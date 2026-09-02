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Дацов: Икономическият растеж в България започва да се забавя, а цените на храните ще продължават да се вдигат

Дацов: Икономическият растеж в България започва да се забавя, а цените на храните ще продължават да се вдигат

2 Септември, 2026 10:24 468 17

  • любомир дацов-
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  • цени на храните-
  • вдигане

Дацов подкрепи и създаването на втория пенсионен стълб като част от пенсионната реформа. Според него това е съществена промяна, която може да гарантира по-висока доходност и съответно по-високи пенсии в бъдеще.

Дацов: Икономическият растеж в България започва да се забавя, а цените на храните ще продължават да се вдигат - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Икономическият растеж в България започва да се забавя, а цените на храните ще продължат да се вдигат." Това заяви бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.
По думите му във вътрешен план няма съществена промяна, а несигурността във външен план също остава висока заради продължаващата война между САЩ и Иран. Като допълнителен фактор за поскъпването на храните Дацов посочи сушата, особено в Западна Европа.

Той коментира и състоянието на държавните финанси. Според него обявеният бюджетен дефицит от 5,7% не отразява реалната ситуация и има вероятност страната да приключи годината с дефицит под 3%. „Основният сценарий, който мисля, че бюджетът е около 3,7 процента, е дефицитът, който е възможно да се получи на касова основа“, посочи Дацов.
По думите му изпълнението на капиталовата програма на държавата изостава значително от заложеното. На базата на предварителните данни за август капиталовите разходи са под 4 млрд. евро, докато в бюджета са предвидени над 9 млрд. евро. В тази сума са включени и разходи, свързани с плащания по Плана за възстановяване и устойчивост. „Не мисля, че тази амбициозна капиталова програма ще бъде изпълнена“, заяви Дацов.

Вторият пенсионен стълб

Дацов подкрепи и създаването на втория пенсионен стълб като част от пенсионната реформа. Според него това е съществена промяна, която може да гарантира по-висока доходност и съответно по-високи пенсии в бъдеще.

Той определи като основен проблем демографската ситуация и посочи, че са необходими около трима работещи, за да бъде осигурена нормална пенсия за един пенсионер. „Ако не взимат от данъците на работещите днес, никога не могат да плащат пенсиите на пенсионерите, за да има нормален стандарт“, обясни той.

По думите му съотношението между пенсията и заплатата в момента е около 30 и няколко процента. Без сегашната система на финансиране пенсиите биха били приблизително три пъти по-ниски.

Затова според Дацов е важно хората да започнат да инвестират за пенсия възможно най-рано.
В момента тече информационна кампания за втория пенсионен стълб, чрез която гражданите ще получават повече информация за възможностите и начина, по който могат да бъдат управлявани средствата им.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калинки и некомпетентници

    9 0 Отговор
    управляват България!

    10:25 02.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Растежа идва от хиперинфлацията.

    10:25 02.09.2026

  • 3 провинциалист

    11 0 Отговор
    Виден представител на групата индивиди, които необяснимо защо продължават да се привдижват свободно на собствен ход където си искат.

    10:26 02.09.2026

  • 4 Десетки хиляди българи не им достига

    12 0 Отговор
    стаж!
    Защото през 90- те години работеха за новите измамници без осигуровки за да оцелеят!
    За този проблем никой не мисли!

    10:27 02.09.2026

  • 5 честен ционист

    9 0 Отговор
    В България няма икономически разтеж, а просто крадците, които 36г кътаха левчето по чували и чекмеджета, дойде време да обменят и преперат легално откраднатото, а по настоящем просто го изнасят вече изпрано. Цената на живота се вдигна, защо Ганчо ресторантьорчето не е глупав и иска и за него част от кокала. Обикновеният Ганчо е просто статист в този феодален капиталистически психотрилър и си плаща затова.

    10:28 02.09.2026

  • 6 Туман

    11 0 Отговор
    Да си припомним малко за този терлик :
    "Любомир Дацов: Времето ще опровергае противниците на еврото"
    Ох опроверга ни и още как а...

    Коментиран от #11, #12, #14

    10:29 02.09.2026

  • 7 Гласове от зайчарника в Банкя

    9 1 Отговор
    Бацо, каза да не се притеснявате за него и че си е заделил мазнинки и че така е в Клуба Богатите!

