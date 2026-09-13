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Започна изплащането на помощите за пострадалите от наводненията в Струмяни

Започна изплащането на помощите за пострадалите от наводненията в Струмяни

13 Септември, 2026 12:00 422 6

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Пострадалите домакинства получават финансова подкрепа след тежките наводнения в края на август

Започна изплащането на помощите за пострадалите от наводненията в Струмяни - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Започна изплащането на финансовата помощ за пострадалите от наводненията в община Струмяни. Средствата са предназначени за домакинствата, чиито домове са били засегнати от бедствието.

Наводненията в края на август нанесоха сериозни щети в района. Проливните дъждове предизвикаха приливна вълна, която засегна населени места в общината, включително Струмяни и Илинденци.

До 1171 евро еднократна помощ

Еднократната помощ за пострадалите е в размер до 1171 евро и е предназначена за покриване на инцидентно възникнали потребности след бедствието.

Това е една от формите на подкрепа, предоставяни на засегнатите домакинства чрез системата на социалното подпомагане.

Властите обявиха началото на изплащанията още в началото на септември, а сега процесът вече е започнал за одобрените семейства.

Подкрепата продължава

Финансовата помощ е част от по-широк пакет от мерки за възстановяване след наводненията. Пострадалите домакинства могат да получат и допълнителна подкрепа според конкретните щети и условията на програмите.

Освен в Струмяни, помощта е насочена и към пострадали от наводненията домакинства в други засегнати населени места.

За хората в района изплащането на средствата е важна стъпка към възстановяването след бедствието, което нанесе щети по домовете и инфраструктурата.

Институциите продължават да оценяват щетите и да предоставят подкрепа на домакинствата, засегнати от наводненията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Държавата дава 12 000 евро за село Струмяни а посещението на Румен Радев в Струмяни струва 60 000 евро да си прави реклама.Да ги беше дал на хората.Още не могат да си влязат в къщите а застудя.

    12:02 13.09.2026

  • 2 Их ! Ха ! а а а !

    2 0 Отговор
    До Къде Ли ?

    Ще Стигнат ?

    12:03 13.09.2026

  • 3 Хой

    2 0 Отговор
    Важното е,че на Радев сина му стана милионер

    Коментиран от #6

    12:04 13.09.2026

  • 4 Факт

    1 0 Отговор
    По 22 000 € на всеки върнат емигрант, но за цяло българско село едва 12 000 €.

    12:09 13.09.2026

  • 5 Тръмп дава 5000 долар

    1 0 Отговор
    На всеки американец ако спечели междинните избори в бегето стане наводнение отнесе ти къщурката и псевдодържавата ти метне 300 евро и гледа високомерно🤣🤣🤣🤣вика длъжник си ми

    12:36 13.09.2026

  • 6 Тото 1 и Тото 2

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хой":

    Важното е , че на Бойко-Банкята , метресата му си има къща в БАРСЕлонско ! А по-предната му любовница , цяяяяяяяла банка , ей така , от нищото !
    Питайте ББ как се правят Чекмеджета и се пазят с пищоф!

    12:39 13.09.2026

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