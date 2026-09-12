Пеканов: Остават 1,8 млрд. евро по ПВУ

Остават 1,8 млрд. евро да получим по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това каза пред журналисти вицепремиерът Атанас Пеканов след церемонията по откриването на новата учебна 2026/2027 година във Висшето училище по телекомуникации и пощи.
„Тези средства ще бъдат заявени в края на този месец. Очакваме да получим голямата част от тях през ноември или декември“, обяви той, цитиран от БТА.
„Радвам се, че преди две седмици приключихме с изпълнението на ПВУ в момента се комплектоват всички документи и сертификати, за да се изпратят към Европейската комисия“, коментира Пеканов.
Той изтъкна, че по плана са реализирани редица проекти, като даде пример с новия кампус във Висшето училище по телекомуникации и пощи, със софийското метро, детски градини в София и цялата страна, електробуси и др.
Относно мерките за цените на стоките, вицепремиерът коментира: "Ако гледаме статистиката на НСИ, в последните четири месеца от май досега всеки един месец имаме намаление на цените на хранителните стоки. Да, с малко, само с един или половин процент, но това са първи стъпки. Разбира се, че ние искаме още. Ще продължи контрола, ще продължат разговорите със супермаркетите, за да продължат тези тенденции надолу".
По повод искането на ресторантьорите за намаляване на ДДС, Атанас Пеканов посочи, че е казал, каквото е имал да казва по темата, като допълни, че уважава хората в този сектор.
От друга страна, по-разпространена в Европа е мярката за намаляване на ДДС върху храните, а не за специфични сектори на икономиката, каза вицепремиерът и добави, че това е предприетият подход и в България – единна ставка. Пеканов смята този подход за по-смислен, за да не се "разбива" моделът на ДДС, особено предвид някои относително ниски данъци в България, като корпоративния и данъка общ доход.
В този смисъл не предвиждаме такива специфични отстъпления, заяви вицепремиерът. В същото време и фискалната ситуация в момента е напрегната, тоест да намалим още повече приходите в бюджета не би била най-добрата стъпка, коментира той.
Попитан дали е мислено за намаляване ставката на някои храни, Атанас Пеканов отговори, че в годините е подкрепял такава мярка. Но в случая, в ситуацията, в която се намираме с бюджета, голям дефицит - няма как да намалим приходите. Евентуално в бъдеще, но трябва първо да излезем от процедурата по свръхдефицит, което ще ни отнеме време, каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 партизанското внуче
14:59 12.09.2026
2 Плешив Чорап, с фуражка
15:00 12.09.2026
3 Кабамилионеров
15:01 12.09.2026
4 Боклук в цилифан
15:01 12.09.2026
5 Преоблеченото бебе
15:02 12.09.2026
6 Шофьор на ТИР
Аз да питам нещо простичко:
Как през март, когато управляваше служебното Правителство на Гюров, при 120 $ на барел, нафтата беше 1,40 €, а сега при 100$ на барел нафтата е над 1,80€ ?
Има ли връзка с това, че спасихме руски олигарси, сред които и собственик на Лукойл, от санкции на ЕС и Радев върна контрола над рафинерията на руснаците и те за благодарност започнаха отново да ни продават по братски ?
Коментиран от #13
15:03 12.09.2026
7 Стенли
15:03 12.09.2026
8 Пенсионер
15:05 12.09.2026
9 Даа...
15:06 12.09.2026
10 Кабамилионеров
15:06 12.09.2026
11 Това
Ще има още европари за олигархията, не за България.
15:07 12.09.2026
12 Да ги откраднете
15:08 12.09.2026
13 Колко да ти е акъла
До коментар #6 от "Шофьор на ТИР":Радев е бащата на пп. Кой точно е руски агент? Абсолютен евроатлантик, по лъжите ще го познаеш. Само те лъжат така.
