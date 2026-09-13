Започна изплащането на помощите за пострадалите от наводненията в Струмяни

Започна изплащането на финансовата помощ за пострадалите от наводненията в община Струмяни. Средствата са предназначени за домакинствата, чиито домове са били засегнати от бедствието.
Наводненията в края на август нанесоха сериозни щети в района. Проливните дъждове предизвикаха приливна вълна, която засегна населени места в общината, включително Струмяни и Илинденци.
До 1171 евро еднократна помощ
Еднократната помощ за пострадалите е в размер до 1171 евро и е предназначена за покриване на инцидентно възникнали потребности след бедствието.
Това е една от формите на подкрепа, предоставяни на засегнатите домакинства чрез системата на социалното подпомагане.
Властите обявиха началото на изплащанията още в началото на септември, а сега процесът вече е започнал за одобрените семейства.
Подкрепата продължава
Финансовата помощ е част от по-широк пакет от мерки за възстановяване след наводненията. Пострадалите домакинства могат да получат и допълнителна подкрепа според конкретните щети и условията на програмите.
Освен в Струмяни, помощта е насочена и към пострадали от наводненията домакинства в други засегнати населени места.
За хората в района изплащането на средствата е важна стъпка към възстановяването след бедствието, което нанесе щети по домовете и инфраструктурата.
Институциите продължават да оценяват щетите и да предоставят подкрепа на домакинствата, засегнати от наводненията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:02 13.09.2026
2 Их ! Ха ! а а а !
Ще Стигнат ?
12:03 13.09.2026
3 Хой
Коментиран от #6
12:04 13.09.2026
4 Факт
12:09 13.09.2026
5 Тръмп дава 5000 долар
12:36 13.09.2026
6 Тото 1 и Тото 2
До коментар #3 от "Хой":Важното е , че на Бойко-Банкята , метресата му си има къща в БАРСЕлонско ! А по-предната му любовница , цяяяяяяяла банка , ей така , от нищото !
Питайте ББ как се правят Чекмеджета и се пазят с пищоф!
12:39 13.09.2026