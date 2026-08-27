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5 от 12 тествани сирена от „Кошница с грижа“ съдържат над 60% вода

5 от 12 тествани сирена от „Кошница с грижа“ съдържат над 60% вода

27 Август, 2026 13:17 670 34

  • кошница с грижа-
  • сирене-
  • активни потребители

Националната инициатива „Кошница с грижа“ е съвместна кампания на българското правителство и големите търговски вериги

5 от 12 тествани сирена от „Кошница с грижа“ съдържат над 60% вода - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пет от тествани 12 сирена от „Кошница с грижа“ съдържат необявено високо водно съдържание над 60%, а три са с вода над 65% - неразрешени за консумация. Това показва изледване на "Активни потребители", публикувано днес.

При една марка сирене е отчетено екстремно ниско ниво на масленост, само 5% (индикация за използване сухо мляко).

"Некоректни производители и търговци очевидно се възползват от кампанията на правителството за злоупотреба с качеството под знамето на ниските цени. Контролният орган, Българска агенция по безопасност на храните, трябва ефективно да открива и предотвратява продажбата на негодни за консумация млечни продукти, при това широко рекламирани чрез инициативата „Кошница с грижа“", посочват от "Активни потребители".

Националната инициатива „Кошница с грижа“ е съвместна кампания на българското правителство и големите търговски вериги. Тя стартира през юни 2026 г. с цел да овладее високите цени на хранителните стоки и инфлацията в страната. Участващите търговски вериги се ангажират доброволно да намалят цените на избрани продукти с минимум 15% спрямо редовната им продажна цена. Мярката има хоризонт за прилагане от поне половин година. Всяка верига подбира поне 30 стоки от първа необходимост.

Инициативата обхваща най-често купуваните стоки и базови храни: хляб и тестени изделия; мляко, сирене, кашкавал и яйца; месо и месни продукти; олио, бобови култури и пакетаж; сезонни плодове и зеленчуци, като някои търговци добавят също основни стоки за лична грижа и домакинството. Сред приоритетите на „Кошница с грижа“ е също стимулиране на българското производство чрез насърчаване включването на продукти от родни фермери и преработватели.

Въпреки благородните си намерения, кампанията бе подложена на сериозен скептицизъм от множество браншови организации, производители, търговци и потребители. Председателят на камара „Плодове и зеленчуци“ съобщи, че фермери са притискани от веригите да намаляват своите изкупни цени с 15% или повече, като така търговците прехвърлят финансовата тежест върху най-слабото звено по веригата — българските земеделци. Потребители се оплакват, че в участващите вериги е невъзможно да се открият всичките 30 задължителни продукта с логото на кампанията. Повечето купувачи остават скептични за реалния ефект върху месечния им бюджет. Много хора споделят, че 15-процентното намаление често се прилага за продукти, които са със сезонно ниска цена, или и без това са в честа промоция, или са от най-нискокачествения сегмент.

За теста неправителствената организация е селектирала 12 марки бяло саламурено сирене и 6 краве масло. Те са закупени от 10 търговски вериги от София, Варна и Тервел. Всички придобити продукти са маркирани с логото на кампанията „Кошница с грижа“.

Всички изследвани 6 марки краве масло отговарят на регулаторните изисквания и са годни за консумация, посочват от "Активни потребители"

Ценовият диапазон на „Кошница с грижа“ за сирената варира от 5 до 13 евро на килограм, а за маслата от 8,95 до 15,60. Закупените продукти са първоначално обработени от "Активни потребители" – снета е информацията от етикетите и касовите бонове, след това пробите се кодират и преопаковат, за да се гарантира анонимността при тестовете, и накрая се изпращат в лабораторията извършител на физикохимичните изследвания. Поръчани са три отделни вида анализи, с които могат да се определят основни показатели за качеството на млечни продукти. Това проучване не включва микробиологична оценка на безопасността.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    9 6 Отговор
    от некаДирника мунчо толкоз

    13:19 27.08.2026

  • 2 Нашите олигарси печелят!

    12 1 Отговор
    Обещахме им го.

    13:19 27.08.2026

  • 3 Водата

    7 0 Отговор
    е скъпа !

    13:19 27.08.2026

  • 4 Оз. Ген.Румянцев

    6 1 Отговор
    Супер качество, давай народе!!!

    13:20 27.08.2026

  • 5 Гост

    6 0 Отговор
    Еееее, ми ко да има вътре, бе!!! Това не е Сирене за ГЕРБаджии, а за бедняци! Ръпайте и мълчете!!!

    Коментиран от #28

    13:20 27.08.2026

  • 6 "Активни потребители"

    11 5 Отговор
    И петте фирми за от спонсорите на румен кРадев, червени олигарси цоциалисти от шумкарски фамилии .

