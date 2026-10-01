550 полицаи и 200 жандармеристи ще охраняват посрещането на мощите на цар Самуил в София

Засилени мерки за сигурност заради посрещането на тленните останки на цар Самуил в София ще има още от сутринта на 3 октомври. Това съобщи на брифинг гл. инспектор Иван Георгиев от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
Организацията за събитието, което ще се проведе на площад „Княз Александър Батенберг“, ще започне още в 4:00 ч. на 3 октомври.
Ще бъдат освободени от моторни превозни средства паркингът „Княз Александър Батенберг“, ул. „Княз Александър I“ в участъка между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Гурко“, пространството пред Археологическия музей, пред БНБ, както и зоната около Патриаршеската катедрала „Свети Александър Невски“. Ще бъде освободена и част от ул. „Московска“, както и площад „Николай Гяуров“.
Около 10:00 ч. поетапно ще бъде спряно пътното движение по бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Дондуков“ и ул. „Г. С. Раковски“. В този район ще бъде обособен двоен полицейски кордон. В първия кръг ще се проведе самото събитие, а във втория ще бъдат допускани граждани.
Граждани със забранени вещи и предмети няма да бъдат допускани – сред тях са стъклени бутилки, метални палки и всякакви предмети, които могат да застрашат живота и здравето на хората.
Около 12:00 ч. пътното движение ще бъде ограничено по маршрута от Летище София, ул. „Мими Балканска“, бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Г. С. Раковски“. Минимално ще бъде ограничението, за да не се натоварва трафикът.
Ще има филтровъчни пунктове, като проверката на гражданите ще бъде избирателна.
550 служители на СДВР и около 200 служители на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) към МВР ще бъдат ангажирани с охраната по време на събитието.
Шествието с мощите на цар Самуил ще премине по бул. „Цар Освободител“, ул. „Раковска“, ул. „Оборище“ и ул. „Париж“, а гражданите няма да могат да се движат заедно с шествието на пътното платно, но могат да се движат по тротоара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
От народа...?!
Или някой ще ги краде....?!
А може би македонците ще им турят бомба...?!
16:44 01.10.2026
2 Малииии
16:44 01.10.2026
3 ха, ха, ха...
16:44 01.10.2026
4 Сандо
Коментиран от #26
16:45 01.10.2026
5 Атина Паднала
16:46 01.10.2026
6 Последния Софиянец
16:46 01.10.2026
7 И Киев е Руски
16:51 01.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Измислен патриотизъм
И кой е гарант, че тези тленни останки са на Самуил?
Оставете мъртвите на покой!
Коментиран от #12, #13
16:52 01.10.2026
10 Защо
Коментиран от #14
16:55 01.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 честен ционист
До коментар #9 от "Измислен патриотизъм":Разбира се, че кокалите са на Шмуел. Счупването на дясната ръка съвпада с фрактурата по кокалите.
16:58 01.10.2026
13 Ми те
До коментар #9 от "Измислен патриотизъм":Гърците нас ако не преметнат кого другиго. Отнели са ни Беломорието и егейска Македония под носа че какво остава да не ни надхитрят и сега.
Коментиран от #25
16:59 01.10.2026
14 честен ционист
До коментар #10 от "Защо":Може покрай кокалите да има и някой и друг подарък от янките.
16:59 01.10.2026
15 Пламен
17:00 01.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 РЕАЛИСТ
Коментиран от #19, #21
17:04 01.10.2026
18 Самуил би им завидял
17:05 01.10.2026
19 РЕАЛИСТ
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":Отделно, че България е дала десетки ценни ръкописа на Гърция за тези кокали. Кон за кокошка е била тази сделка.
Коментиран от #23
17:08 01.10.2026
20 Един друг
Коментиран от #28
17:12 01.10.2026
21 Няма македонски боляри по него време
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":Самуил е син на комит Никола областен управител на софийска област. Но и четиримата братя са с еврейски имена. Приел е престола но не се е опитал да освободи нито Преслав нито Пловдив. В крайна сметка България пада под робство.
Коментиран от #31, #34
17:12 01.10.2026
22 Каквато И !
Да Вдигат !
Не Ме Грее !
Докато Държавата Продължава !
Да ме Малтретира !
И Краде !
17:13 01.10.2026
23 Един друг
До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":Нищо не "даваме", просто връщаме нещо, което сме откраднали от няколко манастира. Виж това, с връщането на мощите на Самуил в България е голям удар за България.
Коментиран от #32
17:14 01.10.2026
24 За ослепяването
17:16 01.10.2026
25 Манол от Чуричене
До коментар #13 от "Ми те":И добре, че са ни го "отнели", защото досега мутрите щяха да го бетонират и Усерат активно и нямаше къде да ходим на море.
17:17 01.10.2026
26 хахаха
До коментар #4 от "Сандо":ако им ги пуснем на една сво и 3 дни са много
17:18 01.10.2026
27 Все тая
17:21 01.10.2026
28 Абе ей
До коментар #20 от "Един друг":Не е мицкоВски а мицкоски . Дявола е в детайлите.
17:21 01.10.2026
29 Всичко е
17:22 01.10.2026
30 Горски
17:23 01.10.2026
31 РЕАЛИСТ
До коментар #21 от "Няма македонски боляри по него време":Не е приел престола, а го е узурпирал.
17:26 01.10.2026
32 РЕАЛИСТ
До коментар #23 от "Един друг":Нищо не сме откраднали. Когато след Ньойския договор гърчулята ни вземат земята , българите се изселват у нас и вземат от българските църкви ценните ръкописи. Това е изконна българска територия, открадната от византийците.
17:29 01.10.2026
33 Добре
Ей тъй на за Бог да прости.
17:29 01.10.2026
34 РЕАЛИСТ
До коментар #21 от "Няма македонски боляри по него време":Няма нито едно доказателство, че Никола е живял в Софийска област. Има обаче много, че е живял в Македония. Стига сме преиначавали историята.
17:35 01.10.2026
35 Юруш народе
17:36 01.10.2026
36 Анонимен
17:38 01.10.2026