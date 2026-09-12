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Пеканов: Остават 1,8 млрд. евро по ПВУ

Пеканов: Остават 1,8 млрд. евро по ПВУ

12 Септември, 2026 14:56 715 35

  • атанас пеканов-
  • ек-
  • пву

Очакваме голямата част през ноември или декември

Пеканов: Остават 1,8 млрд. евро по ПВУ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Остават 1,8 млрд. евро да получим по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това каза пред журналисти вицепремиерът Атанас Пеканов след церемонията по откриването на новата учебна 2026/2027 година във Висшето училище по телекомуникации и пощи.

„Тези средства ще бъдат заявени в края на този месец. Очакваме да получим голямата част от тях през ноември или декември“, обяви той, цитиран от БТА.

„Радвам се, че преди две седмици приключихме с изпълнението на ПВУ в момента се комплектоват всички документи и сертификати, за да се изпратят към Европейската комисия“, коментира Пеканов.

Той изтъкна, че по плана са реализирани редица проекти, като даде пример с новия кампус във Висшето училище по телекомуникации и пощи, със софийското метро, детски градини в София и цялата страна, електробуси и др.

Относно мерките за цените на стоките, вицепремиерът коментира: "Ако гледаме статистиката на НСИ, в последните четири месеца от май досега всеки един месец имаме намаление на цените на хранителните стоки. Да, с малко, само с един или половин процент, но това са първи стъпки. Разбира се, че ние искаме още. Ще продължи контрола, ще продължат разговорите със супермаркетите, за да продължат тези тенденции надолу".

По повод искането на ресторантьорите за намаляване на ДДС, Атанас Пеканов посочи, че е казал, каквото е имал да казва по темата, като допълни, че уважава хората в този сектор.

От друга страна, по-разпространена в Европа е мярката за намаляване на ДДС върху храните, а не за специфични сектори на икономиката, каза вицепремиерът и добави, че това е предприетият подход и в България – единна ставка. Пеканов смята този подход за по-смислен, за да не се "разбива" моделът на ДДС, особено предвид някои относително ниски данъци в България, като корпоративния и данъка общ доход.

В този смисъл не предвиждаме такива специфични отстъпления, заяви вицепремиерът. В същото време и фискалната ситуация в момента е напрегната, тоест да намалим още повече приходите в бюджета не би била най-добрата стъпка, коментира той.

Попитан дали е мислено за намаляване ставката на някои храни, Атанас Пеканов отговори, че в годините е подкрепял такава мярка. Но в случая, в ситуацията, в която се намираме с бюджета, голям дефицит - няма как да намалим приходите. Евентуално в бъдеще, но трябва първо да излезем от процедурата по свръхдефицит, което ще ни отнеме време, каза още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 партизанското внуче

    13 1 Отговор
    знаеш ли колко милиарда са откраднали от опг дпс-гроб ?...... да се построи още една България

    14:59 12.09.2026

  • 2 Плешив Чорап, с фуражка

    12 2 Отговор
    С мойте спонсори ше крадеме здраво.

    15:00 12.09.2026

  • 3 Кабамилионеров

    13 2 Отговор
    Както нареди Делян,така да бъде....некадър...ниците от Прогр. Б-я изпълняват.

    15:01 12.09.2026

  • 4 Боклук в цилифан

    13 1 Отговор
    Ей олигофрен, съсипи нацяло България за тея мизерно няма и 2 милиарда. Къде са парите от валутния борд? Защо не са в България и да се раздадат на българите?

    15:01 12.09.2026

  • 5 Преоблеченото бебе

    12 1 Отговор
    Инфантил с власт.

    15:02 12.09.2026

  • 6 Шофьор на ТИР

    8 3 Отговор
    Е то остава през лятото да ядем домати по 10€ и краставици по 8€. Тия съвсем за балъци ни взеха.
    Аз да питам нещо простичко:
    Как през март, когато управляваше служебното Правителство на Гюров, при 120 $ на барел, нафтата беше 1,40 €, а сега при 100$ на барел нафтата е над 1,80€ ?
    Има ли връзка с това, че спасихме руски олигарси, сред които и собственик на Лукойл, от санкции на ЕС и Радев върна контрола над рафинерията на руснаците и те за благодарност започнаха отново да ни продават по братски ?

