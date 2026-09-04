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КНСБ: Да се изчака решението на КС, преди да се определи размера на МРЗ

КНСБ: Да се изчака решението на КС, преди да се определи размера на МРЗ

4 Септември, 2026 17:11 541 22

  • кнсб-
  • пламен димитров-
  • минимална заплата

Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджет 2026 г., с чиито преходни разпоредби се замрази текст в Кодекса на труда формула, според който минималната заплата е 50 процента от средната

КНСБ: Да се изчака решението на КС, преди да се определи размера на МРЗ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди правителството да определи размера на минималната работна заплата (МРЗ) за 2027 г., трябва да се изчака решението на Конституционния съд - за това призова президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджет 2026 г., с чиито преходни разпоредби се замрази текст в Кодекса на труда формула, според който минималната заплата е 50 процента от средната:

"Нещо повече, имаме законова колизия. Към настоящия момент има действащ законов текст 244 ал. 2, който е замразен за 2026 г. За 2027 г. не е замразен, не е и "отмразен". Какъв е - не знам. Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, определящ минималната работна заплата на 692 евро за 2027 г., ние не можем да приемем друго число, освен него. И даже апелирахме писмено до вицепремиера и финансов министър да изчака просто решението на Конституционният съд, преди да обявява каквито и да било действия", каза Пламен Димитров.

В изпратени от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджет 2027 г. е заложена минимална заплата от 660 евро за догодина, която КНСБ не приема.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С 30 евро !

    2 3 Отговор
    Ще Намажем Много !

    Но !

    Все пак е Нещо !

    Пред нищо !

    Ако Инфлацията !

    Не Ги Изяде !

    Коментиран от #3

    17:16 04.09.2026

  • 2 чакаме

    4 0 Отговор
    Решение за размера на гилотината за дейност против народа.

    17:16 04.09.2026

  • 3 Да не вземат !

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "С 30 евро !":

    Космическите Технологии !

    Да Излетят В Космоса !

    Че Да Не можем !

    ги Стигна !

    17:18 04.09.2026

  • 4 Спецназ

    7 1 Отговор
    От минималната РЗ зависят най-вече социалките за тъмнозелените,
    които не ходят всеки ден сутринта на РАБОТА като ТЕБ!

    Вдеваш ли за КОГО- КАКВО??

    17:19 04.09.2026

  • 5 Иван Грозни

    6 1 Отговор
    Тая подлога се обади ама объркал адреса.

    17:22 04.09.2026

  • 6 Стенли

    3 2 Отговор
    Тъй тъй , Радев лъжеца пребори олигархията , според него най големите олигарси са хората на МРЗ и видите ли , какво ще правят с тази "огромна" заплата от 690 евро , ще има да се чудят на кой , курорт да я похарчат , че не може и в Дубай да се ходи заради войната ,браво на Радев лъжеца най големия борец с олигархията

    17:23 04.09.2026

  • 7 Да бе

    6 1 Отговор
    КС ужас деса дуловската п-о-т-кеса

    17:25 04.09.2026

  • 8 Иван Грозни

    9 0 Отговор
    Няма смисъл от синдикати-миндикати.Каква ви беше ролята при тиквата?Никаква защото ви плащаше.Сега джавкате. Късно е либе за китка.

    Коментиран от #12, #13

    17:27 04.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Василеску

    2 1 Отговор
    И не само за минималната заплата, а и за 4-часовия работен ден.

    17:28 04.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стенли

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Иван Грозни":

    Радев лъжеца следва същата политика за доходите , като бою циганина , помним Дянков и неговата постна пица , доста време я ядохме

    17:30 04.09.2026

  • 13 трън

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Иван Грозни":

    е на тоя бял Кочан аз да му обясня че пари за по-голям и осигуровки като собственик на малък бизнес няма да дам, ставам престъпник влизам в силата икономика дето се вика ебил сАм го в цИрвула, пари повече не ви давам за нищо фасулиии

    Коментиран от #16

    17:30 04.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 пенсионер от Варна

    3 2 Отговор
    МРЗ не трябва да се вдига , защото неотразява реалния принос . има работници , които се скъсват от работа , а други , които се подпират или лежат под сенките ! какъв е стимулът за квалижикация и по-добро образование ?

    17:33 04.09.2026

  • 16 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "трън":

    И вдовицата прави така. Но и укрива ДДС. Засега не са я хванали, счетоводителката й е играч. Има връзки. В НАП.😎

    17:37 04.09.2026

  • 17 Стенли

    1 3 Отговор
    Ха ха в клуба на богатите с 620 евро МРЗ и 347 евро пенсия при жени близки на тези другите държави , а някои дори по високи , ще да е смешно , ако не беше трагично ,най прецакани са тези хора с минимални доходи , независимо заплата или пенсия , които повярваха на Радев лъжеца и гласуваха за него , а така и сега да отидат и да гласуват за онази биволица , която се представя за бг президент

    17:37 04.09.2026

  • 18 Предприемач

    1 2 Отговор
    Слагайте във фризера!

    Коментиран от #20

    17:37 04.09.2026

  • 19 Генералите от ПБ

    2 0 Отговор
    С две пенсии над тавана и 15 К заплата!

    17:40 04.09.2026

  • 20 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Предприемач":

    Ха ха и така наречената държава Северна Македония МРЗ е по голяма от българската МРЗ , а ценовия шок тепърва предстои , пък вий си ми пишете минуси колкото искате ,

    17:43 04.09.2026

  • 21 Тоя

    1 1 Отговор
    припява на Радев и групата в защита на олигарсите и мафията ! Тотална гнусотия меко казано !

    17:43 04.09.2026

  • 22 Стенли

    0 0 Отговор
    Ха ха хубаво ви прекара Радев и с 30% винетките вдигна , браво , браво става все по весело в скъпото ни отечество😁😁😁🤯

    17:45 04.09.2026

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