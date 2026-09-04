КНСБ: Да се изчака решението на КС, преди да се определи размера на МРЗ

Преди правителството да определи размера на минималната работна заплата (МРЗ) за 2027 г., трябва да се изчака решението на Конституционния съд - за това призова президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджет 2026 г., с чиито преходни разпоредби се замрази текст в Кодекса на труда формула, според който минималната заплата е 50 процента от средната:
"Нещо повече, имаме законова колизия. Към настоящия момент има действащ законов текст 244 ал. 2, който е замразен за 2026 г. За 2027 г. не е замразен, не е и "отмразен". Какъв е - не знам. Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, определящ минималната работна заплата на 692 евро за 2027 г., ние не можем да приемем друго число, освен него. И даже апелирахме писмено до вицепремиера и финансов министър да изчака просто решението на Конституционният съд, преди да обявява каквито и да било действия", каза Пламен Димитров.
В изпратени от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджет 2027 г. е заложена минимална заплата от 660 евро за догодина, която КНСБ не приема.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С 30 евро !
Но !
Все пак е Нещо !
Пред нищо !
Ако Инфлацията !
Не Ги Изяде !
Коментиран от #3
17:16 04.09.2026
2 чакаме
17:16 04.09.2026
3 Да не вземат !
До коментар #1 от "С 30 евро !":Космическите Технологии !
Да Излетят В Космоса !
Че Да Не можем !
ги Стигна !
17:18 04.09.2026
4 Спецназ
които не ходят всеки ден сутринта на РАБОТА като ТЕБ!
Вдеваш ли за КОГО- КАКВО??
17:19 04.09.2026
5 Иван Грозни
17:22 04.09.2026
6 Стенли
17:23 04.09.2026
7 Да бе
17:25 04.09.2026
8 Иван Грозни
Коментиран от #12, #13
17:27 04.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Василеску
17:28 04.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Стенли
До коментар #8 от "Иван Грозни":Радев лъжеца следва същата политика за доходите , като бою циганина , помним Дянков и неговата постна пица , доста време я ядохме
17:30 04.09.2026
13 трън
До коментар #8 от "Иван Грозни":е на тоя бял Кочан аз да му обясня че пари за по-голям и осигуровки като собственик на малък бизнес няма да дам, ставам престъпник влизам в силата икономика дето се вика ебил сАм го в цИрвула, пари повече не ви давам за нищо фасулиии
Коментиран от #16
17:30 04.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 пенсионер от Варна
17:33 04.09.2026
16 Евгени от Алфапласт
До коментар #13 от "трън":И вдовицата прави така. Но и укрива ДДС. Засега не са я хванали, счетоводителката й е играч. Има връзки. В НАП.😎
17:37 04.09.2026
17 Стенли
17:37 04.09.2026
18 Предприемач
Коментиран от #20
17:37 04.09.2026
19 Генералите от ПБ
17:40 04.09.2026
20 Стенли
До коментар #18 от "Предприемач":Ха ха и така наречената държава Северна Македония МРЗ е по голяма от българската МРЗ , а ценовия шок тепърва предстои , пък вий си ми пишете минуси колкото искате ,
17:43 04.09.2026
21 Тоя
17:43 04.09.2026
22 Стенли
17:45 04.09.2026