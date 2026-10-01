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550 полицаи и 200 жандармеристи ще охраняват посрещането на мощите на цар Самуил в София

550 полицаи и 200 жандармеристи ще охраняват посрещането на мощите на цар Самуил в София

1 Октомври, 2026 16:41 594 36

  • посрещане-
  • мощи-
  • цар самуил

Около 10:00 ч. поетапно ще бъде спряно пътното движение по бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Дондуков“ и ул. „Г. С. Раковски“. В този район ще бъде обособен двоен полицейски кордон

550 полицаи и 200 жандармеристи ще охраняват посрещането на мощите на цар Самуил в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Засилени мерки за сигурност заради посрещането на тленните останки на цар Самуил в София ще има още от сутринта на 3 октомври. Това съобщи на брифинг гл. инспектор Иван Георгиев от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Организацията за събитието, което ще се проведе на площад „Княз Александър Батенберг“, ще започне още в 4:00 ч. на 3 октомври.

Ще бъдат освободени от моторни превозни средства паркингът „Княз Александър Батенберг“, ул. „Княз Александър I“ в участъка между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Гурко“, пространството пред Археологическия музей, пред БНБ, както и зоната около Патриаршеската катедрала „Свети Александър Невски“. Ще бъде освободена и част от ул. „Московска“, както и площад „Николай Гяуров“.

Около 10:00 ч. поетапно ще бъде спряно пътното движение по бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Дондуков“ и ул. „Г. С. Раковски“. В този район ще бъде обособен двоен полицейски кордон. В първия кръг ще се проведе самото събитие, а във втория ще бъдат допускани граждани.

Граждани със забранени вещи и предмети няма да бъдат допускани – сред тях са стъклени бутилки, метални палки и всякакви предмети, които могат да застрашат живота и здравето на хората.

Около 12:00 ч. пътното движение ще бъде ограничено по маршрута от Летище София, ул. „Мими Балканска“, бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Г. С. Раковски“. Минимално ще бъде ограничението, за да не се натоварва трафикът.

Ще има филтровъчни пунктове, като проверката на гражданите ще бъде избирателна.

550 служители на СДВР и около 200 служители на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) към МВР ще бъдат ангажирани с охраната по време на събитието.

Шествието с мощите на цар Самуил ще премине по бул. „Цар Освободител“, ул. „Раковска“, ул. „Оборище“ и ул. „Париж“, а гражданите няма да могат да се движат заедно с шествието на пътното платно, но могат да се движат по тротоара.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 3 Отговор
    От кой...?!
    От народа...?!
    Или някой ще ги краде....?!
    А може би македонците ще им турят бомба...?!

    16:44 01.10.2026

  • 2 Малииии

    16 5 Отговор
    С какви глупости се занимава полиция,жандармерия и,и,

    16:44 01.10.2026

  • 3 ха, ха, ха...

    4 5 Отговор
    А Каракачанов и Мицкоски там ли ще са?

    16:44 01.10.2026

  • 4 Сандо

    13 4 Отговор
    Че това е цяла армия!Да не би братята северомакедонци да са решили да ни нападат?

    Коментиран от #26

    16:45 01.10.2026

  • 5 Атина Паднала

    12 5 Отговор
    Малко са ,дайте още 534 милиционера и 354 джандармериста и нато със самолетите да помага да не би нашите кръвни братя северномакедонците да откраднат кокалите.

    16:46 01.10.2026

  • 6 Последния Софиянец

    11 6 Отговор
    Днес умрях от смях като гледах как фалшивият герой генерал Радев се заключил в МС като мишка.

    16:46 01.10.2026

  • 7 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    Слабо.Хамериканците като наши партньори биваше поне два "патриота" да дарят .За по сигурно

    16:51 01.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Измислен патриотизъм

    8 4 Отговор
    На кой му пука за нечии кокаляци, като в същото време предадохме на гърците истински ценни артефакти?
    И кой е гарант, че тези тленни останки са на Самуил?
    Оставете мъртвите на покой!

    Коментиран от #12, #13

    16:52 01.10.2026

  • 10 Защо

    5 2 Отговор
    Едва ли са притрябвали на някой да ги краде.

    Коментиран от #14

    16:55 01.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 честен ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Измислен патриотизъм":

    Разбира се, че кокалите са на Шмуел. Счупването на дясната ръка съвпада с фрактурата по кокалите.

    16:58 01.10.2026

  • 13 Ми те

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Измислен патриотизъм":

    Гърците нас ако не преметнат кого другиго. Отнели са ни Беломорието и егейска Македония под носа че какво остава да не ни надхитрят и сега.

    Коментиран от #25

    16:59 01.10.2026

  • 14 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Защо":

    Може покрай кокалите да има и някой и друг подарък от янките.

