Гюров ще има нужда от привличане на подкрепа далеч извън рамките на своя традиционен електорат.

Скептицизъм към първите 100 дни на кабинета и реформата в службите

Божанов изрази остър скептицизъм относно управлението на страната, като определи първите дни от действията на Министерския съвет като „силно неубедителни“. Той разкритикува официалната програма на управляващите в сектор „Сигурност“, наричайки я пожелателна, неконкретна и лишена от срокове и цели. Като пример даде заложената реформа в МВР и службите, която според него всъщност представлява опит за връщане към тоталитарни практики. Политическата ситуация се усложнява и от факта, че моделът „Пеевски – Борисов“ далеч не е унищожен, а неговите покровители продължават да оказват влияние.

Изборът на ВСС и ролята на парламентарните изслушвания

В края на своето участие бившият министър на електронното управление коментира и процедурата за попълване на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет (ВСС). Божанов бе категоричен, че политически консултации биха били резонни единствено след провеждането на публичните изслушвания на кандидатите. Той акцентира, че изслушванията са най-важният инструмент, за да се разграничат независимите професионалисти от онези, които отиват в органа просто за „висока заплата и изпълнение на заповеди по телефона“.


България
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  • 1 Помак

    3 0 Отговор
    М.Г. е най добрия журнал в бг , дай нещо по така батинка..

    19:37 05.09.2026

  • 2 Хмм

    4 0 Отговор
    сменил си прическата, вече не е на прав път косата му

    19:39 05.09.2026

  • 3 Последно време

    7 1 Отговор
    Божанката все повече започва да ми харесва.
    Даже се чудя дали да не му пусна някое евро за следващия гей парад. За Гюров за кметчето за божанката за този с двата пръста чело.
    Абе за всички които са посещавали Петрохан

    19:40 05.09.2026

  • 4 Овчар

    6 2 Отговор
    Съберете пари и ни платете да излезем да викаме малко..! Без кинти и само по медиите ставате смешни и народа ви намразва още повече..

    19:42 05.09.2026

  • 5 шменти капели

    5 0 Отговор
    защо ли филма е забранен за излъчване по официалните телевизии?

    19:42 05.09.2026

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор
    Като докажат поръчителя!

    19:43 05.09.2026

  • 7 Нее

    4 0 Отговор
    Не посланията, празнодумецо, а действията трябва за изместят интригите, които вие създавате... Видяхме ви колко струвате по време на сглобката и с Петроханските подвизи, на президентските избори ще получите пореден червен картон

    19:49 05.09.2026

  • 8 тоя отчаян гей

    4 0 Отговор
    не спира да квичи

    19:53 05.09.2026

  • 9 Божанов

    3 0 Отговор
    "Ние сме безнадежден случай. Колко пъти? Един ли? Сто ли?"

    20:03 05.09.2026

  • 10 Гост

    1 1 Отговор
    Водачите на пеДроханците са се подредили като аптекарски шишета: Спирт- Йод - Идиот!

    20:11 05.09.2026

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    0 0 Отговор
    Е гати майтапа!

    20:11 05.09.2026

  • 12 КАЗВАМ

    1 0 Отговор
    ИСТИНАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗРЕЧЕНА, КОЛКОТО И ДА НЕ СЕ НРАВИ! ИСТИНАТА Е ИСТИНА, ТЯ НЕ Е ИНТРИГА, ВЪПРЕКИ, ЧЕ НА НЯКОЙ НЯМА ДА МУ ХАРЕСВА.

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  • 13 КАЗВАМ

    1 0 Отговор
    НА ГЮРО ВСЕКИ ДЕН ЩЕ МУ НАПОМНЯ, ЧЕ КАТО СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР НАРУШИ КОНСТИТУЦИЯТА И КАТО ТАКЪВ НЯМА ПРАВО ДА СЕ КАНДИДАТИРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ. ТОЙ Е ПРЕСТЪПНИК, КОЙТО РАБОТИ ЗА УКРАЙНА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ!

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