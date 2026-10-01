550 полицаи и 200 жандармеристи ще охраняват посрещането на мощите на цар Самуил в София

Засилени мерки за сигурност заради посрещането на тленните останки на цар Самуил в София ще има още от сутринта на 3 октомври. Това съобщи на брифинг гл. инспектор Иван Георгиев от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Организацията за събитието, което ще се проведе на площад „Княз Александър Батенберг“, ще започне още в 4:00 ч. на 3 октомври.

Ще бъдат освободени от моторни превозни средства паркингът „Княз Александър Батенберг“, ул. „Княз Александър I“ в участъка между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Гурко“, пространството пред Археологическия музей, пред БНБ, както и зоната около Патриаршеската катедрала „Свети Александър Невски“. Ще бъде освободена и част от ул. „Московска“, както и площад „Николай Гяуров“.

Около 10:00 ч. поетапно ще бъде спряно пътното движение по бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Дондуков“ и ул. „Г. С. Раковски“. В този район ще бъде обособен двоен полицейски кордон. В първия кръг ще се проведе самото събитие, а във втория ще бъдат допускани граждани.

Граждани със забранени вещи и предмети няма да бъдат допускани – сред тях са стъклени бутилки, метални палки и всякакви предмети, които могат да застрашат живота и здравето на хората.

Около 12:00 ч. пътното движение ще бъде ограничено по маршрута от Летище София, ул. „Мими Балканска“, бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Г. С. Раковски“. Минимално ще бъде ограничението, за да не се натоварва трафикът.

Ще има филтровъчни пунктове, като проверката на гражданите ще бъде избирателна.

550 служители на СДВР и около 200 служители на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) към МВР ще бъдат ангажирани с охраната по време на събитието.

Шествието с мощите на цар Самуил ще премине по бул. „Цар Освободител“, ул. „Раковска“, ул. „Оборище“ и ул. „Париж“, а гражданите няма да могат да се движат заедно с шествието на пътното платно, но могат да се движат по тротоара.