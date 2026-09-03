„Възраждане“: Договорът за ремонт на паметника на връх Шипка е свързан с ДПС

Договорът за предстоящия тригодишен ремонт на паметника на свободата на връх Шипка, сключен от подразделение на Министерството на културата, е с фирма, пряко свързана с Движението за права и свободи - „Билдинг Комфорт", регистрирана във Велико Търново. Този договор трябва да бъде прекратен. Това заяви Ангел Янчев от “Възраждане“ пред журналисти в кулоарите на парламента.
Дружеството е специализирано в обществени поръчки и последният повод за критика към него беше некачественото изпълнение и забавяне от четири месеца на две сгради за саниране на панелни блокове в град Велико Търново, твърди депутатът. Янчев настоя, че дружеството няма капацитет да изпълни задачата по ремонта на паметника.
На 15 януари, по време на последните дни на правителството на Росен Желязков и на предходния министър на културата Мариан Бачев, този договор е сключен. Той предвижда, че ако в срок от три месеца няма осигурено финансиране, договорът се прекратява по искане на която и да е страните, но правителството на Румен Радев реши по доклад на сегашния министър на културата Евтим Милошев да опусне 40 % аванс, или 3,150 хиляди лева, през юли, заяви Ангел Янчев.
„Правителство на Румен Радев възложи на Гюнай и Сунай да изтърбушат паметника на свободата Шипка. Всъщност изтърбушването на паметника на свободата Шипка не е реновация“, заяви още депутатът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
14:25 03.09.2026
2 Робот
14:26 03.09.2026
3 хаха
14:26 03.09.2026
4 хаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За масата на инициативния комитет а?
Прави менюто тогава.
14:27 03.09.2026
5 Иван Вазов
Коментиран от #8
14:27 03.09.2026
6 Гюров назначи 33 годишният
14:28 03.09.2026
7 ,,,,,,
Коментиран от #9
14:30 03.09.2026
8 И ЗА КАКВО БЕШЕ ВСИЧКО
До коментар #5 от "Иван Вазов":ТЕ ПАК СА ТУК И ПАК ИМ ПЛАЩАМЕ ДИШ ХАКЪ
14:31 03.09.2026
9 Трол
До коментар #7 от ",,,,,,":Той не може да се качи по стъпалата до горе.
Коментиран от #13
14:31 03.09.2026
10 Факт
14:31 03.09.2026
11 Ваня
Все едно някой в Армения да разреши турци да ремонтират Мемориалния комплекс на арменския геноцид Цицернакаберд!
Не знам какво дъно трябва да ударим, да се свести тоя заспал народ.
14:33 03.09.2026
12 Аятолах Копейкин празнодумеца
14:33 03.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.