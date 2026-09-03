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„Възраждане“: Договорът за ремонт на паметника на връх Шипка е свързан с ДПС

„Възраждане“: Договорът за ремонт на паметника на връх Шипка е свързан с ДПС

3 Септември, 2026 14:24 332 13

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Дружеството е специализирано в обществени поръчки и последният повод за критика към него беше некачественото изпълнение и забавяне от четири месеца на две сгради за саниране на панелни блокове в град Велико Търново

„Възраждане“: Договорът за ремонт на паметника на връх Шипка е свързан с ДПС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Договорът за предстоящия тригодишен ремонт на паметника на свободата на връх Шипка, сключен от подразделение на Министерството на културата, е с фирма, пряко свързана с Движението за права и свободи - „Билдинг Комфорт", регистрирана във Велико Търново. Този договор трябва да бъде прекратен. Това заяви Ангел Янчев от “Възраждане“ пред журналисти в кулоарите на парламента.

Дружеството е специализирано в обществени поръчки и последният повод за критика към него беше некачественото изпълнение и забавяне от четири месеца на две сгради за саниране на панелни блокове в град Велико Търново, твърди депутатът. Янчев настоя, че дружеството няма капацитет да изпълни задачата по ремонта на паметника.

На 15 януари, по време на последните дни на правителството на Росен Желязков и на предходния министър на културата Мариан Бачев, този договор е сключен. Той предвижда, че ако в срок от три месеца няма осигурено финансиране, договорът се прекратява по искане на която и да е страните, но правителството на Румен Радев реши по доклад на сегашния министър на културата Евтим Милошев да опусне 40 % аванс, или 3,150 хиляди лева, през юли, заяви Ангел Янчев.

„Правителство на Румен Радев възложи на Гюнай и Сунай да изтърбушат паметника на свободата Шипка. Всъщност изтърбушването на паметника на свободата Шипка не е реновация“, заяви още депутатът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Волен Сидеров ме покани в своя инициативен комитет.

    Коментиран от #4

    14:25 03.09.2026

  • 2 Робот

    2 5 Отговор
    Възраждане са само една торба лай..н.а нищо повече..! Ненужен миризлив матриал..

    14:26 03.09.2026

  • 3 хаха

    2 2 Отговор
    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист.

    14:26 03.09.2026

  • 4 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За масата на инициативния комитет а?

    Прави менюто тогава.

    14:27 03.09.2026

  • 5 Иван Вазов

    3 0 Отговор
    Делян Безумни пак върха сочи и вика:Търчете ,тамо са раите!И тръгнаха ордите и Аллах гръмовно въздухът раздра .Върхът отвърна с други вик:Ура!

    Коментиран от #8

    14:27 03.09.2026

  • 6 Гюров назначи 33 годишният

    2 1 Отговор
    никому неизвестен М у р а т Т ю р к за зам.министър на транспорта. Оправи БДЖ и сега го назначиха главен секретар в Университета по архитектура!

    14:28 03.09.2026

  • 7 ,,,,,,

    1 0 Отговор
    Лично шопара Магнитски да ходи да го реновира.

    Коментиран от #9

    14:30 03.09.2026

  • 8 И ЗА КАКВО БЕШЕ ВСИЧКО

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иван Вазов":

    ТЕ ПАК СА ТУК И ПАК ИМ ПЛАЩАМЕ ДИШ ХАКЪ

    14:31 03.09.2026

  • 9 Трол

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от ",,,,,,":

    Той не може да се качи по стъпалата до горе.

    Коментиран от #13

    14:31 03.09.2026

  • 10 Факт

    0 0 Отговор
    Естествено, че изпълнителят нямада има ресурс. Как иначе ще поиска още пари, за да довърши работата, макар и с отложен срок?

    14:31 03.09.2026

  • 11 Ваня

    0 0 Отговор
    Мале, каква подигравка с нашите пра родители жертви на турското робство. Сигурно се обръщат в гробовете си.
    Все едно някой в Армения да разреши турци да ремонтират Мемориалния комплекс на арменския геноцид Цицернакаберд!

    Не знам какво дъно трябва да ударим, да се свести тоя заспал народ.

    14:33 03.09.2026

  • 12 Аятолах Копейкин празнодумеца

    0 0 Отговор
    Kaтyнa на cKoneйкин веднага да престане да се занимава с паметника посветен на саможертвата на българските опълченци, защото накрая ще останем без него. Няма кауза, която да не са опропастили, няма кауза, която да не са опорочили ! От тези неудачници, от тези копейки, може да очакваш само разруха !

    14:33 03.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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