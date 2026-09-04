КНСБ: Да се изчака решението на КС, преди да се определи размера на МРЗ

Преди правителството да определи размера на минималната работна заплата (МРЗ) за 2027 г., трябва да се изчака решението на Конституционния съд - за това призова президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджет 2026 г., с чиито преходни разпоредби се замрази текст в Кодекса на труда формула, според който минималната заплата е 50 процента от средната:



"Нещо повече, имаме законова колизия. Към настоящия момент има действащ законов текст 244 ал. 2, който е замразен за 2026 г. За 2027 г. не е замразен, не е и "отмразен". Какъв е - не знам. Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, определящ минималната работна заплата на 692 евро за 2027 г., ние не можем да приемем друго число, освен него. И даже апелирахме писмено до вицепремиера и финансов министър да изчака просто решението на Конституционният съд, преди да обявява каквито и да било действия", каза Пламен Димитров.



В изпратени от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджет 2027 г. е заложена минимална заплата от 660 евро за догодина, която КНСБ не приема.