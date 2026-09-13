Започна изплащането на помощите за пострадалите от наводненията в Струмяни

Започна изплащането на финансовата помощ за пострадалите от наводненията в община Струмяни. Средствата са предназначени за домакинствата, чиито домове са били засегнати от бедствието.

Наводненията в края на август нанесоха сериозни щети в района. Проливните дъждове предизвикаха приливна вълна, която засегна населени места в общината, включително Струмяни и Илинденци.

До 1171 евро еднократна помощ

Еднократната помощ за пострадалите е в размер до 1171 евро и е предназначена за покриване на инцидентно възникнали потребности след бедствието.

Това е една от формите на подкрепа, предоставяни на засегнатите домакинства чрез системата на социалното подпомагане.

Властите обявиха началото на изплащанията още в началото на септември, а сега процесът вече е започнал за одобрените семейства.

Подкрепата продължава

Финансовата помощ е част от по-широк пакет от мерки за възстановяване след наводненията. Пострадалите домакинства могат да получат и допълнителна подкрепа според конкретните щети и условията на програмите.

Освен в Струмяни, помощта е насочена и към пострадали от наводненията домакинства в други засегнати населени места.

За хората в района изплащането на средствата е важна стъпка към възстановяването след бедствието, което нанесе щети по домовете и инфраструктурата.

Институциите продължават да оценяват щетите и да предоставят подкрепа на домакинствата, засегнати от наводненията.