    16:59 01.10.2026

  • 15 Пламен

    5 2 Отговор
    Когато една държава е мизерна и няма с какво да се похвали, тя се хвали с велика история и....с кости

    17:00 01.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 РЕАЛИСТ

    0 3 Отговор
    Не разбирам , кво му се кефят на този Самуил. Той дори няма царска кръв. Син е на някакъв македонски болярин Никола. Използвал е , че византийците са кастрирали истинския наследник Роман, син на Петър I. Губим битка , докато Самуил е на власт. Ослепяват войската ни и това е краят на Първото Българско царство. България в заличена от картата за 200 години. И на тоя сега ще му почитат костите

    Коментиран от #19, #21

    17:04 01.10.2026

  • 18 Самуил би им завидял

    3 1 Отговор
    С такава Армия би завладял цяла Византия!

    17:05 01.10.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Отделно, че България е дала десетки ценни ръкописа на Гърция за тези кокали. Кон за кокошка е била тази сделка.

    Коментиран от #23

    17:08 01.10.2026

  • 20 Един друг

    1 1 Отговор
    Много полиция, много чудо. Да не очакват нападение от Мицковски?

    Коментиран от #28

    17:12 01.10.2026

  • 21 Няма македонски боляри по него време

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Самуил е син на комит Никола областен управител на софийска област. Но и четиримата братя са с еврейски имена. Приел е престола но не се е опитал да освободи нито Преслав нито Пловдив. В крайна сметка България пада под робство.

    Коментиран от #31, #34

    17:12 01.10.2026

  • 22 Каквато И !

    2 1 Отговор
    Гюрултия !

    Да Вдигат !

    Не Ме Грее !

    Докато Държавата Продължава !

    Да ме Малтретира !

    И Краде !

    17:13 01.10.2026

  • 23 Един друг

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":

    Нищо не "даваме", просто връщаме нещо, което сме откраднали от няколко манастира. Виж това, с връщането на мощите на Самуил в България е голям удар за България.

    Коментиран от #32

    17:14 01.10.2026

  • 24 За ослепяването

    2 0 Отговор
    На войниците са виновни и двамата царе не само Василий българоубиец , но и самия Самуил така че аз съм скептичен.

    17:16 01.10.2026

  • 25 Манол от Чуричене

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ми те":

    И добре, че са ни го "отнели", защото досега мутрите щяха да го бетонират и Усерат активно и нямаше къде да ходим на море.

    17:17 01.10.2026

  • 26 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сандо":

    ако им ги пуснем на една сво и 3 дни са много

    17:18 01.10.2026

  • 27 Все тая

    0 0 Отговор
    Хляб и зрелища за плебса

    17:21 01.10.2026

  • 28 Абе ей

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Един друг":

    Не е мицкоВски а мицкоски . Дявола е в детайлите.

    17:21 01.10.2026

  • 29 Всичко е

    2 0 Отговор
    За отвличане на вниманието на електората от далеч по важни неща.

    17:22 01.10.2026

  • 30 Горски

    1 0 Отговор
    Вече от Македония трябва да се канят албански представители , те стават все по силни и след няколко години ще диктуват правилата там..! Всичко в Македония включително и парите им е написано на двата езика, албански и македонски! Евентуално посрещане на Самуил в София от Мицкоски ще е абсолютен автогол .Това би означавало да признае принадлежността на царя към нас. Да се оправи българската история защото всички съседни държави са заграбили територии с българско население и в известен смисъл са анексирали земи и асимилирали хора. За нас българите е ценна и малкото налични артефакти сме длъжни да ги съхраняваме по най добрия начин. Колко царски гроба на български владетели имаме на наша територия, и колко знаем къде се намират? Ние на Ботев и Левски не знаем гробовете, а аз за средновековни владатели съм взел да питам.

    17:23 01.10.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Няма македонски боляри по него време":

    Не е приел престола, а го е узурпирал.

    17:26 01.10.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Един друг":

    Нищо не сме откраднали. Когато след Ньойския договор гърчулята ни вземат земята , българите се изселват у нас и вземат от българските църкви ценните ръкописи. Това е изконна българска територия, открадната от византийците.

    17:29 01.10.2026

  • 33 Добре

    2 1 Отговор
    Но защо не дадем половината кокаляци на макетата бе.
    Ей тъй на за Бог да прости.

    17:29 01.10.2026

  • 34 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Няма македонски боляри по него време":

    Няма нито едно доказателство, че Никола е живял в Софийска област. Има обаче много, че е живял в Македония. Стига сме преиначавали историята.

    17:35 01.10.2026

  • 35 Юруш народе

    0 0 Отговор
    Таман,там ще е и фатмака,затова призовава всичи да са на пиацата с вдигнат юмрук да покажем че не го искаме!!!

    17:36 01.10.2026

  • 36 Анонимен

    1 0 Отговор
    Изобщо изобщо това не ме касае пак някакви лъжи за малоумници това с НИЩО няма да промени живота тук

    17:38 01.10.2026

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