    10:30 02.09.2026

  • 8 ШЕФА

    9 0 Отговор
    Дацов,икономическият растеж е забавен от 35г. а цените растат от както във властта се появи най големият престъпник и нац.предател Винету ! Сега на власт дойде негово копие само че още по мръсно и продажно,за това България ще продължава да взима заеми и да загива,а внуци и пра внуци ще ги връщат.

    10:30 02.09.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Икономическият растеж при спад на производство🤔❕
    2024-та г. Фирма произвежда/продава
    1 000 болта по 1 лв - база 1 000 лв❕
    2025-та г фирмата произвежда/продава
    900 болта по 2 лв - 1 800 лв❕
    Икономически растеж - 800лв 😉❗

    10:32 02.09.2026

  • 10 Пловдив

    4 0 Отговор
    Какъв икономически растеж видя този?Ако не са няколко окръжни града плюс София, където има работа навсякъде другаде е много зле.

    10:33 02.09.2026

  • 11 Варна

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Туман":

    Правилно отбелязваш за този некадърник и лъжец ! Той беше платен агитатор за Еврото и убийството на Българският лев.Много гнусен човек.

    10:34 02.09.2026

  • 12 ЦСКА Москва

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Туман":

    Човече,терлик за този е комплимент,това е боклу..

    10:35 02.09.2026

  • 13 дцасе

    2 0 Отговор
    Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, ограби и пенсионерите. От 2009 г до 2018г докато си пълнеше чекмеджето с евро и злато, този циганин беше замразил заплатите. Сега никои няма натрупани пари по партидата си. За да може този талибан да граби, замрази доходите и никои не е натрупал пари за пенсия. Нищо. Геврек. НАтресе ни и еврото този ГЕРБ талибан. Сега когато идва време за пенсия се оказва че няма натрупани пари и няма пари за пенсии. ГЕРБ ограбиха и 10 г от живота на българите. Слава на Господ Иисус Христос вече ГЕРБ са извън властта. Защо са на свобода??? До кога българите ще ходят без зъби докато бандитите се разхождат и си харчат ограбеното?

    10:36 02.09.2026

  • 14 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Туман":

    единственият смислен дебат за и против еврото беше с участието на дацов, той беше в подкрепа, и там каза, че причината да приемем еврото е само и единствено политическа. Е видяхме и политиците и дацов колко разбират.

    10:36 02.09.2026

  • 15 Гост№4442

    2 0 Отговор
    Важното е да сме фавела в клуба на амсалаците

    10:37 02.09.2026

  • 16 Молитва

    2 0 Отговор
    Аз мисля, че всичките причини за нещастията в света се дължат на това, че не се молите усърдно. Рядко съм срещал хора в света да се молят. Да се молиш – това е най-красивото състояние! Човек навсякъде може да се моли. Може да си на банкет, между приятели, и пак да си на молитва: все ще има един малък промеждутък, през който ще можеш да се молиш. Онзи, който знае, ще намери този промеждутък, в който да изпрати своята молитва. Туй значи да използваме времето съзнателно!
    Бих желал постоянно да се молите, т. е. в тия промеждутъци да сте във връзка с Бога. Само така ще дойде върху вас онова въздействие отгоре. Тогава вие ще усетите онова Божествено облагородяване и закрепване. Само когато човек се моли, тялото му укрепва, чувствата и мислите му също укрепват. Онзи човек, който се моли, не може да има жестоко сърце. По конструкция той може да е деликатен, но тялото му е здраво, мислите му – устойчиви, и чувствата му – силни. Не е възможно да сме в общение с Бога и да сме хилави!
    Казва се в Писанието: „Бъдете постоянно в молитва!“ Защо? – Тази Светлина, тази топлина, която иде от Бога, е толкова мека и приятна, че тя съгражда. Тя е топлина и Светлина на безсмъртието! Някой път аз ще се спра да ви поговоря върху тази Светлина. Тя е тази именно Светлина в света, с която не можеш да направиш никаква пакост.За добиване на Мъдростта също има много методи, но дойде ли се до тази Светлина, има само един метод – молитвата.

    10:43 02.09.2026

  • 17 Стенли

    0 0 Отговор
    Не разбирам от финанси , но ми се струва , че се заформя перфектната буря , първо цената на петрола , а и на природния газ остава висока ,промишления ток днес надмина 40 ст за киловат , жената на пшеницата расте , а за капак новите управници вдигнаха тол таксите с 30 % , така че ми се струва цените ще си растат , а и няма какво да се лъжем много цени на стоки и услуги само си смениха знака , но не и цифрите ,

    10:44 02.09.2026

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