Гълъб Донев: Бюджетният дефицит от 5,7% е реален и той ще бъде постигнат

Финансовият министър Гълъб Донев коментира пред депутатите в деншния блицконтрол в НС какъв ще е бюджетният дефицит в края на годината.

По думите му дефицитът ще бъде изпълнен до заложения размер от 5,7%, като не се очаква петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) да окаже влияние на заложения бюджетен дефицит.

„Да, вчера излязоха данните за изпълнението на бюджета към септември 2026 г. Да, 3,8 млрд. е натрупаният дефицит за деветте месеца на годината, което е 2,8% от БВП на страната. Не е нещо ново да се наблюдава такъв дефицит на този етап. Действително дефицитът за тази година е рекорден и той се дължи на политиките, които са се водили години наред. Политики, с които приемаме дългосрочни разходи, без да бъдат обезпечени с приходоизточници, които да гарантират дългосрочност на постъпването на тези приходи.“

„Бюджетът е така планиран, че дефицитът от 5,7% е реален и той ще бъде постигнат. Това не е желанието на правителството, но това е реалното състояние на държавните финанси, до което се стигна след неразумните политики, приемани години наред преди това. Сега берем плодовете на всичко това, приемано като решения“, отговори Донев на друг въпрос.

Финансовият министър добави, че натиск върху разходната част на бюджета оказват и разходите по проектите по ПВУ и Общинската инвестиционна програма. За тази година са предвидени да бъдат разплатени 1,1 млрд. евро по инвестиционната програма за общините и 3,8 млрд. евро по ПВУ.

Донев припомни авансово внесения данък от банките в размер на 1 млрд. лева и авансово внесения междинен дивидент от държавните предприятия, подчертавайки, че това оказва влияние върху състоянието на публичните финанси през тази година и ще продължи да оказва влияние и през следващите две години. Той добави, че предстои да бъдат сключени договори по възложена работа със строителни фирми в областта на текущия ремонт и поддържане на пътища, пътна инфраструктура и зимното почистване на пътищата, като тези разходи ще са допълнително около 450 млн. евро над заложените 5,7 процента дефицит.