Коментиран от #17, #20
15:08 12.09.2026
14 Вършат си работата
15:10 12.09.2026
15 Въй
15:14 12.09.2026
16 БЪЛГАРИ ПОЛИТИЦИ УПРАВНИЦИ ИДИОТИ
ПОСТОВННО ГОВОРЯТ ЗА МИЛИПНИ И МИЛИЯРДИ И ХРАНТУТЯТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ.МНОГО ОТ ТЯХ ФИГУРАНТИ ДРЕМАЧИ ПО ЦЯЛ ДЕН ЕШЕ ОБЩИНАРИТЕ ПО СЕЛА ГРАДЧЕТА ПЪЛЕН 100% пансион почивни станции безплатни даже плащат на фигорантите в тях уш работещи нещо. ДОКАТО НЕ ОСЪВРЕМЕНЯТ ПЕНСИЙКИТЕ МИНИМАЛНИ СРЕДНИ И ЗАПЛАТА МИНИМАЛНА каквото и да правят и говорят НИКОИ НОРМАЛНО.МИСЛЕЩ БЪЛГАРИН няма да ги вземе на сериозно такива бг политици.
15:15 12.09.2026
17 Стенли
До коментар #13 от "Колко да ти е акъла":Много точно , казано , той не никакъв русофил ,а си чист натовски генерал , в което лошо няма , но не бива да се подвеждат хората както направиха има такъв и, иот и бсп ново начало , и съвсем заслужено отидоха , на политическото бунище , аман от двуличници , тази биволица представяща се за бг президент е същата двуличница , но все пак не мога да не призная ,ще все пак малко едно ниво е по горе , от този индивид Гюро
15:17 12.09.2026
18 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
Коментиран от #24, #27
15:20 12.09.2026
19 Веднага
15:22 12.09.2026
20 Шофьор на ТИР
До коментар #13 от "Колко да ти е акъла":Изобщо не съм писал и не ме интересува кой е руски агент и кой не, нито кой чий баща е. Питам нещо простичко, което интересува българските шофьори:
Как през март, когато управляваше служебното Правителство на Гюров, при 120 $ на барел, нафтата беше 1,40 €, а сега при 100$ на барел нафтата е над 1,80€ ?
Има ли връзка с това, че спасихме руски олигарси, сред които и собственик на Лукойл, от санкции на ЕС и Радев върна контрола над рафинерията на руснаците и те за благодарност започнаха отново да ни продават по братски ?
15:22 12.09.2026
21 Поредния шарлатанин
15:23 12.09.2026
22 БГ ПОЛИТИЦИ .......Управници.........
Много правителства си заминаха заради това ред е и на сегашното не правят нищо.по въпроса също.и.реформи.намаляеане на многото ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ спирсне ХРАНИЛКАТА и т.н.
15:23 12.09.2026
23 Евроценности
15:23 12.09.2026
24 Стенли
До коментар #18 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":Без да искам , натиснах минус , иначе съм напълно съгласен с вас 👍
15:25 12.09.2026
25 Цвете
15:29 12.09.2026
26 Цвете
Коментиран от #31
15:32 12.09.2026
27 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
До коментар #18 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":Кой казаА : "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣
Значи костя късото и цомчо меkoто ще счупят социологията ако се явят заедно и си признаят, че са ЛГБД двойка. Глей оная лeZбийka от АзГz какво направи.
Коментиран от #30
15:32 12.09.2026
28 Гост
15:39 12.09.2026
29 А бре,
15:40 12.09.2026
30 Пипидалче
До коментар #27 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Ако от "Възраждане" са копейки, тогава от Журасик парк какви са?
15:40 12.09.2026
31 А Ти Какво Си Мислиш ?
До коментар #26 от "Цвете":Ще хвръкнат Заедно с тоите още Толкова !
15:40 12.09.2026
32 Талантливо комунистическо унуче
15:41 12.09.2026
33 Зарад Тия !
И Мазач !
15:46 12.09.2026
34 Отървали са се от теб
15:48 12.09.2026
35 Цвете
15:53 12.09.2026