    Коментиран от #13

    15:03 12.09.2026

  • 7 Стенли

    12 1 Отговор
    Пеканка , Пеканка лъга ни , лъга за клуба на рогатите,опс на , богатите , сега продължаваш да , лъжеш

    15:03 12.09.2026

  • 8 Пенсионер

    10 0 Отговор
    "Евентуално", "в бъдеще", "ще отнеме време". Т.е., никога, доказано е в практиката. Няма как да намалите ВАШИТЕ приходи, но нещо не видях тях да сте ги замразили...

    15:05 12.09.2026

  • 9 Даа...

    10 2 Отговор
    Ето го племенника на Чичко Тревичко - руското прокси Ковачки, което бори олигархията, като ги замяра с евро милиарди и пачки от безлихвени заеми от ББР

    15:06 12.09.2026

  • 10 Кабамилионеров

    9 1 Отговор
    Чорапът,като военен,слушка и изпълнява заповедите на големите босове.....Ши.ши и Баце.

    15:06 12.09.2026

  • 11 Това

    12 0 Отговор
    хюмненце се развихри.

    Ще има още европари за олигархията, не за България.

    15:07 12.09.2026

  • 12 Да ги откраднете

    10 0 Отговор
    След като България ги получи, затова казва остават 1,8 млрд. евро да получим по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

    15:08 12.09.2026

  • 13 Колко да ти е акъла

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Шофьор на ТИР":

    Радев е бащата на пп. Кой точно е руски агент? Абсолютен евроатлантик, по лъжите ще го познаеш. Само те лъжат така.

    Коментиран от #17, #20

    15:08 12.09.2026

  • 14 Вършат си работата

    9 1 Отговор
    Шефа на Радев, Борисов и Пеевски е доволен и от тримата.

    15:10 12.09.2026

  • 15 Въй

    9 0 Отговор
    Кой ли ще си ги пъхне в джобчето ти кинти? Някой водещ партиец ще да е.

    15:14 12.09.2026

  • 16 БЪЛГАРИ ПОЛИТИЦИ УПРАВНИЦИ ИДИОТИ

    8 1 Отговор
    ФАКТИ ОТ МНОГО ОТ 35 НАЗАД.
    ПОСТОВННО ГОВОРЯТ ЗА МИЛИПНИ И МИЛИЯРДИ И ХРАНТУТЯТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ.МНОГО ОТ ТЯХ ФИГУРАНТИ ДРЕМАЧИ ПО ЦЯЛ ДЕН ЕШЕ ОБЩИНАРИТЕ ПО СЕЛА ГРАДЧЕТА ПЪЛЕН 100% пансион почивни станции безплатни даже плащат на фигорантите в тях уш работещи нещо. ДОКАТО НЕ ОСЪВРЕМЕНЯТ ПЕНСИЙКИТЕ МИНИМАЛНИ СРЕДНИ И ЗАПЛАТА МИНИМАЛНА каквото и да правят и говорят НИКОИ НОРМАЛНО.МИСЛЕЩ БЪЛГАРИН няма да ги вземе на сериозно такива бг политици.

    15:15 12.09.2026

  • 17 Стенли

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Колко да ти е акъла":

    Много точно , казано , той не никакъв русофил ,а си чист натовски генерал , в което лошо няма , но не бива да се подвеждат хората както направиха има такъв и, иот и бсп ново начало , и съвсем заслужено отидоха , на политическото бунище , аман от двуличници , тази биволица представяща се за бг президент е същата двуличница , но все пак не мога да не призная ,ще все пак малко едно ниво е по горе , от този индивид Гюро

    15:17 12.09.2026

  • 18 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    5 4 Отговор
    Унищожават се предприятия за милиарди за да се вземат милионера ! Неразумни юроде

    Коментиран от #24, #27

    15:20 12.09.2026

  • 19 Веднага

    6 0 Отговор
    средствата от ПВУ-то в НОИ !

    15:22 12.09.2026

  • 20 Шофьор на ТИР

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Колко да ти е акъла":

    Изобщо не съм писал и не ме интересува кой е руски агент и кой не, нито кой чий баща е. Питам нещо простичко, което интересува българските шофьори:

    Как през март, когато управляваше служебното Правителство на Гюров, при 120 $ на барел, нафтата беше 1,40 €, а сега при 100$ на барел нафтата е над 1,80€ ?
    Има ли връзка с това, че спасихме руски олигарси, сред които и собственик на Лукойл, от санкции на ЕС и Радев върна контрола над рафинерията на руснаците и те за благодарност започнаха отново да ни продават по братски ?