    13:20 27.08.2026

  • 7 Васил

    8 1 Отговор
    Каквато и държавата такива и продуктите демек менте.

    13:21 27.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1488

    4 1 Отговор
    09.09 сме на площадите на манифестация
    румен ще ни води ✊

    Коментиран от #25

    13:21 27.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 След като Повече от Половината Е Вода !

    8 0 Отговор
    Защо Не го продават !

    Като Вода със Сирене ?

    13:23 27.08.2026

  • 12 кошница с вода

    7 0 Отговор
    палма и сухо мляко

    13:23 27.08.2026

  • 13 Мунчо Копейкин празнодумеца

    7 0 Отговор
    Добре, че прогресивните шарлатани пребориха олигарсите. Като са ги включили в кошницата тези ментета са направили безплатна реклама, за да се напечелят комунягите.

    13:24 27.08.2026

  • 14 сара

    10 0 Отговор
    Напишете марките - каква е иначе ползата.

    Коментиран от #17

    13:24 27.08.2026

  • 15 Янко

    5 0 Отговор
    От кошницата за хората се грижат да не се обезводнят купувачите.За тях е нормално 60-80 % вода лепило и боя.

    13:27 27.08.2026

  • 16 Госあ

    1 3 Отговор
    Аааа значи имало кошница с грижа, А!? Ами сега на тези фирми да им направят проверки. Иначе, правителството прави всичко възможно да намали негативните ефекти на десетки години управление на мутри и шарлатани/петроханци оставили България с наполовина съкратена енергетика, без индустрия, без земеделие, без армия и набутана в клуба на длъжниците, които рекетират обаче здравата.

    13:29 27.08.2026

  • 17 Като в

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "сара":

    Държавите със закони нещо хубави глоби, че мами и подвежда хората НЯМА.

    13:29 27.08.2026

  • 18 Кошница с ГАВРА

    6 0 Отговор
    От Муньо и копринките на Шиши - толкоз!

    13:29 27.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 дрът кумунис

    2 0 Отговор
    крад крад крад окрадох всичко с грижа за хората!

    13:30 27.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Питане

    1 0 Отговор
    Каква - минерална, трапеза, или от панчаревското езеро в горният край?

    13:31 27.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Кошница !

    2 0 Отговор
    С Грижа !

    По-Диетично !

    По-Диетично !

    Да не Вземеш !

    Да Затлъстееш !

    13:34 27.08.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "1488":

    14/88, да си носим ли свастики или ти ще ги раздаваш на място в❓🤔❗

    13:34 27.08.2026

  • 26 Дзак

    2 0 Отговор
    Установете Базов Стандарт и Базова Марка за качество и цена за Сирене, Кашкавал, Масло, Прясно мляко, Кисело мляко, Яйца, Салам, Луканка. Постепенно прибавяйте Базови Сортове зеленчуци и плодове. Иначе става хаос. Онова, което е под стандарта, само ще отпадне от пазара.

    Коментиран от #32

    13:34 27.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Комунист

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    А нашето сирене е от еко мандри - горе в Балкана. Още от преди Девети ги превзехме след неравен бой с врага, паднали свидни жертви и празни от хора мандри

    13:35 27.08.2026

  • 29 Безадресна Информация

    0 1 Отговор
    Безадресна Информация

    13:36 27.08.2026

  • 30 Какви ли Не !

    3 0 Отговор
    Извращения !

    Ще се Проявят !

    Покрай !

    Фатмака !

    13:36 27.08.2026

  • 31 Тарикати и селяндури

    1 0 Отговор
    Те затова някои все реват да се спре вноса, ако може изцяло. И какво качество предлагате? В капана на мутрите и олигарсите!

    13:37 27.08.2026

  • 32 Ама, ама...

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дзак":

    така беше по соцоализЪма, но поне не ни управляваха нeдоизкляcъцитe на петия ешелон партийни кърлeжи.

    13:39 27.08.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    За ВСИЧКИ антиЧОРАПИ:

    "Рекордьор е продуктът наречен „Свежо сирене“, и произведен от Ракево Милк Трейд ЕООД, който съдържа 86,95% вода – това е невиждана стойност в българската и световната практика, отчитат от организацията."
    Материалът е от 2022-ра година ❗
    Да Ви обяснявам ли, че Радев още не беше направил партия и не беше влязъл в Парламента и в Министерски съвет🤔❓

    Не съм му адвокат,
    но истината ми е по- мила❗

    13:40 27.08.2026

  • 34 еми бате

    1 0 Отговор
    тя и водата без сирене в нея бая поскъпна

    13:40 27.08.2026

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