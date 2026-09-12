Пеканов: Остават 1,8 млрд. евро по ПВУ

Остават 1,8 млрд. евро да получим по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това каза пред журналисти вицепремиерът Атанас Пеканов след церемонията по откриването на новата учебна 2026/2027 година във Висшето училище по телекомуникации и пощи.

„Тези средства ще бъдат заявени в края на този месец. Очакваме да получим голямата част от тях през ноември или декември“, обяви той, цитиран от БТА.

„Радвам се, че преди две седмици приключихме с изпълнението на ПВУ в момента се комплектоват всички документи и сертификати, за да се изпратят към Европейската комисия“, коментира Пеканов.

Той изтъкна, че по плана са реализирани редица проекти, като даде пример с новия кампус във Висшето училище по телекомуникации и пощи, със софийското метро, детски градини в София и цялата страна, електробуси и др.

Относно мерките за цените на стоките, вицепремиерът коментира: "Ако гледаме статистиката на НСИ, в последните четири месеца от май досега всеки един месец имаме намаление на цените на хранителните стоки. Да, с малко, само с един или половин процент, но това са първи стъпки. Разбира се, че ние искаме още. Ще продължи контрола, ще продължат разговорите със супермаркетите, за да продължат тези тенденции надолу".

По повод искането на ресторантьорите за намаляване на ДДС, Атанас Пеканов посочи, че е казал, каквото е имал да казва по темата, като допълни, че уважава хората в този сектор.

От друга страна, по-разпространена в Европа е мярката за намаляване на ДДС върху храните, а не за специфични сектори на икономиката, каза вицепремиерът и добави, че това е предприетият подход и в България – единна ставка. Пеканов смята този подход за по-смислен, за да не се "разбива" моделът на ДДС, особено предвид някои относително ниски данъци в България, като корпоративния и данъка общ доход.

В този смисъл не предвиждаме такива специфични отстъпления, заяви вицепремиерът. В същото време и фискалната ситуация в момента е напрегната, тоест да намалим още повече приходите в бюджета не би била най-добрата стъпка, коментира той.

Попитан дали е мислено за намаляване ставката на някои храни, Атанас Пеканов отговори, че в годините е подкрепял такава мярка. Но в случая, в ситуацията, в която се намираме с бюджета, голям дефицит - няма как да намалим приходите. Евентуално в бъдеще, но трябва първо да излезем от процедурата по свръхдефицит, което ще ни отнеме време, каза още той.