    15:22 12.09.2026

  • 21 Поредния шарлатанин

    6 0 Отговор
    Сега ще ни предскаже бъдещето гледайки кристална топка

    15:23 12.09.2026

  • 22 БГ ПОЛИТИЦИ .......Управници.........

    5 0 Отговор
    АДЕКВАТНО ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ ОТГОВАРЯЩО НА СЕГА 2036г И ЗА БАПРЕД А НЕ С ТРОХИЧКИ ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ САМО И САМО ДА ОТБИЯТ НОМЕРА.
    Много правителства си заминаха заради това ред е и на сегашното не правят нищо.по въпроса също.и.реформи.намаляеане на многото ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ спирсне ХРАНИЛКАТА и т.н.

    15:23 12.09.2026

  • 23 Евроценности

    4 0 Отговор
    Освен милиардите, кажете да ви пуснат и водата по Дунава, че реката пресъхна и румънските комари вече и пеша могат да прецапат.

    15:23 12.09.2026

  • 24 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Без да искам , натиснах минус , иначе съм напълно съгласен с вас 👍

    15:25 12.09.2026

  • 25 Цвете

    4 0 Отговор
    ДОБРЕ. НО ИМАМ ВЪПРОС, КЪДЕ ЩЕ БЪДАТ " ВЛОЖЕНИ " ТЕЗИ МИЛИАРДИ ,КОИТО НЕ СА НИКАК МАЛКО, НАЛИ? ОТВОРИ ВИ СЕ ГОЛЯМ " ПРОЗОРЕЦ " И СЛУЧАЙНО ДА НЕ ЛИТНАТ В НЕЧИЙ ДЖОБОВЕ? 🤔🤫🇧🇬

    15:29 12.09.2026

  • 26 Цвете

    3 0 Отговор
    ДОБРЕ. НО ИМАМ ВЪПРОС, КЪДЕ ЩЕ БЪДАТ " ВЛОЖЕНИ " ТЕЗИ МИЛИАРДИ ,КОИТО НЕ СА НИКАК МАЛКО, НАЛИ? ОТВОРИ ВИ СЕ ГОЛЯМ " ПРОЗОРЕЦ " И СЛУЧАЙНО ДА НЕ ЛИТНАТ В НЕЧИЙ ДЖОБОВЕ? 🤔🤫🇧🇬

    Коментиран от #31

    15:32 12.09.2026

  • 27 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Кой казаА : "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣
    Значи костя късото и цомчо меkoто ще счупят социологията ако се явят заедно и си признаят, че са ЛГБД двойка. Глей оная лeZбийka от АзГz какво направи.

    Коментиран от #30

    15:32 12.09.2026

  • 28 Гост

    2 0 Отговор
    Взимайте ги, че сте много на клона, които искате да ставате бързо мултимилионери, а и да пораздадете на вече прилежащите ви мутри

    15:39 12.09.2026

  • 29 А бре,

    3 0 Отговор
    Пекане, а бре пу..о непоръбена !

    15:40 12.09.2026

  • 30 Пипидалче

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Ако от "Възраждане" са копейки, тогава от Журасик парк какви са?

    15:40 12.09.2026

  • 31 А Ти Какво Си Мислиш ?

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Цвете":

    Ще хвръкнат Заедно с тоите още Толкова !

    15:40 12.09.2026

  • 32 Талантливо комунистическо унуче

    2 0 Отговор
    От над 10 години из министерствата и много заработи и знае схемите.

    15:41 12.09.2026

  • 33 Зарад Тия !

    3 0 Отговор
    Станах !

    И Мазач !

    15:46 12.09.2026

  • 34 Отървали са се от теб

    2 0 Отговор
    Никаквец

    15:48 12.09.2026

  • 35 Цвете

    1 0 Отговор
    ДОБРЕ. НО ИМАМ ВЪПРОС, КЪДЕ ЩЕ БЪДАТ " ВЛОЖЕНИ " ТЕЗИ МИЛИАРДИ ,КОИТО НЕ СА НИКАК МАЛКО, НАЛИ? ОТВОРИ ВИ СЕ ГОЛЯМ " ПРОЗОРЕЦ " И СЛУЧАЙНО ДА НЕ ЛИТНАТ В НЕЧИЙ ДЖОБОВЕ? 🤔🤫🇧🇬

    15:53 12.09.2026

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