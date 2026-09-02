Дацов: Икономическият растеж в България започва да се забавя, а цените на храните ще продължават да се вдигат

„Икономическият растеж в България започва да се забавя, а цените на храните ще продължат да се вдигат." Това заяви бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.
По думите му във вътрешен план няма съществена промяна, а несигурността във външен план също остава висока заради продължаващата война между САЩ и Иран. Като допълнителен фактор за поскъпването на храните Дацов посочи сушата, особено в Западна Европа.
Той коментира и състоянието на държавните финанси. Според него обявеният бюджетен дефицит от 5,7% не отразява реалната ситуация и има вероятност страната да приключи годината с дефицит под 3%. „Основният сценарий, който мисля, че бюджетът е около 3,7 процента, е дефицитът, който е възможно да се получи на касова основа“, посочи Дацов.
По думите му изпълнението на капиталовата програма на държавата изостава значително от заложеното. На базата на предварителните данни за август капиталовите разходи са под 4 млрд. евро, докато в бюджета са предвидени над 9 млрд. евро. В тази сума са включени и разходи, свързани с плащания по Плана за възстановяване и устойчивост. „Не мисля, че тази амбициозна капиталова програма ще бъде изпълнена“, заяви Дацов.
Вторият пенсионен стълб
Дацов подкрепи и създаването на втория пенсионен стълб като част от пенсионната реформа. Според него това е съществена промяна, която може да гарантира по-висока доходност и съответно по-високи пенсии в бъдеще.
Той определи като основен проблем демографската ситуация и посочи, че са необходими около трима работещи, за да бъде осигурена нормална пенсия за един пенсионер. „Ако не взимат от данъците на работещите днес, никога не могат да плащат пенсиите на пенсионерите, за да има нормален стандарт“, обясни той.
По думите му съотношението между пенсията и заплатата в момента е около 30 и няколко процента. Без сегашната система на финансиране пенсиите биха били приблизително три пъти по-ниски.
Затова според Дацов е важно хората да започнат да инвестират за пенсия възможно най-рано.
В момента тече информационна кампания за втория пенсионен стълб, чрез която гражданите ще получават повече информация за възможностите и начина, по който могат да бъдат управлявани средствата им.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Калинки и некомпетентници
10:25 02.09.2026
2 Последния Софиянец
10:25 02.09.2026
3 провинциалист
10:26 02.09.2026
4 Десетки хиляди българи не им достига
Защото през 90- те години работеха за новите измамници без осигуровки за да оцелеят!
За този проблем никой не мисли!
10:27 02.09.2026
5 честен ционист
10:28 02.09.2026
6 Туман
"Любомир Дацов: Времето ще опровергае противниците на еврото"
Ох опроверга ни и още как а...
Коментиран от #11, #12, #14
10:29 02.09.2026
7 Гласове от зайчарника в Банкя
10:30 02.09.2026
8 ШЕФА
10:30 02.09.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
2024-та г. Фирма произвежда/продава
1 000 болта по 1 лв - база 1 000 лв❕
2025-та г фирмата произвежда/продава
900 болта по 2 лв - 1 800 лв❕
Икономически растеж - 800лв 😉❗
10:32 02.09.2026
10 Пловдив
10:33 02.09.2026
11 Варна
До коментар #6 от "Туман":Правилно отбелязваш за този некадърник и лъжец ! Той беше платен агитатор за Еврото и убийството на Българският лев.Много гнусен човек.
10:34 02.09.2026
12 ЦСКА Москва
До коментар #6 от "Туман":Човече,терлик за този е комплимент,това е боклу..
10:35 02.09.2026
13 дцасе
10:36 02.09.2026
14 Георги
До коментар #6 от "Туман":единственият смислен дебат за и против еврото беше с участието на дацов, той беше в подкрепа, и там каза, че причината да приемем еврото е само и единствено политическа. Е видяхме и политиците и дацов колко разбират.
10:36 02.09.2026
15 Гост№4442
10:37 02.09.2026
16 Молитва
Бих желал постоянно да се молите, т. е. в тия промеждутъци да сте във връзка с Бога. Само така ще дойде върху вас онова въздействие отгоре. Тогава вие ще усетите онова Божествено облагородяване и закрепване. Само когато човек се моли, тялото му укрепва, чувствата и мислите му също укрепват. Онзи човек, който се моли, не може да има жестоко сърце. По конструкция той може да е деликатен, но тялото му е здраво, мислите му – устойчиви, и чувствата му – силни. Не е възможно да сме в общение с Бога и да сме хилави!
Казва се в Писанието: „Бъдете постоянно в молитва!“ Защо? – Тази Светлина, тази топлина, която иде от Бога, е толкова мека и приятна, че тя съгражда. Тя е топлина и Светлина на безсмъртието! Някой път аз ще се спра да ви поговоря върху тази Светлина. Тя е тази именно Светлина в света, с която не можеш да направиш никаква пакост.За добиване на Мъдростта също има много методи, но дойде ли се до тази Светлина, има само един метод – молитвата.
10:43 02.09.2026
17 Стенли
10:44 02.09.2026