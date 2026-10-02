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Гълъб Донев: Бюджетният дефицит от 5,7% е реален и той ще бъде постигнат

Гълъб Донев: Бюджетният дефицит от 5,7% е реален и той ще бъде постигнат

2 Октомври, 2026 12:12 443 11

  • гълъб донев-
  • дефицит

. Да, 3,8 млрд. е натрупаният дефицит за деветте месеца на годината, което е 2,8% от БВП на страната. Не е нещо ново да се наблюдава такъв дефицит на този етап. Действително дефицитът за тази година е рекорден и той се дължи на политиките, които са се водили години наред.

Гълъб Донев: Бюджетният дефицит от 5,7% е реален и той ще бъде постигнат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финансовият министър Гълъб Донев коментира пред депутатите в деншния блицконтрол в НС какъв ще е бюджетният дефицит в края на годината.

По думите му дефицитът ще бъде изпълнен до заложения размер от 5,7%, като не се очаква петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) да окаже влияние на заложения бюджетен дефицит.

„Да, вчера излязоха данните за изпълнението на бюджета към септември 2026 г. Да, 3,8 млрд. е натрупаният дефицит за деветте месеца на годината, което е 2,8% от БВП на страната. Не е нещо ново да се наблюдава такъв дефицит на този етап. Действително дефицитът за тази година е рекорден и той се дължи на политиките, които са се водили години наред. Политики, с които приемаме дългосрочни разходи, без да бъдат обезпечени с приходоизточници, които да гарантират дългосрочност на постъпването на тези приходи.“

„Бюджетът е така планиран, че дефицитът от 5,7% е реален и той ще бъде постигнат. Това не е желанието на правителството, но това е реалното състояние на държавните финанси, до което се стигна след неразумните политики, приемани години наред преди това. Сега берем плодовете на всичко това, приемано като решения“, отговори Донев на друг въпрос.

Финансовият министър добави, че натиск върху разходната част на бюджета оказват и разходите по проектите по ПВУ и Общинската инвестиционна програма. За тази година са предвидени да бъдат разплатени 1,1 млрд. евро по инвестиционната програма за общините и 3,8 млрд. евро по ПВУ.

Донев припомни авансово внесения данък от банките в размер на 1 млрд. лева и авансово внесения междинен дивидент от държавните предприятия, подчертавайки, че това оказва влияние върху състоянието на публичните финанси през тази година и ще продължи да оказва влияние и през следващите две години. Той добави, че предстои да бъдат сключени договори по възложена работа със строителни фирми в областта на текущия ремонт и поддържане на пътища, пътна инфраструктура и зимното почистване на пътищата, като тези разходи ще са допълнително около 450 млн. евро над заложените 5,7 процента дефицит.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жива да не бях

    14 0 Отговор
    Нищо не произвеждаме, всичко тъне в кал, откъде ще ги съберат парите незнам. Требе половин година сутеньорите и труженичките в чужбина да работят безплатно за неговите мечти.

    12:16 02.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Радев

    9 0 Отговор
    Ракията Гълъбец,там е парата

    12:17 02.10.2026

  • 4 Теглете заеми и раздавайте

    9 1 Отговор
    Стига с това затягане на колани всички в клуба на богатите с задлъжнели до шия има мегдан и ние да го направим преди разпада на сегашната икономическа система.

    12:19 02.10.2026

  • 5 Скоро

    13 1 Отговор
    Ще усетите Народната Любов@

    12:19 02.10.2026

  • 6 Това е свръхинфлация!

    11 1 Отговор
    Отиде коня у ряката!
    Виденов2.

    12:22 02.10.2026

  • 7 738698

    5 0 Отговор
    Сокола трябва да ви прикл еца всички наново - да се освестите малко ....

    12:24 02.10.2026

  • 8 Факти

    8 0 Отговор
    Реален е защото не изпълнихте обещанието си да съкратите държавния сектор и да намалите разходите, а всъщото време трябва да платите чрез обществени поръчки на червените олигарси, които ви вкараха в политиката. То реално и 10% можете да го направите дефицита, защо не? Колкото устиска народът, толкова. Най-смешното е, че свалихме ГЕРБ заради много по-добър бюджет от вашия.

    Коментиран от #11

    12:27 02.10.2026

  • 9 Реалност

    5 0 Отговор
    При тази инфлация и цени на горивата трябваше да сме на излишък, не да имаме дефицит. Къде са парите бие, фатмак неук ?
    Ще бъдат раздадени на БКП-ДС олигарсите над 3 млрд. € без да са свършили нищо.
    Още толкова ще бъдат раздадени на старите олигархични кръгове около борисов-пеевски.

    12:32 02.10.2026

  • 10 Анонимен

    5 0 Отговор
    ЗАКАПЪЧЕ КОМУНИСТИЧЕСКОТО РАДЕВОТО ОСТАВКА РАЗРУШИХТЕ ДЪРЖАВАТА НИ КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА ДЪРЖАВАТА ЗАЩО ГИ РАЗДАВАТЕ КАТО СВОИ ОСТАВКА И СЪД ЗА ВАС

    12:37 02.10.2026

  • 11 Милиционерски пулисай

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Сакън, никакво намаление на заплатите ни, има си заеми за това, да теглят и да ни раздават на нас

    12:44 02.10.2026

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